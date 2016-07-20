Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Караоке
Публикаций - 67, упоминаний - 68
Караоке упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2162 1
|Мосгорсуд - Московский городской суд 334 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1736 4
|Малафеев Андрей 51 2
|Гальцев Евгений 18 2
|Лепс Григорий 4 1
|Баранов Михаил 7 1
|Наумов Станислав 25 1
|Бутусов Вячеслав 2 1
|Гагарина Полина 9 1
|Приданцев Сергей 143 1
|Хуциев Александр 1 1
|Гамзатов Гамзат 14 1
|Корняков Арслан 18 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Калугин Сергей 168 1
|Роднова Анна 9 1
|Завязкин Роман 12 1
|Иванов Михаил 78 1
|Чернышенко Дмитрий 276 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru