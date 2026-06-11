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Oracle PeopleSoft
СОБЫТИЯ
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|11.06.2026
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Взломаны серверы Oracle более, чем у сотни клиентов. Хакеры хотели проникнуть в ИТ-системы ФБР
Oracle Киберпреступная группировка, называющая себя ShinyHunters, заявила о взломе серверов Oracle PeopleSoft в более чем 100 организациях, в результате которого получен доступ к конфиденциаль
|15.07.2015
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Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний
Около половины систем Oracle PeopleSoft, доступных онлайн (42%, или 231 сервер), уязвимы к атаке TokenChpoken, представлен
|03.06.2015
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Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний
циалисты российской компании Digital Security обнаружили несколько уязвимостей в ERP-системе Oracle PeopleSoft, которую используют свыше 7 тыс. компаний, в том числе половина списка Fortune 100
|19.07.2007
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Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности
e Application Server, Oracle Collaboration Suite, Oracle E-Business Suite and Applications и Oracle PeopleSoft Enterprise, сообщил eWeek. Наиболее серьезные уязвимости относятся к Oracle Peo
|23.10.2006
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Oracle обновила PeopleSoft Cash Management 9
Компания Oracle сообщила о том, что добавила ряд новых функций в продукт PeopleSoft Cash Management 9, входящий в состав пакета решений Oracle’s PeopleSoft Ent
|19.12.2005
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Прибыль Oracle упала из-за доллара и PeopleSoft
сь за второй квартал финансового года, с сентября по ноябрь. Прибыль не оправдала ожидания аналитиков Уолл стрит, и акции компании упали более чем на 3%. Причинами снижения прибыли стали приобретение PeopleSoft и сильный американский доллар, что оказало негативное влияние на зарубежные рынки компании. Чистый доход упал с $815 млн. или 16 центов на акцию год назад до $798 млн. или 15 центов
|14.12.2005
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ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2
Oracle сообщила об успешной сертификации продуктов приобретенной ею PeopleSoft на совместимость с Fusion Middleware 10g Release 2 — набором промежуточных программ для создания сервис-ориентированных архитектур. Fusion Middleware пользуются более 27000 клие
|31.05.2005
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Глава российского Peoplesoft перешел в R&K Consulting
Алексей Сараев, ранее возглавлявший российское представительство корпорации PeopleSoft, занял пост генерального директора в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в России и странах СНГ. В круг е
|12.05.2005
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Oracle приобретет центры разработки PeopleSoft
Корпорация Oracle объявила о том, что она реализовала право на приобретение центров разработки PeopleSoft, расположенных в г. Бангалор (Индия) и управляемых компаниями Hexaware Technologies и Covansys. Опционы на покупку, первоначально предоставленные в рамках соглашений PeopleSoft
|16.03.2005
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Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft
Компания Oracle обнародовала в России и СНГ планы выпуска и поддержки продуктов Oracle - PeopleSoft, которые обеспечивают беспрецедентные возможности прикладных систем, удовлетворяющ
|31.01.2005
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Объединенная Oracle бросает вызов SAP
вный рост. Став „номером один“, мы заработаем очень большие деньги». Тем временем, SAP, готовясь к ужесточению конкуренции, приобрела компанию TomorrowNow, специализирующуюся на обслуживании клиентов PeopleSoft и J. D. Edwards. Портфолио TomorrowNow насчитывает около ста крупных компаний, включая Nestle и Lockheed Martin. Представители SAP заявили, что они предложат клиентам TomorrowNow оче
|17.01.2005
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Oracle сокращает штат PeopleSoft
Производитель программного обеспечения Oracle Corp. сократит 5 тыс. рабочих мест при поглощении PeopleSoft Inc., который он приобрел за $10,3 млрд., сообщили представители Oracle. Таким обр
|30.12.2004
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Oracle установил контроль над PeopleSoft
Как сообщает РБК, американская компания PeopleSoft Inc., занимающаяся производством программного обеспечения и компьютерными услугами
|17.12.2004
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Microsoft начала переманивать клиентов PeopleSoft
Вице-президент Microsoft Билл Вейт (Bill Veghte) обратился к клиентам PeopleSoft с письмом, в котором предупредил их о необходимости задуматься о смене технологий
|14.12.2004
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Руководство PeopleSoft сдалось Oracle
Как сообщет РБК, руководство компании PeopleSoft Inc. дало согласие на ее продажу второму по величине в мире производителю программ
|14.12.2004
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Oracle съел PeopleSoft
В понедельник, 13 декабря, было объявлено о том, что совет директоров PeopleSoft одобрил сделку. Для этого Oracle пришлось пойти на попятную и увеличить своё «лучшее и последнее» предложение до $26,5 за акцию конкурента. Эта цена предлагает 75%-ную премию к стоим
|23.11.2004
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Акционеры PeopleSoft готовы продаться Oracle
Вечером 19 ноября владельцы 61% акций PeopleSoft согласились с предложением Oracle, обещающей заплатить по $24 за каждую акцию. Однако совет директоров PeopleSoft уже в пятый раз отверг предложение конкурента, назвав цену сл
|17.11.2004
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Совет директоров PeopleSoft отклонил скорректированное предложение Oracle
Компания PeopleSoft объявила о том, что ее Совет директоров единогласно проголосовал за решение отклонить откорректированное одностороннее предложение Oracle Corporation о приобретении всех акций Peo
|11.11.2004
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Противостояние PeopleSoft и Oracle подходит к концу?
