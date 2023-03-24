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ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Телемир

СОБЫТИЯ

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24.03.2023 Mango Office подвела итоги 2022 года 1
25.12.2019 «ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
15.11.2018 «ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 2
09.04.2018 «ЭР-Телеком» объявил о завершении сделки по приобретению 100% компании «Телемир» 3
13.02.2018 «ЭР-Телеком» приобрел липецкого оператора «Телемир» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 3
ЭР-Телеком Холдинг - Брянские кабельные сети - Стом и К - Брянск Связь Телеком - Брянск Связь-ТВ 3 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
iiko - айко 62 1
Морион 17 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 9 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Developer - М.Девелопер 3 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
LG Electronics 3735 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МегаФон Ритейл 85 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 34 1
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
ВестКолл - WestCall 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
UFG Private Equity 39 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Перми 23 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 4
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Mango Talker 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
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