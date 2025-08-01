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Netwell стала официальным партнёром китайского производителя сетевого оборудования Sailing Nord

Компания Netwell, дистрибьютор решений в области сетевой и ИТ-инфраструктуры, объявила о подписании партнёрского соглашения с Sailing Nord (SND) — разработчиком коммерческих и промышленных коммутаторов.

SND — молодой китайский производитель сетевого оборудования, предлагающий широкий спектр решений: от базовых коммутаторов доступа до промышленных и операторских платформ и решений для ЦОДов. Оборудование характеризуется высоким качеством сборки, гибкостью настройки, надежностью эксплуатации и конкурентной ценой.

Соглашение предполагает дистрибуционное и маркетинговое сотрудничество: Netwell займётся продвижением решений SND на российском рынке, технической поддержкой и адаптацией продукции под запросы локальных заказчиков.

SND — быстро развивающийся вендор, специализирующийся на производстве коммутаторов уровня L2/L3, агрегационных и оптических решений, ориентированных на высокую производительность и отказоустойчивость. В своих разработках компания опирается на существующие решения китайских производителей.

Продукция SND успешно применяется в телекоммуникационном, промышленном и государственном сегментах в ряде стран Азии и Ближнего Востока.

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«Новое сотрудничество позволит Netwell предложить своим партнерам весь спектр решений для Ethernet-коммутации: управляемые и неуправляемые коммутаторы, L2 и L3, с поддержкой PoE и PoE++, пицца-боксы и модульные решения для всех типов потребителей – операторов связи и предприятий, а также промышленные коммутаторы», — сказал Илья Коваленко, менеджер по развитию бизнеса сетевых решений Netwell.

Партнёрство с SND вписывается в стратегию Netwell по расширению портфеля вендоров, усилению технологической независимости и поддержке инфраструктурных проектов различного масштаба.

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