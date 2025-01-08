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Roblox Corporation

Roblox Corporation


08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях 1
24.12.2024 Likee: что смотрели и слушали россияне в 2024 году 1
10.12.2024 Бонусный фишинг: «Лаборатория Касперского» обнаружила схему кражи данных у юных геймеров 1
15.11.2024 На платформе Roblox появился «Кибергород» и эксклюзивные скины от «Ростелекома» 1
03.10.2024 Где мои дети: российские школьники проводят в гаджетах в среднем два часа учебного времени в школе 1
17.09.2024 В RuStore появилась витрина цифровых товаров 1
05.09.2024 Исследование: каждый второй ребёнок в России считает, что его родители проводят слишком много времени с гаджетами 1
19.08.2024 26% родителей уверены в том, что их дети не играют в компьютерные игры 1
16.08.2024 Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени 1
17.06.2024 TJ Collection вывел своего ИИ-стилиста в офлайн 1
31.05.2024 «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом 1
27.05.2024 TJ Collection создал собственного ИИ-стилиста 1
18.04.2024 Революция в сфере VR-развлечений: ANVIO представляет платформу для создания собственных игр 1
28.02.2024 За три года злоумышленники украли более 36 млн пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов 1
23.01.2024 Hybrid разработала метаверс для «Дикси» 1
11.12.2023 «Ашан» - теперь и в метавселенной 1
09.10.2023 В МТС стала доступна оплата более 30 игровых и стриминговых сервисов 1
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика 1
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 1
30.05.2023 BI.ZONE: злоумышленники крадут пароли у российских компаний с помощью ПО с открытым исходным кодом 1
13.04.2023 Telegram для взрослых: злоумышленники используют новые легенды для кражи аккаунтов в популярном мессенджере 1
13.03.2023 Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины 2
16.12.2022 Tele2 предложила клиентам оформить подписки на иностранные сервисы 1
01.09.2022 «М.Видео» первым в России открыл магазин электроники в виртуальной вселенной 1
29.06.2022 Yota назвала самые популярные мобильные игры среди клиентов 1
09.06.2022 Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис 1
06.04.2022 Кто больше всех вложился в метавселенные 1
03.02.2022 В Xsolla назначен CEO 1
02.02.2022 Россияне в 2021 году стали больше играть 1
08.12.2021 App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
10.06.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения российские дети чаще всего заходят с мобильных устройств 1
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 1
10.12.2020 Россияне потратили за год $1,2 млрд на мобильные приложения 1
01.06.2020 «Лаборатория Касперского»: 11% сайтов, посещаемых российскими детьми, являются игровыми 1
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
30.05.2019 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый школьник-геймер уделяет онлайн-играм все свободное время 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Roblox Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Google LLC 11775 6
Fortnite 76 5
PUBG Corporation 43 5
Telegram Group 1983 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Apple Inc 12100 4
Epic Games 154 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Microsoft Corporation 24625 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 3
Microsoft - Activision Blizzard 478 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
data.ai - App Annie 85 2
Valve Software 207 2
EA - Electronic Arts 1286 2
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 14 2
NetEase 33 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Samsung Electronics 10254 1
Nvidia Corp 3487 1
Check Point Software Technologies 760 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Dropbox 498 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Shopify 21 1
Playrix Holding 32 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 115 1
Varwin 10 1
Roku 21 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Superjob - Суперджоб 502 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
LinkedIn 635 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
H&M 21 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
eBay Inc 1619 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
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SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
LEGO 244 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
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