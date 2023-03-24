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ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Телемир
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.03.2023
|Mango Office подвела итоги 2022 года 1
|25.12.2019
|«ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг 1
|25.03.2019
|Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
|15.11.2018
|«ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 2
|09.04.2018
|«ЭР-Телеком» объявил о завершении сделки по приобретению 100% компании «Телемир» 3
|13.02.2018
|«ЭР-Телеком» приобрел липецкого оператора «Телемир» 2
Публикаций - 7, упоминаний - 12
ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузяев Андрей 72 4
|Ратников Виктор 21 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.