Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акустические устройства Динамик Сабвуфер Subwoofer Низкочастотный динамик
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.11.2014
|
JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U
Корпорация JVC Kenwood, мировой производитель автомобильной аудиопродукции, представила новый компактный корпусной сабвуфер JVC CS-BW120U. Новинка создана из материалов, позволяющих избежать резонанса, и оптимально подходит для установки в багажник малогабаритного автомобиля, сообщили CNews в JVC Kenwood. <
|24.12.2012
|
Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер
ука. Магнитоэкранирование компонентов позволяет размещать акустику максимально близко к телевизору. Сабвуфер SA-W2500 обладает 100 Вт выходной мощности и интегрированной обратной связью, котора
|29.01.2008
|
Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука
-усилительной секции она соединяется с ресивером еще одним управляющим кабелем. Это вполне можно было бы назвать продуманным и удобным, если бы в мире не существовало систем, автоматически включающих сабвуфер при наличии сигнала на входе. Конструктивно, акустические системы представляют собой сателлиты средних размеров. Схема расположения динамиков d'appolito, СЧ/НЧ-драйверы изготовлены из
|07.12.2007
|
Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
енной на сабвуферную секцию 1010SEN модель Т-1 превращается в Т-2, а если поставить сверху еще один сабвуфер аналогичной конструкции, получается сверхмощная акустика Т-3. Модификация Т-3 при чу
|28.11.2007
|
Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука
ляют хорошо сбалансированный завершенный ансамбль. Черное и серое – два основных цвета медиасистемы Сабвуфер смотрится довольно скромно, но основательно, вторит ему простое и добротное оформлен
|31.10.2007
|
Ликбез: Как выбрать сабвуфер?
ловеком, частот, которые не входят в частотный диапазон широкополосных акустических систем. Термин «сабвуфер» используется для описания любой системы с низкочастотной головкой, выполненной в от
|05.09.2007
|
Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку
ложного корпуса, напоминающего летающую тарелку. Акустика окружающего звука тоже не отстает в оригинальности формы. Выгнутый профиль колонок делает их похожими на радары, смотрящие вперед и в небо. А сабвуфер, если смотреть на него в профиль, похож на небольшого разумного робота, стоящего на четырех опорах-ножках. Корпус DVD-ресивера похож и на НЛО, и на полураскрывшуюся раковину моллюска и
|05.09.2007
|
Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка
окружающего звука имеет дизайн наиболее близкий к дизайну телевизоров одноименной марки. Черные грили обрамлены полосой светлого пластика, а сами корпуса изготовлены из материала более темного цвета. Сабвуфер оформлен в аналогичном стиле, и если бы не открытый порт фазоинвертора, то он выглядел бы просто увеличенной копией сателлита. Сателлиты у кинотеатра универсальные, они имеют точки кре
|01.06.2007
|
Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги
ий кинотеатр. Однако рассмотрим кинотеатр ближе. Конструкция Форм-фактор кинотеатра, если к ним вообще применим подобный термин, - классический: четыре колонки сателлитов, одна - центрального канала, сабвуфер и собственно DVD-проигрыватель. Коммутация внешняя, на корпусе проигрывателя, усиление и коммутация с акустикой - на сабвуфере. Все понятно и логично. Инсталляция кинотеатра проходит л
|22.05.2007
|
JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет
нтрального канала. И потому мы постараемся оценить, насколько успешно все эти новшества работают вместе. Конструкция Медиасистема JVC Sophisti DD-8 состоит из пяти элементов: стационарный медиаплеер, сабвуфер и три акустические системы. Сабвуфер имеет встроенные усилители для всех каналов звучания, а проигрыватель несет на борту тюнер FM/AM диапазонов. Распределение функций и коммута
|26.12.2006
|
Стильные и элегантные подарки Nakamichi
. Вы можете выбрать даже цвет подсветки панели управления. Компактная и изящная, эта система занимает минимум места и хорошо вписывается в современный интерьер. Основной модуль, сателлитные колонки и сабвуфер могут быть размещены практически везде - на столе, на полке, на полу или - что предпочтительнее всего- на стене. Вы экономите место в комнате, не идя на компромисс с качеством звука. В
|25.07.2006
|
AVE представил 100-ваттный сабвуфер
Компания AVE, выпустив этой весной серию акустики AVE WF, теперь дополнила ее флагманской моделью сабвуфера. AVE WF 808 SBA – активный сабвуфер, отличающийся высокими характеристиками и отделкой натуральным шпоном. Каждая его деталь работает на достижение предельно низкого баса. Новинка имеет 30,5-сантиметровый громкоговорител
|01.06.2006
|
Архитектура домашнего кинотеатра
zano Villetri акустические системы Италия Россия Элит-класс Infinity акустические системы США имеет модели с демократичными ценами Jamo акустические системы Дания имеет модели с демократичными ценами Сабвуфер – это самая масивная колонка в системе. Отсутствие элегантности не мешает ей выполнять главную задачу – качать басы. Глубоких и низко прописанных басов добиваются за счет огромного ди
|19.04.2006
|
Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером
четыре маленькие резиновые прокладки. Стенки выполнены из деревянных панелей толщиной 6 мм каждая. Сабвуфер открытый, имеет акустическое решение более стандартное для больших устройств этого т
|15.08.2005
|
AS2: компактный активный сабвуфер от B&W
Компания A&Trade представила на российском рынке новую модель сабвуфера B&W AS2. Модель дополняет комплект колонок B&W M1 в составе мини-театра B&W MT-20, сабвуфер также может поддерживать басом сателлиты серии Leisure Monitors в составе стерео- и многоканальных домашних аудиосистем. Внутри закрытого корпуса AS2 установлен 10-дюймовый басовый дин
|01.03.2005
|
JB-160: новый сабвуфер от JetBalance
В модельном ряду мультимедийной акустики JetBalance появилась новая модель – отдельный универсальный сабвуфер JB-160. В новинке есть возможность подключения к активным и пассивным стереосистемам, имеется встроенный кроссовер, выходная мощность составляет 80 Вт. JB-160 представляет собой отдель
|18.10.2004
|
SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle
Компания Pinnacle представила на рынке новый сабвуфер SUBcompact 6, отличающийся, прежде всего, своими маленькими размерами. В модели использован 6,5-дюймовый спикер, который обеспечивает мощность 200 Вт. Диапазон воспроизводимых частот э
|24.06.2003
|
Xoro HSS 512 - новинка на рынке домашних кинотеатров
Компания MAS Elektronik AG сообщает о начале поставок в Россию и страны СНГ новой акустической системы со встроенным усилителем Xoro HSS 512. Сабвуфер выполнен в корпусе серебристо-синего цвета и обеспечивает мощную передачу низкочастотных спецэффектов. Предусмотрены три режима воспроизведения – 5.1 DolbyDigital & DTS, Stereo и DSP/S
Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 32
|Чудо техники 60 2
|GizmoChina 171 2
|MacWorld 134 2
|Hardware Zone 20 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Inquirer 463 1
|Gizmodo 133 1
|Computer Weekly 376 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Strategy Analytics 285 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.