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Microsoft Intelligent Cloud

СОБЫТИЯ

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27.07.2022 Отложенная карма. Уход из России обернулся для Microsoft гигантскими потерями 1
12.01.2022 Бывший топ-менеджер Microsoft: компании нужно избавиться от Windows 1
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure 1
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 1
22.01.2019 Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос 1
25.10.2018 Microsoft поставила рекорд по выручке 1
11.10.2018 Microsoft подарила Linux две трети своих патентов 1
20.07.2018 Чистая прибыль Microsoft упала на треть 1
27.04.2018 Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
20.10.2017 Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет 1
21.07.2017 Прибыль Microsoft удвоилась 1
28.04.2017 Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure 1
21.10.2016 Акции Microsoft после финотчета взлетели выше исторического максимума 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Microsoft Intelligent Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25684 19
Microsoft More Personal Computing 9 8
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 933 4
Google LLC 12589 3
Apple Inc 13049 3
Amazon Inc - Amazon.com 3246 2
Meta Platforms - Facebook 4604 2
Microsoft Corporation - GitHub 1051 2
Монолит-Инфо 138 1
Proton Technologies AG 51 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
FactSet 11 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Microsoft Consulting Services 39 1
DreamBox Learning 1 1
Samsung Electronics 10986 1
Alphabet 168 1
Cisco Systems 5349 1
Alibaba Group 469 1
X Corp - Twitter 2929 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
HP Inc. 5868 1
Red Hat 1374 1
Philips 2096 1
Sony 6718 1
Valve Software 249 1
HMD Global - Nokia 138 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
Microsoft - LinkedIn 694 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Berkshire Hathaway 34 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2785 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Renault Groupe 166 1
Carlsberg Group 26 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18194 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26490 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26099 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2007 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2322 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10549 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21572 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1242 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8554 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9910 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 2
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 231 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3545 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2813 1
Эмулятор - Emulation 290 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2218 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2351 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1052 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2004 1
Data monetization - Монетизация данных 1944 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2782 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1975 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3239 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1113 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 486 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2030 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9991 1
Microsoft Azure 1514 17
Microsoft Windows 16777 15
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1922 10
Microsoft Surface - Планшет 447 9
Microsoft Office 365 1035 9
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 14 7
Microsoft Dynamics 1196 6
Microsoft Dynamics 365 144 6
Microsoft Windows 10 1930 4
Microsoft Xbox Live 308 2
Google Android 15134 2
Apple iOS 8529 2
Linux OS 11410 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Surface Pro - планшет 128 2
Microsoft Windows 95 428 1
Microsoft Surface Studio 19 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 8 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 460 1
Microsoft xCloud - игровой потоковый сервис 2 1
Nissan Leaf - электромобиль 56 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Xbox Game Pass 22 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
Монолит-Инфо - Монолит ERP 14 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
Microsoft Windows 11 806 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Microsoft Cloud for Healthcare - Microsoft Healthcare NExT 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 10
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 2
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 1
Andersen Erich - Андерсен Эрих 1 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Slivka Ben - Сливка Бен 2 1
Turrin Michael - Туррин Майкл 1 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Володин Вячеслав 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 1
Казахстан - Республика 5993 1
Европа 24896 1
Южная Корея - Республика 7007 1
Япония 13751 1
Беларусь - Белоруссия 6244 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 1
Европа Восточная 3137 1
Канада 5056 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
Украина 7903 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8013 9
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1263 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33316 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17984 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6653 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1562 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5072 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3005 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1185 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2833 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3424 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 553 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
НКО - Некоммерческая организация 625 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21360 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
The Verge - Издание 612 1
Bloomberg 1605 1
MacRumors 148 1
VentureBeat 90 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 1
Gartner - Гартнер 3647 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Microsoft Build - конференция 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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