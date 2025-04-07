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Microsoft Dynamics

СОБЫТИЯ

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07.04.2025 Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics

Закупка техники На заводах Hyundai будут работать десятки тысяч человекоподобных роботов Boston Dynamics, пишет The Robot Report. Сотрудники автопроизводителя Hyundai помогут наладить производство роботов от Boston Dynamics на своих мощностях. Компании объединяются для расширения п
12.02.2025 «Корус Консалтинг» помог «Востокцементу» перейти с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft

Специалисты ГК «Корус Консалтинг» помогли группе компании «Востокцемент» заменить западную CRM Microsoft Dynamics 365 на российскую платформу BPMSoft. Это позволило «Востокцементу» не только перенести все необходимые бизнес-процессы в новую систему, но и оптимизировать работу отдела прод
03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin

ению, с 2 января 2025 г. экспорт китайских товаров двойного назначения для указанных компаний будет запрещен без специального разрешения Министерства коммерции КНР. Под запрет попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defence. Unsplash - Valentin Petkov Китай ввел ограничения против 28 компаний из США По информации

02.01.2025 Взломан крупнейший мировой производитель военной и аэрокосмической техники. Сотрудники попались на простейшую уловку хакеров

Успешная кибератака Американская компания General Dynamics подверглась фишинговой кибератаке, в результате которой были взломаны учетные записи сотрудников. Об этом уведомил Департамента общественной безопасности штата Мэн. В результате хакеры
20.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» помогла турецким модным брендам выйти на российские маркетплейсы

ж для брендов-партнеров компании «Марка Рус». ИТ-специалисты интегрировали существующую ERP-систему Microsoft Dynamics AX 2012 и сервис для работы с маркетплейсами, а также создали универсальны
13.04.2023 «Первый бит» перевел кабельный завод «Угличкабель» с Microsoft Dynamics NAV на «1С:ERP»

Завод «Угличкабель» автоматизировал работу при помощи Microsoft Dynamics Navision, но из соображений безопасности решил перейти на отечественную систему «1С:ERP Управление предприятием 2». Воронежская команда ИТ-интегратора «Первый бит» не просто

24.03.2022 Navicon обновила финансовую информационную систему для девелопера Bonava

Системный интегратор и разработчик Navicon перевел компании международной группы Bonava в Санкт-Петербурге на новую версию финансовой системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. В компаниях группы Bonava в Санкт-Петербурге долгое время использовалась финансовая система Microsoft Dynamics NAV 2009. Чтобы более эффективно у
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»

News, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») внедряет систему финансового учета (ERP) на базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta). Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Соответствующий тендер был опубликован 3 февраля 2022 г. На проект было выделено 198 млн руб. Заяв
23.11.2021 «Востокцемент» запустил цифровую трансформацию в партнерстве с «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» проектирует ИТ-ландшафт в рамках масштабной цифровой трансформации компании «Востокцемент». Он будет включать ERP и CRM на платформе Microsoft Dynamics 365 и CPM-систему IBM Planning Analytics. Автоматизация охватит полный цикл производственных, логистических и финансовых процессов, обеспечит выполнение бизнес-целей компании
25.10.2021 TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline

UI Россия совместно с Microsoft и ИТ-компанией GMCS внедрила облачную CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 оnline. Решение позволило туроператору создать единый источник данных о клиентах
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Cloud Green Update Solution позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализирует доработки в системе и предоставляет информацию о том, какую функциональность нужно дополнительно
14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в Erismann систему Microsoft Dynamics 365 Business Central. ИТ-решение автоматизировало работу с производством, закупками, продажами и финансами, а также оптимизировало управленческий и бухгалтерский учет. Также

08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации

«О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, что помогает торговой сети качественно управлять номенклатурой, ассортиментом и ценами в магазинах по всей России. «О’кей» и «Корус консалтинг»

17.02.2021 Почему все говорят о роботах Boston Dynamics?

Boston Dynamics – пожалуй, самая известная робототехническая компания на сегодняшний день. Она развлекает публику своими человекоподобными роботами еще с 1992 года. Они танцуют и преодолевают препятст
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM

ГК «Корус консалтинг» автоматизировала продажи и обслуживание клиентов Mafin с помощью CRM Microsoft Dynamics 365. ИТ-компания встроила в сложный ИТ-ландшафт страхового сервиса новую систему и обеспечила интеграцию со всеми каналами коммуникации. Теперь взаимодействие с пользователям
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service

Системный интегратор и разработчик Navicon автоматизировал управление полевым сервисом компании «Восточная техника» на базе платформы Microsoft Dynamics 365 и решения Field Service. Все сервисные инженеры получили единый интерфейс для работы, в котором можно оперативно получать назначенные наряды и фиксировать их выполнение.

