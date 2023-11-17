Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГУМ ТД Государственный универсальный магазин Верхние торговые ряды
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|17.11.2023
|
Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания
Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания. «Бубль-гум» — гипермаркеты товаров для детей из Владивостока, в сети почти 50 магазинов. В 2023 г. ритейлер впервые предложил своим покупателям поп
|06.08.2019
|
ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум»
Сеть детских магазинов «Бубль гум» отказалась от использования Microsoft Dynamics Ax в пользу современного российского программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщили в компании ФТО. Руководством торговой сети было п
|22.09.2016
|
Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA
Российская компания розничной торговли детских товаров «Бубль Гум» начинает внедрение решений JDA Intelligent Fulfillment, включая JDA Demand, JDA Fulfillment, JDA Order Optimization, JDA Demand Classification, JDA Demand 360, JDA Slow Mover Forecasting &
|08.12.2011
|
ГУМ начал принимать к оплате карты с бесконтактной технологией MasterCard PayPass
Банк «Петрокоммерц» сообщил о начале приема карт с технологией бесконтактных платежей MasterCard PayPass в «Главном Универсальном Магазине» (ГУМ). Первые терминалы уже установлены на кассах «Гастронома №1», «Столовой №57», кафе «Фестивальное», «ГУМ-Катка» и «Кинозала ГУМ». Эквайринг обеспечивает банк «Петрокоммерц». По
|23.05.2007
|
ГУМ доверил ИБ «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» подписала соглашение с ТД ГУМ о предоставлении услуг аутсорсинга защиты почтового трафика. «Лаборатория Касперского», разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, предоставила услуги аутсорсинга защиты
|13.08.2003
|
Бывший глава "ГУМ-Интернет" будет развивать бизнес "РБК СОФТ"
Корр.: С чем связан ваш уход из ГУМа? Почему Вы выбрали именно "РБК СОФТ"? Аитов: "РБК СОФТ" - динамичная и развивающаяся компания, ей присуще такое важное качество, как финансовый успех. ГУМ есть ГУМ – это торговая компания, даже если в ней и занимаешься информационными технологиями. В "РБК СОФТ" мне гораздо интереснее работать. Здесь я чувствую, что работаю на переднем
|18.12.2000
|
15 "кирпичных" универмагов и 1 "виртуальный" создадут ООО "ГУМ-Интернет-АРУ"
15 крупных российских универсальных магазинов, входящих в Ассоциацию российских универмагов (АРУ) и виртуальный универмаг "ГУМ-Интернет" подписали учредительные документы по созданию ООО "ГУМ-Интернет-АРУ". Новая организационная структура призвана продвигать новейшие технологии интернет-торговли в российскую
|13.12.2000
|
netBridge и ОАО "Торговый Дом ГУМ" создадут торговый портал List.ГУМ
Компания netBridge и ОАО "Торговый Дом ГУМ" договорились на паритетной основе о создании торгового портала List.ГУМ, который
|24.11.2000
|
Открылся виртуальный ГУМ
Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой представители крупнейшего российского универмага ГУМ и Интернет-холдинга РБК сообщили об открытии торгового портала "ГУМ-Интернет". Первую демонстрацию возможностей новых интернет-технологий можно будет увидеть в день запуска портала.
|30.10.2000
|
ГУМ-АРУ - новый проект интернет-торговли
Учредителями проекта ГУМ-Интернет принято решение о начале реализации нового крупномасштабного проекта по интернет-торговле - ГУМ-АРУ и создания с этой целью соответствующей организационной структуры. В числ
ГУМ ТД и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 10
|Степанов Дмитрий 23 6
|Сухов Алексей 11 2
|Швецов Олег 3 1
|Симаков Андрей 6 1
|Пименов Сергей 5 1
|Широков Павел 2 1
|Pilipenko Vega - Пилипенко Вега 1 1
|Горбачева Ирина 2 1
|Сухопалов Юрий 1 1
|Иващенко Евгения 4 1
|Мамедов Али 1 1
|Лымарь Алексей 4 1
|Суркова Ирина 5 1
|Радина Мария 2 1
|Журавская Ольга 4 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Воробьев Андрей 185 1
|Коротков Андрей 85 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Савцов Олег 50 1
|Рябый Илья 20 1
|Степанов Андрей 30 1
|Карпачев Игорь 12 1
|Рузин Андрей 6 1
|Романенкова Татьяна 5 1
|Аитов Тимур 197 1
|Швецов Владимир 51 1
|Дмитриев Алексей 63 1
|Попов Дмитрий 35 1
|Калмыков Дмитрий 5 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
|Изместьев Дмитрий 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 5
|Gartner - Гартнер 3609 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406938, в очереди разбора - 733252.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.