S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s

«Эр-телеком» останавливает сотрудничество с рейтинговым агентством S&P Эр-телеком холдинг» принял решение остановить сотрудничество с международным рейтинговым агентством Standard and Poor’s (S&P). В связи с изменением макроэкономической ситуации значение междунар

S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия» «Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в моби

S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном капитале компании не разглашается. По словам представителей компан

S&P присвоила VimpelCom долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ» ии и значительными возможностями генерировать свободный денежный поток. На данном уровне рейтинга в S&P ожидают, что консолидированное отношение «долг / EBITDA» составит 2,5х-3,0х. В свою очере

В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Ростелекома» представленного также в сегментах широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, сообщают в S&P. Кредитный рейтинг «ВВ+» российского оператора связи (ВВ+/Стабильный/—) основывается на о

S&P повысило рейтинг корпоративного управления «Казахтелекома» до GAMMA-5+ до GAMMA-5+, указывается в сообщении Standard & Poor's. «Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s сообщила о повышении рейтинга «анализ и оценка эффективности корпоративного

Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500 Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской

Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's исключило ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) из списка компаний с рискован

S&P повысило рейтинг «Ростелекома» до «Позитивного» «Ростелеком» сообщил о пересмотре международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) прогноза изменения рейтинга ОАО «Ростелеком со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочн

Standard & Poor's подтверждает рейтинги СЗТ Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ-» и рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA-» российского оператора фиксиро

S&P повысило рейтинг корпоративного управления "ЦентрТелекома" до РКУ-5 омогло инвесторам и аналитикам оценить суть этих претензий и сопряженные с ними риски. Тем не менее S&P отмечает, что возможности для дальнейшего повышения уровня раскрытия в официальных публик

S&P: Рейтинги приоритетных облигаций, размещенных АФК "Система", повышены до В+ й, финансовых услуг и недвижимости, а также ростом капитализации, — отметил кредитный аналитик S&P Лоренцо Слюсарев. — Более того, умеренный уровень долга материнской компании благопр

S&P повысило рейтинг "ВымпелКома" с ВВ до ВВ+, прогноз - "стабильный" услуг в целом в России и СНГ, так и доли на этом рынке компании "ВымпелКом", отмечается в сообщении S&P. Учебный курс «Интернет как оружие в борьбе за клиентов» 18 октября

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Киевстара" на уровне ВВ- Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского оператора мобильной связи "Киевстар GSM" ("Киевстар") на уровне ВВ-. Одновременно подтвержден рейтинг приоритетных необе

S&P повысило долгосрочный рейтинг "МегаФон" с уровня В+ до ВВ- Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-, сообщает РБК. Повышение рейтинга третьей по величине компании-оператора услуг мобильной связи в

S&P исключило РКУ "Дальсвязи" из списка GovernanceWatch с прогнозом "развивающийся" исключен из списка GovernanceWatch («РКУ на пересмотре») с прогнозом «развивающийся». В то же время S&P подтвердило РКУ «Дальсвязи» на уровне РКУ-4+ (РКУ-4,8 по российской шкале), сообщает РБК.

S&P: Покупка МТС акций "Телесот-Алании" не повлияла на рейтинг корпоративного управления ЮТК ной связи, за $32,6 млн. задает ориентир для справедливой рыночной цены компании, отмечают эксперты S&P. МТС приобрела этот пакет в декабре 2005 г. у не указанной третьей стороны. Годом ранее Ю

S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний я. Такая оценка содержится в опубликованном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) отчете "Сравнительный анализ российских региональных компаний фиксированной связи", сооб

Standard & Poor's повысила рейтинг "Казахтелекома" Международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о повышении долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга "Каза

S&P присвоило "Вымпелкому" РКУ-7 по международной шкале екторов — 7/7,4 Среди сильных сторон практики корпоративного управления «Вымпелкома» аналитики S&P отметили следующие: сбалансированное влияние крупных акционеров, Telenor и «Альфа-Групп»,

S&P "подвесило" РКУ "Дальсвязи" «негативный», сообщает РБК. Как отметил старший аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P Олег Швырков, «помещение в список GovernanceWatch вызвано тем, что представленная компани

S&P повысило кредитный рейтинг "Ростелекома" Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга компании «Росте

S&P понизило кредитный рейтинг ЮТК ССС+ (прогноз — «Негативный») в связи со значительным увеличением финансового риска. В то же время Standard & Poor’s понизило рейтинги эмитента и приоритетной необеспеченной задолженности ЮТК

"Связьинвест" считает необоснованным решение S&P о понижении РКУ "дочкам" холдинга ;s объявило о понижении рейтингов остальных межрегиональных компаний. «Связьинвест» считает решение S&P немотивированным, в частности, в связи с тем, что фактор доминирующего влияния «Связьинве

Сотовая связь дешеветь не будет мым сейчас устойчивым экономическим подъемом. Акциям «Большой тройки» российских сотовых операторов S&P присвоило следующие кредитные рейтинги: МТС — ВВ-/CreditWatch с негативным прогнозом

S&P понизило рейтинг корпоративного управления МТС Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные Т

Standard & Poor's снизила прогнозы РКУ МТС Сегодня Standard & Poor’s объявила о том, что рейтинг корпоративного управления МТС РКУ-7+ включ

Standard & Poor's снизила рейтинг ЮТК Рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании ЮТК до уровня

S&P внесло "РБК - Информационные системы" в число 14 наиболее прозрачных компаний нговым агентством Standard&Poor's. Как сообщила директор службы рейтингов корпоративного управления S&P Юлия Кочетыгова, в целом индекс транспарентности крупнейших российских компаний, разработ

S&P присвоило планируемому выпуску сертификатов участия в займе "ВымпелКом" рейтинг BВ- Как сообщает РБК, Standard & Poor’s объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне ВВ-

Standard & Poor's повысил рейтинг долгов France Telecom и Orange Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило свой долгосрочный и краткосрочный рейтинги по долгам France Teleco

S&P повысил кредитные рейтинги российских телекоммуникационных компаний ыми операторами Урала, находившихся под контролем государственной компании "Связьинвест". Аналитики S&P отмечают хорошие перспективы российской компании. Агентство ожидает продолжения улучшения

NASDAQ в октябре вырос на 11,2% гатого на новости дня, привели к завершению торговой сессии 29 ноября незначительным откатом ведущих фондовых индексов. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -9,16 1478,78 -0,62% Dow Jones -35,59 8896,09 -0,40% S&P 500 -2,56 936,31 -0,27% ISDEX -0,07 127,94 -0,05% Philadelphia Semiconductor -8,16 373,53 -2,14% NYSENASDAQ Объем торгов 532 млрд. акций 725 млрд. акций Растущие акции к падающим 1 к 1 16

NASDAQ в октябре вырос на 11,2% дексу "голубых фишек" Dow завершить ростом уже восьмую неделю подряд. Завершившийся ноябрь также стал для фондового рынка благоприятным периодом - за месяц NASDAQ прибавил 11,2%, Dow вырос на 5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот день по тра

NASDAQ растет вторую неделю подряд ьше - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28