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Oracle PeopleSoft

Oracle PeopleSoft

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 Взломаны серверы Oracle более, чем у сотни клиентов. Хакеры хотели проникнуть в ИТ-системы ФБР

Oracle Киберпреступная группировка, называющая себя ShinyHunters, заявила о взломе серверов Oracle PeopleSoft в более чем 100 организациях, в результате которого получен доступ к конфиденциаль
15.07.2015 Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний

Около половины систем Oracle PeopleSoft, доступных онлайн (42%, или 231 сервер), уязвимы к атаке TokenChpoken, представлен
03.06.2015 Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний

циалисты российской компании Digital Security обнаружили несколько уязвимостей в ERP-системе Oracle PeopleSoft, которую используют свыше 7 тыс. компаний, в том числе половина списка Fortune 100
19.07.2007 Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности

e Application Server, Oracle Collaboration Suite, Oracle E-Business Suite and Applications и Oracle PeopleSoft Enterprise, сообщил eWeek. Наиболее серьезные уязвимости относятся к Oracle Peo
23.10.2006 Oracle обновила PeopleSoft Cash Management 9

Компания Oracle сообщила о том, что добавила ряд новых функций в продукт PeopleSoft Cash Management 9, входящий в состав пакета решений Oracle’s PeopleSoft Ent
19.12.2005 Прибыль Oracle упала из-за доллара и PeopleSoft

сь за второй квартал финансового года, с сентября по ноябрь. Прибыль не оправдала ожидания аналитиков Уолл стрит, и акции компании упали более чем на 3%. Причинами снижения прибыли стали приобретение PeopleSoft и сильный американский доллар, что оказало негативное влияние на зарубежные рынки компании. Чистый доход упал с $815 млн. или 16 центов на акцию год назад до $798 млн. или 15 центов

14.12.2005 ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2

Oracle сообщила об успешной сертификации продуктов приобретенной ею PeopleSoft на совместимость с Fusion Middleware 10g Release 2 — набором промежуточных программ для создания сервис-ориентированных архитектур. Fusion Middleware пользуются более 27000 клие
31.05.2005 Глава российского Peoplesoft перешел в R&K Consulting

Алексей Сараев, ранее возглавлявший российское представительство корпорации PeopleSoft, занял пост генерального директора в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в России и странах СНГ. В круг е
12.05.2005 Oracle приобретет центры разработки PeopleSoft

Корпорация Oracle объявила о том, что она реализовала право на приобретение центров разработки PeopleSoft, расположенных в г. Бангалор (Индия) и управляемых компаниями Hexaware Technologies и Covansys. Опционы на покупку, первоначально предоставленные в рамках соглашений PeopleSoft

16.03.2005 Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft

Компания Oracle обнародовала в России и СНГ планы выпуска и поддержки продуктов Oracle - PeopleSoft, которые обеспечивают беспрецедентные возможности прикладных систем, удовлетворяющ
31.01.2005 Объединенная Oracle бросает вызов SAP

вный рост. Став „номером один“, мы заработаем очень большие деньги». Тем временем, SAP, готовясь к ужесточению конкуренции, приобрела компанию TomorrowNow, специализирующуюся на обслуживании клиентов PeopleSoft и J. D. Edwards. Портфолио TomorrowNow насчитывает около ста крупных компаний, включая Nestle и Lockheed Martin. Представители SAP заявили, что они предложат клиентам TomorrowNow оче
17.01.2005 Oracle сокращает штат PeopleSoft

Производитель программного обеспечения Oracle Corp. сократит 5 тыс. рабочих мест при поглощении PeopleSoft Inc., который он приобрел за $10,3 млрд., сообщили представители Oracle. Таким обр
30.12.2004 Oracle установил контроль над PeopleSoft

Как сообщает РБК, американская компания PeopleSoft Inc., занимающаяся производством программного обеспечения и компьютерными услугами
17.12.2004 Microsoft начала переманивать клиентов PeopleSoft

Вице-президент Microsoft Билл Вейт (Bill Veghte) обратился к  клиентам PeopleSoft с письмом, в котором предупредил их о необходимости задуматься о смене технологий

14.12.2004 Руководство PeopleSoft сдалось Oracle

Как сообщет РБК, руководство компании PeopleSoft Inc. дало согласие на ее продажу второму по величине в мире производителю программ
14.12.2004 Oracle съел PeopleSoft

В понедельник, 13 декабря, было объявлено о том, что совет директоров PeopleSoft одобрил сделку. Для этого Oracle пришлось пойти на попятную и увеличить своё «лучшее и последнее» предложение до $26,5 за акцию конкурента. Эта цена предлагает 75%-ную премию к стоим
23.11.2004 Акционеры PeopleSoft готовы продаться Oracle

Вечером 19 ноября владельцы 61% акций PeopleSoft согласились с предложением Oracle, обещающей заплатить по $24 за каждую акцию. Однако совет директоров PeopleSoft уже в пятый раз отверг предложение конкурента, назвав цену сл
17.11.2004 Совет директоров PeopleSoft отклонил скорректированное предложение Oracle

Компания PeopleSoft объявила о том, что ее Совет директоров единогласно проголосовал за решение отклонить откорректированное одностороннее предложение Oracle Corporation о приобретении всех акций Peo
11.11.2004 Противостояние PeopleSoft и Oracle подходит к концу?

По данным Oracle, совет директоров PeopleSoft намерен отклонить последнее предложение компании о выкупе акций из расчета $24 за штуку. С этой инициативой Oracle выступил 1 ноября, до этого компания предлагала курс выкупа из расч
11.11.2004 PeopleSoft отклонила последнее предложение Oracle о слиянии

Вчера совет директоров PeopleSoft отклонил «лучшее и последнее» предложение Oracle о покупке компании за $8,8 млрд. Руководство PeopleSoft призвало акционеров держать акции, так как, по его мнению, цена одной

03.11.2004 Oracle выдвинул ультиматум PeopleSoft

В понедельник, 1 ноября, представители Oracle объявили о том, что компания готова приобрести акции PeopleSoft по куда более высокой, чем ранее, цене — $24 за акцию. При этом компания подчеркнула, что данное предложение является «лучшим и последним». Oracle готов отказаться от своего пла
01.11.2004 Oracle увеличила предложение о покупке PeopleSoft до $24 за акцию

Как сообщает РБК, компания Oracle Corp. увеличила предложение о покупке компании PeopleSoft Inc. до $24 за акцию. Ранее компания предлагала за покупку PeopleSoft $21 з
28.10.2004 PeopleSoft объявила о финансовых показателях 4 квартала

Компания PeopleSoft представила дополнительную информацию по объему продаж лицензий на ПО в третьем квартале и объявила предварительные финансовые результаты четвертого квартала, закончившегося 30 сентя
27.10.2004 Европейский Союз дал "зеленый свет" слиянию Oracle и PeopleSoft

Комиссар по антимонопольным делам Европейского Союза Марио Монти (Mario Monti) объявил о снятии формальных ограничений на покупку PeopleSoft компанией Oracle за $7,7 млрд. Теперь для прохождения сделки имеются все формальные разрешения регулирующих органов, включая судебные власти США. Представители ЕС заявили, что слияни
21.10.2004 PeopleSoft заплатит бывшему шефу более $3 млн.

eopleSoft придется заплатить своему бывшему исполнительному директору Крэгу Конвею (Craig Conway) около $3,2 млн. Данная сумма включает заработную плату и премиальные за прошедшие два года, заявили в PeopleSoft. Напомним, что г-н Конвей являлся главным оппонентов слияния компании с Oracle и был уволен в этом месяце советом директоров PeopleSoft в связи с «недостаточным доверием к нем
18.10.2004 PeopleSoft теряет топ-руководителей

Вице-президент PeopleSoft Рам Гупта (Ram Gupta) ушел в отставку. Г-н Гупта был вице-президентом по продуктам и технологиям, а также отвечал за интеграцию продуктов PeopleSof с решениями фирмы J. D. Edwards, п
12.10.2004 Руководство Oracle готово снизить предложение за акции PeopleSoft

Как сообщает NYTimes, по мнению сопрезидента Oracle Сафры Кэтц (Safra Catz), доходы PeopleSoft будут падать и дальше. В связи с этим она считает, что предложенная цена сделки по слиянию Oracle и PeopleSoft из расчета $21 за акцию явлется завышенной. Сафра предложила пон
11.10.2004 SAP извлекает выгоду из битвы Oracle-PeopleSoft

Независимо от того, удастся Oracle поглотить PeopleSoft, или нет, SAP получит выгоду. Об этом заявил представитель компании. "Если поглощение удастся, это вызовет нестабильность рынка; если оно не удастся, то это также вызовет нестабильно
08.10.2004 Oracle продлила срок предложения PeopleSoft

Oracle продлила предложение PeopleSoft о покупке её акций за $7,7 млрд. до 22 октября 2004 г. Напомним, что срок предыдущего предложения истек сегодня. Oracle предлагает $21 за одну акцию PeopleSoft. До настоящего

