Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows

Microsoft Azure стал драйвером роста выручки

Выручка Microsoft по итогам IV финансового квартала, закончившегося для компании 30 июня 2021 г., выросла на 21% год к году и составила $46,2 млрд, при этом операционная прибыль выросла на 42% до $19,1 млрд, а чистая прибыль – на 47% до $16,5 млрд. Согласно официальному отчету компании, разводненная прибыль на акцию выросла на 49% до $2,17. Эти показатели превысили прогнозы биржевых аналитиков, ожидавших $44,1 млрд выручки и $1,90 прибыль на акцию.

По итогам квартала все подразделения показали позитивную динамику, однако наибольший рост продемонстрировал облачный департамент – на 30% год к году до $17,4 млрд, при этом входящий в него бизнес облачных сервисов Azure вырос сразу на 51%. Подразделение корпоративных продуктов показало рост выручки на 25% до $14,7 млрд, с ростом продаж Dynamics 365 на 49%.

Выручка подразделения потребительских продуктов выросла всего на 9% год к году, до $14,1 млрд. Несмотря на в целом позитивные показатели сегментов, некоторые направления показали падение выручки – на 3% в сегменте продаж Windows OEM и на 20% в сегменте устройств Surface.

«По итогам финансового года наши отделы продаж и партнеры показали хорошие результаты за квартал с более чем 20% ростом, с учетом роста коммерческих заказов на 30% год к году», – сказала исполнительный вице-президент и финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood). – Выручка нашего департамента коммерческих облачных вычислений выросла на 36% по сравнению с прошлым годом до $19,5 млрд».

В начале июля CNews рассказал о планах Microsoft начиная с осени 2021 г. поднять цены в российских рублях во всех сегментах коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России. В итоге они приблизятся к ценам, действующим в Центральной и Восточной Европе, и в среднем вырастут на 15,2%.

Довольно успешный фискальный 2021 год

Microsoft также представила итоги 2021 фискального года, который закончился для компании 30 июня 2021 г. За этот период выручка Microsoft достигла $168,1 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годовым отчетным периодом.

Квартальная выручка Microsoft Azure взлетела на 51% год к году

По итогам 12 месяцев операционная прибыль компании выросла на 32% до $69,9 млрд, при этом чистая прибыль по методике GAAP выросла на 38% до $61,3 млрд, по показателю non-GAAP – на 37% до $60,7 млрд. Результат по GAAP включает в себя льготу по налогу на прибыль в размере $620 млн. Разводненная прибыль на акцию по итогам 2021 финансового года составила $8,05 по GAAP и $7,97 без учета требований GAAP, увеличившись на 40% и 38% год к году, соответственно.

«Мы внедряем полный стек инновации в помочь организациям с выводом своего бизнеса на новый технологический уровень», – сказал председатель и главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). – Наши результаты показывают, что когда мы хорошо выполняем задачи и дифференцированно подходим к удовлетворению потребностей клиентов на крупных и растущих рынках, мы обеспечиваем рост, как мы видим по итогам работы нашего коммерческого облака, а также созданных нами новых франшизах, включая игры, безопасность и LinkedIn, выручка каждого из которых превысила $10 млрд ежегодно на протяжении последних трех лет».

Итоги подразделения Intelligent Cloud

Квартальная выручка подразделения «интеллектуальных облаков» Microsoft увеличилась год к году на 30% (на 26% с учетом валютных флуктуаций) до $17,4 млрд. Сектор серверных продуктов и облачных сервисов показал рост на 34% (на 29% в твердой валюте), или на $3,9 млрд, при этом основным драйвером выступил сектор облачных сервисов Microsoft Azure, выручка которого выросла на 51% (или на 45% в твердой валюте). Рост выручки от серверных продуктов на 16% также обеспечил рост спроса на гибридные и премиальные решения компании за счет увеличения числа многолетних соглашений.

Доход подразделения от корпоративных услуг увеличился на 12% до $189 млн за счет роста объема услуг Premier Support Services и Microsoft Consulting Services. Операционная прибыль выросла на 46% до $2,4 млрд. Валовая прибыль выросла на 32% до $3,1 млрд за счет роста продаж Azure.

Почему после окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее Облака

Операционные расходы увеличились на 14% до $610 млн благодаря инвестициям в Azure. По итогам фискального года выручка подразделения составила $60,08 млрд ($48,37 млрд годом ранее).



Итоги подразделения Productivity and Business Processes

Квартальная выручка подразделения корпоративной и потребительской продукции Microsoft выросла на 29% до $2,9 млрд, при этом продажи коммерческих и облачных продуктов семейства Office выросли на 20% до $1,5 млрд.

Коммерческая выручка от продаж Office 365 выросла на 25% за счет увеличения количества рабочих мест, на 17% благодаря росту предложений для малого и среднего бизнеса, увеличения дохода с пользователя. Выручка от поставок продуктов Office снизилась на 8% по причине продолжающейся тенденции перехода клиентов на облачные решения.

Выручка от продаж потребительских продуктов и облачных сервисов Office выросла на 18% до на $196 млн за счет роста потребительских подписок на Microsoft 365. Количество подписчиков Microsoft 365 Consumer увеличилось на 22% до 51,9 млн.

Выручка LinkedIn увеличилась на 46% до $928 млн. Доходы от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличились на 33% благодаря росту Dynamics 365 на 49%. Операционные расходы увеличились на $360 млн за счет инвестиций в коммерческие продажи, облачную разработку и LinkedIn.

Итоги подразделения More Personal Computing

Выручка подразделения персональных вычислительных решений выросла на 9% до $1,2 млрд, при этом продажи Windows выросли на 7% до $432 млн благодаря росту спроса на Windows Commercial. Доходы от продуктов и облачных сервисов Windows на 20% благодаря спросу на Microsoft 365 и росту числа многолетних соглашений.

Выручка от OEM-продаж Windows снизилась на 3% в связи с продолжающимся дефицитом компонентов для ПК. Выручка от продаж Windows OEM Pro снизилась на 2%, а выручка Windows OEM Non-Pro снизилась на 4%.

Доход Microsoft от поисковой рекламы выросла на 46% до $737 млн, без учета затрат на привлечение трафика – на 53%. Выручка от игр увеличилась на 11% до $357 млн благодаря росту продаж приставок Xbox, частично компенсированного сокращением контента и услуг Xbox. Выручка от продаж оборудования Xbox выросла на 172% благодаря увеличению числа проданных консолей Xbox Series X | S. Выручка от продаж контента и услуг Xbox снизилась на 4% до $128 млн.