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Яндекс.Радар
УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Радар и организации, системы, технологии, персоны:
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
|Волож Аркадий 254 9
|Худавердян Тигран 91 2
|Иванов Роман 21 2
|Тимко Дмитрий 15 2
|Сысоев Александр 42 2
|Богуславский Леонид 37 2
|Савков Леонид 32 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Шульгин Александр 25 1
|Карпов Виктор 2 1
|Байбик Мария 1 1
|Осеевский Михаил 324 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
|Forbes - Форбс 863 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 114 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 3
|Яндекс.Старт 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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