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Microsoft Alliance Intelligent Cloud Microsoft Intelligent Cloud
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 21
Microsoft Alliance Intelligent Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
|U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|OIN - Open Invention Network 24 1
|Alliance Connected Vehicles 1 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|The Verge - Издание 619 1
|Bloomberg 1627 1
|MacRumors 148 1
|VentureBeat 90 1
|Fortune 211 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
|S&P 500 565 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Fortune Global 500 295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.