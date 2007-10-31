Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд

и East Telecom переходит в собственность японско-корейского консорциума. Корпорации Korea Telecom и Sumitomo Corporation (Япония) приобрели 85% его акций за сумму, которая пока не оглашается. О

Citigroup и Sumitomo в ближайшее время завершат синдикацию трехлетнего кредита для «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») на сумму $250 млн., сообщили РБК в пресс-службе «ВымпелКома». По плану компании, кр