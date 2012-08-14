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Rolsen Electronics

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14.08.2012 Объявлен победитель конкурса Rolsen

Завершился совместный конкурс компании Rolsen и портала Zoom.cnews.ru. Победителем и обладателем главного приза - планшета Rolsen Joy 8", стал Монахов Роман Николаевич. В ходе акции участники должны были зайти в специальный р
26.05.2012 Rolsen RTB Joy: максимум возможностей за минимум цены

олее 50 различных планшетов с IPS-матрицей (как у iPad) в экранах диагональю от 7 дюймов и выше. Среди них до недавнего времени не было ни одной модели с 8-дюймовой диагональю и одной из первых стала Rolsen RTB 8.4 Joy. Rolsen RTB Joy Внешний вид Планшет имеет достаточно тонкий корпус, выполненный из прочного АБС-пластика. Края корпуса закруглены. Тыльная сторона планшета имеет релье
03.12.2008 GIFT: Функциональные детали или бесполезные «навороты»? Как не стать жертвой

Качество и многофункциональность – вот основные критерии, которыми руководствуется компания, обновляя свой модельный ряд. Шаг за шагом, от серии к серии, новые модели LCD Rolsen становятся еще более технологичными, функциональными, инновационными. Сегодня мы представляем новый жидкокристаллический телевизор Rolsen RL-42B01F Full HD с разрешением 1920х1080
08.11.2007 Rolsen Hi-Tech Box: ЖК-телевизор со встроенным ПК

Корейская компания Rolsen представляет 42-дюймовый ЖК-телевизор со встроенным ПК, модель Hi-Tech Box. Устройство вобрало в себя лучшие фирменные технологии, которые позволяют достичь высокого качества изображения
06.08.2007 Rolsen представляет новую плазму с экраном 50 дюймов

Компания Rolsen пополняет линейку плазменных телевизоров новой широкоформатной моделью RP50H10 с длиной диагонали 50 дюймов в корпусе из глянцевого черного пластика. Телевизор оборудован плазменной пане
20.06.2007 Rolsen анонсировал ЖК-телевизоры со встроенным DVD-рекордером

Корейская компания Rolsen Electronics анонсировала на российском рынке линейку ЖК-телевизоров со встроенным DVD-
09.02.2007 Новая модель ЖК-телевизора Rolsen со встроенным DVD-плеером

На российском рынке появилась новая модель телевизора Rolsen — RL-26D50D. В новинке используется матрица LG-Philips с фирменной системой Proline+, благодаря которой для управления всеми параметрами применяется один процессор, отвечающий за сохране
22.01.2007 Rolsen RL-42B01F Full HD с 2-мя USB-портами и картой памяти «memory card mode»

Сегодня мы представляем новый жидкокристаллический телевизор Rolsen RL-42B01F Full HD с разрешением 1920х1080. Одна из особенностей этой модели в том, что она оснащена двумя встроенными High Speed (высокоскоростными) USB-портами. Казалось бы, так ли важн
24.11.2006 Rolsen поддержала формат HD

Компания Rolsen представила новые модели ЖК-телевизоров с поддержкой HD (High Definition). Данные модели выпускаются с экранами от 26 до 37 дюймов. К Новому году, компания обещает выпустить на российски
16.10.2006 Rolsen анонсировал новую серию ЖК-телевизоров

Компания Rolsen представила новые широкоформатные жидкокристаллические телевизоры D50. Серия включает в себя две модели — RL-32D50 и RL-32D50D с диагональю экрана 32 дюйма. Обе модели используют ши
11.09.2006 Rolsen обновил линейку ЖК-телевизоров

Компания Rolsen Electronics объявила о выпуске новых моделей ЖК-телевизоров со встроенным DVD-проигрыв
07.08.2006 Rolsen представил телевизоры со встроенным DVD

Компания Rolsen представила два новых 17-дюймовых ЖК-телевизора (мультивизора) RL-17D40D и RL-17D40DSR со встроенным DVD-проигрывателем, поддерживающим все известные медиаформаты, за исключением HD-DVD

