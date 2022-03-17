S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s

«Эр-телеком» останавливает сотрудничество с рейтинговым агентством S&P Эр-телеком холдинг» принял решение остановить сотрудничество с международным рейтинговым агентством Standard and Poor’s (S&P). В связи с изменением макроэкономической ситуации значение междунар

S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия» «Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в моби

В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома» т усилил позиции компанииПовышение рейтингов «Казахтелекома» по корпоративной методологии агентства Standard & Poor’s обусловлено сильными финансовыми результатами компании: рост доходов и рент

S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном капитале компании не разглашается. По словам представителей компан

S&P присвоила VimpelCom долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ» ии и значительными возможностями генерировать свободный денежный поток. На данном уровне рейтинга в S&P ожидают, что консолидированное отношение «долг / EBITDA» составит 2,5х-3,0х. В свою очере

В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Ростелекома» представленного также в сегментах широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, сообщают в S&P. Кредитный рейтинг «ВВ+» российского оператора связи (ВВ+/Стабильный/—) основывается на о

S&P повысило рейтинг корпоративного управления «Казахтелекома» до GAMMA-5+ до GAMMA-5+, указывается в сообщении Standard & Poor's. «Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s сообщила о повышении рейтинга «анализ и оценка эффективности корпоративного

Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500 Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской

РОСНАНО получила международный кредитный рейтинг организаций к реализации инвестиционных проектов в наноиндустрии. При присвоении рейтингов РОСНАНО Standard & Poor’s учитывало основные финансовые показатели корпорации: доходы и расходы, уров

S&P присвоила «Роснано» рейтинги ВВ+/ruAA+, прогноз «негативный» Агентство Standard & Poor’s, по инициативе «Российской корпорации нанотехнологий» («Роснано»), оценило

Standard&Poor's повысил рейтинги «Комстар-ОТС» и МГТС «Комстар-ОТС» объявил о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги "Комстар-ОТС" и ее дочерней компании

Standard and Poor’s повысило рейтинг МТС очный кредитный рейтинг МТС до «BB» с «BB-», прогноз «Позитивный». В пресс-релизе, распространенном Standard & Poor’s, указывается, что повышение рейтинга обусловлено «хорошими бизнес-характери

Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's исключило ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) из списка компаний с рискован

S&P повысило рейтинг «Ростелекома» до «Позитивного» «Ростелеком» сообщил о пересмотре международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) прогноза изменения рейтинга ОАО «Ростелеком со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочн

Standard & Poor's подтверждает рейтинги СЗТ Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ-» и рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA-» российского оператора фиксиро

«ЦентрТелеком» отказался от услуг Standard & Poor’s Совета директоров» с 4,3 до 4,6. По мнению специалистов Службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s, повышение рейтинга по российской шкале отражает увеличение представителей

S&P повысило рейтинг корпоративного управления "ЦентрТелекома" до РКУ-5 омогло инвесторам и аналитикам оценить суть этих претензий и сопряженные с ними риски. Тем не менее S&P отмечает, что возможности для дальнейшего повышения уровня раскрытия в официальных публик

S&P: Рейтинги приоритетных облигаций, размещенных АФК "Система", повышены до В+ й, финансовых услуг и недвижимости, а также ростом капитализации, — отметил кредитный аналитик S&P Лоренцо Слюсарев. — Более того, умеренный уровень долга материнской компании благопр

S&P повысило рейтинг "ВымпелКома" с ВВ до ВВ+, прогноз - "стабильный" услуг в целом в России и СНГ, так и доли на этом рынке компании "ВымпелКом", отмечается в сообщении S&P. Учебный курс «Интернет как оружие в борьбе за клиентов» 18 октября

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Киевстара" на уровне ВВ- Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского оператора мобильной связи "Киевстар GSM" ("Киевстар") на уровне ВВ-. Одновременно подтвержден рейтинг приоритетных необе

Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек" andard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия торгов. Это произошло с компанией через 7,5 лет после

S&P повысило долгосрочный рейтинг "МегаФон" с уровня В+ до ВВ- Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-, сообщает РБК. Повышение рейтинга третьей по величине компании-оператора услуг мобильной связи в

S&P исключило РКУ "Дальсвязи" из списка GovernanceWatch с прогнозом "развивающийся" исключен из списка GovernanceWatch («РКУ на пересмотре») с прогнозом «развивающийся». В то же время S&P подтвердило РКУ «Дальсвязи» на уровне РКУ-4+ (РКУ-4,8 по российской шкале), сообщает РБК.

S&P: Покупка МТС акций "Телесот-Алании" не повлияла на рейтинг корпоративного управления ЮТК ной связи, за $32,6 млн. задает ориентир для справедливой рыночной цены компании, отмечают эксперты S&P. МТС приобрела этот пакет в декабре 2005 г. у не указанной третьей стороны. Годом ранее Ю

Standard & Poor’s повысило рейтинг управления МТС Рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные ТелеСи

S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний я. Такая оценка содержится в опубликованном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) отчете "Сравнительный анализ российских региональных компаний фиксированной связи", сооб

Standard&Poor's отмечает повышение кредитоспособности телекоммуникационного сектора лучшение кредитоспособности. Такой вывод содержится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое проанализировало изменение рейтингов телекоммуникационных компа

Standard & Poor's повысила рейтинг "Казахтелекома" Международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о повышении долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга "Каза

S&P присвоило "Вымпелкому" РКУ-7 по международной шкале екторов — 7/7,4 Среди сильных сторон практики корпоративного управления «Вымпелкома» аналитики S&P отметили следующие: сбалансированное влияние крупных акционеров, Telenor и «Альфа-Групп»,

S&P "подвесило" РКУ "Дальсвязи" «негативный», сообщает РБК. Как отметил старший аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P Олег Швырков, «помещение в список GovernanceWatch вызвано тем, что представленная компани

S&P повысило кредитный рейтинг "Ростелекома" Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга компании «Росте

S&P понизило кредитный рейтинг ЮТК ССС+ (прогноз — «Негативный») в связи со значительным увеличением финансового риска. В то же время Standard & Poor’s понизило рейтинги эмитента и приоритетной необеспеченной задолженности ЮТК

"Связьинвест" считает необоснованным решение S&P о понижении РКУ "дочкам" холдинга ;s объявило о понижении рейтингов остальных межрегиональных компаний. «Связьинвест» считает решение S&P немотивированным, в частности, в связи с тем, что фактор доминирующего влияния «Связьинве

Сотовая связь дешеветь не будет мым сейчас устойчивым экономическим подъемом. Акциям «Большой тройки» российских сотовых операторов S&P присвоило следующие кредитные рейтинги: МТС — ВВ-/CreditWatch с негативным прогнозом

S&P понизило рейтинг корпоративного управления МТС Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные Т