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Акустические устройства Динамик Сабвуфер Subwoofer Низкочастотный динамик



27.11.2014 JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U

Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный корпусной сабвуфер JVC CS-BW120U. Новинка создана из материалов, позволяющих избежать резонанса, и оптимально подходит для установки в багажник малогабаритного автомобиля, сообщили CNews в JVC Kenwood. <
24.12.2012 Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер

ука. Магнитоэкранирование компонентов позволяет размещать акустику максимально близко к телевизору. Сабвуфер SA-W2500 обладает 100 Вт выходной мощности и интегрированной обратной связью, котора
29.01.2008 Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука

-усилительной секции она соединяется с ресивером еще одним управляющим кабелем. Это вполне можно было бы назвать продуманным и удобным, если бы в мире не существовало систем, автоматически включающих сабвуфер при наличии сигнала на входе. Конструктивно, акустические системы представляют собой сателлиты средних размеров. Схема расположения динамиков d'appolito, СЧ/НЧ-драйверы изготовлены из

07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America

енной на сабвуферную секцию 1010SEN модель Т-1 превращается в Т-2, а если поставить сверху еще один сабвуфер аналогичной конструкции, получается сверхмощная акустика Т-3. Модификация Т-3 при чу
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука

ляют хорошо сбалансированный завершенный ансамбль. Черное и серое – два основных цвета медиасистемы Сабвуфер смотрится довольно скромно, но основательно, вторит ему простое и добротное оформлен
31.10.2007 Ликбез: Как выбрать сабвуфер?

ловеком, частот, которые не входят в частотный диапазон широкополосных акустических систем. Термин «сабвуфер» используется для описания любой системы с низкочастотной головкой, выполненной в от
05.09.2007 Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку

ложного корпуса, напоминающего летающую тарелку. Акустика окружающего звука тоже не отстает в оригинальности формы. Выгнутый профиль колонок делает их похожими на радары, смотрящие вперед и в небо. А сабвуфер, если смотреть на него в профиль, похож на небольшого разумного робота, стоящего на четырех опорах-ножках. Корпус DVD-ресивера похож и на НЛО, и на полураскрывшуюся раковину моллюска и
05.09.2007 Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка

окружающего звука имеет дизайн наиболее близкий к дизайну телевизоров одноименной марки. Черные грили обрамлены полосой светлого пластика, а сами корпуса изготовлены из материала более темного цвета. Сабвуфер оформлен в аналогичном стиле, и если бы не открытый порт фазоинвертора, то он выглядел бы просто увеличенной копией сателлита. Сателлиты у кинотеатра универсальные, они имеют точки кре
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги

ий кинотеатр. Однако рассмотрим кинотеатр ближе. Конструкция Форм-фактор кинотеатра, если к ним вообще применим подобный термин, - классический: четыре колонки сателлитов, одна - центрального канала, сабвуфер и собственно DVD-проигрыватель. Коммутация внешняя, на корпусе проигрывателя, усиление и коммутация с акустикой - на сабвуфере. Все понятно и логично. Инсталляция кинотеатра проходит л
22.05.2007 JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет

нтрального канала. И потому мы постараемся оценить, насколько успешно все эти новшества работают вместе. Конструкция Медиасистема JVC Sophisti DD-8 состоит из пяти элементов: стационарный медиаплеер, сабвуфер и три акустические системы. Сабвуфер имеет встроенные усилители для всех каналов звучания, а проигрыватель несет на борту тюнер FM/AM диапазонов. Распределение функций и коммута
26.12.2006 Стильные и элегантные подарки Nakamichi

. Вы можете выбрать даже цвет подсветки панели управления. Компактная и изящная, эта система занимает минимум места и хорошо вписывается в современный интерьер. Основной модуль, сателлитные колонки и сабвуфер могут быть размещены практически везде - на столе, на полке, на полу или - что предпочтительнее всего- на стене. Вы экономите место в комнате, не идя на компромисс с качеством звука. В
25.07.2006 AVE представил 100-ваттный сабвуфер

Компания AVE, выпустив этой весной серию акустики AVE WF, теперь дополнила ее флагманской моделью сабвуфера. AVE WF 808 SBA – активный сабвуфер, отличающийся высокими характеристиками и отделкой натуральным шпоном. Каждая его деталь работает на достижение предельно низкого баса. Новинка имеет 30,5-сантиметровый громкоговорител
01.06.2006 Архитектура домашнего кинотеатра

zano Villetri акустические системы Италия Россия Элит-класс Infinity акустические системы США имеет модели с демократичными ценами Jamo акустические системы Дания имеет модели с демократичными ценами Сабвуфер – это самая масивная колонка в системе. Отсутствие элегантности не мешает ей выполнять главную задачу – качать басы.  Глубоких и низко прописанных басов добиваются за счет огромного ди
19.04.2006 Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером

четыре маленькие резиновые прокладки. Стенки выполнены из деревянных панелей толщиной 6 мм каждая. Сабвуфер открытый, имеет акустическое решение более стандартное для больших устройств этого т
15.08.2005 AS2: компактный активный сабвуфер от B&W

Компания A&Trade представила на российском рынке новую модель сабвуфера B&W AS2. Модель дополняет комплект колонок B&W M1 в составе мини-театра B&W MT-20, сабвуфер также может поддерживать басом сателлиты серии Leisure Monitors в составе стерео- и многоканальных домашних аудиосистем. Внутри закрытого корпуса AS2 установлен 10-дюймовый басовый дин
01.03.2005 JB-160: новый сабвуфер от JetBalance