По данным Oracle, совет директоров PeopleSoft намерен отклонить последнее предложение компании о выкупе акций из расчета $24 за штуку. С этой инициативой Oracle выступил 1 ноября, до этого компания предлагала курс выкупа из расч
|11.11.2004
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PeopleSoft отклонила последнее предложение Oracle о слиянии
Вчера совет директоров PeopleSoft отклонил «лучшее и последнее» предложение Oracle о покупке компании за $8,8 млрд. Руководство PeopleSoft призвало акционеров держать акции, так как, по его мнению, цена одной
|03.11.2004
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Oracle выдвинул ультиматум PeopleSoft
В понедельник, 1 ноября, представители Oracle объявили о том, что компания готова приобрести акции PeopleSoft по куда более высокой, чем ранее, цене — $24 за акцию. При этом компания подчеркнула, что данное предложение является «лучшим и последним». Oracle готов отказаться от своего пла
|01.11.2004
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Oracle увеличила предложение о покупке PeopleSoft до $24 за акцию
Как сообщает РБК, компания Oracle Corp. увеличила предложение о покупке компании PeopleSoft Inc. до $24 за акцию. Ранее компания предлагала за покупку PeopleSoft $21 з
|28.10.2004
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PeopleSoft объявила о финансовых показателях 4 квартала
Компания PeopleSoft представила дополнительную информацию по объему продаж лицензий на ПО в третьем квартале и объявила предварительные финансовые результаты четвертого квартала, закончившегося 30 сентя
|27.10.2004
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Европейский Союз дал "зеленый свет" слиянию Oracle и PeopleSoft
Комиссар по антимонопольным делам Европейского Союза Марио Монти (Mario Monti) объявил о снятии формальных ограничений на покупку PeopleSoft компанией Oracle за $7,7 млрд. Теперь для прохождения сделки имеются все формальные разрешения регулирующих органов, включая судебные власти США. Представители ЕС заявили, что слияни
|21.10.2004
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PeopleSoft заплатит бывшему шефу более $3 млн.
