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ESET NOD32 Antivirus Business Edition


09.10.2018 Eset и Merlion запустили облачную дистрибуцию антивирусных продуктов 1
17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии 1
28.05.2018 ESET представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» 1
01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 1
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково» 1
07.06.2017 «Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition 1
25.05.2017 Торговый дом «Холдинг-Центр» остается под защитой Eset 1
23.03.2017 Рекламное агентство РОССТ защитилось от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 3
06.03.2017 Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
13.01.2017 «Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32 1
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл» 3
15.11.2016 «Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии на Eset NOD32 1
14.11.2016 ИСТК защитилась от интернет-угроз с внедрением Eset NOD32 3
09.11.2016 Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск» 1
02.11.2016 АТФБанк выбрал Eset NOD32 для защиты от интернет-угроз 3
24.10.2016 «Системный софт» и Eset поставили ПО хлебопекарням компании «Черёмушки» 3
24.10.2016 «Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition 3
12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32 3
15.08.2016 beCloud защитился от интернет-угроз с помощью Eset NOD32 3
22.07.2016 «Манго Телеком» продлил лицензии на решения Eset 1
13.05.2016 «Российская национальная библиотека» защитилась от вирусов с помощью Eset NOD32 1
27.04.2016 Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32 1
22.04.2016 «Мортон» продлил лицензии на Eset NOD32 1
01.02.2016 Судостроительный завод «Вымпел» продлил лицензии на Eset NOD32 3
25.12.2015 Комитет социальной поддержки населения Саратова продлил лицензии на Eset NOD32 3
01.12.2015 «Ростерминалуголь» приобрел дополнительные лицензии на Eset NOD32 1
18.11.2015 «Каспиймунайгаз» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition 1
16.11.2015 Филиалы 2ГИС — под защитой Eset NOD32 3
30.10.2015 Avito переходит на единый стандарт антивирусной защиты 1
18.08.2014 Eset обновила пакет антивирусной защиты для малого бизнеса 1
28.02.2014 Олимпийский комплекс «Лужники» под защитой Eset 3
17.01.2014 «1С-Рарус» доверил Eset защиту корпоративной сети от вирусов 2
09.12.2013 Завод «Омскшина» продлил лицензии на Eset NOD32 5
30.10.2013 «Банк ВТБ (Армения)» приобрел лицензии на Eset NOD32 Antivirus 3
21.10.2013 Московский винно-коньячный завод «КиН» продлил лицензии на Eset NOD32 3
11.09.2013 «Ступинская металлургическая компания» продлила лицензии на Eset NOD32 3
18.07.2013 Oriola-KD в России продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus 4
27.06.2013 Прокуратура Челябинской области выбрала решение Eset Nod32 3

Публикаций - 49, упоминаний - 108

ESET NOD32 Antivirus Business Edition упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ESET 989 4
Microsoft Corporation 11168 3
Kerio Technologies 50 3
Системный софт - SysSoft 124 2
Softline - Софтлайн 1475 1
Merlion - Мерлион 275 1
MONT - МОНТ 60 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Мортон 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 23
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 5
ESET File Security 15 3
Eset NOD32 Mail Security 8 3
ESET NOD32 Small Business Pack 7 3
Linux OS 4276 3
Microsoft Exchange Server 210 3
ESET Mail Security 16 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
Merlion MerliOnCloud 29 1
Google Android 10751 1
ESET Connect 3 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 6 1
Косиченко Алексей 12 3
Салов Антон 26 1
Пономарев Антон 8 1
Нагов Антон 5 1
Иванов Алексей 76 1
Игнатьев Алексей 1 1
Трошин Александр 14 1
Чайкин Александр 1 1
Горковенко Александр 1 1
Громцев Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Казахстан - Республика 2650 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Узбекистан - Республика 827 1
Таджикистан - Республика 439 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768750, в очереди разбора - 672434.
Создано именных указателей - 46354.
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