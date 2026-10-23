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Гурская Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Гурская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
|Сысоев Сергей 5 1
|Волоцков Дмитрий 1 1
|Бариев Руслан 1 1
|Пургин Денис 9 1
|Горник Александр 5 1
|Бочарова Оксана 2 1
|Сосида Сергей 1 1
|Гоголидзе Марина 2 1
|Хрулева Дарья 2 1
|Андросов Алексей 2 1
|Хамидулин Эльдар 3 1
|Шемякин Илья 1 1
|Новиков Андрей 34 1
|Алдашкин Алексей 3 1
|Гич Дмитрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.