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Oracle PeopleSoft
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 72
Oracle PeopleSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ингосстрах СПАО 210 1
|Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
|Еврохим МХК 43 1
|ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
|CF Industries 3 1
|Тюрин Алексей 13 2
|Дьяченко Валерий 66 1
|Жуков Олег 15 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
|Юдин Дмитрий 7 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Поляков Александр 47 1
|Матросов Александр 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769089, в очереди разбора - 672773.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769089, в очереди разбора - 672773.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru