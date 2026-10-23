Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203077
ИКТ 15769
Организации 11937
Ведомства 1509
Ассоциации 1135
Технологии 3588
Системы 27076
Персоны 88574
География 3163
Статьи 1595
Пресса 1346
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2865
Мероприятия 896

Гурская Ольга

СОБЫТИЯ


23.10.2026 «Корус Консалтинг» внедрил CRM для крупного оптового поставщика металлопроката вместе с командой заказчика 1
19.02.2024 «КОРУС Консалтинг» помог компании «Абамет» перейти на российскую CRM-платформу 1
11.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода» 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
14.01.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процессы маркетинга, продаж и сервиса в Akkermann cement 1
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 1
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки» 1
06.10.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала продажи для ассоциации «Русский свет» 1
27.08.2020 «Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии» 1
24.04.2020 ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе» 1
04.03.2020 «Корус консалтинг» автоматизирует продажи в компании Bosch Thermotechnik 1
17.02.2020 ГК «Корус консалтинг» внедрила облачную CRM в компании «Абамет» 1
25.11.2019 SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Гурская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1522 13
Microsoft Corporation 25897 8
9745 5
Google LLC 12833 1
Mindbox - Майндбокс 35 1
Восток АйТи Сервис 2 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 11 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 31 1
Bosch Thermotechnik - Бош Термотехника 1 1
Oracle Corporation 7118 1
Telegram Group 3031 1
1С-Битрикс - Bitrix 682 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Абамет 9 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 79 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
SKL Group 2 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
Востокцемент 15 1
United Colors of Benetton 39 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 33 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
GFG - Lamoda - Купишуз 228 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 127 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 105 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8441 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36960 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55107 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27138 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24896 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13185 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8806 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3219 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6155 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5373 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9689 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3713 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13842 2
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 47 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2484 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26659 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9421 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14152 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13857 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11995 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1329 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4739 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4951 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1302 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 175 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16837 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 131 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 37 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 487 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 655 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 408 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5407 1
Управляемость - Manageability 2372 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2467 1
Маршрутизация - Routing 638 1
Мобильная версия - Mobile version 390 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2385 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18459 1
Microsoft Dynamics 365 149 9
Microsoft Dynamics 1199 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 822 3
Корус Консалтинг - Korus CRM 4 3
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 34 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1394 2
Корус Консалтинг - Korus CRM Messengers 4 2
Microsoft Dynamics CRM 565 2
Корус Консалтинг - Korus Forecast 27 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 42 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 29 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
Terrasoft Creatio Sales 12 1
Resco Mobile CRM 5 1
Rakuten Viber 672 1
Microsoft Office 4248 1
Microsoft Azure 1534 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1301 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Terrasoft Creatio 109 1
1С:ERP Управление предприятием 873 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 379 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 273 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1473 1
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Mafin - Эл Си Системс - страховая онлайн-платформа 5 1
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 1
Сысоев Сергей 5 1
Волоцков Дмитрий 1 1
Бариев Руслан 1 1
Пургин Денис 9 1
Горник Александр 5 1
Бочарова Оксана 2 1
Сосида Сергей 1 1
Гоголидзе Марина 2 1
Хрулева Дарья 2 1
Андросов Алексей 2 1
Хамидулин Эльдар 3 1
Шемякин Илья 1 1
Новиков Андрей 34 1
Алдашкин Алексей 3 1
Гич Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169126 11
Беларусь - Белоруссия 6375 3
Казахстан - Республика 6142 1
Европа 25046 1
Финляндия - Финляндская Республика 3710 1
Германия - Федеративная Республика 13316 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3251 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7990 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27773 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6874 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5697 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6644 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11794 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16421 1
Английский язык 7090 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6204 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54293 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2590 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1536 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1360 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 379 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 391 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11551 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1022 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12093 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6714 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 456 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 250 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6254 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще