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ESET NOD32 Antivirus Business Edition
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.06.2017
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«Народный банк Казахстана» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition
«Народный банк Казахстана» принял решение о продлении лицензии корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Как отмечается, «Народный банк Казахстана» — старейший финансовый институт, лидирует по обслуживанию платежных карточек с д
|24.10.2016
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«Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition
«Абсолют Банк» доверил защиту информационной сети бизнес-продукту Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Об этом CNews сообщили в Eset. Eset NOD32 Antivirus Business Edition — решение для защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств
|18.11.2015
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«Каспиймунайгаз» продлил лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition
Международная антивирусная компания Eset объявила о продолжении сотрудничества с ТОО НИИ «Каспиймунайгаз». Казахстанское предприятие продлило лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Каспиймунайгаз» является крупным специализированным научно-исследовательским институтом Казахстана в составе ТОО Научно-исследоват
|09.12.2013
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Завод «Омскшина» продлил лицензии на Eset NOD32
ая антивирусная компания Eset сообщила о том, что предприятие «Омскшина», входящее в состав российского производителя шин — холдинга «Кордиант», продлило действующие лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Business Edition на 3 года. «Для обеспечения защиты от проникновения вирусов и вредоносных программ в информационную систему предприятия руководство ИТ-службы “Омскшины” тр
|21.06.2013
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МОЭК вновь продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition
ПО и глобальный эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о продлении «Московской объединенной энергетической компанией» (МОЭК) 7 тыс. лицензий корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. «Сфера деятельности налагает на нас большую ответственность. Мы должны обеспечивать бесперебойную поставку тепла и горячей воды десяткам тысяч предприятий
|22.02.2013
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ALSI под защитой Eset NOD32
дународный разработчик антивирусного ПО и глобальный эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о поставке компании ALSI (Казахстан) комплексного программного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Определяясь с выбором решения для защиты корпоративной сети, специалисты ALSI обращали внимание на системные требования продукта, удобство централизованно
ESET NOD32 Antivirus Business Edition и организации, системы, технологии, персоны:
|Косиченко Алексей 12 5
|Мартиросян Шушаник 6 2
|Салов Антон 38 2
|Оськин Алексей 22 1
|Игнатьев Алексей 1 1
|Трошин Александр 16 1
|Чайкин Александр 4 1
|Горковенко Александр 1 1
|Громцев Александр 1 1
|Степанов Антон 71 1
|Гусев Владимир 26 1
|Албитов Андрей 32 1
|Попович Дмитрий 10 1
|Никольский Николай 15 1
|Потасуев Павел 9 1
|Шароварин Евгений 7 1
|Леонов Игорь 2 1
|Демиденко Владимир 5 1
|Коваленко Сергей 11 1
|Поблагуев Сергей 4 1
|Рудько Дмитрий 3 1
|Субботин Сергей 18 1
|Пильцов Сергей 7 1
|Беляйкин Сергей 1 1
|Дзюба Павел 1 1
|Поликарпов Антон 3 1
|Гусев Юрий 4 1
|Романова Ирина 6 1
|Гуленцов Юрий 1 1
|Кравцов Денис 1 1
|Коваленко Илья 2 1
|Яруллин Тимур 2 1
|Бочков Глеб 3 1
|Кусаинбеков Куат 1 1
|Анашкин Александр 1 1
|Шорин Олег 3 1
|Сперанский Игорь 2 1
|Иванов Айсен 1 1
|Листров Роман 3 1
|Алимов Ринат 1 1
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