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Microsoft Alliance Intelligent Cloud Microsoft Intelligent Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2022 Отложенная карма. Уход из России обернулся для Microsoft гигантскими потерями 1
12.01.2022 Бывший топ-менеджер Microsoft: компании нужно избавиться от Windows 1
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure 3
31.01.2019 Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface 1
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 1
22.01.2019 Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос 1
25.10.2018 Microsoft поставила рекорд по выручке 1
11.10.2018 Microsoft подарила Linux две трети своих патентов 1
20.07.2018 Чистая прибыль Microsoft упала на треть 1
27.04.2018 Прибыль Microsoft превзошла прогнозы на 85% 1
20.10.2017 Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет 1
21.07.2017 Прибыль Microsoft удвоилась 1
28.04.2017 Microsoft стал вдвое больше зарабатывать на Azure 1
21.10.2016 Акции Microsoft после финотчета взлетели выше исторического максимума 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Microsoft Alliance Intelligent Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Microsoft More Personal Computing 9 9
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Apple Inc 13156 4
Google LLC 12690 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Proton Technologies AG 54 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
FactSet 11 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Microsoft Consulting Services 39 1
EmDev - ЕмДев 37 1
DreamBox Learning 1 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
Anthropic 160 1
Samsung Electronics 11065 1
Alphabet 177 1
Cisco Systems 5372 1
Alibaba Group 473 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Red Hat 1378 1
Philips 2099 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Sony 6739 1
Valve Software 254 1
HMD Global - Nokia 144 1
Salesforce 498 1
Microsoft - LinkedIn 699 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Renault Groupe 166 1
Carlsberg Group 26 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Berkshire Hathaway 34 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Эмулятор - Emulation 298 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
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Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Microsoft Azure 1526 18
Microsoft Windows 16882 16
Microsoft Surface - Планшет 450 10
Microsoft Office 365 1042 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 15 7
Microsoft Dynamics 365 147 6
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Windows 11 827 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Microsoft Surface Pro - планшет 129 2
Microsoft Xbox Live 309 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Microsoft xCloud - игровой потоковый сервис 2 1
Nissan Leaf - электромобиль 57 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Xbox Game Pass 27 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
Монолит-Инфо - Монолит ERP 14 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Microsoft Cloud for Healthcare - Microsoft Healthcare NExT 2 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 27 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 11
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 2
Andersen Erich - Андерсен Эрих 1 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Slivka Ben - Сливка Бен 2 1
Turrin Michael - Туррин Майкл 1 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Володин Вячеслав 108 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Украина 7928 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
The Verge - Издание 619 1
Bloomberg 1627 1
MacRumors 148 1
VentureBeat 90 1
Fortune 211 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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