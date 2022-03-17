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S&P Global Standard & Poor's Standard and Poor’s

S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s

СОБЫТИЯ


17.03.2022 «Эр-телеком» останавливает сотрудничество с рейтинговым агентством S&P

Эр-телеком холдинг» принял решение остановить сотрудничество с международным рейтинговым агентством Standard and Poor’s (S&P). В связи с изменением макроэкономической ситуации значение междунар
21.11.2019 S&P подтвердило рейтинг «Ростелекома» на уровне «BB+» после объявления о консолидации 100% «Tele2 Россия»

«Ростелеком» объявил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом после принятия решения об увеличении до 100% доли в моби
31.10.2017 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома»

т усилил позиции компанииПовышение рейтингов «Казахтелекома» по корпоративной методологии агентства Standard & Poor’s обусловлено сильными финансовыми результатами компании: рост доходов и рент
08.02.2017 S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz

В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном капитале компании не разглашается. По словам представителей компан
23.06.2011 S&P присвоила VimpelCom долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ»

ии и значительными возможностями генерировать свободный денежный поток. На данном уровне рейтинга в S&P ожидают, что консолидированное отношение «долг / EBITDA» составит 2,5х-3,0х. В свою очере
23.05.2011 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Ростелекома»

представленного также в сегментах широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, сообщают в S&P. Кредитный рейтинг «ВВ+» российского оператора связи (ВВ+/Стабильный/—) основывается на о
12.01.2011 S&P повысило рейтинг корпоративного управления «Казахтелекома» до GAMMA-5+

до GAMMA-5+, указывается в сообщении Standard & Poor's. «Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s сообщила о повышении рейтинга «анализ и оценка эффективности корпоративного
23.04.2010 Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500

Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской

03.06.2009 РОСНАНО получила международный кредитный рейтинг

организаций к реализации инвестиционных проектов в наноиндустрии. При присвоении рейтингов РОСНАНО Standard & Poor’s учитывало основные финансовые показатели корпорации: доходы и расходы, уров
02.06.2009 S&P присвоила «Роснано» рейтинги ВВ+/ruAA+, прогноз «негативный»

Агентство Standard & Poor’s, по инициативе «Российской корпорации нанотехнологий» («Роснано»), оценило

29.08.2008 Standard&Poor's повысил рейтинги «Комстар-ОТС» и МГТС

«Комстар-ОТС» объявил о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги "Комстар-ОТС" и ее дочерней компании
29.08.2008 Standard and Poor’s повысило рейтинг МТС

очный кредитный рейтинг МТС до «BB» с «BB-», прогноз «Позитивный». В пресс-релизе, распространенном Standard & Poor’s, указывается, что повышение рейтинга обусловлено «хорошими бизнес-характери
06.08.2008 Standard & Poor's исключило СЗТ из компаний с рискованной ликвидностью

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's исключило ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) из списка компаний с рискован
21.05.2008 Standard & Poor's присвоило рейтинг «ruAA-» облигациям СЗТ
19.03.2008 S&P повысило рейтинг «Ростелекома» до «Позитивного»

«Ростелеком» сообщил о пересмотре международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) прогноза изменения рейтинга ОАО «Ростелеком со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочн
22.01.2008 Standard & Poor's подтверждает рейтинги СЗТ

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ-» и рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA-» российского оператора фиксиро
25.10.2007 «ЦентрТелеком» отказался от услуг Standard & Poor’s

Совета директоров» с 4,3 до 4,6. По мнению специалистов Службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s, повышение рейтинга по российской шкале отражает увеличение представителей

23.11.2006 S&P повысило рейтинг корпоративного управления "ЦентрТелекома" до РКУ-5

омогло инвесторам и аналитикам оценить суть этих претензий и сопряженные с ними риски. Тем не менее S&P отмечает, что возможности для дальнейшего повышения уровня раскрытия в официальных публик
20.11.2006 S&P: Рейтинги приоритетных облигаций, размещенных АФК "Система", повышены до В+

й, финансовых услуг и недвижимости, а также ростом капитализации, — отметил кредитный аналитик S&P Лоренцо Слюсарев. — Более того, умеренный уровень долга материнской компании благопр
10.10.2006 S&P повысило рейтинг "ВымпелКома" с ВВ до ВВ+, прогноз - "стабильный"

услуг в целом в России и СНГ, так и доли на этом рынке компании "ВымпелКом", отмечается в сообщении S&P. Учебный курс «Интернет как оружие в борьбе за клиентов» 18 октября
27.09.2006 Standard & Poor's повысил долгосрочный рейтинг СЗТ
02.06.2006 S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Киевстара" на уровне ВВ-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского оператора мобильной связи "Киевстар GSM" ("Киевстар") на уровне ВВ-. Одновременно подтвержден рейтинг приоритетных необе
27.03.2006 Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек"

andard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия торгов. Это произошло с компанией через 7,5 лет после

14.03.2006 S&P повысило долгосрочный рейтинг "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании "МегаФон" с уровня В+ до ВВ-, сообщает РБК. Повышение рейтинга третьей по величине компании-оператора услуг мобильной связи в