10.12.2020 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет

Boston Dynamics кочует по рукам Производитель умных роботов Boston Dynamics сменил владельца. По информации издания The Korea Economic Daily, его купил южнокорейский производитель автомобилей H
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov

Waveaccess реализовала многоуровневую интеграцию корпоративных систем SAP и Dynamics 365 для Skov — производителя систем управления микроклиматом для животноводческих фе
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online

рус консалтинг» автоматизировала процессы привлечения, онбординга и ведения сделок с поставщиками в компании Lamoda, одном из крупнейших в России интернет-магазинов. Новая облачая PRM-система на базе Microsoft Dynamics 365 Online обеспечила онлайн-ритейлера единым цифровым пространством и качественно улучшила сервис, сократив среднее время ответа на заявки на подключение к маркетплейсу в 1,
10.11.2020 «Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365

звернула для сети пекарен-кондитерских «Волконский» цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365. Это один из первых в России проектов комплексной автоматизации в ресторанном би
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки»

«Корус консалтинг» помогла Российско-германской внешнеторговой палате ( ВТП) оптимизировать email-маркетинг. Интеграция инструмента «KORUS CRM | Массовые рассылки» (собственная разработка компании) с Microsoft Dynamics 365 позволила использовать данные CRM-системы для сегментирования участников рассылки и персонализации писем – всё это стало доступно в несколько кликов, не переключаясь межд
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»

ГК «Корус Консалтинг» реализует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзинговог
27.08.2020 «Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии»

ГК «Корус консалтинг» расширила функциональность CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 в компании Wärtsilä Digital Technologies, поставщике оборудования и программного
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online

я и развивает рыночную модель вместе с новой корпоративной CRM-системой на базе платформы Microsoft Dynamics 365 online. CRM-система, разработанная совместно с компанией GMCS, является для «TUI
11.08.2020 «Казахмыс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals

В группе компаний Elcorе Group запущен Портал самообслуживания партнеров, разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе – Золотой ERP, СRM-партнер Microsoft. Внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals – не первый проект, выполненный

06.07.2020 «Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США

убежные подразделения фармацевтической компании «Юнифарм» в рамках ролл-аутов ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, а также осуществляет техническую поддержку решения. Проект охватывает ключе
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX

GMCS автоматизировала процессы сводного планирования на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Татпроф», российского производстводителя алюминиевых профилей. Для

13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов»

Инвестиции в 3D-технологии Фонд Grishin Robotics, созданный председателем совета директоров и сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, инвестировал в компанию Ziva Dynamics, занимающуюся разработкой программного обеспечения для создания реалистичных персонажей фильмов, сериалов и компьютерных игр. Данное вложение весьма нехарактерно для фонда, поскольку п
24.04.2020 ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе»

ГК «Корус консалтинг» выступила консультантом в проекте по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для промышленной группы компаний «Востокцемент». ИТ-компания приняла участие в описании и анализе бизнес-процессов группы и помогла автоматизировать взаимоотношения с кли
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365

GMCS завершила проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для инженерно-промышленной компании НТП «Трубопровод». Основной деятельностью ко
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta

народной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная международная торговая сеть Emmezeta широко

08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами

и и Швейцарии, была тиражирована на Китай и Сингапур. Проект реализован на базе платформы Microsoft Dynamics AX. Обширная программа предусматривает переход учетных процессов офисов «Лаборатории
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С»

ние для тех компаний, которые работают с решениями из экосистемы «1С», а также используют Microsoft Dynamics AX для цепочек поставок и управления производством. Интеграционный модуль Microsoft

27.03.2020 «Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom

Пользователи Microsoft Dynamics 365 получили возможность прямо из интерфейса CRM-системы создать ссылку-приглашение на видеовстречу в Zoom и отправить его в почту или в любой удобный участникам мессенджер с
27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX

авершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, расчета заработной плат
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

нных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка –
25.11.2019 SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 и аналитического решения на базе Microsoft Power BI в торгово-производственной к
23.10.2019 Daniel Wellington внедрил Microsoft Dynamics 365 в российском отделении
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»

Группа компаний «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по внедрению ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Проект завершился в мае 2018 года, ко