07.10.2004 PeopleSoft готов продаться Oracle - задорого

Подобную готовность Стивен Голдби выразил впервые с тех пор, как компания Oracle объявила о своих намерениях в отношении PeopleSoft. Об изменении собственной позиции он заявил на судебных слушаниях в так называемом «канцлерском суде» (Chancery Court) штата Делавэр, куда за день до этого Oracle обратилась с просьб
06.10.2004 Peoplesoft согласилась вести переговоры о слиянии с Oracle

Через несколько дней после увольнения руководителя Peoplesoft Крэга Конвея (Craig Conway), который был главным оппонентом слияния с Oracle, компания согласилась вести переговоры о поглощении. До этого 16 месяцев Peoplesoft всеми силами и
05.10.2004 Квартальный доход PeopleSoft составил $680-$695 млн.

Компании PeopleSoft и Siebel объявили предварительные результаты деятельности в 3 финансовом квартале 2004 г. Обе компании показали более высокие результаты, чем прогнозировалось. Доходы PeopleSoft

04.10.2004 Президент PeopleSoft уволен за противостояние Oracle

В необычайно лаконичном пресс-релизе PeopleSoft увольнение главы компании объясняется "потерей уверенности в способности г-на Конвея продолжать руководить компанией". За отставку CEO и президента единогласно проголосовали все неза
01.10.2004 Совет директоров PeopleSoft сместил президента компании

Совет директоров PeopleSoft сместил с занимаемой должности президента компании Крэга Конвея (Craig Conway), который являлся главным оппонентом слияния с Oracle. Причиной увольнения было названо «недостаточное д
22.09.2004 IBM встал на защиту PeopleSoft

Вариант вмешательства IBM в противостояние Oracle и PeopleSoft уже давно рассматривался аналитиками, однако до настоящего времени он не имел под

22.09.2004 PeopleSoft заключила союз с IBM с целью избежать слияния с Oracle

Пресс-служба компании PeopleSoft объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с IBM. Многие эксперты считают, что данное соглашение может перерасти в слияние двух компаний. Однако представители IBM отрицают воз
13.09.2004 PeopleSoft отклонил все предложения Oracle

По сообщению пресс-службы компании PeopleSoft, Совет Директоров компании обсудит в скором времени последствия судебного решения, вынесенного по антимонопольному иску правительства США против Корпорации Oracle. В официальном заяв
10.09.2004 Oracle разрешили "съесть" PeopleSoft

Федеральный судья Вон Уокер отклонил запрос правительства США на отмену сделки по покупке компанией Oracle своего конкурента PeopleSoft, убрав главное препятствие одному из крупнейших поглощений в истории Силиконовой долины. Сделка оценивается в $7,7 млрд. Oracle продлил срок действия предложения о покупке до 24 сент
30.08.2004 Oracle продлила предложение о покупке PeopleSoft

Корпорация Oracle, крупнейший поставщик программного обеспечения, объявила о продлении до 10 сентября своего предложения о покупке контрольного пакета акций PeopleSoft. Предлагаемая сумма составляет $7,7 млрд. Предполагается, что к 10 сентября станет известно решение судебных органов США относительно законности такой сделки. Предыдущий срок аналоги
16.08.2004 В Минфине США внедрят решение PeopleSoft

Казначейство министерства финансов США внедрит ПО Enterprise ePerformance, разработанное компанией PeopleSoft. Целью внедрения является улучшение управления работой 140 тыс. служащих и менеджеров казначейства. Решение позволит организовать и упорядочить процесс управления качеством работы, д

