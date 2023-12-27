Год в бонусе: клиенты «СберСпасибо» могут узнать персональные итоги

К концу 2023 г. программа лояльности «СберСпасибо» объединила 76 млн человек. Специально для них в компании подготовили персональную статистику: каждый клиент узнает, как много приятных бонусов принес ему этот год.

На странице с персональными итогами активным участникам программы лояльности показывают, сколько бонусов они накопили за весь 2023 г. и сколько рублей сэкономили, расплачиваясь ими. Еще в разделе есть данные о том, сколько покупок совершено по картам Сбербанка и какая их часть была с использованием бонусов. Еще из карточек можно узнать, какой партнер начислил больше всего кешбэка, а где клиент, наоборот, предпочитал тратить бонусы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участники программы лояльности, которые пока не успели в полной мере оценить ее возможности, увидят общую для «СберСпасибо» статистику.

Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Говорят, что ʺспасибоʺ в карман не положишь. Но наша статистика показывает обратное: миллиарды бонусов, 204,7 млн покупок с их использованием, 333 партнера, у которых можно списывать бонусы, и плюс 10,6 млн новых пользователей в 2023 году. 76 млн клиентов СберСпасибо убедились в том, что ʺСпасибоʺ — это не только про благодарность, но и про выгоду, удобство и возможности. Уверена, 2024 г. станет еще более щедрым на бонусы и приятные сюрпризы. А пока — самое время подвести итоги, похвалить себя и сделать шаг в еще один новый год, который мы по традиции проведем вместе».

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