Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kerio Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 143
Kerio Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Косиченко Алексей 12 3
|Акимов Максим 167 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Салов Антон 26 1
|Нагов Антон 5 1
|Елин Дмитрий 5 1
|Куртуков Евгений 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769035, в очереди разбора - 672719.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769035, в очереди разбора - 672719.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru