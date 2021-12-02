Разделы

Интернет E-commerce ИТ в банках
|

Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»

Клиенты Сбербанка жалуются на неначисление бонусов по программе лояльности «Сберспасибо». Сбой произошел в ноябре 2021 г. Большинство жалоб, которые клиенты оставляют в соцсети «Вконтакте», а также на финансовом портале Banki.ru приходятся на середину ноября. В этот период в стране как раз начались скидки. По мнению экспертов, технический сбой мог произойти из-за возросшего количества покупок. Ситуация, по мнению участников рынка, может нести репутационные риски, а также стать причиной обращения клиентов в суд и Роспотребнадзор.

Сбербанк перестал начислять бонусы

Клиентам Сбербанка перестали начисляться бонусы по программе лояльности «Сберспасибо». В интернете с середины ноября 2021 г. стали появляться жалобы от клиентов на их отсутствие. Так, только на финансовом портале Banki.ru и в соцсети «ВКонтакте» за полмесяца было опубликовано более десятка сообщений об этом, пишет «Коммерсант».

Участники программы «Сберспасибо» копят и обменивают бонусы за покупки по карте, говорится на официальном портале банка. При оплате по карте 1 балл дает 1 руб. Бонусы можно обменивать на скидки до 99% за покупки у партнеров.

Клиенты Сбербанка жалуются на недополученные бонусы от покупок на тысячи руб. При этом большинство жалоб стало поступать в середине ноября — именно когда в России начался сезон распродаж. «Мы стараемся максимально оперативно реагировать и решать такие кейсы,— рассказали “Коммерсанту” представители Сбербанка. — По обращениям работа проведена, клиентам начислены бонусы». Однако клиенты также жалуются на вялую реакцию банка на проблему.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, такая ситуация могла возникнуть из-за технического сбоя в результате высокой активности покупателей в интернете в период ноябрьских распродаж. Так, управляющий RTM Group Евгений Царев полагает, что база данных системы банка «переполнилась в результате возросшего количества онлайн-покупок и произошла ошибка».

cdd8e4aaf459e88eb72306efb56e0123.jpg
Клиенты Сбербанка жалуются на неначисление бонусов по программе лояльности

Но это не единственная проблема, которая могла возникнуть. Заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина добавляет, что помимо технического сбоя в банке на выплату бонусов могли повлиять технические ошибки на стороне партнера, обеспечивающего процессинг программы лояльности.

При этом пострадавших от неначисления бонусов «Сберспасибо» может быть гораздо больше. Не все клиенты оставляют жалобы, так как не уверены, что смогут отстоять свои права в споре с банком, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Участники рынка полагают, что такая ситуация несет высокие репутационные риски для банка. Сбербанку придется дополнительно потратиться для сохранения лояльности клиентов, считает Каширина. Такой ситуацией также может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба. Клиенты также могут обратиться в ЦБ и Роспотребнадзор и требовать в суде компенсации от банка, утверждает управляющий партнер «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаг.

Подробнее о программе

Согласно сайту Сбербанка, «Сберспасибо» — крупнейшая программа лояльности в России. С помощью нее Сбербанк стимулирует клиентов активно пользоваться картами банка. Основана программа в 2011 г. На данный момент число участников «Сберспасибо» достигло 46 млн человек.

Бонусами Сбербанка можно оплатить услуги доставки еды и продуктов Delivery Club, такси «Ситимобил», кинотеатр Okkoи ряда других компаний экосистемы Сбербанка со скидкой за бонусы программы.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У молодого безработного россиянина грабители отобрали 350 миллионов в криптовалюте

Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет

Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты

Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно

После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021