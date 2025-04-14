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Круглов Иван



14.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж антивирусов на 28% в 2024 году 1
15.01.2024 Ученые исследовали свойства нового ферромагнетика 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Круглов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
РНФ - Российский научный фонд 99 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3081 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 259 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 51 1
Катанин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Физика - Physics - область естествознания 2669 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 968 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 351 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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