eopleSoft придется заплатить своему бывшему исполнительному директору Крэгу Конвею (Craig Conway) около $3,2 млн. Данная сумма включает заработную плату и премиальные за прошедшие два года, заявили в PeopleSoft. Напомним, что г-н Конвей являлся главным оппонентов слияния компании с Oracle и был уволен в этом месяце советом директоров PeopleSoft в связи с «недостаточным доверием к нем
|18.10.2004
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PeopleSoft теряет топ-руководителей
Вице-президент PeopleSoft Рам Гупта (Ram Gupta) ушел в отставку. Г-н Гупта был вице-президентом по продуктам и технологиям, а также отвечал за интеграцию продуктов PeopleSof с решениями фирмы J. D. Edwards, п
|12.10.2004
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Руководство Oracle готово снизить предложение за акции PeopleSoft
Как сообщает NYTimes, по мнению сопрезидента Oracle Сафры Кэтц (Safra Catz), доходы PeopleSoft будут падать и дальше. В связи с этим она считает, что предложенная цена сделки по слиянию Oracle и PeopleSoft из расчета $21 за акцию явлется завышенной. Сафра предложила пон
|11.10.2004
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SAP извлекает выгоду из битвы Oracle-PeopleSoft
Независимо от того, удастся Oracle поглотить PeopleSoft, или нет, SAP получит выгоду. Об этом заявил представитель компании. "Если поглощение удастся, это вызовет нестабильность рынка; если оно не удастся, то это также вызовет нестабильно
|08.10.2004
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Oracle продлила срок предложения PeopleSoft
Oracle продлила предложение PeopleSoft о покупке её акций за $7,7 млрд. до 22 октября 2004 г. Напомним, что срок предыдущего предложения истек сегодня. Oracle предлагает $21 за одну акцию PeopleSoft. До настоящего
|07.10.2004
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PeopleSoft готов продаться Oracle - задорого
Подобную готовность Стивен Голдби выразил впервые с тех пор, как компания Oracle объявила о своих намерениях в отношении PeopleSoft. Об изменении собственной позиции он заявил на судебных слушаниях в так называемом «канцлерском суде» (Chancery Court) штата Делавэр, куда за день до этого Oracle обратилась с просьб
|06.10.2004
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Peoplesoft согласилась вести переговоры о слиянии с Oracle
Через несколько дней после увольнения руководителя Peoplesoft Крэга Конвея (Craig Conway), который был главным оппонентом слияния с Oracle, компания согласилась вести переговоры о поглощении. До этого 16 месяцев Peoplesoft всеми силами и
|05.10.2004
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Квартальный доход PeopleSoft составил $680-$695 млн.
Компании PeopleSoft и Siebel объявили предварительные результаты деятельности в 3 финансовом квартале 2004 г. Обе компании показали более высокие результаты, чем прогнозировалось. Доходы PeopleSoft
|04.10.2004
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Президент PeopleSoft уволен за противостояние Oracle
В необычайно лаконичном пресс-релизе PeopleSoft увольнение главы компании объясняется "потерей уверенности в способности г-на Конвея продолжать руководить компанией". За отставку CEO и президента единогласно проголосовали все неза
|01.10.2004
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Совет директоров PeopleSoft сместил президента компании
Совет директоров PeopleSoft сместил с занимаемой должности президента компании Крэга Конвея (Craig Conway), который являлся главным оппонентом слияния с Oracle. Причиной увольнения было названо «недостаточное д
|22.09.2004
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IBM встал на защиту PeopleSoft
Вариант вмешательства IBM в противостояние Oracle и PeopleSoft уже давно рассматривался аналитиками, однако до настоящего времени он не имел под
|22.09.2004
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PeopleSoft заключила союз с IBM с целью избежать слияния с Oracle
Пресс-служба компании PeopleSoft объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с IBM. Многие эксперты считают, что данное соглашение может перерасти в слияние двух компаний. Однако представители IBM отрицают воз
|13.09.2004
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PeopleSoft отклонил все предложения Oracle
По сообщению пресс-службы компании PeopleSoft, Совет Директоров компании обсудит в скором времени последствия судебного решения, вынесенного по антимонопольному иску правительства США против Корпорации Oracle. В официальном заяв
|10.09.2004
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Oracle разрешили "съесть" PeopleSoft
Федеральный судья Вон Уокер отклонил запрос правительства США на отмену сделки по покупке компанией Oracle своего конкурента PeopleSoft, убрав главное препятствие одному из крупнейших поглощений в истории Силиконовой долины. Сделка оценивается в $7,7 млрд. Oracle продлил срок действия предложения о покупке до 24 сент
|30.08.2004
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Oracle продлила предложение о покупке PeopleSoft
Корпорация Oracle, крупнейший поставщик программного обеспечения, объявила о продлении до 10 сентября своего предложения о покупке контрольного пакета акций PeopleSoft. Предлагаемая сумма составляет $7,7 млрд. Предполагается, что к 10 сентября станет известно решение судебных органов США относительно законности такой сделки. Предыдущий срок аналоги
|16.08.2004
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В Минфине США внедрят решение PeopleSoft
Казначейство министерства финансов США внедрит ПО Enterprise ePerformance, разработанное компанией PeopleSoft. Целью внедрения является улучшение управления работой 140 тыс. служащих и менеджеров казначейства. Решение позволит организовать и упорядочить процесс управления качеством работы, д
Oracle PeopleSoft и организации, системы, технологии, персоны:
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