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Sumitomo Group Sumitomo Corporation Сумитомо Корпорэйшн Сумитрейд

Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд

СОБЫТИЯ

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31.10.2007 Японцы и корейцы построят WiMax в Узбекистане

и East Telecom переходит в собственность японско-корейского консорциума. Корпорации Korea Telecom и Sumitomo Corporation (Япония) приобрели 85% его акций за сумму, которая пока не оглашается. О
30.10.2007 Korea Telecom и Sumitomo приобретут 85% акций узбекского оператора East Telecom

Консорциум компаний Korea Telecom, Корея, и Sumitomo, Япония, договорился о покупке 85% акций узбекского оператора связи East Telecom, сообщает "Прайм-ТАСС". Сумма и подробности сделки не раскрываются. После совершения сделки 15% акций E
26.01.2006 Уран Казахстана нужен Японии

«Казатомпром» и ведущие энергетические корпорации Японии — «Сумитомо Корпорэйшн» и «Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк.» — будут совместно разрабатывать
26.01.2006 Уран Казахстана нужен Японии

«Казатомпром» и ведущие энергетические корпорации Японии — «Сумитомо Корпорэйшн» и «Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк.» — будут совместно разрабатывать
18.10.2005 Citigroup и Sumitomo завершают синдикацию трехлетнего кредита для "ВымпелКома"

Citigroup и Sumitomo в ближайшее время завершат синдикацию трехлетнего кредита для «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») на сумму $250 млн., сообщили РБК в пресс-службе «ВымпелКома». По плану компании, кр
14.07.2005 Японцы "захватили" половину российского WiMAX

й японский диверсифицированный холдинг, предприятия которого работают в банковской, химической, металлургической, телекоммуникационной и других сферах. Одна из наиболее известных компаний, входящих в Sumitomo, — производитель электроники NEC. Что касается России, то здесь для Sumitomo до сих пор основным направлением являлась лесная промышленность. Были реализованы и несколько т
13.07.2005 Японцы выходят на российский рынок контента

Японский холдинг Sumitomo приобрел российского контент-провайдера SPN Digital. Sumitomo купил акции миноритарных акционеров за $10 млн. SPN Digital основана в 1999 г., базируется в Санкт-Петербурге и вла
20.02.2004 Динамические архиваторы Peribit официально пришли в Россию

Сегодня компания «Сумитрейд», российская дочерняя структура японской корпорации Sumitomo, объявила о начале сотрудничества с американским производителем динамических архиват
26.12.2003 Fujitsu и Sumitomo создадут СП по производству чипов
09.12.2002 В Японии планируют начать производство истинно белых светодиодов

роизводство, которое должно, начиная с марта 2003, поставлять на рынок 1 млн. светодиодов, излучающих белый свет. Уже к концу году объем производства должен достигнуть 3,6 млн. штук в месяц. Компания Sumitomo Electric объединалась с компанией Procomp, создав совместное предприятие Supra Opto Inc., в котором Procomp владеет 60-процентной долей. Компания Sumitomo предоставит собственну
09.12.2002 В Японии планируют начать производство истинно белых светодиодов

роизводство, которое должно, начиная с марта 2003, поставлять на рынок 1 млн. светодиодов, излучающих белый свет. Уже к концу году объем производства должен достигнуть 3,6 млн. штук в месяц. Компания Sumitomo Electric объединалась с компанией Procomp, создав совместное предприятие Supra Opto Inc., в котором Procomp владеет 60-процентной долей. Компания Sumitomo предоставит собственну

Публикаций - 71, упоминаний - 81

Sumitomo Group и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МегаФон 10742 9
Ростелеком 10948 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Jupiter Telecommunications - J:COM TV 6 3
East Telecom - Ист Телеком 9 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
ИММО - Информ-Мобил 54 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 2
НБК - Национальная башенная компания 14 2
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 2
Эликс-Кабель 10 2
Макстелком НПЦ 2 2
Huawei 4677 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Red Hat 1378 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
Yahoo! 3726 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 12
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 12
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
UFG Private Equity 39 7
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Газпром ПАО 1493 3
Альфа-Групп 745 3
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 2
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Institutional Venture Partners 26 2
Kansai Electric Power Company - KEPCO - Kansai Denryoku - Кансай Электрик Пауэр Ко 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Intel Capital 148 2
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 2
Sumitomo Chemical 3 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
АСК 49 1
Седьмой Континент 65 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Ceecat Capital 1 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WiMAX Forum 69 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
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LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
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Microsoft Windows 2000 8678 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 2
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
МТС Поиск 11 1
МТС Инфо 7 1
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 1
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 10 1
HPE Compaq Presario 125 1
IBS Trade House 10 1
Ростех - Азимут - Галактика АСУВД - Галактика Система управления воздушным движением 1 1
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 11 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - Gestori САУРП 23 1
Oracle InnoDB 18 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Stafory - робот Вера 377 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Глобус Дарья 9 7
Ратников Виктор 21 4
Путин Владимир 3454 3
Думалкин Евгений 13 2
Бондарев Сергей 10 2
Колосянко Михаил 2 2
Гладилов Максим 2 2
Sparkman Lee - Спаркман Ли 5 2
Фокин Дмитрий 21 2
Таврин Иван 120 2
Кириенко Сергей 149 2
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Ершов Александр 4 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 43 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
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