Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201973
ИКТ 15666
Организации 11866
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27084
Персоны 88171
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Sumitec Сумитек Интернейшнл

Sumitec - Сумитек Интернейшнл

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 814 000 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 814 000 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 1 814 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.09.2026 ИТ-поддержка «Сумитек» на ELMA365: более 1300 сотрудников, испытание кибератакой, ускорение заявок с дней до часов 2
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Sumitec и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1163 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 1
Komatsu - Комацу 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 72 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5909 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24707 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1686 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 978 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 147 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5340 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18330 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8460 1
Оцифровка - Digitization 5255 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5569 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2308 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33888 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8046 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 938 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Боциев Александр 14 1
Мачкарина Полина 1 1
Иванов Айсен 1 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1312 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 260 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 70 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48009 1
Япония 13846 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19740 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1947 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1823 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3235 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 577 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16317 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54023 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще