«Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо» Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни на районе». Опции досту

«СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли (один бонус равен одному рублю). Про

В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо» В 2023 г. участники программы лояльности «СберСпасибо» по всей России перечислили 407 млн бонусов в благотворительные фонды. Это на 105 млн бонусов больше, чем в 2022 г., подсчитали аналитики «СберСпасибо». Об этом CNews сообщил

Проверка связи: в «СберСпасибо» выяснили, кто и сколько тратит на телеком-услуги Расходы на связь и интернет среди мужчин и женщин нашей страны практически не различаются — к такому выводу пришли аналитики «СберСпасибо», изучавшие статистику 76 млн клиентов по возмещению платежей за телеком-услуги с помощью бонусов. Так, с начала 2023 г. женщины компенсировали 796 млн руб., мужчины — 732 млн руб.

Год в бонусе: клиенты «СберСпасибо» могут узнать персональные итоги К концу 2023 г. программа лояльности «СберСпасибо» объединила 76 млн человек. Специально для них в компании подготовили персональную статистику: каждый клиент узнает, как много приятных бонусов принес ему этот год. На странице с пе

Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе Информационная безопасность – пустой звук «Дочка» Сбербанка допустила огромную утечку персональных данных своих клиентов – пострадали десятки миллионов участники бонусной программы банка «Сберспасибо». Как сообщил в своем Telegram-канале сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, попавшая в Сеть база данных содержит информацию почти о 50 млн пользователей этой с

В «Ситидрайв» можно расплатиться бонусами от «Сберспасибо» Теперь в каршеринге «Ситидрайв» часть стоимости услуг можно оплатить бонусами «Сберспасибо». Для этого клиентам нужно обменять бонусы на скидку до 50%. Новая опция доступна во всех городах присутствия «Ситидрайва»: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. «Ситидрайв» стал первы

Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо» Сбербанк перестал начислять бонусы Клиентам Сбербанка перестали начисляться бонусы по программе лояльности «Сберспасибо». В интернете с середины ноября 2021 г. стали появляться жалобы от клиентов на их отсутствие. Так, только на финансовом портале Banki.ru и в соцсети «ВКонтакте» за полмесяца было оп

«Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась платформа по заказу услуг «Сберуслуги», которая входит в экосистему «Сбера». Теперь 47 млн участников программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы и получ

«Сберспасибо» начислит бонусы за заказы в «Кухне на районе» К программе лояльности «Сберспасибо» присоединился московский сервис по доставке еды «Кухня на районе» (входит в экосистему «Сбера»). Теперь участники программы лояльности смогут получить 5% бонусами при покупках в мо

«Лаборатория Касперского» присоединилась к программе лояльности «Сберспасибо» К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась международная компания по информационной безопасности «Лаборатория Касперского». Теперь участники программы могут обменять накопленные бонусы на скидку до 99% при оп

Сбербанк упростил правила программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» Сбербанк сообщил об изменении условий «Спасибо от Сбербанка». В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: «Спасибо»,

«Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface Сбербанк сообщил о том, что сервис «Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с командным тактическим шутером Warface от Mail.Ru Group. Теперь игроки Warface могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо». Пользо

Участники «Спасибо от Сбербанка» смогут обменивать бонусы «Спасибо» на рубли Сбербанк объявил о доступности участникам «Спасибо от Сбербанка» новых возможностей по списанию и обмену бонусов «Спасибо» в рамках прог

«Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают кампанию «Империя Спасибо» Сбербанк и Mastercard объявили о запуске геймифицированной кампанию «Империя Спасибо», участники которой смогут исследовать виртуальные территории и получать призы от программы «Спасибо от Сбербанка», Mastercard и других партнеров. Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории. Участник использует х

Житель Москвы стал самым молодым бонусным миллионером Житель Москвы, держатель молодежной карты Сбербанка, получил миллион бонусов «Спасибо» программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» по акции «Спасибомания». Как сообщил участник, он состоит в группе Сбербанка «Сберкот», содержащей полезные советы по управлению личными финансами, где он и узнал о «Спаси

Сбербанк обновил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка» Сбербанк объявил о запуске обновленной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Основная цель перезапуска программы — дать ее участникам возможность н

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» смогут приобрести подписку на сервис Apple Music за бонусы Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь могут менять бонусы на подписку на Apple Music. В обмен на 169 б

«Спасибо от Сбербанка» обрабатывает персональные данные клиентов в облаке Cloud4Y ановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119.«Центр программ лояльности» учрежден Сбербанком России в 2011 г. для организации и обслуживания программы лояльности держателей пластиковых карт банка «Спасибо от Сбербанка». Основными видами услуг, оказываемых обществом, является развитие системы партнерства с торгово-сервисными предприятиями по программе лояльности, продвижение программы сре

«Максим» станет первым сервисом такси в программе «Спасибо от Сбербанка» еперь оплачивать поездки можно будет бонусами «Спасибо» Сбербанка. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 11 июля на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. На сайте «Спасибо от Сбербанка» участники программы лояльности смогут обменять бонусные баллы на премиальные рубли сервиса «Максим». Ими можно будет оплатить до 30% стоимости поездки при заказе автомобил

Экс-начальница «Спасибо от Сбербанка» стала заместительницей ИТ-директора Москвы Т подчеркивают, что для этой организации весьма интересен опыт Пашкевич на ее предыдущем месте работы — в Сбербанке, где она до недавнего времени занимала должность гендиректора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».Прежде чем стать замруководителя ДИТ, Анна Пашкевич возглавляла программу лояльности «Спасибо от Сбербанка» «При непосредственном участии Пашкевич Сбербанк начал ре

«Спасибо от Сбербанка» развивает коммуникации с клиентами на базе решения RapidSoft Компания RapidSoft, российский разработчик систем взаимодействия с клиентами, сообщила о внедрении решения Clientrix оператором бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» для маркетинговых коммуникаций и обратной связи c участниками программы. Как говорится в заявлении RapidSoft, поступившем в редакцию CNews, система Clientrix будет использ