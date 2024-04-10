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Сбер Сбербанк СберСпасибо Спасибо от Сбербанка СберБизнес Спасибо


СберСпасибо —   банковская программа лояльности в России, число участников которой превышает 66 млн человек (2024 год), а акции и спецпредложения регулярно запускаются в тысячах торговых точек компаний-партнёров.


10.04.2024 «Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо»

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни на районе». Опции досту
02.04.2024 «СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей

Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли (один бонус равен одному рублю). Про
01.02.2024 В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо»

В 2023 г. участники программы лояльности «СберСпасибо» по всей России перечислили 407 млн бонусов в благотворительные фонды. Это на 105 млн бонусов больше, чем в 2022 г., подсчитали аналитики «СберСпасибо». Об этом CNews сообщил
27.12.2023 Проверка связи: в «СберСпасибо» выяснили, кто и сколько тратит на телеком-услуги

Расходы на связь и интернет среди мужчин и женщин нашей страны практически не различаются — к такому выводу пришли аналитики «СберСпасибо», изучавшие статистику 76 млн клиентов по возмещению платежей за телеком-услуги с помощью бонусов. Так, с начала 2023 г. женщины компенсировали 796 млн руб., мужчины — 732 млн руб.

27.12.2023 Год в бонусе: клиенты «СберСпасибо» могут узнать персональные итоги

К концу 2023 г. программа лояльности «СберСпасибо» объединила 76 млн человек. Специально для них в компании подготовили персональную статистику: каждый клиент узнает, как много приятных бонусов принес ему этот год. На странице с пе
10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе

Информационная безопасность – пустой звук «Дочка» Сбербанка допустила огромную утечку персональных данных своих клиентов – пострадали десятки миллионов участники бонусной программы банка «Сберспасибо». Как сообщил в своем Telegram-канале сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, попавшая в Сеть база данных содержит информацию почти о 50 млн пользователей этой с
25.08.2022 В «Ситидрайв» можно расплатиться бонусами от «Сберспасибо»

Теперь в каршеринге «Ситидрайв» часть стоимости услуг можно оплатить бонусами «Сберспасибо». Для этого клиентам нужно обменять бонусы на скидку до 50%. Новая опция доступна во всех городах присутствия «Ситидрайва»: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. «Ситидрайв» стал первы
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»

Сбербанк перестал начислять бонусы Клиентам Сбербанка перестали начисляться бонусы по программе лояльности «Сберспасибо». В интернете с середины ноября 2021 г. стали появляться жалобы от клиентов на их отсутствие. Так, только на финансовом портале Banki.ru и в соцсети «ВКонтакте» за полмесяца было оп
29.03.2021 «Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась платформа по заказу услуг «Сберуслуги», которая входит в экосистему «Сбера». Теперь 47 млн участников программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы и получ
26.11.2020 «Сберспасибо» начислит бонусы за заказы в «Кухне на районе»

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединился московский сервис по доставке еды «Кухня на районе» (входит в экосистему «Сбера»). Теперь участники программы лояльности смогут получить 5% бонусами при покупках в мо
21.10.2020 «Лаборатория Касперского» присоединилась к программе лояльности «Сберспасибо»

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась международная компания по информационной безопасности «Лаборатория Касперского». Теперь участники программы могут обменять накопленные бонусы на скидку до 99% при оп
20.05.2019 Сбербанк упростил правила программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Сбербанк сообщил об изменении условий «Спасибо от Сбербанка». В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: «Спасибо»,
18.12.2018 «Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface

Сбербанк сообщил о том, что сервис «Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с командным тактическим шутером Warface от Mail.Ru Group. Теперь игроки Warface могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо». Пользо
17.10.2018 Участники «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы «Спасибо» на рубли

Сбербанк объявил о доступности участникам «Спасибо от Сбербанка» новых возможностей по списанию и обмену бонусов «Спасибо» в рамках прог
13.09.2018 «Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают кампанию «Империя Спасибо»

Сбербанк и Mastercard объявили о запуске геймифицированной кампанию «Империя Спасибо», участники которой смогут исследовать виртуальные территории и получать призы от программы «Спасибо от Сбербанка», Mastercard и других партнеров. Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории. Участник использует х
03.08.2018 Житель Москвы стал самым молодым бонусным миллионером

Житель Москвы, держатель молодежной карты Сбербанка, получил миллион бонусов «Спасибо» программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» по акции «Спасибомания». Как сообщил участник, он состоит в группе Сбербанка «Сберкот», содержащей полезные советы по управлению личными финансами, где он и узнал о «Спаси
21.06.2018 Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Сбербанк объявил о запуске обновленной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Основная цель перезапуска программы — дать ее участникам возможность н
13.06.2018 Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут приобрести подписку на сервис Apple Music за бонусы

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут менять бонусы на подписку на Apple Music. В обмен на 169 б
22.08.2017 «Спасибо от Сбербанка» обрабатывает персональные данные клиентов в облаке Cloud4Y

ановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119.«Центр программ лояльности» учрежден Сбербанком России в 2011 г. для организации и обслуживания программы лояльности держателей пластиковых карт банка «Спасибо от Сбербанка». Основными видами услуг, оказываемых обществом, является развитие системы партнерства с торгово-сервисными предприятиями по программе лояльности, продвижение программы сре
11.07.2017 «Максим» станет первым сервисом такси в программе «Спасибо от Сбербанка»

еперь оплачивать поездки можно будет бонусами «Спасибо» Сбербанка. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 11 июля на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. На сайте «Спасибо от Сбербанка» участники программы лояльности смогут обменять бонусные баллы на премиальные рубли сервиса «Максим». Ими можно будет оплатить до 30% стоимости поездки при заказе автомобил
06.10.2016 Экс-начальница «Спасибо от Сбербанка» стала заместительницей ИТ-директора Москвы

Т подчеркивают, что для этой организации весьма интересен опыт Пашкевич на ее предыдущем месте работы — в Сбербанке, где она до недавнего времени занимала должность гендиректора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».Прежде чем стать замруководителя ДИТ, Анна Пашкевич возглавляла программу лояльности «Спасибо от Сбербанка» «При непосредственном участии Пашкевич Сбербанк начал ре
08.07.2014 «Спасибо от Сбербанка» развивает коммуникации с клиентами на базе решения RapidSoft

Компания RapidSoft, российский разработчик систем взаимодействия с клиентами, сообщила о внедрении решения Clientrix оператором бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» для маркетинговых коммуникаций и обратной связи c участниками программы. Как говорится в заявлении RapidSoft, поступившем в редакцию CNews, система Clientrix будет использ
13.11.2012 Абоненты МТС могут обменивать бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» на минуты разговоров

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут использовать бонусы «Спасибо» при оплате мобильной связи, если они являются абонентами МТС. Как рассказали CNews в «Сбербанке», новая акция позволит участника

Публикаций - 113, упоминаний - 122

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 10
МегаФон 8804 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
Apple Inc 12100 6
Yandex - Яндекс 7339 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Microsoft Corporation 24624 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Telegram Group 1983 3
Impulse Machine - VR-студия 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
8213 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
МФ технологии - МФТ 34 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
Код Безопасности 616 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
SAS Institute 971 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
HTC Corporation 1499 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Nexxworks 3 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Cloud4Y 285 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 15 1
Tencent 157 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 96
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 11
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 7
Ситимобил - Служба такси 158 6
Сбер - Еаптека 33 6
Спортмастер - Sportmaster 176 6
Сбер - СберЛогистика 63 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 5
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 4
Visa International 1949 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 3
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Связной ГК 1369 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 2
Белый Ветер 356 2
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
DC Daily 5 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Почта России ПАО 2112 2
Ингосстрах СПАО 421 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Сбер - СберАвто 30 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Евросеть 1404 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Авторамблер 6 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Президент Белоруссии - Следственный комитет Республики Беларусь 4 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 72
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 21
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 13
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 9
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 6
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 33
Google Android 13994 14
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 14
Сбер - СберПрайм 45 13
Apple iPhone 6 4862 12
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 11
Apple - App Store 2890 9
Apple iOS 7809 8
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 8
Google Play - Google Store - Android Market 3291 7
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 6
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 6
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 4
Сбер - Сбердиск 13 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 4
Apple Pay 489 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Яндекс.Маркет 937 3
Сбер - СберФуд - SberFood 18 3
Microsoft Windows 15656 3
FreePik 980 3
Сбер - Сберправо - юридический онлайн-сервис 7 3
ImpulseVR 2 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Visa Platinum 23 2
Visa Infinite 8 2
MasterCard Gold 19 2
MasterCard Platinum 8 2
Visa Gold 21 2
Аэрофлот Бонус 26 2
Microsoft Office 3734 2
Сбер - СберКот 7 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Omni - криптовалюта 86 2
MasterCard Maestro 155 2
Писарев Андрей 18 15
Малых Дмитрий 61 11
Ковалев Игорь 31 4
Кирсанова Светлана 69 3
Царев Кирилл 28 3
Оганесян Ашот 122 3
Звонова Екатерина 5 3
Греф Герман 419 2
Хасис Лев 105 2
Круглов Алексей 29 2
Кунин Соломон 9 2
Сафронов Юрий 67 2
Пашкевич Анна 4 2
Добродеев Борис 95 2
Сергеев Алексей 45 2
Баринова Ксения 10 2
Цыбульников Вячеслав 74 2
Волков Сергей 80 2
Колбин Евгений 67 1
Панков Александр 78 1
Тихонов Александр 67 1
Малиновский Алексей 20 1
Власов Алексей 16 1
Губанов Андрей 88 1
Колокольников Юрий 1 1
Ганин Сергей 3 1
Григорян Елена 5 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Браун Берта 1 1
Умряева Татьяна 19 1
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