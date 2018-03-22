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ЭР-Телеком Холдинг Enforta Энфорта Престиж-интернет ArtCommunications АртКоммуникейшн Netprovodov.ru Компания Трон

ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон


22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции

«ЭР-Телеком», российский телекоммуникационный холдинг, и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора

тора фиксированного беспроводного широкополосного доступа (БШД) «Престиж-интернет» (торговая марка «Энфорта»). Об этом сообщает «Интерфакс». Подробности сделки не разглашаются. Разрешение на да
24.06.2015 «Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве

осгортранс» приступило к реализации проекта по оборудованию остановок наземного городского транспорта беспроводными точками доступа к интернету. Об этом CNews сообщили в национальном операторе связи «Энфорта», который стал партнером по реализации данного проекта. Компания установила необходимое оборудование, организовала канал связи и предоставила услуги технической поддержки. Сегодня таким
27.10.2014 «Энфорта» запустила услугу «Управляемый ХотСпот»

«Энфорта» запустила новую услугу «Управляемый ХотСпот». Она позволяет организовать управляемую WiFi-зону и предоставляет приветственную web-страницу для беспроводного доступа к сети интернет, ре
08.07.2013 «Энфорта» запускает спутниковый интернет

Телекоммуникационный оператор «Энфорта» начал предоставлять доступ в сеть интернет с использованием спутниковых каналов. Так
28.01.2013 «Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance

Национальный оператор связи «Энфорта» вступил в международную некоммерческую организацию, объединяющую интересы сотен веду
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее

CNews: С какими результатами "Энфорта" закончила 2011 год? Теодор Шелл: Поскольку "Энфорта" – это частная, а не публ
10.10.2012 «Энфорта» подключит 150 малых городов

Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о запуске очередной фазы географической экспансии, которая включает в себя 1
17.07.2012 Услуги «Энфорты» теперь можно оплатить с помощью «Единого кошелька»

с компьютера или любого мобильного устройства — оператор по предоставлению услуг связи для бизнеса «Энфорта» стал доступен в списке провайдеров на сайте w1.ru. Чтобы оплатить счет за интернет,

11.04.2012 «Энфорта» запускает новые продукты для бизнеса

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» разработал и запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию новые продукты для бизнеса:
14.03.2012 «Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ

Национальный оператор связи «Энфорта» подвел итоги своей работы на выборах президента Российской Федерации, которые состоя
18.01.2012 «Энфорта» увеличила зону покрытия сети в Московской области

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» увеличил зону покрытия сети беспроводного широкополосного радиодоступа в интернет (Б
23.12.2011 «Энфорта» увеличила количество подключенных точек по нацпроекту «Образование» более чем в два раза

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» организовал подключение к интернету еще 403 точек в рамках приоритетного национально
24.10.2011 «Энфорта» открыла филиал в Калининграде

де. Это шестой по счету город, наряду с Читой, Тверью, Ставрополем, Брянском и Вологдой, в которых «Энфорта» открылась в 2011 г. Услуги связи «Энфорта» оказывает во всех районах Калининг
13.09.2011 «Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ

«Энфорта» объединила в единую сеть новую и старую телевышки в городе Улан-Удэ. Как сообщается,
09.09.2011 Иркутский филиал «Энфорты» подключил к интернету автоцентр BMW

й автоцентр по продаже всех моделей BMW официально откроется в Иркутске в сентябре-октябре 2011 г. «Энфорта» вела переговоры о подключении «BMW-центра» с начала лета, и вот, к концу августа, ко
29.08.2011 «Энфорта» провела ребрендинг

Национальный оператор профессиональных услуг связи «Энфорта» переходит на новый фирменный стиль. Необходимость рестайлинга была обусловлена выход
26.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Чите

Национальный оператор связи «Энфорта» продолжает географическую экспансию в регионы и открывает свой филиал в Чите. «Мы ра
20.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Твери

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугоро
19.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Ставрополе

Национальный оператор связи «Энфорта» открыл новый филиал в Ставрополе. «Ставрополь является не только столицей края, но и
18.07.2011 «Энфорта» организовала услуги внутренней телефонии для МЧС в Приморском крае

Компания «Энфорта» организовала подключение внутренней телефонии для ГУ ЦУКС МЧС РФ по Приморскому краю
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке

В течение месяца компания «Энфорта» подключила 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» в разных городах Дальневосточного округ
07.07.2011 Клиенты «Энфорты» переведены на обслуживание в единый контакт-центр

Клиенты национального оператора «Энфорта» переведены на обслуживание в единый контакт-центр. Теперь все клиенты «Энфорты» полу
26.05.2011 «Энфорта» вышла на рынок коммерческой недвижимости

За неполные 5 месяцев 2011 г. «Энфорта» покрыла сетью 1 млн кв. метров коммерческой недвижимости по всей России. Таким образ
19.04.2011 Число корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 40 тыс.

Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 40-тысячного корпоративного клиента. Юбилейным клиентом «Энфорты» стала тр
13.04.2011 «Энфорта» открыла филиал в Элисте

В Элисте запущена сеть национального оператора связи «Энфорта». «Энфорта» предлагает своим клиентам – предприятиям различных масштабов и сфе
05.04.2011 «Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России

Национальный оператор связи «Энфорта» объявил итоги деятельности за 2010 г. В прошедшем году «Энфорта» открыла свои
16.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Пскове

В Пскове открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «С этого момента мы рады предложить всем псковским предприятиям и учреждениям полны
01.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Смоленске

Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Смоленске. «Наша компания с 2005 г. ведет активную экспансию

15.02.2011 «Энфорта» увеличила зону покрытия на Сахалине

ниями, профессиональным сервисом и внимательным и предупредительным отношением, которые предлагает «Энфорта» своим клиентам, - рассказывает коммерческий директор Южно-Сахалинского филиала «Энфо
28.01.2011 «Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае

т «Энфорте» решение своих телекоммуникационных задач, – рассказывает коммерческий директор филиала «Энфорты» в Хабаровске Алексей Гусев. – Теперь к ним присоединяются и учреждения судебной сист
21.12.2010 ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб.

«Энфорта» получила от «Европейского банка реконструкции и развития» (ЕБРР) кредит в сумме 450

08.12.2010 «Энфорта» приобрела волоконно-оптический ресурс в Рязани

Национальный оператор связи «Энфорта» приобрел волоконно-оптический ресурс у компании «Новые телекоммуникации» (торговая м
30.11.2010 «Энфорта» завершила реорганизацию пяти дочерних компаний

Национальный оператор связи «Энфорта» (компания «Престиж-Интернет») объявил о завершении реорганизации пяти дочерних компа
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet

Национальный оператор связи «Энфорта» объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций компании КТС (торговая марка

17.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Набережных Челнах

В Набережных Челнах открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «Набережные Челны - второй город республики Татарстан, в котором бизнес-сообщество

02.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Орле

Филиал национального оператора связи «Энфорта» открылся в Орле. «Запуск Орловского филиала «Энфорты» мы готовили долго и кропотливо
27.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Череповце

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Череповец. «Как известно, без интернета сегодня не обходится

25.10.2010 «Энфорта» предоставит услуги связи «Находкинской электросети»

мобильность технологии WiMAX, а главное, надежность канала и уровень сервиса, которые обеспечивает «Энфорта», становятся основными критериями выбора провайдера бизнесом города».
21.10.2010 Количество корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 35 тыс.

Национальный оператор связи «Энфорта» подключил 35-тысячного корпоративного клиента к своей сети. Юбилейным клиентом «Энфо

Публикаций - 116, упоминаний - 120

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 27
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8126 21
InfiNet Wireless - Инфинет 51 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 13
Ростелеком - Связьинвест 1650 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 761 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 11
Yandex - Яндекс 6144 10
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 129 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1027 10
5nine Software 1875 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 12 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2548 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 466 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 401 7
Intel Corporation 11756 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 6
EPAM Vested Development 16 6
7348 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 418 6
Ланит - Comptek - Комптек 188 6
АФК Система ПАО 1743 6
Вайнах Телеком 32 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 6
ГКС - Группа компаний Систематика 301 6
Электросвязь 252 5
Lenovo Motorola 3506 5
Revo Technologies 7 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 5
Alvarion Technologies 66 5
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 5
GTS - Global Telesystems 41 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 413 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 92 20
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 95 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 7
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 38 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 7
UFG Private Equity 22 6
Sumitomo Group 44 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 299 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 5
FGI Wireless 13 5
PPE Group 12 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 277 5
Альфа-Банк 1551 5
Gett 73 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 5 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 4
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 3
Газпром ПАО 1179 2
Intel Capital 149 2
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 7 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Норвик банк - Вятка банк 2 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 1
Volga Gas 1 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 1
Russia Partners 26 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 33 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 4 1
Байкал Сервис ТК 7 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 123 1
Некстер ИК 33 1
Мастер-Банк 1 1
Находкинская электросеть - Территориальная энергосетевая компания 1 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 533 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 4
Президент Российской Федерации 3374 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 615 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1410 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 2
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
Администрация Перми 8 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 46 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 16 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 4 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 52 1
Верховный суд РФ - УСД - Управления судебного департамента 4 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 1
Мосгортранс ГУП 95 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 7
WiMAX Forum 53 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 65
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 23
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 16
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5G - пятое поколение мобильной связи 3544 10
5G NSA - 5G Non-Standalone 1865 10
5G NR - 5G New Radio 1873 10
5G SA - 5G Standalone 1864 10
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1864 10
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 9
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2336 8
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 8
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 623 7
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 576 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 126 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 6
InfiNet - Revolution 5000 0 5
Microsoft Windows 2000 940 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 4
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 9 3
Age of Kings 3459 2
Microsoft Windows BitLocker 64 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 20 2
Oracle Java - язык программирования 2643 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 37 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 1 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 147 1
МегаФон WiMAX-сеть 1 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 40 1
Schneider Electric APC InfraStruxure 0 1
Yota WiMAX-сеть 10 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
Quantum Communications - Квантум Интернет-Телефония-Wi-Fi 2 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 10 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 2 1
ВГТРК - Смотрим 555 1
Gilat SkyAbis 1 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
Apple iOS 6911 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 1
Microsoft Skype 1975 1
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 55 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 1
Интерфакс СПАРК 172 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 31 1
Myspace - социальная сеть 618 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3804 1
Microsoft Teams - MS Teams 394 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 197 1
Google Android 13007 1
Gilat SkyEdge VSAT 1 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 184 1
Microsoft Exchange 1306 1
Тайнов Олег 20 20
Ратников Виктор 20 13
Анкилов Константин 102 7
Кузяев Андрей 64 6
Богуславский Леонид 34 6
Calvey Michael - Калви Майкл 9 5
Солонин Виталий 89 5
Кусков Денис 219 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Щеголев Игорь 691 4
Швайкин Сергей 5 3
Ивашенцева Елена 9 3
Мардер Наум 116 3
Кочегаров Петр 10 3
Климарев Михаил 48 3
Титов Игорь 3 3
Рыбалко Станислав 9 3
Житинский Сергей 11 2
Королев Игорь 61 2
Царева Юнона 5 2
Брюквин Юрий 294 2
Богатов Антон 79 2
Кадыров Рамзан 16 2
Овчинников Борис 129 2
Кочетков Владислав 248 2
Ермаков Юрий 2 2
Морошкин Александр 118 2
Лашкина Елена 31 2
Сухов Алексей 10 2
Белковский Станислав 32 2
Иванов Андрей 51 2
Рябов Игорь 27 2
Портной Сергей 8 2
Ситников Сергей 77 2
Андреева Екатерина 47 2
Россия - РФ - Российская федерация 127173 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14114 41
Европа 11993 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 14
Россия - СФО - Новосибирск 3791 12
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2644 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1901 10
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 548 10
Украина 6788 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3320 9
Россия - ЦФО - Тульская область 1080 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2257 9
Европа Восточная 3027 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2584 8
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 580 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 8
Азия - Азиатский регион 4269 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 8
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 352 7
Казахстан - Республика 4929 7
Россия - Сибирь 1787 7
Америка Северная 2631 7
Нидерланды 2226 7
Ближний Восток 2717 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 976 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 786 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 554 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1022 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1445 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2625 6
Россия - СЗФО - Псковская область 576 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 815 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28351 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26875 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 17
Абонентская база - Абонентская плата 1373 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2103 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7424 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2962 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4922 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 512 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6590 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9004 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 746 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1103 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1410 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 714 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 4
Аренда 1259 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7834 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 32 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 96 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 271 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 96 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1382 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция 495 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2695 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 9
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 578 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10517 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 861 3
Прайм - Агентство экономической информации 797 2
РИА Новости 781 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 2
Bloomberg 1116 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 36 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 28 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Informa - Informa Telecoms & Media 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1010 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 56 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 1
Moody's Investors Service 56 1
Deloitte Technology Fast 8 1
MForum Analytics 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
Market Intelligence Center - MIC 2 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 6
РАН - Российская академия наук 1780 5
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 11
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1556 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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