ГУМ ТД Государственный универсальный магазин Верхние торговые ряды


«ГУМ». 1950-е гг. Художник — Самсонов Марат Иванович. «ГУМ». 1950-е гг. Художник — Самсонов Марат Иванович.
«ГУМ». 1950-е гг. Художник — Самсонов Марат Иванович.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.11.2023 Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания

Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания. «Бубль-гум» — гипермаркеты товаров для детей из Владивостока, в сети почти 50 магазинов. В 2023 г. ритейлер впервые предложил своим покупателям поп
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум»

Сеть детских магазинов «Бубль гум» отказалась от использования Microsoft Dynamics Ax в пользу современного российского программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщили в компании ФТО. Руководством торговой сети было п
22.09.2016 Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA

Российская компания розничной торговли детских товаров «Бубль Гум» начинает внедрение решений JDA Intelligent Fulfillment, включая JDA Demand, JDA Fulfillment, JDA Order Optimization, JDA Demand Classification, JDA Demand 360, JDA Slow Mover Forecasting &
08.12.2011 ГУМ начал принимать к оплате карты с бесконтактной технологией MasterCard PayPass

Банк «Петрокоммерц» сообщил о начале приема карт с технологией бесконтактных платежей MasterCard PayPass в «Главном Универсальном Магазине» (ГУМ). Первые терминалы уже установлены на кассах «Гастронома №1», «Столовой №57», кафе «Фестивальное», «ГУМ-Катка» и «Кинозала ГУМ». Эквайринг обеспечивает банк «Петрокоммерц». По
23.05.2007 ГУМ доверил ИБ «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» подписала соглашение с ТД ГУМ о предоставлении услуг аутсорсинга защиты почтового трафика. «Лаборатория Касперского», разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, предоставила услуги аутсорсинга защиты

13.08.2003 Бывший глава "ГУМ-Интернет" будет развивать бизнес "РБК СОФТ"

Корр.: С чем связан ваш уход из ГУМа? Почему Вы выбрали именно "РБК СОФТ"? Аитов: "РБК СОФТ" - динамичная и развивающаяся компания, ей присуще такое важное качество, как финансовый успех. ГУМ есть ГУМ – это торговая компания, даже если в ней и занимаешься информационными технологиями. В "РБК СОФТ" мне гораздо интереснее работать. Здесь я чувствую, что работаю на переднем

18.12.2000 15 "кирпичных" универмагов и 1 "виртуальный" создадут ООО "ГУМ-Интернет-АРУ"

15 крупных российских универсальных магазинов, входящих в Ассоциацию российских универмагов (АРУ) и виртуальный универмаг "ГУМ-Интернет" подписали учредительные документы по созданию ООО "ГУМ-Интернет-АРУ". Новая организационная структура призвана продвигать новейшие технологии интернет-торговли в российскую
13.12.2000 netBridge и ОАО "Торговый Дом ГУМ" создадут торговый портал List.ГУМ

Компания netBridge и ОАО "Торговый Дом ГУМ" договорились на паритетной основе о создании торгового портала List.ГУМ, который

24.11.2000 Открылся виртуальный ГУМ

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой представители крупнейшего российского универмага ГУМ и Интернет-холдинга РБК сообщили об открытии торгового портала "ГУМ-Интернет". Первую демонстрацию возможностей новых интернет-технологий можно будет увидеть в день запуска портала.

30.10.2000 ГУМ-АРУ - новый проект интернет-торговли

Учредителями проекта ГУМ-Интернет принято решение о начале реализации нового крупномасштабного проекта по интернет-торговле - ГУМ-АРУ и создания с этой целью соответствующей организационной структуры. В числ

Публикаций - 63, упоминаний - 68

