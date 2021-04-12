Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri

Microsoft заключила сделку по покупке Nuance – крупного разработчика ПО и алгоритмов распознавания речи, в том числе и тех, на которых основан ассистент Apple Siri. Сумма сделки составит $19,7 млрд, что на 23% выше рыночной стоимости Nuance, и она будет завершена до конца 2021 г.

Новое приобретение Microsoft

Корпорация Microsoft сообщила о достижении договоренности с компанией Nuance о ее приобретении. В собственность Microsoft она перейдет в обмен на $19,7 млрд. В пересчете на ценные бумаги это составляет приблизительно $56 за одну акцию, что на 23% выше их стоимости на торгах в минувшую пятницу, 9 апреля 2021 г.

«В основе приобретения Nuance лежит успешное партнерство между компаниями, которое длится с 2019 г.», – говорится в заявлении Microsoft

Nuance занимается разработкой программного обеспечения, в том числе и для сфер искусственного интеллекта (ИИ). Основанная в 1992 г., она специализируется, помимо прочего, на ПО для работы с изображениями и голосовыми данными. В частности, ее алгоритмы, пишет агентство Reuters, лежат в основе Siri – фирменного голосового помощника компании Apple, встроенного в большинство ее современных продуктов, включая смартфоны iPhone и планшеты iPad.

По данным агентства, изначально Microsoft собиралась предложить за Nuance ровно $16 млрд. Пока неизвестно, чем обусловлено почти 25-процентное повышение ставки.

Microsoft продолжает скупать крупные компании и сервисы

На момент публикации материала точные сроки закрытия сделки установлены не были – представители Microsoft сообщили лишь, что все условия будут выполнены до конца календарного 2021 г. Решение о поглощении было принято советами директоров обеих компаний, и теперь очередь за их акционерами – они пока не высказались относительно будущей сделки. Затем последует проверка регулирующих органов.

Для Microsoft покупка Nuance стала второй крупнейшей покупкой за последние пять лет по объему затраченных средств. На первом месте стоит приобретение социальной сети для профессионалов LinkedIn (заблокирована в России) – за нее в июне 2016 г. Microsoft заплатила $26,2 млрд.

Грядущие изменения

После сделки компания Nuance продолжит свое существование, и ее по-прежнему будет возглавлять Марк Бенджамин (Mark Benjamin), нынешний СЕО и председатель совета директоров компании. Отчитываться он будет перед Скоттом Гатри (Scott Guthrie), исполнительным вице-президентом Microsoft по облакам и искусственному интеллекту. В финансовых отчетах Microsoft деятельность Nuance будет отражена в разделе, посвященном результатам облачного подразделения Microsoft Intelligent Cloud.

Пока неизвестно, как все эти изменения отразятся на финансовых показателях Nuance. Будучи свободной компанией, по итогам IV квартала 2020 г. она отчиталась о чистой прибыли в размере $7 млн при выручке приблизительно $346 млн. В сентябре 2020 г. ее штат насчитывал более 7000 человек, ясность относительно их судьбы после завершения сделки ни Microsoft, ни сама Nuance не внесла.

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Также пока нет данных о том, продолжит ли Nuance после перехода под крыло Microsoft сотрудничать с Apple в плане работы над ассистентом Siri. В 2014 г. пишет MacRumors, когда появилась информация о переговорах Nuance по ее поглощению корейской компанией Samsung, Apple начала формировать собственную команду по дальнейшему развитию своего голосового ассистента.

Что задумала Microsoft

По версии CNBC, Microsoft намерена расширяться и наращивать свое влияние на рынке за счет поглощения других компаний. Так, например, летом 2020 г. она намеревалась купить китайский видеосервис TikTok за $30 млрд, но сделка сорвалась. В конце сентября 2020 г., как сообщал CNews, Microsoft стала владельцем компании ZeniMax Media, которой принадлежат крупные разработчики и издатели современных видеоигр. Приобретение обошлось ей в $7,5 млрд.

В настоящее время Microsoft ведет переговоры о покупке Discord – сервиса игровых чатов. На каком этапе они находятся, неизвестно, но сумма сделки может достичь $10 млрд.

Раскрывая некоторые детали о покупке Nuance, представители Microsoft рассказали, что эта сделка в перспективе должна усилить позиции софтверного гиганта сразу в нескольких сферах. Среди них – облачные технологии, искусственный интеллект и здравоохранение. На это косвенно намекнул в своем Twitter и действующий гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) – он написал, что «ИИ – это самый важный приоритет технологий, а здравоохранение – его наиболее неотложная область применения». «Вместе с Nuance мы предоставим передовые решения искусственного интеллекта в руки профессионалов, чтобы способствовать принятию более эффективных решений и развивать конструктивные отношения по мере ускорения темпов роста Microsoft Cloud for Healthcare и Nuance», – добавил он.

В то же время пока неясно, какие надежды Microsoft возлагает на Nuance относительно использования ее наработок в сфере голосовых ассистентов. У корпорации есть собственный далеко не самый популярный помощник Cortana запущенный в 2014 г., спустя три года с момента появления Apple Siri.

Microsoft реализовала в Cortana поддержку нескольких платформ, включая Apple iOS и Google Android, но в первую очередь она делала ставку на собственные ОС и сервисы – настольную Windows 10, мобильную Windows Phone, мессенджер Skype и др. Windows Phone, к примеру, в настоящее время не развивается (Microsoft отказалась от нее), а поддержка Cortana на Android и iOS была официально прекращена 31 марта 2021 г. – Microsoft даже удалила своего помощника из каталогов Google Play и Apple App Store.