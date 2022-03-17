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S&P Global Standard & Poor's Standard and Poor’s
СОБЫТИЯ
|17.03.2022
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«Эр-телеком» останавливает сотрудничество с рейтинговым агентством S&P
Эр-телеком холдинг» принял решение остановить сотрудничество с международным рейтинговым агентством Standard and Poor’s (S&P). В связи с изменением макроэкономической ситуации значение междунар
|21.11.2019
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S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия»
«Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в моби
|31.10.2017
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В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома»
т усилил позиции компанииПовышение рейтингов «Казахтелекома» по корпоративной методологии агентства Standard & Poor’s обусловлено сильными финансовыми результатами компании: рост доходов и рент
|08.02.2017
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S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz
В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном капитале компании не разглашается. По словам представителей компан
|23.06.2011
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S&P присвоила VimpelCom долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ»
ии и значительными возможностями генерировать свободный денежный поток. На данном уровне рейтинга в S&P ожидают, что консолидированное отношение «долг / EBITDA» составит 2,5х-3,0х. В свою очере
|23.05.2011
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В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Ростелекома»
представленного также в сегментах широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, сообщают в S&P. Кредитный рейтинг «ВВ+» российского оператора связи (ВВ+/Стабильный/—) основывается на о
|12.01.2011
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S&P повысило рейтинг корпоративного управления «Казахтелекома» до GAMMA-5+
до GAMMA-5+, указывается в сообщении Standard & Poor's. «Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s сообщила о повышении рейтинга «анализ и оценка эффективности корпоративного
|23.04.2010
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Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500
Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской
|03.06.2009
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РОСНАНО получила международный кредитный рейтинг
организаций к реализации инвестиционных проектов в наноиндустрии. При присвоении рейтингов РОСНАНО Standard & Poor’s учитывало основные финансовые показатели корпорации: доходы и расходы, уров
|02.06.2009
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S&P присвоила «Роснано» рейтинги ВВ+/ruAA+, прогноз «негативный»
Агентство Standard & Poor’s, по инициативе «Российской корпорации нанотехнологий» («Роснано»), оценило
|29.08.2008
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Standard&Poor's повысил рейтинги «Комстар-ОТС» и МГТС
«Комстар-ОТС» объявил о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги "Комстар-ОТС" и ее дочерней компании
|29.08.2008
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Standard and Poor’s повысило рейтинг МТС
очный кредитный рейтинг МТС до «BB» с «BB-», прогноз «Позитивный». В пресс-релизе, распространенном Standard & Poor’s, указывается, что повышение рейтинга обусловлено «хорошими бизнес-характери
|06.08.2008
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Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's исключило ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) из списка компаний с рискован
|21.05.2008
|Standard & Poor's присвоило рейтинг «ruAA-» облигациям СЗТ
|19.03.2008
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S&P повысило рейтинг «Ростелекома» до «Позитивного»
«Ростелеком» сообщил о пересмотре международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) прогноза изменения рейтинга ОАО «Ростелеком со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочн
|22.01.2008
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Standard & Poor's подтверждает рейтинги СЗТ
Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ-» и рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA-» российского оператора фиксиро
|25.10.2007
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«ЦентрТелеком» отказался от услуг Standard & Poor’s
Совета директоров» с 4,3 до 4,6. По мнению специалистов Службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s, повышение рейтинга по российской шкале отражает увеличение представителей
|23.11.2006
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S&P повысило рейтинг корпоративного управления "ЦентрТелекома" до РКУ-5
омогло инвесторам и аналитикам оценить суть этих претензий и сопряженные с ними риски. Тем не менее S&P отмечает, что возможности для дальнейшего повышения уровня раскрытия в официальных публик
|20.11.2006
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S&P: Рейтинги приоритетных облигаций, размещенных АФК "Система", повышены до В+
й, финансовых услуг и недвижимости, а также ростом капитализации, — отметил кредитный аналитик S&P Лоренцо Слюсарев. — Более того, умеренный уровень долга материнской компании благопр
|10.10.2006
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S&P повысило рейтинг "ВымпелКома" с ВВ до ВВ+, прогноз - "стабильный"
услуг в целом в России и СНГ, так и доли на этом рынке компании "ВымпелКом", отмечается в сообщении S&P. Учебный курс «Интернет как оружие в борьбе за клиентов» 18 октября
|27.09.2006
|Standard & Poor's повысил долгосрочный рейтинг СЗТ
|02.06.2006
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S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Киевстара" на уровне ВВ-
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского оператора мобильной связи "Киевстар GSM" ("Киевстар") на уровне ВВ-. Одновременно подтвержден рейтинг приоритетных необе
|27.03.2006
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Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек"
andard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия торгов. Это произошло с компанией через 7,5 лет после
|14.03.2006
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S&P повысило долгосрочный рейтинг "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-
Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-, сообщает РБК. Повышение рейтинга третьей по величине компании-оператора услуг мобильной связи в
|10.02.2006
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S&P исключило РКУ "Дальсвязи" из списка GovernanceWatch с прогнозом "развивающийся"
исключен из списка GovernanceWatch («РКУ на пересмотре») с прогнозом «развивающийся». В то же время S&P подтвердило РКУ «Дальсвязи» на уровне РКУ-4+ (РКУ-4,8 по российской шкале), сообщает РБК.
