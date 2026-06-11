Взломаны серверы Oracle более, чем у сотни клиентов. Хакеры хотели проникнуть в ИТ-системы ФБР Oracle Киберпреступная группировка, называющая себя ShinyHunters, заявила о взломе серверов Oracle PeopleSoft в более чем 100 организациях, в результате которого получен доступ к конфиденциаль

Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний Около половины систем Oracle PeopleSoft, доступных онлайн (42%, или 231 сервер), уязвимы к атаке TokenChpoken, представлен

Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний циалисты российской компании Digital Security обнаружили несколько уязвимостей в ERP-системе Oracle PeopleSoft, которую используют свыше 7 тыс. компаний, в том числе половина списка Fortune 100

Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности e Application Server, Oracle Collaboration Suite, Oracle E-Business Suite and Applications и Oracle PeopleSoft Enterprise, сообщил eWeek. Наиболее серьезные уязвимости относятся к Oracle Peo

Oracle обновила PeopleSoft Cash Management 9 Компания Oracle сообщила о том, что добавила ряд новых функций в продукт PeopleSoft Cash Management 9, входящий в состав пакета решений Oracle’s PeopleSoft Ent

Прибыль Oracle упала из-за доллара и PeopleSoft сь за второй квартал финансового года, с сентября по ноябрь. Прибыль не оправдала ожидания аналитиков Уолл стрит, и акции компании упали более чем на 3%. Причинами снижения прибыли стали приобретение PeopleSoft и сильный американский доллар, что оказало негативное влияние на зарубежные рынки компании. Чистый доход упал с $815 млн. или 16 центов на акцию год назад до $798 млн. или 15 центов

ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2 Oracle сообщила об успешной сертификации продуктов приобретенной ею PeopleSoft на совместимость с Fusion Middleware 10g Release 2 — набором промежуточных программ для создания сервис-ориентированных архитектур. Fusion Middleware пользуются более 27000 клие

Глава российского Peoplesoft перешел в R&K Consulting Алексей Сараев, ранее возглавлявший российское представительство корпорации PeopleSoft, занял пост генерального директора в компании R&K Consulting, специализирующейся на внедрении и поддержке ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne в России и странах СНГ. В круг е

Oracle приобретет центры разработки PeopleSoft Корпорация Oracle объявила о том, что она реализовала право на приобретение центров разработки PeopleSoft, расположенных в г. Бангалор (Индия) и управляемых компаниями Hexaware Technologies и Covansys. Опционы на покупку, первоначально предоставленные в рамках соглашений PeopleSoft

Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft Компания Oracle обнародовала в России и СНГ планы выпуска и поддержки продуктов Oracle - PeopleSoft, которые обеспечивают беспрецедентные возможности прикладных систем, удовлетворяющ

Объединенная Oracle бросает вызов SAP вный рост. Став „номером один“, мы заработаем очень большие деньги». Тем временем, SAP, готовясь к ужесточению конкуренции, приобрела компанию TomorrowNow, специализирующуюся на обслуживании клиентов PeopleSoft и J. D. Edwards. Портфолио TomorrowNow насчитывает около ста крупных компаний, включая Nestle и Lockheed Martin. Представители SAP заявили, что они предложат клиентам TomorrowNow оче

Oracle сокращает штат PeopleSoft Производитель программного обеспечения Oracle Corp. сократит 5 тыс. рабочих мест при поглощении PeopleSoft Inc., который он приобрел за $10,3 млрд., сообщили представители Oracle. Таким обр

Oracle установил контроль над PeopleSoft Как сообщает РБК, американская компания PeopleSoft Inc., занимающаяся производством программного обеспечения и компьютерными услугами

Microsoft начала переманивать клиентов PeopleSoft Вице-президент Microsoft Билл Вейт (Bill Veghte) обратился к клиентам PeopleSoft с письмом, в котором предупредил их о необходимости задуматься о смене технологий

