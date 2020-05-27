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Rolsen Electronics
Rolsen Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Runa Capital 153 8
|Almaz Capital Partners 118 5
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
|Техносила 218 2
|Росгосстрах 210 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
|Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
|Electrolux - Электролюкс Рус 136 1
|Indesit 41 1
|Phystech Ventures 11 1
|Белый Ветер 200 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
|Dixis - Диксис 339 1
|Grundig 24 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1765 2
|ITResearch 92 3
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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