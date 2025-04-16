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Индексная книга (каталог) CNews*
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Brawl Stars Компьютерная игра



16.04.2025 Аналитики F6 обнаружили раздачу ВПО в Telegram под видом модов Roblox, Minecraft и других популярных игр 1
10.12.2024 Бонусный фишинг: «Лаборатория Касперского» обнаружила схему кражи данных у юных геймеров 1
03.10.2024 Где мои дети: российские школьники проводят в гаджетах в среднем два часа учебного времени в школе 1
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars 1
10.06.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения российские дети чаще всего заходят с мобильных устройств 1
25.12.2020 Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
09.07.2020 App Annie: популярность мобильных приложений во II квартале 2020 года выросла на 40% 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Brawl Stars и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 2
Roblox Corporation 52 2
Telegram Group 2129 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 1
data.ai - App Annie 85 1
PUBG Corporation 44 1
Yandex - Яндекс 7597 1
Google LLC 11904 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Sony 6566 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10716 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17279 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2937 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 73 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5189 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7150 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14048 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9326 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5211 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2000 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7997 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12887 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9381 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7468 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7864 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 1
Data monetization - Монетизация данных 1678 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 498 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 882 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 986 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3928 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 200 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1646 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 810 1
Google YouTube - Видеохостинг 2793 3
ByteDance - TikTok 273 3
Apple iOS 7921 2
WhatsApp Messenger 1106 2
Google Android 14184 2
Google Chrome - браузер 1579 2
Rakuten Viber 630 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 138 1
Google Play - Google Store - Android Market 3327 1
Cyberhero 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 1
Apple macOS 2094 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 66 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Microsoft Windows 15831 1
Sony Playstation Store - PS Store 64 1
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
Kaspersky Safe Browser 28 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 657 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 18 1
Ларкина Анна 12 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2478 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1927 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1588 1
Европа 21871 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 82 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1574 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 649 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 324 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 926 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6233 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 358 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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