Руководство PeopleSoft сдалось Oracle Как сообщет РБК, руководство компании PeopleSoft Inc. дало согласие на ее продажу второму по величине в мире производителю программ

Oracle съел PeopleSoft В понедельник, 13 декабря, было объявлено о том, что совет директоров PeopleSoft одобрил сделку. Для этого Oracle пришлось пойти на попятную и увеличить своё «лучшее и последнее» предложение до $26,5 за акцию конкурента. Эта цена предлагает 75%-ную премию к стоим

Акционеры PeopleSoft готовы продаться Oracle Вечером 19 ноября владельцы 61% акций PeopleSoft согласились с предложением Oracle, обещающей заплатить по $24 за каждую акцию. Однако совет директоров PeopleSoft уже в пятый раз отверг предложение конкурента, назвав цену сл

Совет директоров PeopleSoft отклонил скорректированное предложение Oracle Компания PeopleSoft объявила о том, что ее Совет директоров единогласно проголосовал за решение отклонить откорректированное одностороннее предложение Oracle Corporation о приобретении всех акций Peo

Противостояние PeopleSoft и Oracle подходит к концу? По данным Oracle, совет директоров PeopleSoft намерен отклонить последнее предложение компании о выкупе акций из расчета $24 за штуку. С этой инициативой Oracle выступил 1 ноября, до этого компания предлагала курс выкупа из расч

PeopleSoft отклонила последнее предложение Oracle о слиянии Вчера совет директоров PeopleSoft отклонил «лучшее и последнее» предложение Oracle о покупке компании за $8,8 млрд. Руководство PeopleSoft призвало акционеров держать акции, так как, по его мнению, цена одной

Oracle выдвинул ультиматум PeopleSoft В понедельник, 1 ноября, представители Oracle объявили о том, что компания готова приобрести акции PeopleSoft по куда более высокой, чем ранее, цене — $24 за акцию. При этом компания подчеркнула, что данное предложение является «лучшим и последним». Oracle готов отказаться от своего пла

Oracle увеличила предложение о покупке PeopleSoft до $24 за акцию Как сообщает РБК, компания Oracle Corp. увеличила предложение о покупке компании PeopleSoft Inc. до $24 за акцию. Ранее компания предлагала за покупку PeopleSoft $21 з

PeopleSoft объявила о финансовых показателях 4 квартала Компания PeopleSoft представила дополнительную информацию по объему продаж лицензий на ПО в третьем квартале и объявила предварительные финансовые результаты четвертого квартала, закончившегося 30 сентя

Европейский Союз дал "зеленый свет" слиянию Oracle и PeopleSoft Комиссар по антимонопольным делам Европейского Союза Марио Монти (Mario Monti) объявил о снятии формальных ограничений на покупку PeopleSoft компанией Oracle за $7,7 млрд. Теперь для прохождения сделки имеются все формальные разрешения регулирующих органов, включая судебные власти США. Представители ЕС заявили, что слияни

PeopleSoft заплатит бывшему шефу более $3 млн. eopleSoft придется заплатить своему бывшему исполнительному директору Крэгу Конвею (Craig Conway) около $3,2 млн. Данная сумма включает заработную плату и премиальные за прошедшие два года, заявили в PeopleSoft. Напомним, что г-н Конвей являлся главным оппонентов слияния компании с Oracle и был уволен в этом месяце советом директоров PeopleSoft в связи с «недостаточным доверием к нем

PeopleSoft теряет топ-руководителей Вице-президент PeopleSoft Рам Гупта (Ram Gupta) ушел в отставку. Г-н Гупта был вице-президентом по продуктам и технологиям, а также отвечал за интеграцию продуктов PeopleSof с решениями фирмы J. D. Edwards, п

