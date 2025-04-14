«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж антивирусов на 28% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж антивирусного программного обеспечения на рынке России в 2024 г. Этот сегмент продемонстрировал заметный рост, достигнув 2,7 млрд руб, что на 28% превышает показатели 2023 г. В количественном выражении продажи увеличились на 27%, до 1,6 млн проданных копий. Средняя цена одной лицензии практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,7 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Сервисы» компании «М.Видео-Эльдорадо» Иван Круглов: «Рост рынка антивирусного ПО в 2024 г. отражает общий тренд на повышение цифровой осознанности среди пользователей. Мы видим, что безопасность стала повседневной потребностью — как для частных лиц, так и для бизнеса. На фоне геополитических факторов, импортозамещения и увеличения числа киберугроз спрос на отечественные и проверенные решения продолжает расти. Это формирует устойчивую экосистему, в которой российские бренды занимают все более значимую позицию».

Первое место в количественном выражении занимают решения «Лаборатории Касперского».

Руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский:

«Из всего многообразия киберугроз одной из ключевых остаются зловредные программы. В 2024 г. наши решения обнаруживали в среднем 467 тыс. новых вредоносных файлов ежедневно. Это на 14% больше, чем в 2023 г. В таких условиях надежное антивирусное решение, в том числе на смартфонах, становится базовой необходимостью. Вместе с тем использование комплексных защитных приложений не исключает важность постоянного повышения уровня цифровой грамотности. Только благодаря сочетанию технических и нетехнических мер получится обеспечить эффективный уровень защиты от онлайн-угроз».

На втором месте в количественном выражении — Dr.Web. Третье место занимает бренд PRO32. Четвертое место у NetPolice. Пятое место занимает бренд Kerio.

На первом месте в денежном выражении — «Лаборатории Касперского». Второе место занимает бренд Check Point. На третьем — бренд PRO32. Четвертое место занимает Dr.Web. Пятое место у Infotecs.