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Яндекс.Старт


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Старт продаж умной IP-камеры «Яндекса» 1
30.10.2024 «Яндекс» впервые обошел Google в России по доле визитов на сайты 1
03.10.2024 Где мои дети: российские школьники проводят в гаджетах в среднем два часа учебного времени в школе 1
23.08.2022 Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru 1
10.04.2012 «Яндекс» профинансировал стартап Citrea из Екатеринбурга 1
24.06.2011 «Яндекс» дал посевные инвестиции стартапу Social Market 1
08.06.2011 «Яндекс» инвестировал в сервис учета личных финансов «Дзенмани» 1
11.05.2011 VI Санкт-Петербургская интернет-конференция: в два раза больше интересного контента 1
21.04.2011 «Яндекс» запустил инструмент для слежки за посетителями сайтов 1
14.04.2011 «Яндекс» запустил программу по инвестированию в стартапы 1
24.12.2010 «Яндекс» купил первый стартап WebVisor в рамках программы «Яндекс.Старт» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Яндекс.Старт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7789 10
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 13 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Roblox Corporation 57 1
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 1
TRINET 9 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Telegram Group 2239 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Citrea - Ситреа 6 1
Google LLC 11969 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 61 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9444 3
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 187 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 156 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 1
Web development - Веб-разработка 288 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 897 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 70 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4198 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 84 1
Google Android - приложения и разработчики 620 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6548 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7581 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 779 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 454 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7846 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4916 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10838 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7524 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 1
Яндекс.Фабрика - программа поддержки стартапов 11 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 708 3
Google Chrome - браузер 1598 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 289 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 18 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 93 1
Brawl Stars - Компьютерная игра 8 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 47 1
Rakuten Viber 632 1
Apple iOS 7984 1
Google Android 14301 1
ByteDance - TikTok 284 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 444 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 78 1
Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
UMI.CMS 65 1
Яндекс.Радар 30 1
VK - Яндекс.Дзен 205 1
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Довжиков Алексей 7 1
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Веб-аналитика - Web Analytics 19 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3566 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1161 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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