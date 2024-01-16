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С Android-смартфонов начали таинственно исчезать установленные приложения. Россияне в большой опасности?

Google располагает возможностью удаленно деинсталлировать приложения с мобильных устройств на базе Android, которую она нигде не афиширует. Это могут быть игры и утилиты, притом как бесплатные, так и платные – Google может не остановить факт покупки приложения. В теории, со смартфонов россиян в обозримом будущем могут начать пропадать неугодные Google приложения российских банков и различных сервисов, включая навигационные.

Недокументированная возможность Google

Интернет-гигант Google, как выяснилось, может удалять приложения не только из своего магазина Play, но и непосредственно с пользовательских устройств. Более того, она может делать это в фоновом режиме, не спрашивая разрешение у владельца гаджета – тот просто будет поставлен перед фактом, когда не увидит пиктограммы нужной ему утилиты на своем мобильном устройстве.

Как пишет портал gHacks, Google может тайно удалять не только бесплатные, но приобретенные за деньги приложения. Интернет-гигант не будет задаваться вопросом, вкладывал ли пользователь деньги в покупку готовящейся к удалению утилиты, и тратил ли он деньги непосредственно внутри ее, если это, к примеру, видеоигра с микротранзакциями. Ни о какой компенсации речи в данном случае не будет.

Прецедент создан

О наличии у Google не самой приятной «сверхспособности» стало известно после массовой удаленной деинсталляции ролевой игры Wayward Souls с потребительских устройств. Это проект 10-летней давности, вышедший в 2014 г. и очень похожий на другие игры данного жанра, то есть он ничем особенным не выделяется и едва ли мог в привлечь внимание Google. Кроме того, у игры был довольно высокий рейтинг – 4 балла из 5 на основе 10 тыс. отзывов. Общее число скачиваний из Google Play превысило 100 тыс.

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Игры нет в магазине Google? Не будет и на устройстве

Тем не менее, случилось именно это – поначалу Wayward Souls исчезла из каталога Google Play (на момент публикации материала она была недоступна для скачивания и установки, по меньшей мере, в России), а затем она внезапно начала самопроизвольно пропадать с пользовательских устройств.

Веерные удаления Google затронули пока только тех, кто купил и скачал игру в Google Play. Те, кто воспользовался для этого сторонними магазинами приложений, продолжили играть в нее.

Подозрительное молчание Google

К моменту выхода материала Google никак не комментировала несанкционированное исчезновение Wayward Souls со смартфонов пользователей. Ранее она подобного себе не позволяла, хотя случаи, когда то или иное приложение исчезает из Google Play, вполне регулярны. Google может убрать утилиту из каталога если та, к примеру, окажется вредоносной, или если разработчик давно не обновлял ее, и она не поддерживает современные версии Android. Также Android-приложение может быть удалено из Google Play за нарушение разработчиками многочисленных правил площадки.

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Фото: Google
Даже Apple не позволяет себе удалять приложения с пользовательских iPhone и iPad

Возможно, в случае Wayward Souls проблема действительно кроется в действиях ее разработчиков, однако ранее Google не позволяла себе удалять приложения с пользовательских устройств. На форумах Reddit (западный аналог отечественного портала «Пикабу») есть сообщения пользователей, утверждающих, будто с их устройств исчезло несколько утилит от одного разработчика. Убедиться в правдивости таких заверений невозможно.

Что ждать россиянам

Нельзя отрицать вероятность, что в будущем принудительное удаление приложений со смартфонов на Android может напрямую коснуться россиян. Google открыто поддерживает антироссийские санкции и удаляет приложения компаний и сервисов, попавших под них.

Например, в каталоге Google Play нет приложений «Тинькофф» и Сбербанка – оба эти банка под санкциями Запада. Сбербанк располагает контрольной долей в сервисе 2ГИС, и поэтому этот навигатор тоже нельзя скачать из Play. А в начале 2024 г. при запуске 2ГИС пользователи стали получать уведомления Google об опасности этого приложения с требованием его немедленного удаления.

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Очень многих нужных миллионам россиянам приложений больше нет в каталоге Google

Многие российские компании стали размещать дистрибутивы своих фирменных приложений на своих официальных сайтах. Так поступили упомянутые 2ГИС, Сбербанк и «Тинькофф», а также многие другие организации, попавшие под иностранные санкции. Вполне возможно, Google не может удаленно стереть из памяти мобильного устройства утилиту, скачанную не из Google Play.

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Маркет

Геннадий Ефремов

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