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S&P Global Standard & Poor's Standard and Poor’s

S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s


17.03.2022 «Эр-телеком» останавливает сотрудничество с рейтинговым агентством S&P

Эр-телеком холдинг» принял решение остановить сотрудничество с международным рейтинговым агентством Standard and Poor’s (S&P). В связи с изменением макроэкономической ситуации значение междунар
21.11.2019 S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия»

«Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в моби
08.02.2017 S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz

В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном капитале компании не разглашается. По словам представителей компан
23.06.2011 S&P присвоила VimpelCom долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ»

ии и значительными возможностями генерировать свободный денежный поток. На данном уровне рейтинга в S&P ожидают, что консолидированное отношение «долг / EBITDA» составит 2,5х-3,0х. В свою очере
23.05.2011 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Ростелекома»

представленного также в сегментах широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, сообщают в S&P. Кредитный рейтинг «ВВ+» российского оператора связи (ВВ+/Стабильный/—) основывается на о
12.01.2011 S&P повысило рейтинг корпоративного управления «Казахтелекома» до GAMMA-5+

до GAMMA-5+, указывается в сообщении Standard & Poor's. «Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s сообщила о повышении рейтинга «анализ и оценка эффективности корпоративного
23.04.2010 Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500

Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской

06.08.2008 Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's исключило ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) из списка компаний с рискован
21.05.2008 Standard & Poor's присвоило рейтинг «ruAA-» облигациям СЗТ

19.03.2008 S&P повысило рейтинг «Ростелекома» до «Позитивного»

«Ростелеком» сообщил о пересмотре международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) прогноза изменения рейтинга ОАО «Ростелеком со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочн
22.01.2008 Standard & Poor's подтверждает рейтинги СЗТ

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ-» и рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA-» российского оператора фиксиро
23.11.2006 S&P повысило рейтинг корпоративного управления "ЦентрТелекома" до РКУ-5

омогло инвесторам и аналитикам оценить суть этих претензий и сопряженные с ними риски. Тем не менее S&P отмечает, что возможности для дальнейшего повышения уровня раскрытия в официальных публик
20.11.2006 S&P: Рейтинги приоритетных облигаций, размещенных АФК "Система", повышены до В+

й, финансовых услуг и недвижимости, а также ростом капитализации, — отметил кредитный аналитик S&P Лоренцо Слюсарев. — Более того, умеренный уровень долга материнской компании благопр
10.10.2006 S&P повысило рейтинг "ВымпелКома" с ВВ до ВВ+, прогноз - "стабильный"

услуг в целом в России и СНГ, так и доли на этом рынке компании "ВымпелКом", отмечается в сообщении S&P. Учебный курс «Интернет как оружие в борьбе за клиентов» 18 октября
27.09.2006 Standard & Poor's повысил долгосрочный рейтинг СЗТ

02.06.2006 S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Киевстара" на уровне ВВ-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского оператора мобильной связи "Киевстар GSM" ("Киевстар") на уровне ВВ-. Одновременно подтвержден рейтинг приоритетных необе
14.03.2006 S&P повысило долгосрочный рейтинг "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-, сообщает РБК. Повышение рейтинга третьей по величине компании-оператора услуг мобильной связи в

10.02.2006 S&P исключило РКУ "Дальсвязи" из списка GovernanceWatch с прогнозом "развивающийся"

исключен из списка GovernanceWatch («РКУ на пересмотре») с прогнозом «развивающийся». В то же время S&P подтвердило РКУ «Дальсвязи» на уровне РКУ-4+ (РКУ-4,8 по российской шкале), сообщает РБК.
22.12.2005 S&P: Покупка МТС акций "Телесот-Алании" не повлияла на рейтинг корпоративного управления ЮТК

ной связи, за $32,6 млн. задает ориентир для справедливой рыночной цены компании, отмечают эксперты S&P. МТС приобрела этот пакет в декабре 2005 г. у не указанной третьей стороны. Годом ранее Ю
15.12.2005 S&P присвоило рейтинг ruA+ по национальной шкале двум выпускам облигаций "ВолгаТелекома"