19.07.2006 Rolsen выпустил компактный ЖК-телевизор

Корейская компания Rolsen Electronics представила новый жидкокристаллический телевизор RL-15x40 с диагональю 15 
02.04.2004 Рынок телевизоров: российские производители наступают

ым годом, производители солидарны. Правда, в оценках этого роста они расходятся. По данным компании Rolsen Electronics, выпускающей телевизоры как под собственным брендом, так и под маркой LG,

04.03.2004 Rolsen завалит ближнее зарубежье телевизорами

Компания Rolsen сообщила, что в марте начались массированные поставки телевизоров российского производства в республики бывшего СССР. Согласно заключенным контрактам, в три государства СНГ – Украину, Мо
13.02.2004 Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски

Компания Rolsen начала производство нового продукта в своей линейке DVD-техники – DVD рекордера. Это первый DVD- рекордер, выпущенный под российской торговой маркой. Rolsen RDR 401i поддерживает

27.01.2004 Rolsen анонсировал новую серию телевизоров

  Компания Rolsen объявила о поступлении в розничную продажу в феврале 2004 года новой серии своих телевизоров - Midline. С февраля 2004 поступят в продажу 4 новых модели ТВ Rolsen с улучшенным диз
21.01.2004 Rolsen представил новые модели плазменных ТВ

  Rolsen обновил линейку плазменных телевизоров - теперь в ней присутствуют модели Solaris с размерами экрана по диагонали 50 и 60 дюймов. Модель Rolsen Solaris RP-50P10 имеет диагональ эк
12.01.2004 Rolsen приступает к выпуску MP3-плееров

Компания Rolsen анонсировала выпуск в январе 2004 года на рынок нового продукта – MP3-Flash-плеера. На рынок выйдут три модели - Rolsen RP3-511, Rolsen RP3-512, Rolsen RP3-515, отли
24.12.2003 Rolsen: снегопад новинок

  Компания Rolsen объявила о поступлении в продажу своих новых моделей телевизоров, DVD-плееров, ЖК и плазменных ТВ. Так, в продажу перед Новым годом и в январе поступят жидкокристаллические ТВ Rolsen<
14.11.2003 «Рубин» слился с Rolsen Electronics

Производственный опыт Rolsen в России начался в 1995 году, когда холдинг начал собирать в России телевизоры по зака
27.10.2003 Rolsen: дешевый цветной мобильник и смартфон

Сотовый телефон Rolsen G82 – молодежная трубка с цветным экраном. Телефон оснащен функциями SMS и EMS, WAP 2.0, GPRS CLASS 8. Кроме того, предусмотрены часы, органайзер, будильник, мощный вибровызов и набор иг
12.09.2003 Rolsen создал новую серию телевизоров

Компания Rolsen выпускает осенью в продажу новую серию своих телевизоров с диагональю 21 дюйм. Новая серия получила название Rolsen ProLine. В нее входят 2 модели c абсолютно плоским экраном -

08.09.2003 Rolsen представил три новых модели мобильников

” В период с конца сентября по декабрь 2003 года на российский рынок выйдут очередные новинки Rolsen – 3 новых модели мобильных телефонов. Это Rolsen GM 882, Rolsen G 40 и Rolsen G 80.   Телефон Rolsen GM 882 относится к классу “бюджетных” аппаратов, в ценово
05.09.2003 Rolsen выпустил комбайн

Kомпания Rolsen сообщила всем о поступлении в продажу в конце сентября еще одного представителя DVD-семейства Rolsen. Это комбинированный DVD/VHS-плеер Rolsen R2V 400. В Rolsen R2V

01.09.2003 Rolsen представил 2 новинки для домашнего кино

  Компания Rolsen сообщила о начале производства двух новых моделей «однокоробочных» домашних кинотеатров - Rolsen RHT 860 и Rolsen RHT 870. Модели имеют следующие особенности: алюминиевые к
07.08.2003 Rolsen выходит на рынок ЖК-мониторов

LC515   Компания Rolsen официально объявила о начале освоения рынка ЖК-мониторов. В настоящее время уже изготовлены первые опытные образцы - 15-дюймовые модели LC515 и LC516 и 17-дюймовая модель LC717. Мониторы
30.07.2003 Rolsen представил недорогие домашние кинотеатры

Компания Rolsen представила сразу три домашних кинотеатра "в одной коробке" - модели Rolsen RHT 520, Rolsen RHT 610 и Rolsen RHT 640. Последняя модель появится на прилавках в август
30.07.2003 Rolsen расширил линейку DVD-плееров

Компания Rolsen представила на днях три новых модели DVD-проигрывателей. Модельный ряд Rolsen пополнился плеерами RDV 600, RDV 800 и RDV 510. В августе к нему добавятся модели RDV 620 и RDV 630.

23.07.2003 Rolsen выпустил первый DVD-DivX-плеер

Компания Rolsen объявила о начале производства новой модели DVD-плеера RDD–110 с возможностью проигрывания фильмов, записанных в формате MPEG4 (DivX). Он оснащен мощным новейшим процессором Sigma Design
21.07.2003 Rolsen представил очередной мобильник

  Компания Rolsen с 1 августа сего года начинает розничную продажу новой модели своих сотовых телефонов – GM 822, сообщает пресс-служба Rolsen. Модель GM 822 отличается современным молодежным дизай
11.07.2003 Rolsen представил планы на будущее

Руководство компании Rolsen рассказало на пресс-конференции, прошедшей на этой неделе, о достижениях и планах компании. Основным докладчиком выступил директор по маркетингу Леонид Осипов. Журналистам были представл
30.06.2003 RKD 900 – DVD-караоке-плеер от Rolsen

1 июля в продажу поступает новинка Rolsen – DVD-караоке-плеер RKD 900. Новый DVD-караоке-плеер работает с миди-караоке-файлами, записанными на DVD-диски, при этом емкость одного диска составляет 10 тыс. песен! Rolsen RKD-
21.06.2003 Летние ТВ-новинки Rolsen

Rolsen запустил в продажу новые модели телевизоров с абсолютно плоским экраном (серия Rolsen Reflex) С21R90, C21R21 и их варианты с кинескопом LG.Philips Displays – модели С2190 и С2121. Таким образом, модельный ряд ТВ Rolsen в розничной продаже увеличился с 16 до 20 моде
19.06.2003 Rolsen расширяет сеть сервис-центров

В июне текущего года количество авторизованных сервис-центров, обслуживающих технику компании Rolsen, достигло отметки 283, сообщается в пресс-релизе компании.Таким образом за год сервисная сеть компании выросла более чем на треть. На данный момент по количеству сервисных центров компан
02.06.2003 На покорение рынка мобильников Rolsen потратит около $2 млн.

  Как мы уже сообщали, корейско-российская компания Rolsen собирается начать выпуск сотовых телефонов. Сегодня пресс-служба компании предоставила некоторые дополнительные детали. Сотовые телефоны моделей Rolsen GM 940 и GM 822 выходят на

02.06.2003 Rolsen запускает новую производственную линию

Компания Rolsen объявляет о запуске новой улучшенной линии по производству мониторов на собственном заводе во Фрязино (Московская обл.). Новая линия позволяет улучшить качество производимой продукции, а
30.05.2003 Rolsen выходит на рынок видеомагнитофонов: представлено 3 модели

Rolsen расширил модельный ряд выпускаемых продуктов: в июне на российский рынок выходит видеотехника Rolsen. Это видеомагнитофоны RVC-600, RVC-400 и видеоплеер RVP-200.   Rolsen RVC-600 – топ-модель в линейке видео Rolsen. Это мультисистемный шестиголовочный видеомагнитофон, с си
30.05.2003 Rolsen приобретает заводы за рубежом

Rolsen-Korea, головной офис компании Rolsen, объявил о приобретении блокирующего 30-процентного пакета акций одного из производств
19.05.2003 Новые модели DVD-плееров Rolsen выходят на рынок

Корейско-российская компания Rolsen продолжает расширять свою линейку DVD и объявляет о выходе на рынок в мае сразу трех моделей DVD–техники: RDV-800, RDV-600 и домашний кинотеатр RHT-610. DVD-плеер Rolsen RDV-600 в

