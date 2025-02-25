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Ценалом



25.02.2025 «Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей 1
24.02.2025 Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ценалом и организации, системы, технологии, персоны:

А1 ТИС - A1 TIS 7 1
Рикор Холдинг - Rikor 127 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 611 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 23 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 59 1
BMW Designworks Group 14 1
BMW Group 449 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 80 1
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Мазуренко Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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