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Oracle PeopleSoft


13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 2
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
26.06.2019 Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle 1
09.01.2018 Московское метро выделило 400 миллионов на большие данные 1
09.10.2017 Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений 1
04.10.2017 Бывший топ-менеджер LG переходит на работу в TmaxSoft 1
29.04.2016 Oracle купила бесприбыльный стартап за $663 млн 1
15.07.2015 Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний 7
19.06.2015 Российские эксперты: Через «дыру» в СУБД SAP можно украсть все данные компании 4
03.06.2015 Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний 9
06.03.2015 HP поможет клиентам перенести нагрузки Oracle в «облако» 1
28.10.2014 Oracle HCM Cloud Release 9 позволит управлять персоналом на мобильных устройствах и мотивировать сотрудников индивидуально 1
15.07.2014 Новый Oracle User Productivity Kit помогает ускорить окупаемость инвестиций в «облака» и мобильность 1
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа 1
23.05.2014 Главные тренды мирового рынка ПО: облака, онлайн-аналитика и интернет вещей 1
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами 1
22.10.2013 Oracle предлагает мобильные бизнес-приложений для доступа к критически важным данным 2
17.07.2013 Мировой рынок BI снижает темпы роста 1
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу 1
18.04.2013 Анонсированы новые приложения In-Memory Applications для ПАК Oracle Engineered Systems 1
16.01.2013 Oracle: Мы вкладываем миллиарды в облачные сервисы, но не заставляем переходить на них 1
02.10.2012 Oracle анонсировала программно-аппаратные комплексы Exadata X3 Database In-Memory Machine 1
04.09.2012 UBS выбрал облачное решение Oracle Fusion HCM 1
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 1
27.07.2012 Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0 1
09.04.2012 Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами 1
04.04.2012 Oracle представила новое поколение Oracle Fusion Applications 2
09.11.2011 Oracle представила в России свои инновационные разработки по всем продуктовым направлениям 2
04.10.2011 Ведущие хакеры мира встретятся в Санкт-Петербурге на конференции ZeroNights 2011 1
29.04.2011 Хелен Барнеков назначена старшим вице-президентом EMC по международному и канальному маркетингу 1
13.12.2010 Три топ-менеджера Oracle перешли в Infor 1
17.11.2010 Топ-менеджер SAP извинился перед Oracle за промышленный шпионаж 1
24.09.2010 Рынок Linux-систем перестраивается по вертикали 1
14.09.2010 Oracle анонсировала новые версии Oracle GoldenGate и Oracle Data Integrator Enterprise Edition 1
11.08.2010 Matrikon внедряет в систему управления производственными процессами и запасами в ENMAX 1
18.06.2010 Oracle обвинили в обмане государства на «десятки миллионов долларов» 1
26.10.2009 Новые решения HP раскрывают потенциал операционной среды Oracle 1
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? 1
20.04.2009 Oracle покупает Sun 1

Публикаций - 51, упоминаний - 72

Oracle PeopleSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 9
Oracle Corporation 3363 5
Microsoft Corporation 11168 4
Oracle Siebel 131 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 2
IBM 3557 2
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Smart Way 8 1
NTT DoCoMo 161 1
3779 1
Teradata 166 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Rimini Street 38 1
Schneider Electric 409 1
Google LLC 7177 1
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
HP Enterprise Services 29 1
Летограф - Letograf 65 1
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Еврохим МХК 43 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
CF Industries 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Java - Язык программирования 1180 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Oracle Autonomous Data Guard 2 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 2
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Oracle JD Edwards 32 2
SQL - Язык программирования 436 2
Google Android 10751 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 5 1
AWS Outposts 5 1
IBM Informix 3 1
Microsoft Office 2007 100 1
SAP Sybase 77 1
Microsoft Access 26 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
Amazon Redshift 10 1
HPE Helion OpenStack 28 1
HPE Helion Managed Cloud Services - HPE Helion CloudSystem - HP Helion Managed VPS - HP Helion Managed Virtual Private Cloud 4 1
HPE Helion Business Applications 1 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Летограф Ансамбль 2 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Microsoft Office 1950 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
Apache Hadoop 339 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Excel 438 1
Apple iOS 5742 1
Тюрин Алексей 13 2
Дьяченко Валерий 66 1
Жуков Олег 15 1
Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
Юдин Дмитрий 7 1
Лебедев Сергей 24 1
Поляков Александр 47 1
Матросов Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Европа 3788 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Япония 2811 1
Польша - Варшава 36 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Чили - Республика 121 1
Перу - Республика 96 1
Украина 3398 1
Мексика - Керетаро 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
SAP Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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