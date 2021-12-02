Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»

Клиенты Сбербанка жалуются на неначисление бонусов по программе лояльности «Сберспасибо». Сбой произошел в ноябре 2021 г. Большинство жалоб, которые клиенты оставляют в соцсети «Вконтакте», а также на финансовом портале Banki.ru приходятся на середину ноября. В этот период в стране как раз начались скидки. По мнению экспертов, технический сбой мог произойти из-за возросшего количества покупок. Ситуация, по мнению участников рынка, может нести репутационные риски, а также стать причиной обращения клиентов в суд и Роспотребнадзор.

Сбербанк перестал начислять бонусы

Клиентам Сбербанка перестали начисляться бонусы по программе лояльности «Сберспасибо». В интернете с середины ноября 2021 г. стали появляться жалобы от клиентов на их отсутствие. Так, только на финансовом портале Banki.ru и в соцсети «ВКонтакте» за полмесяца было опубликовано более десятка сообщений об этом, пишет «Коммерсант».

Участники программы «Сберспасибо» копят и обменивают бонусы за покупки по карте, говорится на официальном портале банка. При оплате по карте 1 балл дает 1 руб. Бонусы можно обменивать на скидки до 99% за покупки у партнеров.

Клиенты Сбербанка жалуются на недополученные бонусы от покупок на тысячи руб. При этом большинство жалоб стало поступать в середине ноября — именно когда в России начался сезон распродаж. «Мы стараемся максимально оперативно реагировать и решать такие кейсы,— рассказали “Коммерсанту” представители Сбербанка. — По обращениям работа проведена, клиентам начислены бонусы». Однако клиенты также жалуются на вялую реакцию банка на проблему.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, такая ситуация могла возникнуть из-за технического сбоя в результате высокой активности покупателей в интернете в период ноябрьских распродаж. Так, управляющий RTM Group Евгений Царев полагает, что база данных системы банка «переполнилась в результате возросшего количества онлайн-покупок и произошла ошибка».

Клиенты Сбербанка жалуются на неначисление бонусов по программе лояльности

Но это не единственная проблема, которая могла возникнуть. Заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина добавляет, что помимо технического сбоя в банке на выплату бонусов могли повлиять технические ошибки на стороне партнера, обеспечивающего процессинг программы лояльности.

При этом пострадавших от неначисления бонусов «Сберспасибо» может быть гораздо больше. Не все клиенты оставляют жалобы, так как не уверены, что смогут отстоять свои права в споре с банком, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Участники рынка полагают, что такая ситуация несет высокие репутационные риски для банка. Сбербанку придется дополнительно потратиться для сохранения лояльности клиентов, считает Каширина. Такой ситуацией также может заинтересоваться Федеральная антимонопольная служба. Клиенты также могут обратиться в ЦБ и Роспотребнадзор и требовать в суде компенсации от банка, утверждает управляющий партнер «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаг.

Подробнее о программе

Согласно сайту Сбербанка, «Сберспасибо» — крупнейшая программа лояльности в России. С помощью нее Сбербанк стимулирует клиентов активно пользоваться картами банка. Основана программа в 2011 г. На данный момент число участников «Сберспасибо» достигло 46 млн человек.

Бонусами Сбербанка можно оплатить услуги доставки еды и продуктов Delivery Club, такси «Ситимобил», кинотеатр Okkoи ряда других компаний экосистемы Сбербанка со скидкой за бонусы программы.