ОНФ Общероссийский народный фронт


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата 1
10.03.2026 Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков 5
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается 1
21.07.2025 Россиян стали атаковать прибыльными кибермошенническими схемами. Число нападений снижается, а суммы краж растут 2
03.10.2024 Google удалил из магазина российское Android-приложение для экстренного реагирования на БПЛА 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
22.02.2024 Школы Красноярска получили бесплатные сертификаты на «Ростелеком Лицей» 1
18.12.2023 В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос 1
26.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность 1
25.01.2022 Роскомнадзор строит всероссийскую систему блокировки телефонных звонков 2
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо» 1
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
09.02.2021 Исследование Microsoft: мировой уровень цифровой культуры повысился в год пандемии 1
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
23.04.2020 Сбербанк разработал роботизированную систему приема волонтерских заявок 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей 1
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 1
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область 1
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 1
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 2
02.07.2018 Ростех запустил Единый агрегатор торговли «Березка» 1
29.06.2018 Ростех скорректировал регламент функционирования Единого агрегатора торговли 2
30.01.2017 РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве 2
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
21.08.2015 В Амурской области налажено взаимодействие системы «АЦК-Госзаказ» c порталом «За честные закупки» 1
04.02.2015 Путин вернул кабельным и спутниковым телеканалам право размещать рекламу 1
12.08.2014 Состоялась церемония гашения маркированной карточки, посвященной автопробегу «Экспедиция «Россия-2014» 3
24.06.2014 «Ростелеком» за первые 5 месяцев 2014 г. сэкономил на закупках 4,9 млрд руб. 1
28.04.2014 Сенатор предложил построить в России собственный закрытый интернет 1
24.04.2014 «Яндекс» прокомментировал заявления Путина про американское влияние и регистрацию в Нидерландах 2

Публикаций - 44, упоминаний - 59

ОНФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25376 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 6
Ростелеком 10469 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 477 3
Google LLC 12375 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3178 2
МегаФон 10179 2
Yandex - Яндекс 8682 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
HP Inc. 5782 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9263 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 2
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 270 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 75 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 22 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 89 1
Ruvents - Рувентс 3 1
X Corp - Twitter 2917 1
Huawei 4310 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 192 1
9139 1
Oracle Corporation 6914 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2639 1
VK - Mail.ru Group 3541 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Fortinet 418 1
Крок - Croc 1822 1
Telegram Group 2693 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 404 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 512 1
Trend Micro 632 1
OpenText - Micro Focus 113 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 178 1
Код Безопасности 714 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 3
Почта России ПАО 2273 3
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 2
Газпром ПАО 1433 2
Роснефть НК - нефтяная компания 538 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 50 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 1
Maximum Education 5 1
Социальные гарантии 39 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 17 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 39 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Корчаго и партнеры 1 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1119 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
ГПБ - Газпромбанк 1195 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1413 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Visa International 1977 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 456 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1414 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 4
Россия-страна возможностей АНО 24 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 358 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 3
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5794 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 275 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 400 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Фонд президентских грантов 17 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 143 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 71 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 76 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6011 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13118 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12469 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1785 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 3
Оповещение и уведомление - Notification 5449 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6988 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12483 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6255 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2074 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2471 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1095 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1060 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3437 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6666 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 858 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3098 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 320 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2462 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 624 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3130 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 4
ByteDance - TikTok 332 4
Microsoft Windows 2000 8679 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 2
VK - Яндекс.Новости 49 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 267 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2126 1
Ростелеком - Лицей 20 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 1
ЯрГУ Михалыч 3 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1580 1
VK RuStore - Рустор 544 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 37 1
NGR Softlab - Dataplan 43 1
FreePik 1561 1
Деловая Россия - Роскартель 1 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 36 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 29 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Linux OS 11082 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
Microsoft Windows 16484 1
Apple - App Store 3026 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 906 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 320 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 1
Путин Владимир 3398 14
Гребенников Сергей 35 7
Ганеева Эльза 10 6
Медведев Дмитрий 1664 4
Мишустин Михаил 756 4
Комиссаров Алексей 26 2
Лугов Андрей 33 2
Клишас Андрей 60 2
Бокова Людмила 82 2
Носков Константин 239 2
Левин Леонид 133 2
Никифоров Николай 1137 2
Чибис Андрей 33 2
Хинштейн Александр 146 2
Калугин Сергей 168 2
Ярош Сергей 11 1
Голованов Сергей 70 1
Даванков Владислав 14 1
Рязанов Александр 21 1
Васильев Александр 68 1
Цыбульский Александр 7 1
Лысенко Алексей 7 1
Безруков Андрей 32 1
Лесин Михаил 28 1
Силин Михаил 27 1
Якушев Владимир 20 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Тимофеева Ольга 4 1
Ковальчук Юрий 36 1
Берг Юрий 3 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Кожевников Сергей 23 1
Ковтун Марина 3 1
Кутергин Денис 9 1
Бондарчук Федор 16 1
Сенников Алексей 2 1
Царев Евгений 28 1
Лебедев Глеб 14 1
Бокова Елена 2 1
Рязанов Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1024 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 4
Россия - ЮФО - Севастополь 588 4
Казахстан - Республика 5866 3
Европа 24722 3
Нидерланды 3656 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 797 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1360 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 2
Земля - планета Солнечной системы 10716 2
Беларусь - Белоруссия 6104 2
Россия - УФО - Свердловская область 1812 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3013 2
Евразия - Евразийский континент 633 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1584 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 705 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1466 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 762 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 308 2
Камбоджа - Королевство 154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Палестина 91 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 102 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 310 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 105 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10581 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3780 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6331 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6451 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 444 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3821 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1294 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 867 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 418 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 752 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8253 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10830 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3729 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 6
Российская газета 280 4
Rusbase 16 3
РИА Новости 1004 3
Комсомольская правда ИД 77 3
Курилка Гутенберга - Просветительский проект 2 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 2
Известия ИД 725 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 119 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 324 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 127 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 4
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 2
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 638 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 89 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 2
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 2
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 2
Ростелеком - Азбука интернета 33 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 6 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Всероссийский цифровой диктант 14 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 31 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Час кода - международное движение 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