|22.12.2005
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S&P: Покупка МТС акций "Телесот-Алании" не повлияла на рейтинг корпоративного управления ЮТК
ной связи, за $32,6 млн. задает ориентир для справедливой рыночной цены компании, отмечают эксперты S&P. МТС приобрела этот пакет в декабре 2005 г. у не указанной третьей стороны. Годом ранее Ю
|15.12.2005
|S&P присвоило рейтинг ruA+ по национальной шкале двум выпускам облигаций "ВолгаТелекома"
|28.11.2005
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Standard & Poor’s повысило рейтинг управления МТС
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные ТелеСи
|21.11.2005
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S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний
я. Такая оценка содержится в опубликованном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) отчете "Сравнительный анализ российских региональных компаний фиксированной связи", сооб
|05.10.2005
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Standard&Poor's отмечает повышение кредитоспособности телекоммуникационного сектора
лучшение кредитоспособности. Такой вывод содержится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое проанализировало изменение рейтингов телекоммуникационных компа
|22.08.2005
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Standard & Poor's повысила рейтинг "Казахтелекома"
Международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о повышении долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга "Каза
|27.05.2005
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S&P присвоило "Вымпелкому" РКУ-7 по международной шкале
екторов — 7/7,4 Среди сильных сторон практики корпоративного управления «Вымпелкома» аналитики S&P отметили следующие: сбалансированное влияние крупных акционеров, Telenor и «Альфа-Групп»,
|28.02.2005
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S&P "подвесило" РКУ "Дальсвязи"
«негативный», сообщает РБК. Как отметил старший аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P Олег Швырков, «помещение в список GovernanceWatch вызвано тем, что представленная компани
|07.02.2005
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S&P повысило кредитный рейтинг "Ростелекома"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга компании «Росте
|04.02.2005
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S&P понизило кредитный рейтинг ЮТК
ССС+ (прогноз — «Негативный») в связи со значительным увеличением финансового риска. В то же время Standard & Poor’s понизило рейтинги эмитента и приоритетной необеспеченной задолженности ЮТК
|20.01.2005
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"Связьинвест" считает необоснованным решение S&P о понижении РКУ "дочкам" холдинга
;s объявило о понижении рейтингов остальных межрегиональных компаний. «Связьинвест» считает решение S&P немотивированным, в частности, в связи с тем, что фактор доминирующего влияния «Связьинве
|19.01.2005
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Сотовая связь дешеветь не будет
мым сейчас устойчивым экономическим подъемом. Акциям «Большой тройки» российских сотовых операторов S&P присвоило следующие кредитные рейтинги: МТС — ВВ-/CreditWatch с негативным прогнозом
|30.12.2004
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S&P понизило рейтинг корпоративного управления МТС
Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные Т
|27.12.2004
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Российским операторам проводной телефонной связи понизили рейтинг корпоративного управления
ритарных акционеров и между сторонами нет полноценного диалога. Данные риски всегда рассматривались S&P как потенциальные в аналитических отчетах по РКУ дочерних компаний ОАО «Связьинвест», под
|23.12.2004
|S&P понизило РКУ "Уралсвязьинформа" в связи с уходом гендиректора
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