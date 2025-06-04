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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Радар

Яндекс.Радар

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России 1
30.10.2024 «Яндекс» впервые обошел Google в России по доле визитов на сайты 1
02.08.2024 ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом» 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года 1
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 1
25.10.2019 Квартальная выручка «Яндекса» за III кв. 2019 года выросла на 38% 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
25.04.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% 1
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45% 1
15.02.2019 Чистая прибыль «Яндекса» взлетела на 430% до 46 миллиардов 1
12.11.2018 «Яндекс» назвал CNews крупнейшим СМИ об ИТ в России 1
12.11.2018 «Яндекс» запустил рейтинг популярных интернет-проектов 1
29.10.2018 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов 1
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года 1
23.08.2018 «Яндекс» открыл турбо-страницы «Директа» для всех рекламодателей 1
07.08.2018 «Яндекс.Браузер»: количество сайтов с агрессивной рекламой снизилось в рунете на 86% 1
31.07.2018 Mail.Ru «убила» свой «зловредный» браузер Amigo 1
26.07.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2018 года 1
06.06.2018 «Яндекс.Браузер» научился экономить энергию 1
03.04.2018 «Яндекс.Браузер» внедрил менеджер паролей 1
19.03.2018 «Яндекс» зафиксировал снижение количества рекламных блоков агрессивного формата в рунете на 40% 1
12.03.2018 «Яндекс.Браузер» усилил защиту от майнинга 1
15.02.2018 «Яндекс» отвоевал у Google поиск на смартфонах и планшетах 1
24.10.2017 Доля поиска «Яндекса» на Android достигла исторического максимума 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Яндекс.Радар и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7755 29
VK - Mail.ru Group 3485 6
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 46 4
Google LLC 11961 4
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 20 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 314 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Fly 205 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Цифра ГК 2478 1
Технологии Будущего 151 1
Ростелеком 9949 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 1
Uber 333 12
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 10
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 260 6
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 157 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 3
О2О Холдинг 58 3
MLU B.V. 14 2
Ситимобил - Служба такси 162 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 2
Сбер - СберЛогистика 65 2
Партия еды 6 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
RTP Global 10 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Renault Groupe 160 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Яндекс.Доставка 81 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 138 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4900 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2971 9
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 75 8
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 96 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1092 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13024 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1830 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5362 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3123 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 557 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8082 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3051 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7683 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2602 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3377 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1429 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2478 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7356 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1854 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14627 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 1
Google Android 14289 17
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 622 17
Яндекс.Маркет 1024 14
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 78 10
VK - Яндекс.Дзен 205 10
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 444 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 515 7
Яндекс.Плюс 205 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 281 7
Яндекс.Лавка 248 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 58 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 853 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 5
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 4
Google Chrome - браузер 1597 4
Apple iOS 7977 3
Яндекс.Шеф 11 3
Uber Eats - UberEATs 36 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 3
Яндекс.Здоровье 23 3
Яндекс.Студия 6 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 88 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 105 3
Яндекс.Едадил 21 3
Microsoft Windows 15913 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 29 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 668 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 2
Сбер - СберФуд - SberFood 19 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 540 2
Apple Maps 34 2
Яндекс Помощь рядом 27 2
Яндекс.Навигатор 105 2
Mozilla Firefox - браузер 1898 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 157 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 287 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
Волож Аркадий 254 9
Худавердян Тигран 91 2
Иванов Роман 21 2
Тимко Дмитрий 15 2
Сысоев Александр 42 2
Богуславский Леонид 37 2
Савков Леонид 32 1
Аммосов Юрий 46 1
Шульгин Александр 25 1
Карпов Виктор 2 1
Байбик Мария 1 1
Осеевский Михаил 324 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 7
Беларусь - Белоруссия 5845 5
Казахстан - Республика 5652 4
Турция - Турецкая республика 2420 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 2
Украина 7670 2
Россия - СФО - Новосибирск 4439 2
Кипр - Республика 571 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1741 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
Нидерланды 3561 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 1
Армения - Республика 2325 1
Грузия 1256 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 17
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 920 16
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 10
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1597 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3560 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 325 4
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 111 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 706 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2807 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 41 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1273 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 900 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5766 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5021 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5338 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5177 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
Forbes - Форбс 863 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 114 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 3
Яндекс.Старт 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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