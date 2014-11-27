Акустические устройства Динамик Сабвуфер Subwoofer Низкочастотный динамик

JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный корпусной сабвуфер JVC CS-BW120U. Новинка создана из материалов, позволяющих избежать резонанса, и оптимально подходит для установки в багажник малогабаритного автомобиля, сообщили CNews в JVC Kenwood. <

Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер ука. Магнитоэкранирование компонентов позволяет размещать акустику максимально близко к телевизору. Сабвуфер SA-W2500 обладает 100 Вт выходной мощности и интегрированной обратной связью, котора

Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука -усилительной секции она соединяется с ресивером еще одним управляющим кабелем. Это вполне можно было бы назвать продуманным и удобным, если бы в мире не существовало систем, автоматически включающих сабвуфер при наличии сигнала на входе. Конструктивно, акустические системы представляют собой сателлиты средних размеров. Схема расположения динамиков d'appolito, СЧ/НЧ-драйверы изготовлены из

Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America енной на сабвуферную секцию 1010SEN модель Т-1 превращается в Т-2, а если поставить сверху еще один сабвуфер аналогичной конструкции, получается сверхмощная акустика Т-3. Модификация Т-3 при чу

Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука ляют хорошо сбалансированный завершенный ансамбль. Черное и серое – два основных цвета медиасистемы Сабвуфер смотрится довольно скромно, но основательно, вторит ему простое и добротное оформлен

Ликбез: Как выбрать сабвуфер? ловеком, частот, которые не входят в частотный диапазон широкополосных акустических систем. Термин «сабвуфер» используется для описания любой системы с низкочастотной головкой, выполненной в от

Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку ложного корпуса, напоминающего летающую тарелку. Акустика окружающего звука тоже не отстает в оригинальности формы. Выгнутый профиль колонок делает их похожими на радары, смотрящие вперед и в небо. А сабвуфер, если смотреть на него в профиль, похож на небольшого разумного робота, стоящего на четырех опорах-ножках. Корпус DVD-ресивера похож и на НЛО, и на полураскрывшуюся раковину моллюска и

Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка окружающего звука имеет дизайн наиболее близкий к дизайну телевизоров одноименной марки. Черные грили обрамлены полосой светлого пластика, а сами корпуса изготовлены из материала более темного цвета. Сабвуфер оформлен в аналогичном стиле, и если бы не открытый порт фазоинвертора, то он выглядел бы просто увеличенной копией сателлита. Сателлиты у кинотеатра универсальные, они имеют точки кре

Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги ий кинотеатр. Однако рассмотрим кинотеатр ближе. Конструкция Форм-фактор кинотеатра, если к ним вообще применим подобный термин, - классический: четыре колонки сателлитов, одна - центрального канала, сабвуфер и собственно DVD-проигрыватель. Коммутация внешняя, на корпусе проигрывателя, усиление и коммутация с акустикой - на сабвуфере. Все понятно и логично. Инсталляция кинотеатра проходит л

JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет нтрального канала. И потому мы постараемся оценить, насколько успешно все эти новшества работают вместе. Конструкция Медиасистема JVC Sophisti DD-8 состоит из пяти элементов: стационарный медиаплеер, сабвуфер и три акустические системы. Сабвуфер имеет встроенные усилители для всех каналов звучания, а проигрыватель несет на борту тюнер FM/AM диапазонов. Распределение функций и коммута

Стильные и элегантные подарки Nakamichi . Вы можете выбрать даже цвет подсветки панели управления. Компактная и изящная, эта система занимает минимум места и хорошо вписывается в современный интерьер. Основной модуль, сателлитные колонки и сабвуфер могут быть размещены практически везде - на столе, на полке, на полу или - что предпочтительнее всего- на стене. Вы экономите место в комнате, не идя на компромисс с качеством звука. В

AVE представил 100-ваттный сабвуфер Компания AVE, выпустив этой весной серию акустики AVE WF, теперь дополнила ее флагманской моделью сабвуфера. AVE WF 808 SBA – активный сабвуфер, отличающийся высокими характеристиками и отделкой натуральным шпоном. Каждая его деталь работает на достижение предельно низкого баса. Новинка имеет 30,5-сантиметровый громкоговорител

Архитектура домашнего кинотеатра zano Villetri акустические системы Италия Россия Элит-класс Infinity акустические системы США имеет модели с демократичными ценами Jamo акустические системы Дания имеет модели с демократичными ценами Сабвуфер – это самая масивная колонка в системе. Отсутствие элегантности не мешает ей выполнять главную задачу – качать басы. Глубоких и низко прописанных басов добиваются за счет огромного ди

Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером четыре маленькие резиновые прокладки. Стенки выполнены из деревянных панелей толщиной 6 мм каждая. Сабвуфер открытый, имеет акустическое решение более стандартное для больших устройств этого т

AS2: компактный активный сабвуфер от B&W Компания A&Trade представила на российском рынке новую модель сабвуфера B&W AS2. Модель дополняет комплект колонок B&W M1 в составе мини-театра B&W MT-20, сабвуфер также может поддерживать басом сателлиты серии Leisure Monitors в составе стерео- и многоканальных домашних аудиосистем. Внутри закрытого корпуса AS2 установлен 10-дюймовый басовый дин

JB-160: новый сабвуфер от JetBalance В модельном ряду мультимедийной акустики JetBalance появилась новая модель – отдельный универсальный сабвуфер JB-160. В новинке есть возможность подключения к активным и пассивным стереосистемам, имеется встроенный кроссовер, выходная мощность составляет 80 Вт. JB-160 представляет собой отдель

SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle Компания Pinnacle представила на рынке новый сабвуфер SUBcompact 6, отличающийся, прежде всего, своими маленькими размерами. В модели использован 6,5-дюймовый спикер, который обеспечивает мощность 200 Вт. Диапазон воспроизводимых частот э