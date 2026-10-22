Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор

Axoft стала дистрибьютором Reezonly в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане сстратегия», «Сеченов.Онлайн», Академия Красного Креста, ФГБОУ ДПО ИРПО, Eurasian Resources Group и др. Платформа проверена рынком: обучение на ней, по данным вендора, прошли более 200 тыс. учеников. Axoft откроет партнёрам дополнительные возможности для реализации комплексных проектов импортозамещения и цифрового обучения, совместно с вендором проведет вебинары по направлению. «Мы видим ус

Axoft начинает дистрибуцию цифровой платформы «Каскад» ниям ФСТЭК России, может применяться на значимых объектах КИИ. Об этом CNews сообщили представители Axoft. Вендор получит быстрый выход на партнерскую сеть Axoft, доступ к инструментам г

Партнерам Axoft стали доступны российские решения для управления ИТ-инфраструктурой «5А» ьютор планирует включать продукты вендора в комплексные предложения – в связке с системами виртуализации, СХД и средствами кибербезопасности, создавая готовые импортонезависимые ландшафты «под ключ». Axoft окажет партнерам помощь на всех этапах работы по направлению – от первичной квалификации интереса до успешного завершения пилотных и промышленных внедрений. Об этом CNews сообщили предста

Axoft открыл «железный» склад Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft открыл в Москве склад «железа» (оборудования). География отгрузок – все регионы России.

Axoft и «Яндекс 360» расширяют сотрудничество на российском рынке Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал дистрибьюторский договор с «Яндекс 360» и будет продвигать решения платформы д

В Axoft начал работу демостенд «Безопасный конвейер разработки» Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft запустил демостенд по направлению «Безопасный конвейер разработки». Демостенд даст парт

Axoft и Zecurion объявили о старте сотрудничества Компания Axoft подписала дистрибьюторский договор с российским разработчиком решений для корпоративной

Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявило о заключении дистрибьюторского соглашения с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft. В рамках сотрудничества Axoft займется продвижением линейки российских решений группы компаний Omegalliance и компании Visitech через партнерскую сеть в России и странах СНГ. Сотр

Axoft стал дистрибьютором TData Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком TData (входит в коммерч

«Гравитон» и Axoft открыли 4 демозала российского ИТ-оборудования в крупнейших городах юга России Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Гравитон» совместно с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о запуске сети региональных демонстрационных залов в крупнейших индустриальных и административных центрах Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов. 12 и 13 авг

26% российских ИТ-компаний открывают для себя новые ниши бизнеса Исследование Axoft показало: 26% ИТ-компаний во всех регионах России открывают для себя новые ниши, которые ранее оставались вне фокуса их внимания. Активнее всего этот процесс идет в Северо-Западном федера

Партнерство Arenadata и Axoft ускорит поставки российских решений управления данными в страны Восточной Европы и Центральной Азии Группа Arenadata, один из российских разработчиков ПО на рынке систем управления и обработки данных, заключила новое партнерское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft: компания выступит дистрибьютором решений вендора в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Монголии, Молдове. Axo

Axoft стала дистрибьютором Dynamika, российского разработчика решений для финансового сектора Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о заключении дистрибьюторского соглашения с российским разработчиком решений дл

«Сколково.Пульсар» и Axoft запускают акселератор для непрерывного развития перспективных разработчиков Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о старте совместной акселерационной программы в рамках флагманской платформы

Axoft и HRlink будут масштабировать технологии КЭДО на территории России Компания Axoft подписала дистрибьюторское соглашение с HRlink, разработчиком платформы кадрового электронного документооборота (КЭДО). Цель сотрудничества – помочь российскому бизнесу перейти на КЭДО бы

Axoft успешно протестировала ПАК Damask Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о завершении тестирования ПАК Damask в собственной демозоне и подтвердил технич

Axoft заключила дистрибуторское соглашение с ИТ-компанией «Системные решения» Компания Axoft сообщила о заключении дистрибуторского соглашения с ИТ-компанией «Системные решения» – российским разработчиком облачной платформы moncloud. Решение включено в реестр отечественного ПО, я

Axoft: «Перспектус» — ИБ-каркас для бизнеса на базе решений «Солара» и «Инферит Техника» Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft выводит на рынок комплексное технологическое решение «Перспектус» на базе совместимых р

Axoft представила партнерскому каналу в России и СНГ корпоративную платформу Forbion F7 Компания Axoft сообщила о подписании дистрибуторского договора с Forbion, российской ИТ-компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения, автоматизации бизнес-процессов и ИТ-обслужив

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения ванием ИИ. Самой востребованной компетенцией у заказчиков является внедрение продуктов. 68% ИТ-компаний отмечают высокий уровень конкуренции в регионе. Такие результаты представил аналитический центр Axoft, изучивший особенности ИТ-рынков стран Центральной Азии. Об этом CNews сообщили представители Axoft. В опросе, проведенном Axoft в рамках исследования о «Проникновении и рас

«Адвилабс-Рус» и Axoft заключили договор о дистрибуции ная система (ОС) Uncom OS является одной из перспективных разработок отечественного рынка. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к решению, предназначенному для организаций разных сегмен

Axoft стала дистрибьютором Filestone MFT Компания Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и российский разработчик программн

Техническая команда Axoft усилила компетенции по направлению СУБД Tantor Postgres Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft усилил компетенции по направлению «Администрирование СУБД Tantor Postgres в редакции Sp

Axoft и «МСофт» объявляют о стратегическом сотрудничестве ступа и совместной работы с корпоративными файлами MFlash. Решение включено в реестр российского ПО и создано для передачи, хранения и редактирования данных без риска утечек и компрометации. Партнеры Axoft получат ускоренный демодоступ к продукту, компетенциям вендора и дистрибутора, усиленную техническую и экспертную поддержку. Об этом CNews сообщили представители Axoft. В последние

Axoft стала официальным дистрибьютором DRP-платформы Cyberdef компании In4security в России Компания Axoft объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией In4security (ГК Softline), разработчиком Cyberdef — адаптивной платформы Digital Risk Protection (DRP), предназначенной для

«Иридиум» и Axoft объединяют усилия: заключено дистрибьюторское соглашение Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и отечественный разработчик и интегратор масштабируемой защищенной платформы виртуализа

Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества в ГК «Айтеко»), разработчик системы управления печатью, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к решению Print-X – программно-аппаратному комплексу, раз

Axoft автоматизировала процессы при помощи ITSM 365 Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft в течение восьми лет использует сервис деск ITSM 365. Год назад компания перешла на нов

Axoft стал дистрибутором «Пруфтек ИТ» еллекта, машинного обучения и аналитики больших данных, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к AIOps-платформе Artimate, которая решает задачу интелле

Исследование Axoft: промышленный сектор наиболее болезненно переходит на российские технологии йских регионах и Республике Беларусь» представил центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft. В исследовании Axoft приняли участие 370 интеграторов и реселлеров из России и

Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors ИИ-инструментам, включен в Единый реестр российских программ, не передает данные на зарубежные серверы и работает без обязательного подключения к интернету, что исключает риски утечки важных данных. Axoft и «Аквис Лаб» обеспечат партнерам и их заказчикам доступ к технической поддержке без ботов, обучающим программам и маркетинговым материалам. По данным «Аквис Лаб», мировой рынок графическ

Партнерам Axoft в России и странах ВЕЦА станет доступна SEA-AI, база знаний с интеллектуальным помощником Axoft усилил дистрибуторский портфель корпоративной базой знаний с интеллектуальным помощником SEA-AI (Smart Enterprise Assistant). С помощью искусственного интеллекта система поможет партнерам Axoft и их заказчикам в России и странах ВЕЦА снизить постоянные расходы на хранение и регулярный поиск информации, защитит информацию, позволит использовать все накопленные в организации знани

Axoft подписала дистрибуторский договор с «Дамаск Цифровая Безопасность» Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил дистрибуторское соглашение с российским разработчиком систем защиты информации

Axoft представляет партнерской сети российскую систему управления автопарком Wiafleet Компания Axoft заключила дистрибуторское соглашение с ГК «Автотрекер», производителем отечественной системы мониторинга и управления автопарком Wiafleet. Партнеры Axoft смогут предоставить своим

«Тринити» и Axoft подписали дистрибьюторское соглашение Компания «Тринити», российский разработчик и производитель серверного оборудования, и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, заключили партнёрское соглашение.

Axoft начинает дистрибуцию системы управлениями уязвимостями Alpha Systems Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и разработчик решений по управлению уязвимостями Alpha Systems заключили дистрибуторско

Axoft и Axel Pro объявляют о стратегическом партнерстве ии и продвижении решений по кибербезопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили дистрибуторское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие российского

Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM рмационной безопасности Security Capsule SIEM, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявили о заключении партнерского соглашения о предоставлении прав использования прогр

Axoft и НТЦ «Веллинк» объявляют о сотрудничестве в области ИТ-мониторинга ой платформы ИТ-мониторинга и аналитики wiSLA, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение