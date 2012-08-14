Объявлен победитель конкурса Rolsen Завершился совместный конкурс компании Rolsen и портала Zoom.cnews.ru. Победителем и обладателем главного приза - планшета Rolsen Joy 8", стал Монахов Роман Николаевич. В ходе акции участники должны были зайти в специальный р

Rolsen RTB Joy: максимум возможностей за минимум цены олее 50 различных планшетов с IPS-матрицей (как у iPad) в экранах диагональю от 7 дюймов и выше. Среди них до недавнего времени не было ни одной модели с 8-дюймовой диагональю и одной из первых стала Rolsen RTB 8.4 Joy. Rolsen RTB Joy Внешний вид Планшет имеет достаточно тонкий корпус, выполненный из прочного АБС-пластика. Края корпуса закруглены. Тыльная сторона планшета имеет релье

GIFT: Функциональные детали или бесполезные «навороты»? Как не стать жертвой Качество и многофункциональность – вот основные критерии, которыми руководствуется компания, обновляя свой модельный ряд. Шаг за шагом, от серии к серии, новые модели LCD Rolsen становятся еще более технологичными, функциональными, инновационными. Сегодня мы представляем новый жидкокристаллический телевизор Rolsen RL-42B01F Full HD с разрешением 1920х1080

Rolsen Hi-Tech Box: ЖК-телевизор со встроенным ПК Корейская компания Rolsen представляет 42-дюймовый ЖК-телевизор со встроенным ПК, модель Hi-Tech Box. Устройство вобрало в себя лучшие фирменные технологии, которые позволяют достичь высокого качества изображения

Rolsen представляет новую плазму с экраном 50 дюймов Компания Rolsen пополняет линейку плазменных телевизоров новой широкоформатной моделью RP50H10 с длиной диагонали 50 дюймов в корпусе из глянцевого черного пластика. Телевизор оборудован плазменной пане

Rolsen анонсировал ЖК-телевизоры со встроенным DVD-рекордером Корейская компания Rolsen Electronics анонсировала на российском рынке линейку ЖК-телевизоров со встроенным DVD-

Новая модель ЖК-телевизора Rolsen со встроенным DVD-плеером На российском рынке появилась новая модель телевизора Rolsen — RL-26D50D. В новинке используется матрица LG-Philips с фирменной системой Proline+, благодаря которой для управления всеми параметрами применяется один процессор, отвечающий за сохране

Rolsen RL-42B01F Full HD с 2-мя USB-портами и картой памяти «memory card mode» Сегодня мы представляем новый жидкокристаллический телевизор Rolsen RL-42B01F Full HD с разрешением 1920х1080. Одна из особенностей этой модели в том, что она оснащена двумя встроенными High Speed (высокоскоростными) USB-портами. Казалось бы, так ли важн

Rolsen поддержала формат HD Компания Rolsen представила новые модели ЖК-телевизоров с поддержкой HD (High Definition). Данные модели выпускаются с экранами от 26 до 37 дюймов. К Новому году, компания обещает выпустить на российски

Rolsen анонсировал новую серию ЖК-телевизоров Компания Rolsen представила новые широкоформатные жидкокристаллические телевизоры D50. Серия включает в себя две модели — RL-32D50 и RL-32D50D с диагональю экрана 32 дюйма. Обе модели используют ши

Rolsen обновил линейку ЖК-телевизоров Компания Rolsen Electronics объявила о выпуске новых моделей ЖК-телевизоров со встроенным DVD-проигрыв

Rolsen представил телевизоры со встроенным DVD Компания Rolsen представила два новых 17-дюймовых ЖК-телевизора (мультивизора) RL-17D40D и RL-17D40DSR со встроенным DVD-проигрывателем, поддерживающим все известные медиаформаты, за исключением HD-DVD

Rolsen выпустил компактный ЖК-телевизор Корейская компания Rolsen Electronics представила новый жидкокристаллический телевизор RL-15x40 с диагональю 15

Рынок телевизоров: российские производители наступают ым годом, производители солидарны. Правда, в оценках этого роста они расходятся. По данным компании Rolsen Electronics, выпускающей телевизоры как под собственным брендом, так и под маркой LG,

Rolsen завалит ближнее зарубежье телевизорами Компания Rolsen сообщила, что в марте начались массированные поставки телевизоров российского производства в республики бывшего СССР. Согласно заключенным контрактам, в три государства СНГ – Украину, Мо

Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски Компания Rolsen начала производство нового продукта в своей линейке DVD-техники – DVD рекордера. Это первый DVD- рекордер, выпущенный под российской торговой маркой. Rolsen RDR 401i поддерживает

Rolsen анонсировал новую серию телевизоров Компания Rolsen объявила о поступлении в розничную продажу в феврале 2004 года новой серии своих телевизоров - Midline. С февраля 2004 поступят в продажу 4 новых модели ТВ Rolsen с улучшенным диз

Rolsen представил новые модели плазменных ТВ Rolsen обновил линейку плазменных телевизоров - теперь в ней присутствуют модели Solaris с размерами экрана по диагонали 50 и 60 дюймов. Модель Rolsen Solaris RP-50P10 имеет диагональ эк

Rolsen приступает к выпуску MP3-плееров Компания Rolsen анонсировала выпуск в январе 2004 года на рынок нового продукта – MP3-Flash-плеера. На рынок выйдут три модели - Rolsen RP3-511, Rolsen RP3-512, Rolsen RP3-515, отли

Rolsen: снегопад новинок Компания Rolsen объявила о поступлении в продажу своих новых моделей телевизоров, DVD-плееров, ЖК и плазменных ТВ. Так, в продажу перед Новым годом и в январе поступят жидкокристаллические ТВ Rolsen<

«Рубин» слился с Rolsen Electronics Производственный опыт Rolsen в России начался в 1995 году, когда холдинг начал собирать в России телевизоры по зака

Rolsen: дешевый цветной мобильник и смартфон Сотовый телефон Rolsen G82 – молодежная трубка с цветным экраном. Телефон оснащен функциями SMS и EMS, WAP 2.0, GPRS CLASS 8. Кроме того, предусмотрены часы, органайзер, будильник, мощный вибровызов и набор иг

Rolsen создал новую серию телевизоров Компания Rolsen выпускает осенью в продажу новую серию своих телевизоров с диагональю 21 дюйм. Новая серия получила название Rolsen ProLine. В нее входят 2 модели c абсолютно плоским экраном -

Rolsen представил три новых модели мобильников ” В период с конца сентября по декабрь 2003 года на российский рынок выйдут очередные новинки Rolsen – 3 новых модели мобильных телефонов. Это Rolsen GM 882, Rolsen G 40 и Rolsen G 80. Телефон Rolsen GM 882 относится к классу “бюджетных” аппаратов, в ценово

Rolsen выпустил комбайн Kомпания Rolsen сообщила всем о поступлении в продажу в конце сентября еще одного представителя DVD-семейства Rolsen. Это комбинированный DVD/VHS-плеер Rolsen R2V 400. В Rolsen R2V

Rolsen представил 2 новинки для домашнего кино Компания Rolsen сообщила о начале производства двух новых моделей «однокоробочных» домашних кинотеатров - Rolsen RHT 860 и Rolsen RHT 870. Модели имеют следующие особенности: алюминиевые к

Rolsen выходит на рынок ЖК-мониторов LC515 Компания Rolsen официально объявила о начале освоения рынка ЖК-мониторов. В настоящее время уже изготовлены первые опытные образцы - 15-дюймовые модели LC515 и LC516 и 17-дюймовая модель LC717. Мониторы

Rolsen представил недорогие домашние кинотеатры Компания Rolsen представила сразу три домашних кинотеатра "в одной коробке" - модели Rolsen RHT 520, Rolsen RHT 610 и Rolsen RHT 640. Последняя модель появится на прилавках в август

Rolsen расширил линейку DVD-плееров Компания Rolsen представила на днях три новых модели DVD-проигрывателей. Модельный ряд Rolsen пополнился плеерами RDV 600, RDV 800 и RDV 510. В августе к нему добавятся модели RDV 620 и RDV 630.

Rolsen выпустил первый DVD-DivX-плеер Компания Rolsen объявила о начале производства новой модели DVD-плеера RDD–110 с возможностью проигрывания фильмов, записанных в формате MPEG4 (DivX). Он оснащен мощным новейшим процессором Sigma Design

Rolsen представил очередной мобильник Компания Rolsen с 1 августа сего года начинает розничную продажу новой модели своих сотовых телефонов – GM 822, сообщает пресс-служба Rolsen. Модель GM 822 отличается современным молодежным дизай

Rolsen представил планы на будущее Руководство компании Rolsen рассказало на пресс-конференции, прошедшей на этой неделе, о достижениях и планах компании. Основным докладчиком выступил директор по маркетингу Леонид Осипов. Журналистам были представл

RKD 900 – DVD-караоке-плеер от Rolsen 1 июля в продажу поступает новинка Rolsen – DVD-караоке-плеер RKD 900. Новый DVD-караоке-плеер работает с миди-караоке-файлами, записанными на DVD-диски, при этом емкость одного диска составляет 10 тыс. песен! Rolsen RKD-

Летние ТВ-новинки Rolsen Rolsen запустил в продажу новые модели телевизоров с абсолютно плоским экраном (серия Rolsen Reflex) С21R90, C21R21 и их варианты с кинескопом LG.Philips Displays – модели С2190 и С2121. Таким образом, модельный ряд ТВ Rolsen в розничной продаже увеличился с 16 до 20 моде

Rolsen расширяет сеть сервис-центров В июне текущего года количество авторизованных сервис-центров, обслуживающих технику компании Rolsen, достигло отметки 283, сообщается в пресс-релизе компании.Таким образом за год сервисная сеть компании выросла более чем на треть. На данный момент по количеству сервисных центров компан

На покорение рынка мобильников Rolsen потратит около $2 млн. Как мы уже сообщали, корейско-российская компания Rolsen собирается начать выпуск сотовых телефонов. Сегодня пресс-служба компании предоставила некоторые дополнительные детали. Сотовые телефоны моделей Rolsen GM 940 и GM 822 выходят на

Rolsen запускает новую производственную линию Компания Rolsen объявляет о запуске новой улучшенной линии по производству мониторов на собственном заводе во Фрязино (Московская обл.). Новая линия позволяет улучшить качество производимой продукции, а

Rolsen выходит на рынок видеомагнитофонов: представлено 3 модели Rolsen расширил модельный ряд выпускаемых продуктов: в июне на российский рынок выходит видеотехника Rolsen. Это видеомагнитофоны RVC-600, RVC-400 и видеоплеер RVP-200. Rolsen RVC-600 – топ-модель в линейке видео Rolsen. Это мультисистемный шестиголовочный видеомагнитофон, с си

Rolsen приобретает заводы за рубежом Rolsen-Korea, головной офис компании Rolsen, объявил о приобретении блокирующего 30-процентного пакета акций одного из производств