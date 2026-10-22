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Softline Цифровые Решения Axoft Аксофт Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Сервисный ИТ-дистрибутор
Компания Axoft позиционирует себя как центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий. Организация является ключевым звеном в структуре ГК Softline, одной из ИТ-компаний России. Axoft выполняет функцию сервисного ИТ-дистрибьютора, объединяя функции классической дистрибуции программного обеспечения с техническим консалтингом, пилотированием проектов и внедрением сложных инфраструктурных решений.
Главной особенностью бизнес-модели Axoft является создание комплексных программно-аппаратных комплексов (ПАК) и «бандлов» — готовых связок отечественного оборудования и ПО. Компания развивает направление импортозамещения, помогая партнерам переходить на российские аналоги ушедших зарубежных вендоров. В портфеле Axoft представлены решения в области информационной безопасности (ИБ), виртуализации, систем управления базами данных (СУБД), корпоративных коммуникаций и промышленной автоматизации.
Сильные стороны:
- Наличие собственных технических компетенций для проведения пусконаладочных работ и предпродажной поддержки (пресейл).
- Развитая региональная сеть присутствия в России и странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь и др.).
- Аналитический центр, генерирующий данные о состоянии ИТ-рынков для корректировки стратегий партнеров.
- Платформа Axoft Online, обеспечивающая прозрачность процессов передачи лидов и управления заказами.
Слабые стороны / Риски:
- Высокая зависимость от динамики государственного регулирования в сфере импортозамещения.
- Необходимость постоянного обновления экспертизы инженеров под новые российские продукты, которые могут иметь меньшую зрелость по сравнению с ушедшими аналогами.
Товарные знаки и рейтинги
Компания использует торговую марку Axoft. Также в деятельности фигурирует бренд Axoft Global для международных операций. Компания регулярно публикует исследования на портале CNews, занимая позиции эксперта по вопросам цифровизации регионов и рынка ИБ. Участие в рейтингах CNews подтверждает статус компании как одного из основных игроков сегмента дистрибуции и системной интеграции.
Лицензии и разрешения
Компания обладает статусом «Сервисного дистрибьютора» по продуктам «Ред Софт», что требует прохождения сертификации инженеров. Также Axoft имеет статус авторизованного партнера и сервисного центра для множества вендоров (Positive Technologies, Solar, Группа Астра и др.). Все внедряемые решения входят в Единый реестр российского ПО Минцифры или Реестр промышленной продукции Минпромторга.
Клиенты и деловые связи
Axoft работает преимущественно через партнерский канал (более 3000 партнеров), но реализует проекты для конечных заказчиков напрямую или совместно с интеграторами.
Ключевые клиенты и кейсы:
- Министерство здравоохранения Приморского края (госсектор/здравоохранение): Пилотное внедрение решений «Ред Софт» на 600 рабочих местах.
- Уральская энергетическая строительная компания (УЭСК) (промышленность/строительство): Комплексная защита от кибератак после инцидента с шифрованием данных.
- Муниципальный перевозчик (транспорт): Построение инфраструктуры на базе бандла Astra Linux, Postgres Pro и серверов Depo Computers.
- Страховая компания (финансы/страхование): Внедрение MaxPatrol SIEM для мониторинга событий ИБ.
- Региональная строительная компания (строительство): Внедрение Positive Technologies PT Network Attack Discovery.
Деловые связи и партнерства: Axoft выстроила стратегические альянсы с десятками российских вендоров: «Системные решения» (moncloud), Forbion, Filestone, MFlash, In4security (Cyberdef), «Иридиум», Print-X, «Пруфтек ИТ», AliveColors («Аквис Лаб»), SEA-AI, «Дамаск Цифровая Безопасность», ГК «Автотрекер» (Wiafleet), «Тринити», Alpha Systems, Axel Pro, ИТБ (Security Capsule SIEM), НТЦ «Веллинк», CraftTalk, EliteBoard, «Адвантум», I-SYS, Monq Digital Lab, КИТ, Cicada8, «Гравитон», «Цифровые решения», Granulex («МДИС»), «Даком М» (Space), Secret Technologies, Nexign, Bi.Zone, UDV Group, «Ред Софт», «СберТех», Avanpost, «НацИнфоБез», TrafficSoft, OpenYard, «Т1 ИИ» (Мирион), «СКБ Контур», EvaTeam, «АНТ-ЦС», «Лаборатория Касперского».
