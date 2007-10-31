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Sumitomo Group Sumitomo Corporation Сумитомо Корпорэйшн Сумитрейд
СОБЫТИЯ
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|31.10.2007
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Японцы и корейцы построят WiMax в Узбекистане
и East Telecom переходит в собственность японско-корейского консорциума. Корпорации Korea Telecom и Sumitomo Corporation (Япония) приобрели 85% его акций за сумму, которая пока не оглашается. О
|30.10.2007
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Korea Telecom и Sumitomo приобретут 85% акций узбекского оператора East Telecom
Консорциум компаний Korea Telecom, Корея, и Sumitomo, Япония, договорился о покупке 85% акций узбекского оператора связи East Telecom, сообщает "Прайм-ТАСС". Сумма и подробности сделки не раскрываются. После совершения сделки 15% акций E
|26.01.2006
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Уран Казахстана нужен Японии
«Казатомпром» и ведущие энергетические корпорации Японии — «Сумитомо Корпорэйшн» и «Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк.» — будут совместно разрабатывать
|26.01.2006
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Уран Казахстана нужен Японии
«Казатомпром» и ведущие энергетические корпорации Японии — «Сумитомо Корпорэйшн» и «Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк.» — будут совместно разрабатывать
|18.10.2005
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Citigroup и Sumitomo завершают синдикацию трехлетнего кредита для "ВымпелКома"
Citigroup и Sumitomo в ближайшее время завершат синдикацию трехлетнего кредита для «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») на сумму $250 млн., сообщили РБК в пресс-службе «ВымпелКома». По плану компании, кр
|14.07.2005
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Японцы "захватили" половину российского WiMAX
й японский диверсифицированный холдинг, предприятия которого работают в банковской, химической, металлургической, телекоммуникационной и других сферах. Одна из наиболее известных компаний, входящих в Sumitomo, — производитель электроники NEC. Что касается России, то здесь для Sumitomo до сих пор основным направлением являлась лесная промышленность. Были реализованы и несколько т
|13.07.2005
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Японцы выходят на российский рынок контента
Японский холдинг Sumitomo приобрел российского контент-провайдера SPN Digital. Sumitomo купил акции миноритарных акционеров за $10 млн. SPN Digital основана в 1999 г., базируется в Санкт-Петербурге и вла
|20.02.2004
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Динамические архиваторы Peribit официально пришли в Россию
Сегодня компания «Сумитрейд», российская дочерняя структура японской корпорации Sumitomo, объявила о начале сотрудничества с американским производителем динамических архиват
|26.12.2003
|Fujitsu и Sumitomo создадут СП по производству чипов
|09.12.2002
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В Японии планируют начать производство истинно белых светодиодов
роизводство, которое должно, начиная с марта 2003, поставлять на рынок 1 млн. светодиодов, излучающих белый свет. Уже к концу году объем производства должен достигнуть 3,6 млн. штук в месяц. Компания Sumitomo Electric объединалась с компанией Procomp, создав совместное предприятие Supra Opto Inc., в котором Procomp владеет 60-процентной долей. Компания Sumitomo предоставит собственну
|09.12.2002
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В Японии планируют начать производство истинно белых светодиодов
роизводство, которое должно, начиная с марта 2003, поставлять на рынок 1 млн. светодиодов, излучающих белый свет. Уже к концу году объем производства должен достигнуть 3,6 млн. штук в месяц. Компания Sumitomo Electric объединалась с компанией Procomp, создав совместное предприятие Supra Opto Inc., в котором Procomp владеет 60-процентной долей. Компания Sumitomo предоставит собственну
Sumitomo Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Глобус Дарья 9 7
|Ратников Виктор 21 4
|Путин Владимир 3454 3
|Думалкин Евгений 13 2
|Бондарев Сергей 10 2
|Колосянко Михаил 2 2
|Гладилов Максим 2 2
|Sparkman Lee - Спаркман Ли 5 2
|Фокин Дмитрий 21 2
|Таврин Иван 120 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Акопьян Артур 27 1
|Королев Игорь 65 1
|Ершов Александр 4 1
|Левченко Александр 16 1
|Зверев Андрей 59 1
|Демидов Михаил 134 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Овчинников Борис 129 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Носик Антон 106 1
|Проколов Роман 48 1
|Орловский Сергей 34 1
|Тараба Вероника 29 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Мухин Денис 58 1
|Шрамко Кирилл 25 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Тайнов Олег 20 1
|Якунин Владимир 25 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Тимощенко Дмитрий 16 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Скворцов Борис 17 1
|Горбунцов Сергей 8 1
|Швайкин Сергей 5 1
|Салихов Ренат 1 1
|Гонтарева Инга 1 1
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