10.02.2006 S&P исключило РКУ "Дальсвязи" из списка GovernanceWatch с прогнозом "развивающийся"

исключен из списка GovernanceWatch («РКУ на пересмотре») с прогнозом «развивающийся». В то же время S&P подтвердило РКУ «Дальсвязи» на уровне РКУ-4+ (РКУ-4,8 по российской шкале), сообщает РБК.
22.12.2005 S&P: Покупка МТС акций "Телесот-Алании" не повлияла на рейтинг корпоративного управления ЮТК

ной связи, за $32,6 млн. задает ориентир для справедливой рыночной цены компании, отмечают эксперты S&P. МТС приобрела этот пакет в декабре 2005 г. у не указанной третьей стороны. Годом ранее Ю
15.12.2005 S&P присвоило рейтинг ruA+ по национальной шкале двум выпускам облигаций "ВолгаТелекома"
28.11.2005 Standard & Poor’s повысило рейтинг управления МТС

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные ТелеСи
21.11.2005 S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний

я. Такая оценка содержится в опубликованном международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) отчете "Сравнительный анализ российских региональных компаний фиксированной связи", сооб
05.10.2005 Standard&Poor's отмечает повышение кредитоспособности телекоммуникационного сектора

лучшение кредитоспособности. Такой вывод содержится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, которое проанализировало изменение рейтингов телекоммуникационных компа
22.08.2005 Standard & Poor's повысила рейтинг "Казахтелекома"

Международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о повышении долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга "Каза
27.05.2005 S&P присвоило "Вымпелкому" РКУ-7 по международной шкале

екторов — 7/7,4 Среди сильных сторон практики корпоративного управления «Вымпелкома» аналитики S&P отметили следующие: сбалансированное влияние крупных акционеров, Telenor и «Альфа-Групп»,
28.02.2005 S&P "подвесило" РКУ "Дальсвязи"

«негативный», сообщает РБК. Как отметил старший аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P Олег Швырков, «помещение в список GovernanceWatch вызвано тем, что представленная компани
07.02.2005 S&P повысило кредитный рейтинг "Ростелекома"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга компании «Росте
04.02.2005 S&P понизило кредитный рейтинг ЮТК

ССС+ (прогноз — «Негативный») в связи со значительным увеличением финансового риска. В то же время Standard & Poor’s понизило рейтинги эмитента и приоритетной необеспеченной задолженности ЮТК

20.01.2005 "Связьинвест" считает необоснованным решение S&P о понижении РКУ "дочкам" холдинга

;s объявило о понижении рейтингов остальных межрегиональных компаний. «Связьинвест» считает решение S&P немотивированным, в частности, в связи с тем, что фактор доминирующего влияния «Связьинве
19.01.2005 Сотовая связь дешеветь не будет

мым сейчас устойчивым экономическим подъемом. Акциям «Большой тройки» российских сотовых операторов S&P присвоило следующие кредитные рейтинги: МТС — ВВ-/CreditWatch с негативным прогнозом
30.12.2004 S&P понизило рейтинг корпоративного управления МТС

Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) компании «Мобильные Т
27.12.2004 Российским операторам проводной телефонной связи понизили рейтинг корпоративного управления

ритарных акционеров и между сторонами нет полноценного диалога. Данные риски всегда рассматривались S&P как потенциальные в аналитических отчетах по РКУ дочерних компаний ОАО «Связьинвест», под
23.12.2004 S&P понизило РКУ "Уралсвязьинформа" в связи с уходом гендиректора

Публикаций - 553, упоминаний - 672

S&P Global и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5371 237
Microsoft Corporation 25779 189
Intel Corporation 12813 177
Yahoo! 3726 151
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 134
Amazon Inc - Amazon.com 3280 134
Oracle Corporation 7075 126
IBM - International Business Machines Corp 9701 120
JDSU - JDS Uniphase 219 97
Dell Technologies - Dell Computer 2219 97
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 97
Verizon - WorldCom 501 90
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 85
Commerce One - CMRC 176 75
Dell EMC 5181 75
HPE - Juniper Networks 460 71
Applied Materials 305 67
HP - Hewlett-Packard 3662 63
Ciena 221 60
Broadcom Inc - Avago Technologies 607 59
Lenovo Motorola 3566 56
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 54
AOL Inc - America Online 1883 50
TI - Texas Instruments Incorporated 848 48
Apple Inc 13163 43
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 40
Check Point Software Technologies 829 39
AT&T Inc 1726 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 39
Steel Connect - CMGI 142 37
PMC-Sierra 82 35
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 35
AMD - Advanced Micro Devices 4644 34
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 31
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 30
Oracle Siebel Systems 519 28
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 27
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2791 362
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 319
eBay Inc 1640 113
Merrill Lynch 454 79
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 55
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 54
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 52
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 48
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 42
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 35
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 34
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 26
Cowen - SG Cowen 66 24
Bank of America - Банк Америки 271 23
Priceline.com - online travel agency 139 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Enron - Enrongate 122 19
Prudential Securities 68 19
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 18
Robertson Stephens 52 17
Walmart - Wal-Mart Stores 406 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 17
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 16
Walt Disney Company 647 15
Ford 435 14
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 14
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 14
The Home Depot Inc 66 13
Global Partners Securities 42 13
American Express - Amex 338 13
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 12
State Street Global Advisors 36 12
UPS 217 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 12
DuPont - Дюпон 101 12
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 11
Federated Hermes - Federated Investors 57 11
ABN AMRO 100 11
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 11
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 110
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 40
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 21
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 14
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5667 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 6
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1689 4
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2880 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 3
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 648 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1170 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 24
Ассоциация менеджеров 107 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 7
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 540 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WIT - Women in Tech 4 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5290 92
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4786 89
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33511 53
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22952 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29711 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12857 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35038 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26328 30
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5504 28
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2978 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18341 24
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13645 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22589 17
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5370 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 16
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3724 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11539 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9666 14
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53938 12
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4880 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8702 10
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1269 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24431 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6219 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26819 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18038 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25827 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8784 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6502 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3197 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9797 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7608 7
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6037 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14773 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18138 6
SAP Ariba 309 83
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 39
Microsoft Windows 2000 8678 35
Apple iPhone 6 4861 20
Oracle PeopleSoft 426 14
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 11
Linux OS 11542 11
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 10
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 10
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 6
MP3.com 130 5
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 5
Oracle Java - язык программирования 3471 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1938 5
Stafory - робот Вера 377 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Lionbridge Technologies - VeriTest Business Winstone - VeriTest Multimedia Content Creation Winstone 27 3
Google Android 15251 3
Apple iPod 1553 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 2
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7626 2
Apple iOS 8587 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16893 2
Microsoft Azure 1527 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2516 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 33
Bush George - Буш Джордж 336 21
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 16
Hogan Art - Хоган Арт 47 16
Riley Ned - Райли Нед 40 14
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 13
Hyman Barry - Хайман Барри 40 13
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 12
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 12
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 10
Forelli John - Форелли Джон 25 9
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 8
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 8
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 8
Kessler Scott - Кесслер Скотт 8 7
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 7
Goldman Al - Голдман Ол 14 6
Pradilla Charles - Прадилья Чарлз 6 6
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 6
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 6
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 6
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 6
Jay Linda - Джей Линда 18 6
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 6
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Граванова Юлия 20 5
Швырков Олег 5 5
Слюсарев Лоренцо 5 5
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 5
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 5
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 5
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 5
Dell Michael - Делл Майкл 193 5
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 4
Carty Michael - Карти Майкл 20 4
Sullivan Bill - Салливан Билл 4 4
McCarthy Maureen - МакКарти Морин 6 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Blitzer David - Блитцер Дэвид 4 4
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 322
Россия - РФ - Российская федерация 166330 105
Европа 24969 57
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 51
Украина 7928 21
Япония 13810 18
Ирак - Республика 709 18
Германия - Федеративная Республика 13222 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19155 16
Канада 5082 16
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47625 13
США - Нью-Йорк 3181 13
Ближний Восток 3155 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 11
Швеция - Королевство 3782 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 11
США - Флорида 787 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 9
Индия - Bharat 5872 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Америка - Американский регион 2206 8
Нидерланды 3746 8
США - Иллинойс - Чикаго 440 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3355 8
Казахстан - Республика 6053 7
Азия - Азиатский регион 5922 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19553 7
Южная Корея - Республика 7053 6
Франция - Французская Республика 8178 6
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 5
Европа Восточная 3139 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3342 5
Африка - Африканский регион 3643 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2834 5
США - Калифорния 4829 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 5
Норвегия - Королевство 1859 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6697 278
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18166 266
ISDEX интернет-индекс 250 183
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 176
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53507 155
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27316 98
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7528 76
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 69
Финансовые показатели - Financial indicators 2896 56
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 972 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57732 44
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 33
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3790 33
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 31
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1009 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8079 28
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2131 27
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 24
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6561 20
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 20
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 20
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10889 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5586 15
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1538 14
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1704 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3133 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4995 14
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1276 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5622 12
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1845 12
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21669 11
Exodus 76 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8494 10
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CNET Networks - CNET News 1643 92
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 90
Dow Jones - MarketWatch 334 68
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 31
Известия ИД 770 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
FT - Financial Times 1296 9
NYT - The New York Times 1101 8
Bloomberg 1628 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 142 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Dow Jones - Barron's 26 3
Total Telecom 613 3
Upside Today 59 3
iVillage 32 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
New Scientist 1448 2
Le Monde 30 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
USA Today 153 2
Times 661 2
TheStreet 26 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1004 2
ZDnet 663 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
NBC News 188 1
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News Corp - News Corporation 221 1
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Cellular News 234 1
Liberty Media 71 1
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Internet Stock Report 994 326
S&P 500 565 321
Moody's Investors Service 136 50
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 25
Thomson Financial - Thomson First Call 386 25
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 24
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Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 22
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CIBC World Markets 41 7
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Needham & Company 36 6
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 5
StockCharts 19 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3659 4
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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Deloitte Technology Fast 16 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 472 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 53
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 10
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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