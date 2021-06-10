«Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения российские дети чаще всего заходят с мобильных устройств

«Лаборатория Касперского» проанализировала, в каких мобильных приложениях российские дети проводили больше всего времени с ноября 2020-го по апрель 2021 года включительно. Пальма первенства принадлежалаYouTube, его доля составила около четверти (27%) от всего объёма времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях. Примерно пятую часть (19%) занял WhatsApp и ещё 14% — TikTok. Российская тройка лидеров совпадает с общемировой.

Также в российский топ-10 вошли игровые приложения Brawl Stars (11%), Roblox (7%) и Among us (4%), браузер Chrome (6%), социальная сеть «ВКонтакте» (5%), мессенджер Viber (5%) и приложение Яндекс (4%).

Статистика поисковых запросов показала, что наиболее часто на всех языках мира дети искали на YouTube имена блогеров или названия каналов, связанные с видеоиграми, в частности летсплеи, лайфхаки, мемы и обзоры новых персонажей. Самыми популярными русскоязычными игровыми каналами, публикующими видео о разных играх, были в прошедшие полгода EdisonPts, Поззи, FixEye и EugenBro.

По-прежнему популярными категориями поисковых запросов на YouTube остаются «Музыка» и «Фильмы, мультфильмы и ТВ-шоу». Чаще всего искали мультфильмы «Леди Баг и Супер-Кот», «Гравити Фолз», «Щенячий патруль», «Отель Хазбин» и «Cвинка Пеппа», а из видео — трейлеры к ещё не вышедшему фильму «Годзилла против Конга», недавно выпущенной «Лиге справедливости Зака Снайдера» и минисериалу «ВандаВижен», а также сериалы «Кобра Кай» и «Очень странные дела». Что касается телевизионных шоу, самые распространённые запросы на русском языке звучали как «шоу маска», «пацанки», «голос дети» и «колледж стс».

Доля мемов среди поисковых запросов была относительно небольшой, около 2%, при этом видео с «польской коровой» (Dancing Polish Cow 10 Hours), лидировавшее в этой категории, набрало больше 18 млн просмотров.

«Смартфоны постепенно становятся основным инструментом для выхода в онлайн, а новые платформы для общения создаются с расчётом именно на мобильных пользователей. Поэтому мы решили выяснить, в каких приложениях дети проводят наибольшее количество часов. YouTube с множеством разных видео, от летсплеев до образовательных лекций и клипов, по-прежнему остаётся номером один, но TikTok уже наступает ему на пятки. При этом прослеживается тенденция: новые приложения не только нацелены на потребление контента, но и мотивируют его создавать. Современные дети могут попробовать себя в разных областях за короткое время. Например, в TikTok они могут примерить на себя роль целой съёмочной группы, а в Gacha Life — сценариста и мультипликатора. Главное — объяснить детям, что не стоит выкладывать в сеть всё подряд и что нужно следить за настройками приватности, так как, если конфиденциальная информация становится публичной, последствия могут быть неприятными — от кибербуллинга до финансовых потерь», — напоминает Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу.

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