21.11.2005 S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний

я. Такая оценка содержится в опубликованном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) отчете "Сравнительный анализ российских региональных компаний фиксированной связи", сооб
22.08.2005 Standard & Poor's повысила рейтинг "Казахтелекома"

Международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о повышении долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга "Каза
27.05.2005 S&P присвоило "Вымпелкому" РКУ-7 по международной шкале

екторов — 7/7,4 Среди сильных сторон практики корпоративного управления «Вымпелкома» аналитики S&P отметили следующие: сбалансированное влияние крупных акционеров, Telenor и «Альфа-Групп»,
28.02.2005 S&P "подвесило" РКУ "Дальсвязи"

«негативный», сообщает РБК. Как отметил старший аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P Олег Швырков, «помещение в список GovernanceWatch вызвано тем, что представленная компани
07.02.2005 S&P повысило кредитный рейтинг "Ростелекома"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга компании «Росте
04.02.2005 S&P понизило кредитный рейтинг ЮТК

ССС+ (прогноз — «Негативный») в связи со значительным увеличением финансового риска. В то же время Standard & Poor’s понизило рейтинги эмитента и приоритетной необеспеченной задолженности ЮТК

20.01.2005 "Связьинвест" считает необоснованным решение S&P о понижении РКУ "дочкам" холдинга

;s объявило о понижении рейтингов остальных межрегиональных компаний. «Связьинвест» считает решение S&P немотивированным, в частности, в связи с тем, что фактор доминирующего влияния «Связьинве
19.01.2005 Сотовая связь дешеветь не будет

мым сейчас устойчивым экономическим подъемом. Акциям «Большой тройки» российских сотовых операторов S&P присвоило следующие кредитные рейтинги: МТС — ВВ-/CreditWatch с негативным прогнозом
30.12.2004 S&P понизило рейтинг корпоративного управления МТС

Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные Т
23.12.2004 S&P понизило РКУ "Уралсвязьинформа" в связи с уходом гендиректора

22.12.2004 Standard & Poor's снизила прогнозы РКУ МТС

Сегодня Standard & Poor’s объявила о том, что рейтинг корпоративного управления МТС РКУ-7+ включ
23.11.2004 Standard & Poor's снизила рейтинг ЮТК

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании ЮТК до уровня
15.10.2004 S&P внесло "РБК - Информационные системы" в число 14 наиболее прозрачных компаний

нговым агентством Standard&Poor's. Как сообщила директор службы рейтингов корпоративного управления S&P Юлия Кочетыгова, в целом индекс транспарентности крупнейших российских компаний, разработ
13.10.2004 S&P присвоило планируемому выпуску сертификатов участия в займе "ВымпелКом" рейтинг BВ-

Как сообщает РБК, Standard & Poor’s объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне ВВ-

19.05.2003 Standard & Poor's повысил рейтинг долгов France Telecom и Orange

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило свой долгосрочный и краткосрочный рейтинги по долгам France Teleco
03.04.2003 S&P повысил кредитные рейтинги российских телекоммуникационных компаний

ыми операторами Урала, находившихся под контролем государственной компании "Связьинвест". Аналитики S&P отмечают хорошие перспективы российской компании. Агентство ожидает продолжения улучшения
02.12.2002 NASDAQ в октябре вырос на 11,2%

гатого на новости дня, привели к завершению торговой сессии 29 ноября незначительным откатом ведущих фондовых индексов. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -9,16 1478,78 -0,62% Dow Jones -35,59 8896,09 -0,40% S&P 500 -2,56 936,31 -0,27% ISDEX -0,07 127,94 -0,05% Philadelphia Semiconductor -8,16 373,53 -2,14%   NYSENASDAQ Объем торгов 532 млрд. акций 725 млрд. акций Растущие акции к падающим 1 к 1 16
02.12.2002 NASDAQ в октябре вырос на 11,2%