Публикаций - 1197, упоминаний - 1551

Microsoft Dynamics и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 825
9594 146
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 126
SAP SE 5601 103
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 96
МТ-Интеграция - GMCS 374 94
Navicon - Навикон 339 78
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 77
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 73
Oracle Corporation 7074 73
Ланит - Норбит - Norbit 431 67
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 59
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 33
Softline - Софтлайн 3743 33
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 32
Google LLC 12688 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Вест Концепт - West Concept 61 25
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 22
АйТи 1519 22
Salesforce 498 20
Галактика - Корпорация 1545 19
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 19
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 19
Oracle Siebel Systems 519 18
Ростелеком 10948 18
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 16
HP Inc. 5883 16
Meta Platforms - Facebook 4621 14
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 13
Импакт-Софт 30 13
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 13
Docsvision - ДоксВижн 1060 13
Maykor - GMCS 45 12
ЦМД-Софт 46 12
Dell EMC 5180 12
Apple Inc 13154 12
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 11
Manzana Group - Манзана 26 11
Soft Master 20 11
General Dynamics 60 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 12
КАДВИ - Калужский двигатель 20 12
Балтик Петролеум 12 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 11
Разгуляй 40 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 10
Microsoft - LinkedIn 699 10
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 9
American Dynamics 14 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
IKEA - ИКЕА 171 9
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 8
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 7
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 7
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 7
Пробизнесбанк АКБ 135 7
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 7
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 6
Caterpillar - 93 6
Нарьянмарнефтегаз 10 6
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 6
Панавто 10 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сибирский антрацит ГК 5 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Газпром ПАО 1493 5
Федеральное казначейство России 1949 38
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 587
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 428
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 385
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 384
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 283
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 123
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 120
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 119
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 105
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 97
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 85
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 85
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 80
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 80
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 79
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 76
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 72
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 70
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 68
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 65
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 53
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 51
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 51
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 50
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 50
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 49
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 48
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 48
Управляемость - Manageability 2271 47
Управление финансами - Financial management 646 45
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 430
Microsoft Dynamics CRM 564 333
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 225
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 90
Microsoft Office 4170 72
Microsoft Windows 16882 61
Microsoft Dynamics 365 147 59
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 54
Microsoft Azure 1526 42
Microsoft Office 365 1042 41
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 41
Microsoft Outlook 1506 32
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 29
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 21
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 21
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 19
Google Android 15243 18
Linux OS 11533 18
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 15
Microsoft BizTalk Server 107 15
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 15
Microsoft Visual Studio 429 14
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 14
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 28 13
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 13
Microsoft Surface - Планшет 450 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 13
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 10
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 10
Microsoft Xbox Live 309 9
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 9
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 9
Бар-Бирюкова Мария 105 37
Водянов Владимир 36 28
Геклер Алена 30 22
Прянишников Николай 316 17
Татаринов Кирилл 43 16
Тарасенко Владимир 36 14
Ващилов Дмитрий 16 11
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 10
Курочкин Алексей 17 9
Воропаева Екатерина 22 8
Пантелеев Илья 25 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Городецкий Петр 27 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Шаров Владимир 35 6
Гурская Ольга 13 6
Сардарян Роберт 19 6
Савчук Аурика 8 6
Вертоградов Владимир 29 6
Паленов Олег 21 6
Гудкова Светлана 8 6
Ершова Элеонора 67 5
Тотмакова Софья 14 5
Коршунова Мария 8 5
Филимонов Сергей 46 5
Воронин Евгений 15 5
Трифонов Андрей 10 5
Лысов Олег 9 5
Чехонин Антон 68 5
Федоров Иван 24 4
Puranen Johanna - Пуранен Йоханна 4 4
Косенков Денис 6 4
Михайлов Артем 9 4
Сафронов Юрий 68 4
Зайцев Николай 32 4
Макаров Станислав 118 4
Пученков Владимир 6 4
Дрозман Илья 8 4
Моргалюк Даниил 7 4
Колеров Юрий 4 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 669
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 186
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 77
Европа 24964 65
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Украина 7928 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 34
Казахстан - Республика 6048 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Россия - СФО - Новосибирск 4876 28
Финляндия - Финляндская Республика 3697 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Швеция - Королевство 3782 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Европа Восточная 3138 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Польша - Республика 2031 11
Индия - Bharat 5869 11
Канада 5081 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Нидерланды 3746 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Япония 13807 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 340
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 214
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 202
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 200
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 95
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 85
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 84
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 83
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 61
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 59
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 58
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 56
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 55
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 53
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 51
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 50
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 49
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 40
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 35
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 34
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 34
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 33
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 31
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 31
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 30
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 29
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 26
Bloomberg 1627 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Ведомости 1466 5
CNews TV 747 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
New Scientist 1448 3
Forbes - Форбс 1002 3
ZDnet 663 3
Space Daily 528 2
Washington Profile 142 2
Optics 143 2
Flight International 64 2
Intelligent Enterprise 27 2
e4 Engineering 107 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
The Guardian - Британская газета 406 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Fortune 211 1
Phoronix 59 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Sputnik 59 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
South China Morning Post 93 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
NBC News 188 1
Physical Review Letters 164 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Re/code 40 1
Silicon 494 1
Открытые системы ИД 176 1
allNetDevices 160 1
Defense Tech 44 1
За рулем 2 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
CNews Журнал 167 1
IDC - International Data Corporation 4975 44
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
Gartner - Гартнер 3658 17
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Microsoft Dynamics ERP Index 7 4
Forrester Research 834 4
Fortune Global 500 295 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Forrester Consulting 26 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
ARC Advisory Group 20 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 2
Gartner - AMR Research 48 2
TrendForce 187 2
Synergy Research Group 48 1
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
comScore 379 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Aberdeen Group 53 1
Emerging Media Dynamics 3 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Российский рынок ERP 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 8 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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