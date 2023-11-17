Бывший глава "ГУМ-Интернет" будет развивать бизнес "РБК СОФТ" Корр.: С чем связан ваш уход из ГУМа? Почему Вы выбрали именно "РБК СОФТ"? Аитов: "РБК СОФТ" - динамичная и развивающаяся компания, ей присуще такое важное качество, как финансовый успех. ГУМ есть ГУМ – это торговая компания, даже если в ней и занимаешься информационными технологиями. В "РБК СОФТ" мне гораздо интереснее работать. Здесь я чувствую, что работаю на переднем