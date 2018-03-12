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Протек Ригла аптечная сеть
УПОМИНАНИЯ
|12.03.2018
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«Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG
«Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе технологий радиочастотной идентифика
|26.12.2016
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Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов
В 2016 г. аптечная сеть «Ригла» реализовала три высокотехнологичных ИТ-проекта, позволяющих оптимизировать деятельност
|05.07.2016
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Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»
ксный проект по автоматизации процессов бюджетирования и формирования пакета отчетности в компании «Ригла». В аптечной сети развернуты система консолидации и трансформации финансовой отчетности
|02.10.2014
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Информационная сеть «Ригла» под защитой Eset NOD32
Международная антивирусная компания Eset объявила о начале сотрудничества с аптечной сетью «Ригла». Для защиты информационной сети был выбран комплексный корпоративный продукт Eset NOD32 Smart Security, говорится в заявлении Eset, поступившем в редакцию CNews. Аптечная сеть «Ригла<
|24.01.2012
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Аптечная сеть «Ригла» автоматизировала управление ассортиментом на базе DocsVision
Аптечная сеть «Ригла» в партнерстве с компанией Digital Design автоматизировала управление ассортиментом на платформе корпоративной системы электронного документооборота DocsVision. Основными целями проекта я
|08.11.2011
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«ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники сети аптек «Ригла» в Краснодаре
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о расширении сотрудничества с национальной аптечной сетью «Ригла». Аптечная сеть «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» и насчитывает 663 аптеки в 26 регионах России. В рамках заключенного соглашения о развитии с
|18.07.2011
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Digital Design построила систему управления совещаниями в аптечной сети «Ригла»
Компания Digital Design сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления совещаниями в аптечной сети «Ригла». Решение на платформе DocsVision 4.1 нацелено на повышение оперативности управленческих решений и улучшение исполнительской дисциплины в сети «Ригла». Разработка Digital Design ав
|20.12.2010
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Аптеки «Ригла» под защитой «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке сети аптек «Ригла» решения для централизованной защиты рабочих станций, мобильных устройств, файловых и почтовых серверов – Kaspersky Total Space Security. Поставку и внедрение продукта выполнил партнер «Л
|28.09.2009
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«Спарго технологии» автоматизируют аптечную сеть «Ригла»
Межрегиональная аптечная сеть «Ригла» продолжает внедрение информационной системы на базе платформы «еФарма2» от компании «Спарго Технологии» в своих аптечных учреждениях. На сегодняшний день программным продуктом «еФарма2»
|19.02.2009
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«Сервис Плюс» автоматизировала сеть аптек «Ригла»
компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по оснащению аптек, входящих в аптечную сеть «Ригла», инновационными для российского рынка кассовыми системными блоками CheckWay POS 55. До
|21.04.2008
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Softline автоматизировала управление заявками в аптечной сети «Ригла»
истему управления заявками на базе Microsoft Office SharePoint Server 2007 в центральном офисе ООО «Ригла», межрегиональной аптечной сети. В ходе пилотного проекта, длившегося два месяца, была
Протек и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбунов Вадим 12 12
|Зайцев Николай 32 5
|Алехин Александр 6 5
|Садовенко Илья 65 5
|Левиков Антон 69 5
|Мальцев Тимур 8 5
|Кастильо Игорь 24 4
|Паныч Инга 7 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Усик Сергей 11 4
|Заборов Михаил 4 4
|Спиридонов Александр 45 4
|Бахин Евгений 22 4
|Филиппов Александр 15 3
|Лащев Сергей 3 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 73 3
|Першутов Александр 5 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Козырь Сергей 32 3
|Дилбарян Павел 26 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Коротнев Константин 34 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Комаров Евгений 6 3
|Виноградов Сергей 12 3
|Миронов Александр 16 3
|Поляков Виктор 9 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Сафронов Юрий 67 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Шарапов Максим 8 3
|Алексеев Герман 10 3
|Иванова Ирина 14 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 8
|IDC - International Data Corporation 4922 2
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 2
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