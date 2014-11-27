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Акустические устройства Динамик Сабвуфер Subwoofer Низкочастотный динамик

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.11.2014 JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U

Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный корпусной сабвуфер JVC CS-BW120U. Новинка создана из материалов, позволяющих избежать резонанса, и оптимально подходит для установки в багажник малогабаритного автомобиля, сообщили CNews в JVC Kenwood. <
24.12.2012 Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер

ука. Магнитоэкранирование компонентов позволяет размещать акустику максимально близко к телевизору. Сабвуфер SA-W2500 обладает 100 Вт выходной мощности и интегрированной обратной связью, котора
29.01.2008 Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука

-усилительной секции она соединяется с ресивером еще одним управляющим кабелем. Это вполне можно было бы назвать продуманным и удобным, если бы в мире не существовало систем, автоматически включающих сабвуфер при наличии сигнала на входе. Конструктивно, акустические системы представляют собой сателлиты средних размеров. Схема расположения динамиков d'appolito, СЧ/НЧ-драйверы изготовлены из

07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America

енной на сабвуферную секцию 1010SEN модель Т-1 превращается в Т-2, а если поставить сверху еще один сабвуфер аналогичной конструкции, получается сверхмощная акустика Т-3. Модификация Т-3 при чу
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука

ляют хорошо сбалансированный завершенный ансамбль. Черное и серое – два основных цвета медиасистемы Сабвуфер смотрится довольно скромно, но основательно, вторит ему простое и добротное оформлен
31.10.2007 Ликбез: Как выбрать сабвуфер?

ловеком, частот, которые не входят в частотный диапазон широкополосных акустических систем. Термин «сабвуфер» используется для описания любой системы с низкочастотной головкой, выполненной в от
05.09.2007 Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку

ложного корпуса, напоминающего летающую тарелку. Акустика окружающего звука тоже не отстает в оригинальности формы. Выгнутый профиль колонок делает их похожими на радары, смотрящие вперед и в небо. А сабвуфер, если смотреть на него в профиль, похож на небольшого разумного робота, стоящего на четырех опорах-ножках. Корпус DVD-ресивера похож и на НЛО, и на полураскрывшуюся раковину моллюска и
05.09.2007 Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка

окружающего звука имеет дизайн наиболее близкий к дизайну телевизоров одноименной марки. Черные грили обрамлены полосой светлого пластика, а сами корпуса изготовлены из материала более темного цвета. Сабвуфер оформлен в аналогичном стиле, и если бы не открытый порт фазоинвертора, то он выглядел бы просто увеличенной копией сателлита. Сателлиты у кинотеатра универсальные, они имеют точки кре
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги

ий кинотеатр. Однако рассмотрим кинотеатр ближе. Конструкция Форм-фактор кинотеатра, если к ним вообще применим подобный термин, - классический: четыре колонки сателлитов, одна - центрального канала, сабвуфер и собственно DVD-проигрыватель. Коммутация внешняя, на корпусе проигрывателя, усиление и коммутация с акустикой - на сабвуфере. Все понятно и логично. Инсталляция кинотеатра проходит л
22.05.2007 JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет

нтрального канала. И потому мы постараемся оценить, насколько успешно все эти новшества работают вместе. Конструкция Медиасистема JVC Sophisti DD-8 состоит из пяти элементов: стационарный медиаплеер, сабвуфер и три акустические системы. Сабвуфер имеет встроенные усилители для всех каналов звучания, а проигрыватель несет на борту тюнер FM/AM диапазонов. Распределение функций и коммута
26.12.2006 Стильные и элегантные подарки Nakamichi

. Вы можете выбрать даже цвет подсветки панели управления. Компактная и изящная, эта система занимает минимум места и хорошо вписывается в современный интерьер. Основной модуль, сателлитные колонки и сабвуфер могут быть размещены практически везде - на столе, на полке, на полу или - что предпочтительнее всего- на стене. Вы экономите место в комнате, не идя на компромисс с качеством звука. В
25.07.2006 AVE представил 100-ваттный сабвуфер

Компания AVE, выпустив этой весной серию акустики AVE WF, теперь дополнила ее флагманской моделью сабвуфера. AVE WF 808 SBA – активный сабвуфер, отличающийся высокими характеристиками и отделкой натуральным шпоном. Каждая его деталь работает на достижение предельно низкого баса. Новинка имеет 30,5-сантиметровый громкоговорител
01.06.2006 Архитектура домашнего кинотеатра

zano Villetri акустические системы Италия Россия Элит-класс Infinity акустические системы США имеет модели с демократичными ценами Jamo акустические системы Дания имеет модели с демократичными ценами Сабвуфер – это самая масивная колонка в системе. Отсутствие элегантности не мешает ей выполнять главную задачу – качать басы.  Глубоких и низко прописанных басов добиваются за счет огромного ди
19.04.2006 Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером

четыре маленькие резиновые прокладки. Стенки выполнены из деревянных панелей толщиной 6 мм каждая. Сабвуфер открытый, имеет акустическое решение более стандартное для больших устройств этого т
15.08.2005 AS2: компактный активный сабвуфер от B&W

Компания A&Trade представила на российском рынке новую модель сабвуфера B&W AS2. Модель дополняет комплект колонок B&W M1 в составе мини-театра B&W MT-20, сабвуфер также может поддерживать басом сателлиты серии Leisure Monitors в составе стерео- и многоканальных домашних аудиосистем. Внутри закрытого корпуса AS2 установлен 10-дюймовый басовый дин
01.03.2005 JB-160: новый сабвуфер от JetBalance

В модельном ряду мультимедийной акустики JetBalance появилась новая модель – отдельный универсальный сабвуфер JB-160. В новинке есть возможность подключения к активным и пассивным стереосистемам, имеется встроенный кроссовер, выходная мощность составляет 80 Вт. JB-160 представляет собой отдель
18.10.2004 SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle

Компания Pinnacle представила на рынке новый сабвуфер SUBcompact 6, отличающийся, прежде всего, своими маленькими размерами. В модели использован 6,5-дюймовый спикер, который обеспечивает мощность 200 Вт. Диапазон воспроизводимых частот э
24.06.2003 Xoro HSS 512 - новинка на рынке домашних кинотеатров

Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок в Россию и страны СНГ новой акустической системы со встроенным усилителем Xoro HSS 512. Сабвуфер выполнен в корпусе серебристо-синего цвета и обеспечивает мощную передачу низкочастотных спецэффектов. Предусмотрены три режима воспроизведения – 5.1 DolbyDigital & DTS, Stereo и DSP/S

Публикаций - 366, упоминаний - 386

Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 61
Nvidia Corp 4002 54
Intel Corporation 12811 48
Sony 6739 41
LG Electronics 3735 33
Acer Group - Acer Inc 2776 33
Apple Inc 13154 32
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 31
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 28
Philips 2099 23
Samsung - Harman - JBL 242 22
Toshiba Corporation 2980 21
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 18
AMD Graphics Product Group - ATI 973 18
VAIO 475 18
Creative Technology 273 17
Microsoft Corporation 25774 16
HP Inc. 5883 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Dell EMC 5180 13
Lenovo Group 2446 13
Fujitsu 2105 12
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 12
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MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
Google LLC 12687 9
JVC Kenwood 422 9
Rover - RoverComputers 423 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
BBK Electronics Corp 332 8
Bang&Olufsen - B&O 148 8
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 7
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 7
Logitech 437 7
Prology 72 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Yamaha - Ямаха 110 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
BMW Group 482 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Ferrari NV 159 4
Белый Ветер 365 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Композит 99 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Hyundai Motor Company 436 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Резонанс НПП 407 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Pink Floyd - британская рок-группа 18 2
Bösendorfer - L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 1 1
Русский Стиль 45 1
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 7 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Ценалом 2 1
Baseline Ventures 3 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Лента - Утконос 180 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 147
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 123
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 117
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 117
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 109
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 109
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 108
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