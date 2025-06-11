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Яндекс.Старт
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|АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
|Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 61 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
|Леонович Константин 6 1
|Котырев Сергей 9 1
|Митрофанов Сергей 10 1
|Павлова Ольга 5 1
|Забанных Антон 12 1
|Довжиков Алексей 7 1
|Халилов Дамир 2 1
|Августовская Анастасия 2 1
|Ёлкина Ксения 2 1
|Бабаев Анар 1 1
|Квачев Тимофей 1 1
|Терехин Роман 9 1
|Смольникова Евгения 1 1
|Ткачев Василий 2 1
|Вотчинцев Павел 1 1
|Главацкий Дмитрий 2 1
|Кольцова Зинаида 2 1
|Волков Леонид 14 1
|Смирнов Александр 81 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 4
|Украина 7676 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4081 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
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