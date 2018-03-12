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Протек Ригла аптечная сеть

Протек - Ригла - аптечная сеть

УПОМИНАНИЯ


12.03.2018 «Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG

«Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе технологий радиочастотной идентифика
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов

В 2016 г. аптечная сеть «Ригла» реализовала три высокотехнологичных ИТ-проекта, позволяющих оптимизировать деятельност
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»

ксный проект по автоматизации процессов бюджетирования и формирования пакета отчетности в компании «Ригла». В аптечной сети развернуты система консолидации и трансформации финансовой отчетности
02.10.2014 Информационная сеть «Ригла» под защитой Eset NOD32

Международная антивирусная компания Eset объявила о начале сотрудничества с аптечной сетью «Ригла». Для защиты информационной сети был выбран комплексный корпоративный продукт Eset NOD32 Smart Security, говорится в заявлении Eset, поступившем в редакцию CNews. Аптечная сеть «Ригла<
24.01.2012 Аптечная сеть «Ригла» автоматизировала управление ассортиментом на базе DocsVision

Аптечная сеть «Ригла» в партнерстве с компанией Digital Design автоматизировала управление ассортиментом на платформе корпоративной системы электронного документооборота DocsVision. Основными целями проекта я
08.11.2011 «ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники сети аптек «Ригла» в Краснодаре

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о расширении сотрудничества с национальной аптечной сетью «Ригла». Аптечная сеть «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» и насчитывает 663 аптеки в 26 регионах России. В рамках заключенного соглашения о развитии с
18.07.2011 Digital Design построила систему управления совещаниями в аптечной сети «Ригла»

Компания Digital Design сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления совещаниями в аптечной сети «Ригла». Решение на платформе DocsVision 4.1 нацелено на повышение оперативности управленческих решений и улучшение исполнительской дисциплины в сети «Ригла». Разработка Digital Design ав
20.12.2010 Аптеки «Ригла» под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке сети аптек «Ригла» решения для централизованной защиты рабочих станций, мобильных устройств, файловых и почтовых серверов – Kaspersky Total Space Security. Поставку и внедрение продукта выполнил партнер «Л
28.09.2009 «Спарго технологии» автоматизируют аптечную сеть «Ригла»

Межрегиональная аптечная сеть «Ригла» продолжает внедрение информационной системы на базе платформы «еФарма2» от компании «Спарго Технологии» в своих аптечных учреждениях. На сегодняшний день программным продуктом «еФарма2»

19.02.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала сеть аптек «Ригла»

компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по оснащению аптек, входящих в аптечную сеть «Ригла», инновационными для российского рынка кассовыми системными блоками CheckWay POS 55. До
21.04.2008 Softline автоматизировала управление заявками в аптечной сети «Ригла»

истему управления заявками на базе Microsoft Office SharePoint Server 2007 в центральном офисе ООО «Ригла», межрегиональной аптечной сети. В ходе пилотного проекта, длившегося два месяца, была


Публикаций - 56, упоминаний - 64

Протек и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24909 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13374 5
МегаФон 9379 4
Yandex - Яндекс 7853 4
Selectel - Селектел 407 4
Inventive Retail Group 76 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 4
Navicon - Навикон 302 4
Ростелеком 10002 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 3
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Docsvision - ДоксВижн 1017 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 545 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 3
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9480 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8955 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 2
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Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
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SAP SE 5347 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
Softline - Софтлайн 3025 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2548 12
Спортмастер - Sportmaster 182 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1482 11
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Zenden Group - Дом одежды 65 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 6
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 6
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 6
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 6
Новард УК - Novard 72 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Связной ГК 1375 5
Протек - Центр внедрений 57 5
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 4
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Планета Здоровья 8 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 4
Adidas - Адидас 163 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 4
Газпром нефть 645 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 4
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 4
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 4
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 4
Седьмой Континент 64 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 39 4
Терволина - Tervolina 8 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 3
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 3
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1266 3
Почта России ПАО 2176 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2996 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3440 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 159 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
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АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 3
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Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 631 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6633 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 347 2
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Главбух 11 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 2
РАН - Российская академия наук 1942 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 10
Retail Business Russia 6 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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