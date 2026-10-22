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Softline Цифровые Решения Axoft Аксофт Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Сервисный ИТ-дистрибутор

Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор

Компания Axoft позиционирует себя как центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий. Организация является ключевым звеном в структуре ГК Softline, одной из ИТ-компаний России. Axoft выполняет функцию сервисного ИТ-дистрибьютора, объединяя функции классической дистрибуции программного обеспечения с  техническим консалтингом, пилотированием проектов и внедрением сложных инфраструктурных решений.

Главной особенностью бизнес-модели Axoft является создание комплексных программно-аппаратных комплексов (ПАК) и «бандлов» — готовых связок отечественного оборудования и ПО. Компания развивает направление импортозамещения, помогая партнерам переходить на российские аналоги ушедших зарубежных вендоров. В портфеле Axoft представлены решения в области информационной безопасности (ИБ), виртуализации, систем управления базами данных (СУБД), корпоративных коммуникаций и промышленной автоматизации.

Сильные стороны:

  • Наличие собственных технических компетенций для проведения пусконаладочных работ и предпродажной поддержки (пресейл).
  • Развитая региональная сеть присутствия в России и странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь и др.).
  • Аналитический центр, генерирующий данные о состоянии ИТ-рынков для корректировки стратегий партнеров.
  • Платформа Axoft Online, обеспечивающая прозрачность процессов передачи лидов и управления заказами.

Слабые стороны / Риски:

Товарные знаки и рейтинги

Компания использует торговую марку Axoft. Также в деятельности фигурирует бренд Axoft Global для международных операций. Компания регулярно публикует исследования на портале CNews, занимая позиции эксперта по вопросам цифровизации регионов и рынка ИБ. Участие в рейтингах CNews подтверждает статус компании как одного из основных игроков сегмента дистрибуции и системной интеграции.

Лицензии и разрешения

Компания обладает статусом «Сервисного дистрибьютора» по продуктам «Ред Софт», что требует прохождения сертификации инженеров. Также Axoft имеет статус авторизованного партнера и сервисного центра для множества вендоров (Positive Technologies, Solar, Группа Астра и др.). Все внедряемые решения входят в Единый реестр российского ПО Минцифры или Реестр промышленной продукции Минпромторга.

Клиенты и деловые связи

Axoft работает преимущественно через партнерский канал (более 3000 партнеров), но реализует проекты для конечных заказчиков напрямую или совместно с интеграторами.

Ключевые клиенты и кейсы:

  1. Министерство здравоохранения Приморского края (госсектор/здравоохранение): Пилотное внедрение решений «Ред Софт» на 600 рабочих местах.
  2. Уральская энергетическая строительная компания (УЭСК) (промышленность/строительство): Комплексная защита от кибератак после инцидента с шифрованием данных.
  3. Муниципальный перевозчик (транспорт): Построение инфраструктуры на базе бандла Astra Linux, Postgres Pro и серверов Depo Computers.
  4. Страховая компания (финансы/страхование): Внедрение MaxPatrol SIEM для мониторинга событий ИБ.
  5. Региональная строительная компания (строительство): Внедрение Positive Technologies PT Network Attack Discovery.

Деловые связи и партнерства: Axoft выстроила стратегические альянсы с десятками российских вендоров: «Системные решения» (moncloud), Forbion, Filestone, MFlash, In4security (Cyberdef), «Иридиум», Print-X, «Пруфтек ИТ», AliveColorsАквис Лаб»), SEA-AI, «Дамаск Цифровая Безопасность», ГК «Автотрекер» (Wiafleet), «Тринити», Alpha Systems, Axel Pro, ИТБ (Security Capsule SIEM), НТЦ «Веллинк», CraftTalk, EliteBoard, «Адвантум», I-SYS, Monq Digital Lab, КИТ, Cicada8, «Гравитон», «Цифровые решения», GranulexМДИС»), «Даком М» (Space), Secret Technologies, Nexign, Bi.Zone, UDV Group, «Ред Софт», «СберТех», Avanpost, «НацИнфоБез», TrafficSoft, OpenYard, «Т1 ИИ» (Мирион), «СКБ Контур», EvaTeam, «АНТ-ЦС», «Лаборатория Касперского».

 

Продукты и технологии

Axoft не создает собственные базовые продукты, а формирует готовые решения (бандлы) на базе сторонних разработок.

Основные категории решений:

Ключевые технологии: искусственный интеллект (для мониторинга ИБ и корпоративных помощников), машинное обучение (Artimate), блокчейн (не указан явно, но есть криптозащита), контейнеризация, гиперконвергентные инфраструктуры. Запатентованных собственных разработок в ядре продуктов нет, компания агрегирует технологии партнеров.

Зарубежные аналоги (до ухода или на смежных рынках):

  1. Ingram Micro (США/глобальный) — дистрибуция.
  2. TD Synnex (США/глобальный) — дистрибуция.
  3. Tech Data (США) — исторический аналог в сфере ИТ-дистрибуции.
  4. CDW (США) — корпоративные закупки и интеграция.
  5. D&H Distributing (США) — дистрибуция ИТ-решений.

