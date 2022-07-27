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Microsoft Intelligent Cloud
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Microsoft Intelligent Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25684 19
|Microsoft More Personal Computing 9 8
|Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 6
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 933 4
|Google LLC 12589 3
|Apple Inc 13049 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3246 2
|Meta Platforms - Facebook 4604 2
|Microsoft Corporation - GitHub 1051 2
|Монолит-Инфо 138 1
|Proton Technologies AG 51 1
|Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
|FactSet 11 1
|Nuance Communications - ScanSoft 88 1
|Microsoft Consulting Services 39 1
|DreamBox Learning 1 1
|Samsung Electronics 10986 1
|Alphabet 168 1
|Cisco Systems 5349 1
|Alibaba Group 469 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|IBM - International Business Machines Corp 9672 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
|HP Inc. 5868 1
|Red Hat 1374 1
|Philips 2096 1
|Sony 6718 1
|Valve Software 249 1
|HMD Global - Nokia 138 1
|OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
|OIN - Open Invention Network 24 1
|Alliance Connected Vehicles 1 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
|OSI - Open Source Initiative 79 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 239 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|The Verge - Издание 612 1
|Bloomberg 1605 1
|MacRumors 148 1
|VentureBeat 90 1
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