Google удалил из магазина российское Android-приложение для экстренного реагирования на БПЛА

Google регулярно удаляет из своего магазина приложений российское ПО из-за вводимых санкций. На этот раз из Google Play исчез «Радар.НФ», с помощью которого граждане могут сообщать об увиденных беспилотниках, ракетах и взрывах, чтобы власти могли экстренно реагировать.



Google Play оставил без защиты

Мобильное приложение общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) «Радар.НФ», предназначенное для экстренного реагирования на замеченные гражданами беспилотники или диверсионные группы, удалено из магазина приложений Google Play, пишет ТАСС.

Приложение попало под санкции США и было удалено из магазина приложений Google, сообщили агентству представители движения.

«Радар.НФ» есть теперь только в RuStore и App Gallery, также доступен чат-бот в Telegram, сказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев: «Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить ее на сайте “Народного фронта”. Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни - помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру».

«Радар» для защиты от БПЛА

«Радар.НФ» — мобильное приложение, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы, сказано о нем на сайте ОНФ.

Google Google удалил из магазина приложений попавший под антироссийские санкции сервис для реагирования на БПЛА

Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам госорганов. Для работы в приложении требуется авторизация по номеру телефона. Чтобы сообщить об опасном объекте, нужно направить мобильное устройство в сторону объекта, выбрать тип объекта, нажать кнопку «Сообщить», сделать фото объекта.

На сегодняшний день у приложения «Радар. НФ» уже более 600 тыс. пользователей, сказали в ОНФ агентству. С момента его запуска в августе 2023 г., отправлено и получено 10 тыс. сигналов от граждан, благодаря которым были ликвидированы десятки беспилотников.

Дискриминация российских приложений

Google открыто поддерживает антироссийские санкции и удаляет приложения компаний и сервисов, попавших под них. Например, в каталоге Google Play, как писал CNews в январе 2024 г., исчезли приложения «Тинькофф» (теперь «Т-банк») и Сбербанка — оба эти банка под санкциями Запада. Сбербанк располагает контрольной долей в сервисе 2ГИС, и поэтому этот навигатор тоже нельзя скачать из Play. А в начале 2024 г. при запуске 2ГИС пользователи стали получать уведомления Google об опасности этого приложения с требованием его немедленного удаления.

В связи с этим в июле 2024 г. в Госдуму внесен законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Об этом писало РИА «Новости».

«Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.