Руководство Oracle готово снизить предложение за акции PeopleSoft Как сообщает NYTimes, по мнению сопрезидента Oracle Сафры Кэтц (Safra Catz), доходы PeopleSoft будут падать и дальше. В связи с этим она считает, что предложенная цена сделки по слиянию Oracle и PeopleSoft из расчета $21 за акцию явлется завышенной. Сафра предложила пон

SAP извлекает выгоду из битвы Oracle-PeopleSoft Независимо от того, удастся Oracle поглотить PeopleSoft, или нет, SAP получит выгоду. Об этом заявил представитель компании. "Если поглощение удастся, это вызовет нестабильность рынка; если оно не удастся, то это также вызовет нестабильно

Oracle продлила срок предложения PeopleSoft Oracle продлила предложение PeopleSoft о покупке её акций за $7,7 млрд. до 22 октября 2004 г. Напомним, что срок предыдущего предложения истек сегодня. Oracle предлагает $21 за одну акцию PeopleSoft. До настоящего

PeopleSoft готов продаться Oracle - задорого Подобную готовность Стивен Голдби выразил впервые с тех пор, как компания Oracle объявила о своих намерениях в отношении PeopleSoft. Об изменении собственной позиции он заявил на судебных слушаниях в так называемом «канцлерском суде» (Chancery Court) штата Делавэр, куда за день до этого Oracle обратилась с просьб

Peoplesoft согласилась вести переговоры о слиянии с Oracle Через несколько дней после увольнения руководителя Peoplesoft Крэга Конвея (Craig Conway), который был главным оппонентом слияния с Oracle, компания согласилась вести переговоры о поглощении. До этого 16 месяцев Peoplesoft всеми силами и

Квартальный доход PeopleSoft составил $680-$695 млн. Компании PeopleSoft и Siebel объявили предварительные результаты деятельности в 3 финансовом квартале 2004 г. Обе компании показали более высокие результаты, чем прогнозировалось. Доходы PeopleSoft

Президент PeopleSoft уволен за противостояние Oracle В необычайно лаконичном пресс-релизе PeopleSoft увольнение главы компании объясняется "потерей уверенности в способности г-на Конвея продолжать руководить компанией". За отставку CEO и президента единогласно проголосовали все неза

Совет директоров PeopleSoft сместил президента компании Совет директоров PeopleSoft сместил с занимаемой должности президента компании Крэга Конвея (Craig Conway), который являлся главным оппонентом слияния с Oracle. Причиной увольнения было названо «недостаточное д

IBM встал на защиту PeopleSoft Вариант вмешательства IBM в противостояние Oracle и PeopleSoft уже давно рассматривался аналитиками, однако до настоящего времени он не имел под

PeopleSoft заключила союз с IBM с целью избежать слияния с Oracle Пресс-служба компании PeopleSoft объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с IBM. Многие эксперты считают, что данное соглашение может перерасти в слияние двух компаний. Однако представители IBM отрицают воз

PeopleSoft отклонил все предложения Oracle По сообщению пресс-службы компании PeopleSoft, Совет Директоров компании обсудит в скором времени последствия судебного решения, вынесенного по антимонопольному иску правительства США против Корпорации Oracle. В официальном заяв

Oracle разрешили "съесть" PeopleSoft Федеральный судья Вон Уокер отклонил запрос правительства США на отмену сделки по покупке компанией Oracle своего конкурента PeopleSoft, убрав главное препятствие одному из крупнейших поглощений в истории Силиконовой долины. Сделка оценивается в $7,7 млрд. Oracle продлил срок действия предложения о покупке до 24 сент

Oracle продлила предложение о покупке PeopleSoft Корпорация Oracle, крупнейший поставщик программного обеспечения, объявила о продлении до 10 сентября своего предложения о покупке контрольного пакета акций PeopleSoft. Предлагаемая сумма составляет $7,7 млрд. Предполагается, что к 10 сентября станет известно решение судебных органов США относительно законности такой сделки. Предыдущий срок аналоги