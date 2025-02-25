Ценалом
|25.02.2025
|«Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей 1
|24.02.2025
|Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России 1
Ценалом и организации, системы, технологии, персоны:
|А1 ТИС - A1 TIS 7 1
|Рикор Холдинг - Rikor 127 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 611 1
|Skyworth Group - Skyworth Digital 23 1
|ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 59 1
|BMW Designworks Group 14 1
|BMW Group 449 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
|Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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