Публикаций - 426, упоминаний - 516

Oracle PeopleSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 306
SAP SE 5601 160
Microsoft Corporation 25775 114
Oracle Siebel Systems 519 106
IBM - International Business Machines Corp 9699 82
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 39
Cisco Systems 5372 32
Intel Corporation 12811 32
Oracle - Retek 35 21
Dell EMC 5180 21
Verizon - WorldCom 501 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 16
HP Inc. 5883 16
AT&T Inc 1726 16
HP - Hewlett-Packard 3662 16
CA Technologies - Computer Associates 392 14
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Yahoo! 3726 12
Qualcomm Technologies 1974 11
Google LLC 12690 10
Oracle - BEA Systems 162 10
JDSU - JDS Uniphase 219 10
OpenText - Vignette 61 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 10
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 10
SAP - TomorrowNow 18 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 9
SAS Institute 1082 9
Lenovo Motorola 3566 9
OpenText - Micro Focus - Novell 880 9
BMC Software 97 8
Applied Materials 305 8
PMC-Sierra 82 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 67
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 50
Merrill Lynch 454 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 14
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
eBay Inc 1640 12
JD.com - Jingdong Mall 101 10
Global Partners Securities 42 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Dow Chemical Company (TDCC) 34 8
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
DuPont - Дюпон 101 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Lockheed Martin 777 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
International Paper 27 6
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
American Express - Amex 338 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Walt Disney Company 647 5
RBC Capital Markets 59 4
Barnes & Noble 171 4
Bollinger Capital Management 4 4
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Expedia Group 136 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 21
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Антимонопольное Бюро Канады - Бюро по вопросам конкуренции - Competition Bureau Canada - Bureau de laconcurrence 2 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 72
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 14
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 12
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 10
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 127
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 78
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 40
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 30
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 27
SAP Sybase 292 23
Linux OS 11533 23
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 21
Oracle Applications 90 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 16
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
IBM DB2 396 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 15
Oracle Hyperion 259 15
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 14
Microsoft Office 4170 14
Microsoft Windows 16882 14
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 14
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 13
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 12
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 12
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 11
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 10
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 10
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 10
Oracle AS - Oracle Application Server 94 10
Oracle Fusion ERP 68 10
SAP NetWeaver 158 10
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 9
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 9
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 50
Conway Craig - Конвэй Крэйг 20 20
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 10
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 9
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 9
Henley Jeff - Хенли Джефф 23 9
Catz Safra - Катц Сафра 42 7
Hogan Art - Хоган Арт 47 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 6
Duffield Dave - Даффилд Дэйв 5 5
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 5
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 4
Miranda Steve - Миранда Стив 6 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Bollinger John - Болинджер Джон 4 4
Hurd Mark - Херд Марк 97 4
Игнатов Сергей 80 4
Chen John - Чен Джон 30 3
Поляков Александр 54 3
Кругляков Роман 44 3
Сараев Алексей 14 3
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 3
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 3
Hyman Barry - Хайман Барри 40 3
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 3
Аитов Тимур 197 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Шлыков Алексей 45 3
Калмыков Дмитрий 5 2
Leone Chris - Леоне Крис 6 2
Тюрин Алексей 17 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Lawrie Mike - Лори Майк 8 2
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 2
Савцов Олег 50 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Грановский Олег 21 2
Петерсон Ольга 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 122
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Европа 24964 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
США - Калифорния 4829 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 15
Ближний Восток 3154 14
Индия - Bharat 5870 12
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 12
Канада 5082 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Ирак - Республика 709 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Швеция - Королевство 3782 8
Франция - Французская Республика 8177 8
США - Нью-Йорк 3180 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 7
Европа Восточная 3138 6
Америка - Американский регион 2206 6
Африка - Африканский регион 3641 6
США - Делавэр 176 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Израиль 2856 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Украина 7928 4
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 3
Япония 13807 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
США - Огайо 291 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 108
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 66
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 48
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 30
Dow Jones - MarketWatch 334 22
Computer Weekly 376 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
CNET Networks - CNET News 1643 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 14
Silicon.com 364 9
The Register - The Register Hardware 1784 9
Vnunet 224 5
VNUNet.com 214 5
FT - Financial Times 1296 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
Forbes - Форбс 1002 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
NYT - The New York Times 1100 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
AP - Associated Press 2007 3
Известия ИД 770 3
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Silicon 494 2
The Globe and Mail 73 2
Ведомости 1466 2
BleepingComputer - Издание 458 2
San Francisco Chronicle 34 1
Telegraph 199 1
Yahoo! Finance 122 1
Newsweek 39 1
Dow Jones - Barron's 26 1
InformationWeek 241 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
USA Today 153 1
NewsFactor 127 1
Dow Jones Business News 88 1
cw360 84 1
The Times 75 1
Independent 111 1
The Economist 49 1
Times 661 1
Internet Stock Report 994 50
S&P 500 565 22
IDC - International Data Corporation 4975 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
Gartner - Гартнер 3658 18
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
Gartner - AMR Research 48 9
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
Fortune Global 100 142 5
Gartner - Dataquest 353 5
Bear Stearns 79 5
Fortune Global 500 295 5
Forrester Research 834 5
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Gartner - Giga Information Group 32 3
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Aberdeen Group 53 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Fortune Global 1000 51 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
CIBC World Markets 41 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
eMarketer 206 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
DaraTech 5 1
InterUnity Group 1 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Reuters Estimates 16 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Микроинформ 36 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
TED Talks 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Oracle OpenWorld 65 6
Oracle AppsForum 24 3
Oracle TechForum 25 3
Black Hat - Конференция 120 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
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День смеха - 1 апреля 5 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Defcon 45 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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