В модельном ряду мультимедийной акустики JetBalance появилась новая модель – отдельный универсальный сабвуфер JB-160. В новинке есть возможность подключения к активным и пассивным стереосистемам, имеется встроенный кроссовер, выходная мощность составляет 80 Вт. JB-160 представляет собой отдель
18.10.2004 SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle

Компания Pinnacle представила на рынке новый сабвуфер SUBcompact 6, отличающийся, прежде всего, своими маленькими размерами. В модели использован 6,5-дюймовый спикер, который обеспечивает мощность 200 Вт. Диапазон воспроизводимых частот э
24.06.2003 Xoro HSS 512 - новинка на рынке домашних кинотеатров

Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок в Россию и страны СНГ новой акустической системы со встроенным усилителем Xoro HSS 512. Сабвуфер выполнен в корпусе серебристо-синего цвета и обеспечивает мощную передачу низкочастотных спецэффектов. Предусмотрены три режима воспроизведения – 5.1 DolbyDigital & DTS, Stereo и DSP/S

Публикаций - 318, упоминаний - 327

Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9833 60
Nvidia Corp 3248 52
Intel Corporation 11747 46
Sony 6494 39
LG Electronics 3554 32
Apple Inc 11378 31
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1979 30
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 28
Philips 2058 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6415 22
Toshiba Corporation 2902 22
Samsung - Harman - JBL 204 21
ДОК 777 17
HP Inc. 5586 17
4A Games 767 17
Creative Technology 261 16
AMD Graphics Product Group - ATI 925 16
Dell EMC 4953 15
Microsoft Corporation 23754 14
AMD - Advanced Micro Devices 3915 14
Lenovo Group 2198 13
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1355 12
Fujitsu 2048 12
Xiaomi 1377 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 10
Rover - RoverComputers 415 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 555 9
Siemens AG - Siemens Group 2555 9
JVC Kenwood 412 9
Dell Technologies - Dell Computer 2024 8
BBK Electronics Corp 291 8
VAIO 341 7
Prology 71 7
Yandex - Яндекс 5970 7
Google LLC 11123 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 7
Sharp Corporation 1044 7
Pioneer Corporation 421 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6316 13
Россети Ленэнерго 2390 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6708 9
Yamaha - Ямаха 102 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1902 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 343 4
Ferrari NV 154 4
Белый Ветер 354 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 88 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 3
BMW Group 415 3
Композит 85 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 3
Техносила - СервисТрейд 241 2
Лента - Сеть розничной торговли 1782 2
Яндекс.Такси 335 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6104 2
Совкомбанк Совесть 269 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 2
Градиент 83 2
Резонанс НПП 348 2
Gorenje 90 2
Pink Floyd - британская рок-группа 17 2
Bösendorfer - L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 1 1
OMD OM Group 17 1
Papa John’s - Папа Джонс 12 1
Sony Music Entertainment 157 1
Русский Стиль 43 1
БТК холдинг 7 1
MoMA - Museum of Modern Art (New York) - Музей современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке 5 1
Геометрия НПО 130 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства 6 1
KLM Royal Dutch Airlines 32 1
Аристократ 12 1
Венец АКБ 19 1
PCHome 32 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 169 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 125 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3876 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
МВД РФ Управление К 118 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 155 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
4CIO 734 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1810 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 1
8K Association - Ассоциация 8K 165 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1787 136
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9430 127
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40873 109
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1961 108
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19509 103
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3545 100
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6757 100
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12007 98
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13434 96
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12944 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11726 92
Домашний кинотеатр - Home cinema 928 87
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17824 85
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6822 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17697 85
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9534 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5716 71
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8592 67
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5747 66
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9989 62
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4556 59
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8829 58
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3879 58
Наушники - Headphones 3635 56
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22568 49
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4086 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15267 49
Микрофон - Microphone 2204 48
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3288 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5831 47
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1898 42
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 42
Контрастность 2685 41
Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1683 41
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3268 40
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1474 40
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9185 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13759 38
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Apple iPod 1532 30
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 29
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Nvidia GeForce GT 203 17
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Dolby Pro Logic 95 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 15
Acer Aspire - серия ноутбуков 308 15
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 15
AMD Mobility Radeon 232 14
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 14
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 765 13
Google Android 12872 13
Microsoft Windows 2000 12834 13
Nvidia GeForce GTX 475 12
Toshiba Qosmio 85 12
Intel Core - Семейство процессоров 1177 12
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 222 12
Intel Celeron - Серия процессоров 948 12
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Fujitsu LifeBook 167 10
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 9
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 9
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Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50677 26
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Европа 21509 17
Япония 13033 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17262 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40221 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13400 8
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Португалия - Порту 627 6
Нидерланды 3338 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 5
Канада 4735 5
Китай - Тайвань 3813 5
Италия - Итальянская Республика 4247 4
Земля - планета Солнечной системы 9991 4
Швеция - Королевство 3547 3
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Солнце - звезда Солнечной системы 4948 3
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Азия - Азиатский регион 5166 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2417 2
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Южная Корея - Сеул 363 2
Китай - Шанхай 752 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 493 2
США - Нью-Йорк 3103 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2704 2
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3447 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15609 2
Индийский океан - Красное море 32 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 10182 24
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21281 18
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4725 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2501 10
Английский язык 6244 9
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 931 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3926 9
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 825 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 844 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1931 8
Бизнес-акселератор 402 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15633 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1622 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5370 6
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3546 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1136 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1796 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4029 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3836 5
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1435 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3576 5
Дача - дачники 623 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9498 5
Паспорт - Паспортные данные 2151 4
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