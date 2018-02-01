Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Kerio Technologies


01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 1
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
26.04.2017 Axoft стал единственным дистрибутором Kerio в России 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 1
25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 6
12.02.2014 Всероссийское роад-шоу Softline IT Reality стартует через пять дней 1
14.03.2013 Обновлены решения для небольших сетей Kerio Control 8 и Kerio Operator 2.1 4
05.12.2012 Kerio запустила облачный сервис электронной почты на базе Kerio Connect 8 8
24.07.2012 Новый Kerio Operator интегрирует IP-телефонию с CRM 2
14.06.2012 Вышел Kerio Workspace 2.0 c интегрированным антивирусом Sophos для совместной работы над проектами в СМБ 3
29.02.2012 Kerio Control 7.3 помогает организациям подготовиться к переходу на IPv6 5
10.11.2011 Вышел кроссплатформенный почтовый сервер Kerio Connect 7.3 с поддержкой устройств на базе iOS 5 5
09.11.2011 Kerio выпустила новый почтовый сервер для СМБ 1
23.09.2011 «Доктор Веб» и Qbik выпустили комплект «Dr.Web + Qbik WinGate» для СМБ 1
02.09.2011 Kerio упростит управление защитой корпоративной сети в СМБ-компаниях 2
21.07.2011 Вышел новый релиз IP-АТС Kerio Operator 1
27.04.2011 Вышел Dr.Web 6.0 для почтовых серверов и интернет-шлюзов Kerio 10
31.03.2011 Kerio Technologies выпустила новое решение для совместной работы 3
21.01.2011 Kerio выходит на рынок IP PBX с новым продуктом Kerio Operator 7
20.07.2010 Softline оптимизировала сервис техподдержки портала DeskWork 1
23.06.2010 Сеть фирменных салонов Nokia выбрала защиту Kerio 4
03.06.2010 Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности 2
11.03.2010 «Доктор Веб» выпустил обновленные плагины Dr.Web для Kerio MailServer и Kerio WinRoute под Windows 2
10.02.2010 Kerio представила новый сервер рабочих групп Kerio Connect 7 4
05.11.2009 Вышла новая версия Kerio Winroute Firewall на платформе Linux 4
30.09.2009 «Зарубежнефть» защитилась от вирусов с помощью Kerio Winroute Firewall 8
11.08.2009 Kerio MailServer теперь доступен на платформе VMware App on Demand 1
05.08.2009 «Доктор Веб» запустил Dr.Web для Kerio MailServer 2
30.07.2009 Вышла новая версия брандмауэра Kerio WinRoute Firewall 2
01.07.2009 В Kerio Technologies новый вице-президент по техподдержке и обучению 4
25.06.2009 Вышел Kerio MailServer Virtual Appliance для Parallels на платформе Mac 3
23.06.2009 «Доктор Веб» выпустил бета-версию Dr.Web для Kerio MailServer 1
08.06.2009 Voxtel защитился от интернет-угроз с помощью Kerio WinRoute Firewall 4
13.05.2009 Kerio представил новый почтовый сервер Kerio MailServer 6.7 4
01.04.2009 Вышел Kerio WinRoute Firewall 6.6 4
26.03.2009 «НПЦ МэпМэйкерс» защитился от спама с помощью Kerio MailServer 1
29.01.2009 Kerio Technologies представила VPN-клиент для платформы Mac 3
13.01.2009 Kerio Technologies открыла офис в Германии 7
05.12.2008 Kerio MailServer пополнился сервисом Sonian Archive 2

Публикаций - 50, упоминаний - 143

Kerio Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 4
ESET 989 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Verysell Проекты - Verysell Project 43 2
MONT - МОНТ 60 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Стахановец 8 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 6 1
SolarWinds 30 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Эшелон НПО 56 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Код Безопасности 365 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Red Hat 668 1
Abbyy 797 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Acronis - Акронис 365 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
HP Inc. 2937 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 4
Linux OS 4276 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
ESET Mail Security 16 3
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 3
Microsoft Exchange Server 210 3
ESET NOD32 Small Business Pack 7 3
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 3
ESET File Security 15 3
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
Kerio Control 7 2
Kerio Connect 11 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Kerio Operator 7 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft Windows 856 1
Kerio Cloud 2 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Axoft AxoftCloud 11 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
ESET Remote Administrator 52 1
HPE ArcSight 50 1
Axoft Distribution Online - ADO 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Косиченко Алексей 12 3
Акимов Максим 167 1
Прибочий Михаил 34 1
Салов Антон 26 1
Нагов Антон 5 1
Елин Дмитрий 5 1
Куртуков Евгений 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Европа Западная 618 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Япония 2811 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Украина 3398 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769035, в очереди разбора - 672719.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще