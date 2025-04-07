Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics Закупка техники На заводах Hyundai будут работать десятки тысяч человекоподобных роботов Boston Dynamics, пишет The Robot Report. Сотрудники автопроизводителя Hyundai помогут наладить производство роботов от Boston Dynamics на своих мощностях. Компании объединяются для расширения п

«Корус Консалтинг» помог «Востокцементу» перейти с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft Специалисты ГК «Корус Консалтинг» помогли группе компании «Востокцемент» заменить западную CRM Microsoft Dynamics 365 на российскую платформу BPMSoft. Это позволило «Востокцементу» не только перенести все необходимые бизнес-процессы в новую систему, но и оптимизировать работу отдела прод

Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin ению, с 2 января 2025 г. экспорт китайских товаров двойного назначения для указанных компаний будет запрещен без специального разрешения Министерства коммерции КНР. Под запрет попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defence. Unsplash - Valentin Petkov Китай ввел ограничения против 28 компаний из США По информации

Взломан крупнейший мировой производитель военной и аэрокосмической техники. Сотрудники попались на простейшую уловку хакеров Успешная кибератака Американская компания General Dynamics подверглась фишинговой кибератаке, в результате которой были взломаны учетные записи сотрудников. Об этом уведомил Департамента общественной безопасности штата Мэн. В результате хакеры

ГК «Корус Консалтинг» помогла турецким модным брендам выйти на российские маркетплейсы ж для брендов-партнеров компании «Марка Рус». ИТ-специалисты интегрировали существующую ERP-систему Microsoft Dynamics AX 2012 и сервис для работы с маркетплейсами, а также создали универсальны

«Первый бит» перевел кабельный завод «Угличкабель» с Microsoft Dynamics NAV на «1С:ERP» Завод «Угличкабель» автоматизировал работу при помощи Microsoft Dynamics Navision, но из соображений безопасности решил перейти на отечественную систему «1С:ERP Управление предприятием 2». Воронежская команда ИТ-интегратора «Первый бит» не просто

Navicon обновила финансовую информационную систему для девелопера Bonava Системный интегратор и разработчик Navicon перевел компании международной группы Bonava в Санкт-Петербурге на новую версию финансовой системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. В компаниях группы Bonava в Санкт-Петербурге долгое время использовалась финансовая система Microsoft Dynamics NAV 2009. Чтобы более эффективно у

Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С» News, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») внедряет систему финансового учета (ERP) на базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta). Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Соответствующий тендер был опубликован 3 февраля 2022 г. На проект было выделено 198 млн руб. Заяв

«Востокцемент» запустил цифровую трансформацию в партнерстве с «Корус консалтинг» ГК «Корус консалтинг» проектирует ИТ-ландшафт в рамках масштабной цифровой трансформации компании «Востокцемент». Он будет включать ERP и CRM на платформе Microsoft Dynamics 365 и CPM-систему IBM Planning Analytics. Автоматизация охватит полный цикл производственных, логистических и финансовых процессов, обеспечит выполнение бизнес-целей компании

TUI Россия сократила время на обработку клиентских запросов на 80% с помощью Microsoft Dynamics 365 оnline UI Россия совместно с Microsoft и ИТ-компанией GMCS внедрила облачную CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 оnline. Решение позволило туроператору создать единый источник данных о клиентах

Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Cloud Green Update Solution позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализирует доработки в системе и предоставляет информацию о том, какую функциональность нужно дополнительно

Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в Erismann систему Microsoft Dynamics 365 Business Central. ИТ-решение автоматизировало работу с производством, закупками, продажами и финансами, а также оптимизировало управленческий и бухгалтерский учет. Также

Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации «О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, что помогает торговой сети качественно управлять номенклатурой, ассортиментом и ценами в магазинах по всей России. «О’кей» и «Корус консалтинг»

Почему все говорят о роботах Boston Dynamics? Boston Dynamics – пожалуй, самая известная робототехническая компания на сегодняшний день. Она развлекает публику своими человекоподобными роботами еще с 1992 года. Они танцуют и преодолевают препятст

«Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM ГК «Корус консалтинг» автоматизировала продажи и обслуживание клиентов Mafin с помощью CRM Microsoft Dynamics 365. ИТ-компания встроила в сложный ИТ-ландшафт страхового сервиса новую систему и обеспечила интеграцию со всеми каналами коммуникации. Теперь взаимодействие с пользователям

В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service Системный интегратор и разработчик Navicon автоматизировал управление полевым сервисом компании «Восточная техника» на базе платформы Microsoft Dynamics 365 и решения Field Service. Все сервисные инженеры получили единый интерфейс для работы, в котором можно оперативно получать назначенные наряды и фиксировать их выполнение.

Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет Boston Dynamics кочует по рукам Производитель умных роботов Boston Dynamics сменил владельца. По информации издания The Korea Economic Daily, его купил южнокорейский производитель автомобилей H

Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov Waveaccess реализовала многоуровневую интеграцию корпоративных систем SAP и Dynamics 365 для Skov — производителя систем управления микроклиматом для животноводческих фе

Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online рус консалтинг» автоматизировала процессы привлечения, онбординга и ведения сделок с поставщиками в компании Lamoda, одном из крупнейших в России интернет-магазинов. Новая облачая PRM-система на базе Microsoft Dynamics 365 Online обеспечила онлайн-ритейлера единым цифровым пространством и качественно улучшила сервис, сократив среднее время ответа на заявки на подключение к маркетплейсу в 1,

«Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365 звернула для сети пекарен-кондитерских «Волконский» цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365. Это один из первых в России проектов комплексной автоматизации в ресторанном би

Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки» «Корус консалтинг» помогла Российско-германской внешнеторговой палате ( ВТП) оптимизировать email-маркетинг. Интеграция инструмента «KORUS CRM | Массовые рассылки» (собственная разработка компании) с Microsoft Dynamics 365 позволила использовать данные CRM-системы для сегментирования участников рассылки и персонализации писем – всё это стало доступно в несколько кликов, не переключаясь межд

«Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» ГК «Корус Консалтинг» реализует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзинговог

«Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии» ГК «Корус консалтинг» расширила функциональность CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 в компании Wärtsilä Digital Technologies, поставщике оборудования и программного

«TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online я и развивает рыночную модель вместе с новой корпоративной CRM-системой на базе платформы Microsoft Dynamics 365 online. CRM-система, разработанная совместно с компанией GMCS, является для «TUI

В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals В группе компаний Elcorе Group запущен Портал самообслуживания партнеров, разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе – Золотой ERP, СRM-партнер Microsoft. Внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals – не первый проект, выполненный

«Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США убежные подразделения фармацевтической компании «Юнифарм» в рамках ролл-аутов ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, а также осуществляет техническую поддержку решения. Проект охватывает ключе

GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX GMCS автоматизировала процессы сводного планирования на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Татпроф», российского производстводителя алюминиевых профилей. Для

Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов» Инвестиции в 3D-технологии Фонд Grishin Robotics, созданный председателем совета директоров и сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, инвестировал в компанию Ziva Dynamics, занимающуюся разработкой программного обеспечения для создания реалистичных персонажей фильмов, сериалов и компьютерных игр. Данное вложение весьма нехарактерно для фонда, поскольку п

ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе» ГК «Корус консалтинг» выступила консультантом в проекте по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для промышленной группы компаний «Востокцемент». ИТ-компания приняла участие в описании и анализе бизнес-процессов группы и помогла автоматизировать взаимоотношения с кли

GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 GMCS завершила проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 для инженерно-промышленной компании НТП «Трубопровод». Основной деятельностью ко

Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta народной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная международная торговая сеть Emmezeta широко

Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами и и Швейцарии, была тиражирована на Китай и Сингапур. Проект реализован на базе платформы Microsoft Dynamics AX. Обширная программа предусматривает переход учетных процессов офисов «Лаборатории

Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» ние для тех компаний, которые работают с решениями из экосистемы «1С», а также используют Microsoft Dynamics AX для цепочек поставок и управления производством. Интеграционный модуль Microsoft

«Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom Пользователи Microsoft Dynamics 365 получили возможность прямо из интерфейса CRM-системы создать ссылку-приглашение на видеовстречу в Zoom и отправить его в почту или в любой удобный участникам мессенджер с

«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX авершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, расчета заработной плат

«Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations нных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка –

SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией «Корус консалтинг» завершил проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 и аналитического решения на базе Microsoft Power BI в торгово-производственной к