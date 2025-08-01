Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коваленко Илья
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Netwell стала официальным партнёром китайского производителя сетевого оборудования Sailing Nord 1
|15.11.2016
|«Красноярский электровагоноремонтный завод» продлил лицензии на Eset NOD32 1
Коваленко Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ESET - ESET Software 1138 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.