Публикаций - 80, упоминаний - 89

Rolsen Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3735 18
Philips 2099 15
Samsung Electronics 11065 10
Acronis - Акронис 489 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
Sony 6739 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Polar - Полар 116 5
Toshiba Corporation 2980 5
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Lenovo Motorola 3566 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Sharp Corporation 1062 3
RDV IT - РДВ Софт - РДВ Автоматизация 7 3
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 2
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 2
Hivext 13 2
Electrolux AB - Zanussi 61 2
QUMO - КУМО 24 2
Erisson 16 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Microsoft Corporation 25775 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Corporation 12811 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
HP Inc. 5883 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
ViewSonic 325 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Runa Capital 158 8
Daewoo 104 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 5
UFG Asset Management 11 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Цезарь Сателлит 43 1
Swarovski AG 74 1
Bionic Hill 3 1
QWave - венчурный фонд 4 1
АЛКОМ Корпорейшн - ALKOM Corporation 1 1
101Hotels.com 456 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
Домотехника 5 1
Эльтехника 2 1
Мадифарм 2 1
МВ-Маркет 2 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Polar Asset Management 8 1
ВЭЛТ 2 1
TA Venture 10 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Элекам ТСЦ - торгово-сервисная сеть 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Marco Polo Hotel 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Dyson 157 1
Phystech Ventures 14 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 37
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 24
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 16
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 11
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 9
Контрастность 3042 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 97 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 7
DivX - видеокодек 431 7
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 7
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Таймер - Timer 444 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 6
Аксессуары 4282 5
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Наушники - Headphones 4479 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 8
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 7
Rolsen ЖК-телевизоры 5 5
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 4
Google Android 15244 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Rolsen RDV DVD 3 3
Eastman Kodak Picture CD 43 2
iconBIT NetTAB 19 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Nokia N-Gage 73 1
Ritmix RBK 6 1
Prology Latitude 21 1
Treelogic Arcus - TFT-ридер 4 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 1
MX Media & Entertainment - MX Player 8 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 1
Treelogic Lecto 1 1
Wexler Book 11 1
iRiver Story - iRiver Cover Story 7 1
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 1
PocketBook IQ 8 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 17 1
Viewsonic VEB 1 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Toshiba Libretto 26 1
ASBIS Prestigio Libretto 2 1
Fly - Explay TXT.Book 7 1
QUMO GO! 1 1
Qumo Apollo 1 1
Eiffel - Эйфель - язык программирования 4 1
Panasonic ES - электробритвы 10 1
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 1
Белоусов Сергей 254 8
Галицкий Александр 123 5
Зубарев Илья 27 5
Данилов Игорь 24 4
Середа Дмитрий 4 4
Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 4
Ryan Charles - Райан Чарльз 10 4
Боровиков Игорь 137 4
Поляков Эдуард 5 3
Осипов Леонид 5 3
Чихачев Дмитрий 29 2
Жирухина Светлана 5 2
Giugiaro Giorgetto - Джуджаро Джорджетто 3 2
Василевский Андрей 20 2
Сенюк Надежда 33 1
Лубнин Кирилл 29 1
Егорихин Павел 8 1
Гайдаш Дмитрий 15 1
Ясиновская Юлия 16 1
Михеев Владимир 14 1
Коржаков Андрей 14 1
Синицкий Руслан 9 1
Миронов Андрей 14 1
Лю Юлия 6 1
Левантовский Александр 7 1
Колесов Олег 6 1
Тигипко Виктория 5 1
Тимофеев Евгений 7 1
Сапунов Андрей 2 1
Сухов Дмитрий 1 1
Кириллова Анна 2 1
Монахов Роман 6 1
Лезина Евгения 3 1
Татаринов Александр 3 1
Аникин Алексей 4 1
Шалаев Владимир 5 1
Галасюк Виктор 2 1
Шангина Анна 1 1
Nicholson Edward - Николсон Эдвард 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
Южная Корея - Республика 7052 14
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Украина 7928 4
Япония 13807 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Европа Восточная 3138 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Германия - Берлин 732 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Европа Континентальная 39 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 27 1
Эстония - Тартумаа - Тарту 6 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Швеция - Королевство 3782 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
ITResearch 123 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
BIONIC Univesrity - BIONIC School 1 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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