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ЭР-Телеком Холдинг
Дом.ru TV


25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
18.05.2017 Выручка «ЭР-Телекома» за первый квартал 2017 года выросла на 20% 1
13.07.2016 «Дом.ru» запускает пакет услуг для любителей HD 1
11.02.2016 «Дом.ru» увеличил количество HD-каналов до 65 2
08.10.2015 «Дом.ru» запускает «Мультирум» 1
16.09.2015 «Дом.ru» улучшил качество цифровых телеканалов 1
14.09.2015 «Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с 1
06.07.2015 «Дом.ru» снижает стоимость установки оборудования для цифрового ТВ 1
03.07.2015 «Дом.ru» повысил качество телетрансляций 1
17.06.2015 «Дом.ru» запускает 28 новых цифровых телеканалов 1
15.06.2015 Клиенты «Дом.ru TV» получили доступ к новым видеосервисам 1
08.06.2015 «Дом.ru» увеличил число телеканалов для просмотра с мобильных устройств 1
18.05.2015 «Дом.ru» улучшил качество видео в мультискрине 2
29.04.2015 «Дом.ru» запускает 2 новых телеканала 1
31.03.2015 Все клиенты «Дом.ru» теперь могут смотреть ТВ с мобильных устройств 2
10.03.2015 «Дом.ru» разогнал интернет в Челябинске до 200 Мбит/с 2
11.02.2015 «Дом.ru» запустил обновленную линейку тарифов 1
06.02.2015 «Дом.ru» улучшает качество кабельного ТВ 1
26.01.2015 Все абоненты «Дом.ru TV» смогут смотреть ТВ с мобильных устройств 2
23.01.2015 «Дом.ru» внедрил систему защиты телеконтента 1
19.01.2015 Абонентам «Дом.ru TV» стал доступен видеосервис Megogo 2
16.12.2014 «Дом.ru» обновил собственный сайт 1
12.09.2014 «Дом.ru» запускает приставку для просмотра HD-каналов на любом телевизоре 1
02.06.2014 Пресс-конференция: Облачные игры как конкуренты приставкам NextGen 1
18.03.2014 «Дом.ru» запускает новую ТВ-приставку 3
24.02.2014 «Дом.ru» увеличил долю рынка 1
13.12.2013 «Дом.ru» подключил к платному ТВ более 2,5 млн абонентов 3
15.08.2013 «Дом.ru» запускает новые пакетные предложения 1
30.05.2013 «Дом.ru» добавил новые HD-каналы 2
26.02.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение в 4 городах 1
22.01.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV» в 5 городах 2
24.12.2012 «Дом.ru» запускает 11 новых HD-каналов 2
04.12.2012 «Дом.ru» подключил 5 млн абонентов 1
27.11.2012 Абоненты HD-телевидения «Дом.ru TV» получили доступ к 5 новым сервисам 1
26.10.2012 Абоненты «Дом.ru TV» смогут заказать еду через телевизор 3
22.08.2012 «Дом.ru» запустил новые пакетные предложения из базовых услуг связи 1
14.08.2012 Телеком-оператор «Дом.ru» запустил услугу «Дом.ru TV» в Казани, Санкт-Петербурге и Саратове 3
09.08.2012 «Дом.ru» увеличил количество лицензионного видеоконтента в «Дом.ru TV» 3
19.07.2012 «Дом.ru» подключил 4,5 млн абонентов 1
10.07.2012 «Дом.ru» запускает в 9 городах новую услугу «Дом.ru TV. Центр домашних развлечений» 1

Публикаций - 40, упоминаний - 59

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Samsung Electronics 5730 1
LG Electronics 1875 1
IBM 3557 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Actility 5 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Акадо Екатеринбург 23 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Правительство РФ 2208 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Apple iOS 5742 7
Google Android 10751 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Speedtest by Ookla 32 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple macOS 934 1
Кузяев Андрей 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Пензенская область 349 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Усолье-Сибирское 22 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Чебоксары 158 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Томск 452 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Красноярск 853 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770178, в очереди разбора - 673860.
Создано именных указателей - 46354.
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