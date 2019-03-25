Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭР-Телеком Холдинг
Дом.ru TV
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Публикаций - 40, упоминаний - 59
ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
|МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
|МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
|Кузяев Андрей 59 1
|EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
|CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770178, в очереди разбора - 673860.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770178, в очереди разбора - 673860.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru