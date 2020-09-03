Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС»

Сбербанк закрыл сделку об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в «2ГИС», получив 71,94% акций УК ООО «Дубльгис». Основатель и гендиректор сервиса Александр Сысоев уверен, что компания останется самостоятельной в принятии решений. Акционеры планируют развивать технологическую платформу, маркетплейс и новые продукты.

Геосервис воспользуется возможностями экосистемы Сбербанка

По данным «Спарк Интерфакс», компания «Цифровые технологии», связанная со Сбербанком, получила 71,94% акций управляющей компании ООО «Дубльгис» (основной продукт – геосервис «2ГИС»). Еще 3,06% — у ООО «О2О Холдинг» — совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. 25% сохранили между собой основатели и менеджмент компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала «2ГИС».

Основатель, гендиректор и акционер новосибирского «Дубльгис» Александр Сысоев уверен, что компания останется самостоятельной в принятии решений о развитии продукта, и подчеркнул в блоге компании, что команду компания сохранила. Сейчас «2ГИС» активно ищет специалистов для работы над новыми проектами и функциями геосервиса.

Сбербанк и «2ГИС» утвердили дорожную карту на два года по совместным проектам. Компании намерены развивать технологическую платформу, новые продукты и сервисы. Приоритетным направлением остается развитие геосервиса, а также запуск маркетплейса и создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию «2ГИС» в других мобильных приложениях и сервисах. Новая платформа, по данным Сбербанка, даст пользователям возможность не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта, а также заказывать и оплачивать его.

Компания «2ГИС» уже начала взаимодействовать с компаниями экосистемы банка и совместного с Mail.ru Group «O2O-Холдинга». Среди первых интеграций — появление в геосервисе возможности узнать стоимость проезда и заказать такси «Ситимобил» и доставку Delivery Club.

Планируется, что интеграция с «2ГИС» ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, таких как: «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

Для развития новых сервисов Сбербанк объединился с Mail.ru Group

Сбербанк, по данным РБК, заинтересовался покупкой «2ГИС» еще в 2019 г. Впервые о том, что Сбербанк приобретет контрольный пакет акций «Дубльгис» стало известно в июне 2020 г. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб.

Заключению Сбербанком сделки с «2ГИС» предшествовала произошедшая в начале июня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании были готовы прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги».

В июле 2020 г. «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в «Яндекс.деньгах» и консолидировал 100% «Яндекс.маркета», заплатив 39,6 млрд руб.

На фоне ухудшения отношений с «Яндексом» Сбербанк начал развивать совместные сервисы с другим российским ИТ-гигантом – холдингом Mail.ru Group. Ряд этих проектов – прямые конкуренты сервисов «Яндекса». В частности, речь идет, в том числе о Delivery Club – сервисе по доставке еды, конкурирующего с «Яндекс.едой». Помимо этого, в активе Сбербанка и Mail.ru Group есть проект «Ситимобил», занимающийся пассажирскими перевозками, как и «Яндекс.такси».

Ежемесячная аудитория пользователей «2ГИС» — 50 млн

Компанию «2ГИС» основал Александр Сысоев в 1999 г. До 2004 г. она была новосибирской частью фирмы «Техноград плюс», разрабатывавшей геоинформационные системы. Релиз первой версии картографического сервиса «2ГИС» состоялся в апреле 1999 г.

В июле 2004 г., по данным ЕГРЮЛ, была образована отдельная компания ООО «Дубльгис» с уставным капиталом 255 млн руб., ее генеральным директором стал Александр Сысоев. В июле 2012 г. учредителем компании и владельцем 100-процентной доли в ней стала зарегистрированная на Кипре фирма «2ГИС Ltd.». Головной офис «2ГИС» находится в Новосибирске.

В 2015 г. компания привлекла инвестиции в размере $40 млн. Инвесторами стали фонды Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, однако по условиям этой сделки контроль над компанией оставался у Александра Сысоева.

В настоящее время «Дубльгис» входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Ежемесячная аудитория активных пользователей картографического сервиса – 50 млн человек в России, СНГ и дальнем зарубежье. Выручка ООО в 2019 г. — 4 млрд руб., чистая прибыль — 115,2 млн руб.

Сбербанк стал основным владельцем сервиса 2ГИС

Наработки компании используются и в сторонних проектах: в частности, в 2018 г. справочные данные о компаниях, собранные «2ГИС», были интегрированы в состав российской версии карт Apple Maps. Основной источник дохода компании – продажа рекламы компаниям, магазины которых отмечены на ее картах. По итогам 2019 г. «2ГИС» заняла шестую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн.

Аудитория пользователей всех сервисов «2ГИС», по данным самой компании, на июнь 2020 г. составляла 48,6 млн. «Яндекс.навигатором» в 2018 г. пользовались 18 млн человек, а «Яндекс.картами», согласно статистике сайта «Яндекс.радар», в мае 2020 г. воспользовались 67 млн человек.