Продукты и технологии
Axoft не создает собственные базовые продукты, а формирует готовые решения (бандлы) на базе сторонних разработок.
Основные категории решений:
- Информационная безопасность: ПАК «Алькор» (защита от целевых атак), бандлы с NGFW, SIEM, EDR, PAM. Технологии: ИИ для анализа угроз (Cyberdef, CraftTalk), постквантовая криптография (Damask).
- Виртуализация и облака: moncloud (IaaS/PaaS/VDI), «Иридиум», Space («Даком М»), «Ред Виртуализация».
- СУБД: Tantor Postgres, Postgres Pro.
- Корпоративные коммуникации и управление: Forbion F7, EvaTeam (аналог Jira/Confluence), Kaiten, DocTrix.
- Промышленная автоматизация: SCADA+, MES-системы («АНТ-ЦС»).
- Аппаратное обеспечение: Серверы «Гравитон», «Тринити», OpenYard, Depo Computers; сетевое оборудование КИТ, Ideco NGFW.
Ключевые технологии: искусственный интеллект (для мониторинга ИБ и корпоративных помощников), машинное обучение (Artimate), блокчейн (не указан явно, но есть криптозащита), контейнеризация, гиперконвергентные инфраструктуры. Запатентованных собственных разработок в ядре продуктов нет, компания агрегирует технологии партнеров.
Зарубежные аналоги (до ухода или на смежных рынках):
- Ingram Micro (США/глобальный) — дистрибуция.
- TD Synnex (США/глобальный) — дистрибуция.
- Tech Data (США) — исторический аналог в сфере ИТ-дистрибуции.
- CDW (США) — корпоративные закупки и интеграция.
- D&H Distributing (США) — дистрибуция ИТ-решений.
Цитата
«Фундамент Axoft – широкое региональное присутствие, крепкие партнерские отношения и экспертиза. Наш аналитический центр уже несколько лет выступает генератором важных данных, что позволяет оценить ситуацию в конкретный момент в ИТ-сфере... Современный рынок отличается сильной конкуренцией, следовательно, успех зависит от умения оперировать проверенными цифрами и фактами, оперативно принимать решения, правильно оценивать риски. При этом крайне важно выстраивать эффективные партнерства в области технологий, обладать глубокими профессиональными компетенциями и предлагать комплексные услуги поддержки, обеспечивающие стабильное развитие бизнеса». — Алексей Какунин, коммерческий директор компании Axoft (источник: публикации на CNews).
Информация актуальна на 17.06.2026
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Игнатов Сергей 85 66
|Прибочий Михаил 44 22
|Ким Олег 20 18
|Савченко Константин 16 11
|Куртуков Евгений 11 11
|Фефелов Владислав 17 11
|Бархатов Вячеслав 10 10
|Лавров Владимир 112 8
|Какунин Алексей 30 8
|Хвостова Юлия 7 7
|Земков Сергей 159 6
|Боровиков Игорь 137 5
|Гогуа Шалва 7 5
|Тен Антон 46 4
|Попов Дмитрий 39 4
|Дубровский Сергей 5 4
|Мартыненко Валентин 11 4
|Вяльятага Николай 4 4
|Володкович Вячеслав 104 3
|Ананьев Виталий 4 3
|Комиссаров Дмитрий 252 3
|Маликов Алексей 5 3
|Иванов Антон 100 3
|Филиппов Максим 55 3
|Козлов Михаил 184 3
|Аниканова Мария 15 3
|Соколов Кирилл 40 3
|Прокопов Максим 8 3
|Полякова Оксана 9 3
|Мякишева Марина 84 3
|Пирогов Владимир 11 3
|Хапанкова Светлана 7 3
|Крынина Евгения 32 3
|Шпет Александр 23 3
|Крот Иван 9 3
|Фильченков Александр 43 3
|Шуичков Сергей 3 3
|Панков Александр 84 2
|Березин Максим 151 2
|Рубанов Владимир 76 2
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