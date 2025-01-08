Roblox Corporation
Roblox Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|Ларкина Анна 12 4
|Бочкова Ольга 5 2
|Голубицкий Константин 4 2
|Агапитов Александр 8 2
|Курпатов Андрей 2 1
|Добровольский Николай 14 1
|Егоров Егор 1 1
|Дягилев Василий 84 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Спиридонова Людмила 2 1
|Пикулев Александр 1 1
|Жучков Сергей 1 1
|Маковецкий Владимир 1 1
|Маковецкий Валерий 3 1
|Чемоданова Валентина 5 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Большаков Василий 10 1
|Скулкин Олег 37 1
|Свистунова Ольга 26 1
|Ланцов Владимир 2 1
|Мотосова Полина 1 1
|Новикова Юлия 6 1
|Сапко Игорь 3 1
|Ящук Галина 7 1
|Воронин Денис 2 1
|Сиденко Андрей 28 1
|Афанасьев Олег 22 1
|Ряховский Александр 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Bloomberg 1286 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Silicon 483 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.