Цитата

«Фундамент Axoft – широкое региональное присутствие, крепкие партнерские отношения и экспертиза. Наш аналитический центр уже несколько лет выступает генератором важных данных, что позволяет оценить ситуацию в конкретный момент в ИТ-сфере... Современный рынок отличается сильной конкуренцией, следовательно, успех зависит от умения оперировать проверенными цифрами и фактами, оперативно принимать решения, правильно оценивать риски. При этом крайне важно выстраивать эффективные партнерства в области технологий, обладать глубокими профессиональными компетенциями и предлагать комплексные услуги поддержки, обеспечивающие стабильное развитие бизнеса». — Алексей Какунин, коммерческий директор компании Axoft (источник: публикации на CNews).

Информация актуальна на 17.06.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 6
Судебная власть - Judicial power 2531 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2099 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 174 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2354 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1622 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 148 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 648 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 7
OWASP - Open Web Application Security Project 157 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
Cyber Threat Alliance - CTA 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55101 236
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26565 205
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36178 196
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16833 158
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27129 136
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34096 127
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24892 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36956 90
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14231 74
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7373 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24224 51
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8544 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12525 43
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5324 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13064 36
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3273 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10903 33
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8806 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14151 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 29
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7908 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13698 28
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2537 28
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2467 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14504 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17137 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7813 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9686 23
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8062 23
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3292 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9466 22
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3313 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4950 21
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 85
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 122 65
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 55
Linux OS 11704 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1665 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2580 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5904 26
Microsoft Windows 17055 25
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1734 15
Новые облачные технологии - МойОфис 973 15
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 507 15
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 270 14
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 14
Softline - Цифровые Решения - Axoft - AxoftCloud 13 13
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection - PT AF Cloud 174 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1075 10
Softline Universe - SLU 30 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3744 8
Киберпротект - Кибер Бэкап 208 8
Google Android 15396 8
НКТ - Р7-Офис 561 7
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 694 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 818 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 247 7
Softline - Цифровые Решения - Axoft Distribution Online - ADO 24 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 422 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 689 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 6
Broadcom - VMware vSphere 620 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1855 6
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 121 6
Softline - Polymatica Dashboards 42 6
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 18 6
Игнатов Сергей 85 66
Прибочий Михаил 44 22
Ким Олег 20 18
Савченко Константин 16 11
Куртуков Евгений 11 11
Фефелов Владислав 17 11
Бархатов Вячеслав 10 10
Лавров Владимир 112 8
Какунин Алексей 30 8
Хвостова Юлия 7 7
Земков Сергей 159 6
Боровиков Игорь 137 5
Гогуа Шалва 7 5
Тен Антон 46 4
Попов Дмитрий 39 4
Дубровский Сергей 5 4
Мартыненко Валентин 11 4
Вяльятага Николай 4 4
Володкович Вячеслав 104 3
Ананьев Виталий 4 3
Комиссаров Дмитрий 252 3
Маликов Алексей 5 3
Иванов Антон 100 3
Филиппов Максим 55 3
Козлов Михаил 184 3
Аниканова Мария 15 3
Соколов Кирилл 40 3
Прокопов Максим 8 3
Полякова Оксана 9 3
Мякишева Марина 84 3
Пирогов Владимир 11 3
Хапанкова Светлана 7 3
Крынина Евгения 32 3
Шпет Александр 23 3
Крот Иван 9 3
Фильченков Александр 43 3
Шуичков Сергей 3 3
Панков Александр 84 2
Березин Максим 151 2
Рубанов Владимир 76 2
Россия - РФ - Российская федерация 169107 399
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 33
Беларусь - Белоруссия 6374 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19837 25
Казахстан - Республика 6142 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3392 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19434 13
Европа 25045 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1438 13
Узбекистан - Республика 2064 11
Турция - Турецкая республика 2656 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 544 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3393 9
Германия - Федеративная Республика 13316 9
Россия - СФО - Новосибирск 4958 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2926 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 8
Армения - Республика 2478 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8712 7
Индия - Bharat 5924 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3081 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3251 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1535 6
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 10 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 6
Азия - Азиатский регион 5963 6
Япония 13867 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1957 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 6
Россия - УФО - Челябинская область 1539 5
Таджикистан - Республика 967 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1440 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3524 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1491 5
Украина 7975 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1815 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12090 165
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58670 163
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54290 107
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 99
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12472 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34432 63
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7990 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16416 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8597 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6254 39
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4060 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27769 37
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 25
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2398 24
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18478 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7596 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22134 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8343 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3640 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10599 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11792 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2822 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6714 14
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5988 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11549 13
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5879 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4120 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4066 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4687 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6644 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6907 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1510 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2794 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9298 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3147 9
TAdviser - Центр выбора технологий 494 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2518 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 3
Ведомости 1539 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1158 2
Forbes - Форбс 1025 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
CRN 50 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Северо-Запад 24 1
Independent 113 1
The Observer 40 1
Румедиа - Business FM 6 1
CIO Insight 5 1
Reddit 414 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4287 32
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 17
Gartner - Гартнер 3678 8
IDC - International Data Corporation 5001 7
CNews SaaS рейтинг 28 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 2
Forrester Research 837 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 1
Frost & Sullivan 208 1
НМГ - Медиалогия 39 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 137 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
Fortune Global 500 301 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 83
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 22 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 120 3
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1553 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 285 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 2
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 294 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 80 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 148 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 27 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 47 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 21 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 14 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Acronis Academy 2 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
Институт инженерной физики АНО 7 1
Субмикрон НИИ 9 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 3
Infosecurity - выставка 63 3
CNews AWARDS - награда 576 3
Docflow 148 2
АстраКонф 3 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 2
Международный женский день - 8 марта 420 1
SC Awards Europe 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
IT Elements 17 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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