дексу "голубых фишек" Dow завершить ростом уже восьмую неделю подряд. Завершившийся ноябрь также стал для фондового рынка благоприятным периодом - за месяц NASDAQ прибавил 11,2%, Dow вырос на 5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот день по тра
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд

ьше - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28

21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд

ьше - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28


Публикаций - 551, упоминаний - 669

S&P Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4945 228
Microsoft Corporation 23822 177
Intel Corporation 11779 172
Yahoo! 3693 148
Amazon Inc - Amazon.com 2849 134
Oracle - Sun Microsystems 2207 131
Oracle Corporation 6413 123
IBM - International Business Machines Corp 9275 111
JDSU - JDS Uniphase 218 95
Dell Technologies - Dell Computer 2025 93
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 89
Verizon - WorldCom 487 86
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 81
Commerce One 175 75
Juniper Networks 423 71
Dell EMC 4958 71
Applied Materials 279 66
HP - Hewlett-Packard 3622 62
Ciena 202 60
Broadcom Inc - Avago Technologies 491 58
HP Compaq Computer Corp 1918 54
Lenovo Motorola 3506 54
TI - Texas Instruments Incorporated 816 48
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 42
Apple Inc 11433 40
Check Point Software Technologies 722 39
AT&T Inc 1664 39
Прогноз 1686 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5630 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 35
PMC-Sierra 73 32
AMD - Advanced Micro Devices 3928 32
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 31
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 28
Oracle Siebel Systems 504 28
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 132 27
AOL - America Online 716 27
Yahoo! Inktomi 112 26
Verisign 358 25
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 311
eBay Inc 1605 113
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6349 77
Merrill Lynch 433 73
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 54
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 50
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 48
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 46
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 39
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 35
CMGI 130 35
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 25
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 25
Cowen - SG Cowen 66 24
Bank of America - Банк Америки 260 23
Priceline.com - online travel agency 139 21
Prudential Securities 68 19
Enron - Enrongate 122 19
First Call 239 17
Walmart - Wal-Mart Stores 370 17
Россети Ленэнерго 2408 16
Walt Disney Company 575 15
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 15
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 14
The Home Depot Inc 60 13
American Express - Amex 313 13
UPS 189 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1291 12
State Street Global Advisors 36 12
DuPont - Дюпон 100 12
Federated Hermes - Federated Investors 57 11
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 11
Coca-Cola Company 252 11
Ford 399 10
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 10
Rakuten Shopping - Buy.com 81 9
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 9
101Hotels.com 715 9
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 109
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 40
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 962 16
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18576 13
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 254 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 7
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Верховный суд Российской Федерации 793 6
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3939 4
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Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
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Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 498 11
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7655 7
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6174 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4197 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3904 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2715 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13810 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13585 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6233 6
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 219 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4250 5
SAP Ariba 286 83
Microsoft Windows 2000 12873 60
Apple iPhone 6 6316 59
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 39
Age of Kings 3460 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 17
Oracle PeopleSoft 418 14
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 11
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 10
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 52 10
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 96 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 7
Linux OS 8633 7
Stafory - робот Вера 312 5
MP3.com 123 5
Oracle Java - язык программирования 2818 5
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 3
Google Android 12985 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1822 2
Cisco Webex - Intranets.com 187 2
Intel Celeron - Серия процессоров 951 2
Oracle СУБД 600 2
Procter&Gamble - Gillette 37 2
Microsoft Azure 1340 2
Google Video - видеосервис 61 2
Microsoft Intelligent Cloud 18 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 6748 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 2
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 2
NVision Барьер 563 2
Apple iOS 7082 2
Apple iPod 1532 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Microsoft Windows 14758 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 33
Bush George - Буш Джордж 305 20
Hogan Art - Хоган Арт 47 16
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 15
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 12
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Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 7
Goldman Al - Голдман Ол 14 6
Слюсарев Лоренцо 5 5
Chambers John - Чемберс Джон 118 5
Швырков Олег 5 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43451 128
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
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