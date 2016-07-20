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Караоке



20.07.2016 Власти ополчились на сайты с караоке из-за Лепса и Бутусова
06.07.2016 Акустика LG XBoom FH6 - дискотека, кинотеатр и караоке
15.05.2013 ЦРТ выпустил бесплатное караоке-приложение для iPad
29.04.2008 MySpace запустила сайт для любителей караоке
09.11.2005 Тест караоке-"раскладушки" от LG

Публикаций - 67, упоминаний - 68

Караоке упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7888 19
OnePlus - BBK Electronics 370 6
LG Electronics 3180 5
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 236 5
Samsung Electronics 9047 3
Sony 5896 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 708 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 2
Xoro Eectronics 66 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 178 2
Yandex - Яндекс 4726 2
Twitter 2332 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1851 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 1
Digitall Electronics 23 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 1
БИС - Банковские информационные системы 68 1
Google LLC 9691 1
Bolt 21 1
Rolsen Electronics 77 1
Polar - Полар 50 1
Vitek - Голдер Электроникс 35 1
TI - Texas Instruments Incorporated 792 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 69 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 256 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1001 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 1
Toshiba Corporation 2807 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1478 1
Meta - Facebook 4154 1
Microsoft Corporation 21633 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 1
Nokia Corporation 5297 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1747 1
Xiaomi 1008 1
Huawei 3059 1
Star Media 11 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Carl Zeiss 283 1
Орион-Экспресс - Телекарта 134 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 78 1
UMG - Universal Music Group 250 1
Sony Music Entertainment 138 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 61 1
Daewoo 75 1
Сидиком Паблишинг 2 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2162 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 334 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1736 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 777 20
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3281 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 4774 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 23826 9
Родительский контроль - Детский режим 428 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8970 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10179 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 923 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 5
DivX - видеокодек 423 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 658 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3047 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5097 4
WMA - Windows Media Audio 927 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6721 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2098 4
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 3
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 96 3
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3573 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 3
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 184 3
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 130 3
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 559 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 653 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4947 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4267 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6356 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1345 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5188 2
Xvid - видеокодек 187 2
AVI - Audio Video Interleave 396 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 2
QWERTY-клавиатура 636 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 7
Google YouTube - Видеохостинг 2188 4
Google Android 11623 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 41 3
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 588 2
Apple - App Store 2369 2
Sony Walkman 222 2
Apple iTunes Store 1035 2
Myspace - социальная сеть 634 2
Eastman Kodak Picture CD 43 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1104 2
Apple iOS 6265 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5947 1
Google Daydream 23 1
Яндекс.Пробки 41 1
Dolby Pro Logic 49 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 486 1
Samsung DVD-проигрыватель 9 1
Toshiba SmartMEDIA 150 1
OnePlus - BBK LD 5 1
LG V - серия смартфонов 41 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 92 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 1
Dropbox - Файловый хостинг 423 1
WhatsApp Messenger 704 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 255 1
Google Play - Google Store - Android Market 2654 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 624 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 113 1
Microsoft Windows Media Player 518 1
Oracle Java - язык программирования 2462 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1333 1
Microsoft Windows 7 1760 1
Amedia Premium HD 28 1
Малафеев Андрей 51 2
Гальцев Евгений 18 2
Лепс Григорий 4 1
Баранов Михаил 7 1
Наумов Станислав 25 1
Бутусов Вячеслав 2 1
Гагарина Полина 9 1
Приданцев Сергей 143 1
Хуциев Александр 1 1
Гамзатов Гамзат 14 1
Корняков Арслан 18 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Калугин Сергей 168 1
Роднова Анна 9 1
Завязкин Роман 12 1
Иванов Михаил 78 1
Чернышенко Дмитрий 276 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 96045 13
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 346 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12169 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 852 2
Япония 8447 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 833 2
Россия - ДФО - Амурская область 491 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38351 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30225 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 976 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 144 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 346 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 251 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 231 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 82 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 623 1
Канада 3067 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 614 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 622 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1126 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 656 1
Азия - Азиатский регион 3305 1
Южная Корея - Республика 3593 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2025 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2143 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10325 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 234 1
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1134 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 174 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 841 3
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Пиратство - Авторское право 317 1
Русский язык 3541 1
Денежные переводы 651 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1891 1
FT - Financial Times 1098 1
National Geographic 69 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 191 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Reddit 216 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 67500.
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