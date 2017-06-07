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ESET NOD32 Antivirus Business Edition

СОБЫТИЯ

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07.06.2017 «Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

«Народный банк Казахстана» принял решение о продлении лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, «Народный банк Казахстана» — старейший финансовый институт, лидирует по обслуживанию платежных карточек с д
24.10.2016 «Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition

«Абсолют Банк» доверил защиту информационной сети бизнес-продукту Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD32 Antivirus Business Edition — решение для защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств

18.11.2015 «Каспиймунайгаз» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

Международная антивирусная компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с ТОО НИИ «Каспиймунайгаз». Казахстанское предприятие продлило лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Каспиймунайгаз» является крупным специализированным научно-исследовательским институтом Казахстана в составе ТОО Научно-исследоват
09.12.2013 Завод «Омскшина» продлил лицензии на Eset NOD32

ая антивирусная компания Eset сообщила о том, что предприятие «Омскшина», входящее в состав российского производителя шин — холдинга «Кордиант», продлило действующие лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition на 3 года. «Для обеспечения защиты от проникновения вирусов и вредоносных программ в информационную систему предприятия руководство ИТ-службы “Омскшины” тр
21.06.2013 МОЭК вновь продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

ПО и глобальный эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о продлении «Московской объединенной энергетической компанией» (МОЭК) 7 тыс. лицензий корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. «Сфера деятельности налагает на нас большую ответственность. Мы должны обеспечивать бесперебойную поставку тепла и горячей воды десяткам тысяч предприятий
22.02.2013 ALSI под защитой Eset NOD32

дународный разработчик антивирусного ПО и глобальный эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о поставке компании ALSI (Казахстан) комплексного программного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Определяясь с выбором решения для защиты корпоративной сети, специалисты ALSI обращали внимание на системные требования продукта, удобство централизованно

Публикаций - 53, упоминаний - 56

ESET NOD32 Antivirus Business Edition и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 52
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 8
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 8
Microsoft Corporation 25775 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Kerio Technologies 66 3
Bitdefender 171 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Trend Micro 651 2
MONT - МОНТ 187 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 1
Softkey - Софткей 215 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Датасистем 4 1
ALSI - АЛСИ 2 1
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 1
Ростелеком 10948 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
1С-Рарус 982 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
HamsterSoft 12 1
Komatsu - Комацу 20 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Велесстрой СМУ 13 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Мортон 26 1
КрЭВРЗ - Красноярский Электровагоноремонтный Завод 1 1
АСК 49 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Афина Паллада 3 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
АТФБанк 22 1
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 1
Черемушки 62 1
РОССТ 1 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
КиН ГК - КиН МВКЗ - КиН Московский винно-коньячный завод 1 1
Зарубежэнергопроект 1 1
РТУ - Ростерминалуголь 4 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Sumitec - Сумитек Интернейшнл 2 1
ОСК - Вымпел Судостроительный завод 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Абсолют Банк 249 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
КонсультантПлюс 161 1
Старый Лекарь 9 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Администрация Саратова - Саратовская городская Дума - органы государственной власти 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 42
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 46
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 10
ESET NOD32 File Security 18 7
ESET NOD32 Small Business Pack 7 6
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 2
ESET Гарантия антивирусной защиты 7 2
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 2
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 2
Google Android 15244 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
ESET Connect 3 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 1
Транснефть - Трубопроводная система Заполярье-Пурпе-Самотлор 1 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Apple macOS 2419 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
Merlion - MerliOnCloud 41 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Косиченко Алексей 12 5
Мартиросян Шушаник 6 2
Салов Антон 38 2
Оськин Алексей 22 1
Игнатьев Алексей 1 1
Трошин Александр 16 1
Чайкин Александр 4 1
Горковенко Александр 1 1
Громцев Александр 1 1
Степанов Антон 71 1
Гусев Владимир 26 1
Албитов Андрей 32 1
Попович Дмитрий 10 1
Никольский Николай 15 1
Потасуев Павел 9 1
Шароварин Евгений 7 1
Леонов Игорь 2 1
Демиденко Владимир 5 1
Коваленко Сергей 11 1
Поблагуев Сергей 4 1
Рудько Дмитрий 3 1
Субботин Сергей 18 1
Пильцов Сергей 7 1
Беляйкин Сергей 1 1
Дзюба Павел 1 1
Поликарпов Антон 3 1
Гусев Юрий 4 1
Романова Ирина 6 1
Гуленцов Юрий 1 1
Кравцов Денис 1 1
Коваленко Илья 2 1
Яруллин Тимур 2 1
Бочков Глеб 3 1
Кусаинбеков Куат 1 1
Анашкин Александр 1 1
Шорин Олег 3 1
Сперанский Игорь 2 1
Иванов Айсен 1 1
Листров Роман 3 1
Алимов Ринат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Казахстан - Республика 6048 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 1
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 33 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Куюмбинский район - Куюмба 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Австрия - Вена 261 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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