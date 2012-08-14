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Rolsen Electronics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.08.2012
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Объявлен победитель конкурса Rolsen
Завершился совместный конкурс компании Rolsen и портала Zoom.cnews.ru. Победителем и обладателем главного приза - планшета Rolsen Joy 8", стал Монахов Роман Николаевич. В ходе акции участники должны были зайти в специальный р
|26.05.2012
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Rolsen RTB Joy: максимум возможностей за минимум цены
олее 50 различных планшетов с IPS-матрицей (как у iPad) в экранах диагональю от 7 дюймов и выше. Среди них до недавнего времени не было ни одной модели с 8-дюймовой диагональю и одной из первых стала Rolsen RTB 8.4 Joy. Rolsen RTB Joy Внешний вид Планшет имеет достаточно тонкий корпус, выполненный из прочного АБС-пластика. Края корпуса закруглены. Тыльная сторона планшета имеет релье
|03.12.2008
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GIFT: Функциональные детали или бесполезные «навороты»? Как не стать жертвой
Качество и многофункциональность – вот основные критерии, которыми руководствуется компания, обновляя свой модельный ряд. Шаг за шагом, от серии к серии, новые модели LCD Rolsen становятся еще более технологичными, функциональными, инновационными. Сегодня мы представляем новый жидкокристаллический телевизор Rolsen RL-42B01F Full HD с разрешением 1920х1080
|08.11.2007
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Rolsen Hi-Tech Box: ЖК-телевизор со встроенным ПК
Корейская компания Rolsen представляет 42-дюймовый ЖК-телевизор со встроенным ПК, модель Hi-Tech Box. Устройство вобрало в себя лучшие фирменные технологии, которые позволяют достичь высокого качества изображения
|06.08.2007
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Rolsen представляет новую плазму с экраном 50 дюймов
Компания Rolsen пополняет линейку плазменных телевизоров новой широкоформатной моделью RP50H10 с длиной диагонали 50 дюймов в корпусе из глянцевого черного пластика. Телевизор оборудован плазменной пане
|20.06.2007
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Rolsen анонсировал ЖК-телевизоры со встроенным DVD-рекордером
Корейская компания Rolsen Electronics анонсировала на российском рынке линейку ЖК-телевизоров со встроенным DVD-
|09.02.2007
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Новая модель ЖК-телевизора Rolsen со встроенным DVD-плеером
На российском рынке появилась новая модель телевизора Rolsen — RL-26D50D. В новинке используется матрица LG-Philips с фирменной системой Proline+, благодаря которой для управления всеми параметрами применяется один процессор, отвечающий за сохране
|22.01.2007
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Rolsen RL-42B01F Full HD с 2-мя USB-портами и картой памяти «memory card mode»
Сегодня мы представляем новый жидкокристаллический телевизор Rolsen RL-42B01F Full HD с разрешением 1920х1080. Одна из особенностей этой модели в том, что она оснащена двумя встроенными High Speed (высокоскоростными) USB-портами. Казалось бы, так ли важн
|24.11.2006
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Rolsen поддержала формат HD
Компания Rolsen представила новые модели ЖК-телевизоров с поддержкой HD (High Definition). Данные модели выпускаются с экранами от 26 до 37 дюймов. К Новому году, компания обещает выпустить на российски
|16.10.2006
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Rolsen анонсировал новую серию ЖК-телевизоров
Компания Rolsen представила новые широкоформатные жидкокристаллические телевизоры D50. Серия включает в себя две модели — RL-32D50 и RL-32D50D с диагональю экрана 32 дюйма. Обе модели используют ши
|11.09.2006
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Rolsen обновил линейку ЖК-телевизоров
Компания Rolsen Electronics объявила о выпуске новых моделей ЖК-телевизоров со встроенным DVD-проигрыв
|07.08.2006
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Rolsen представил телевизоры со встроенным DVD
Компания Rolsen представила два новых 17-дюймовых ЖК-телевизора (мультивизора) RL-17D40D и RL-17D40DSR со встроенным DVD-проигрывателем, поддерживающим все известные медиаформаты, за исключением HD-DVD
|19.07.2006
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Rolsen выпустил компактный ЖК-телевизор
Корейская компания Rolsen Electronics представила новый жидкокристаллический телевизор RL-15x40 с диагональю 15
|02.04.2004
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Рынок телевизоров: российские производители наступают
ым годом, производители солидарны. Правда, в оценках этого роста они расходятся. По данным компании Rolsen Electronics, выпускающей телевизоры как под собственным брендом, так и под маркой LG,
|04.03.2004
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Rolsen завалит ближнее зарубежье телевизорами
Компания Rolsen сообщила, что в марте начались массированные поставки телевизоров российского производства в республики бывшего СССР. Согласно заключенным контрактам, в три государства СНГ – Украину, Мо
|13.02.2004
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Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски
Компания Rolsen начала производство нового продукта в своей линейке DVD-техники – DVD рекордера. Это первый DVD- рекордер, выпущенный под российской торговой маркой. Rolsen RDR 401i поддерживает
|27.01.2004
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Rolsen анонсировал новую серию телевизоров
Компания Rolsen объявила о поступлении в розничную продажу в феврале 2004 года новой серии своих телевизоров - Midline. С февраля 2004 поступят в продажу 4 новых модели ТВ Rolsen с улучшенным диз
|21.01.2004
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Rolsen представил новые модели плазменных ТВ
Rolsen обновил линейку плазменных телевизоров - теперь в ней присутствуют модели Solaris с размерами экрана по диагонали 50 и 60 дюймов. Модель Rolsen Solaris RP-50P10 имеет диагональ эк
|12.01.2004
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Rolsen приступает к выпуску MP3-плееров
Компания Rolsen анонсировала выпуск в январе 2004 года на рынок нового продукта – MP3-Flash-плеера. На рынок выйдут три модели - Rolsen RP3-511, Rolsen RP3-512, Rolsen RP3-515, отли
|24.12.2003
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Rolsen: снегопад новинок
Компания Rolsen объявила о поступлении в продажу своих новых моделей телевизоров, DVD-плееров, ЖК и плазменных ТВ. Так, в продажу перед Новым годом и в январе поступят жидкокристаллические ТВ Rolsen<
|14.11.2003
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«Рубин» слился с Rolsen Electronics
Производственный опыт Rolsen в России начался в 1995 году, когда холдинг начал собирать в России телевизоры по зака
|27.10.2003
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Rolsen: дешевый цветной мобильник и смартфон
Сотовый телефон Rolsen G82 – молодежная трубка с цветным экраном. Телефон оснащен функциями SMS и EMS, WAP 2.0, GPRS CLASS 8. Кроме того, предусмотрены часы, органайзер, будильник, мощный вибровызов и набор иг
|12.09.2003
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Rolsen создал новую серию телевизоров
Компания Rolsen выпускает осенью в продажу новую серию своих телевизоров с диагональю 21 дюйм. Новая серия получила название Rolsen ProLine. В нее входят 2 модели c абсолютно плоским экраном -
|08.09.2003
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Rolsen представил три новых модели мобильников
” В период с конца сентября по декабрь 2003 года на российский рынок выйдут очередные новинки Rolsen – 3 новых модели мобильных телефонов. Это Rolsen GM 882, Rolsen G 40 и Rolsen G 80. Телефон Rolsen GM 882 относится к классу “бюджетных” аппаратов, в ценово
|05.09.2003
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Rolsen выпустил комбайн
Kомпания Rolsen сообщила всем о поступлении в продажу в конце сентября еще одного представителя DVD-семейства Rolsen. Это комбинированный DVD/VHS-плеер Rolsen R2V 400. В Rolsen R2V
|01.09.2003
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Rolsen представил 2 новинки для домашнего кино
Компания Rolsen сообщила о начале производства двух новых моделей «однокоробочных» домашних кинотеатров - Rolsen RHT 860 и Rolsen RHT 870. Модели имеют следующие особенности: алюминиевые к
|07.08.2003
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Rolsen выходит на рынок ЖК-мониторов
LC515 Компания Rolsen официально объявила о начале освоения рынка ЖК-мониторов. В настоящее время уже изготовлены первые опытные образцы - 15-дюймовые модели LC515 и LC516 и 17-дюймовая модель LC717. Мониторы
|30.07.2003
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Rolsen представил недорогие домашние кинотеатры
Компания Rolsen представила сразу три домашних кинотеатра "в одной коробке" - модели Rolsen RHT 520, Rolsen RHT 610 и Rolsen RHT 640. Последняя модель появится на прилавках в август
|30.07.2003
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Rolsen расширил линейку DVD-плееров
Компания Rolsen представила на днях три новых модели DVD-проигрывателей. Модельный ряд Rolsen пополнился плеерами RDV 600, RDV 800 и RDV 510. В августе к нему добавятся модели RDV 620 и RDV 630.
|23.07.2003
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Rolsen выпустил первый DVD-DivX-плеер
Компания Rolsen объявила о начале производства новой модели DVD-плеера RDD–110 с возможностью проигрывания фильмов, записанных в формате MPEG4 (DivX). Он оснащен мощным новейшим процессором Sigma Design
|21.07.2003
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Rolsen представил очередной мобильник
Компания Rolsen с 1 августа сего года начинает розничную продажу новой модели своих сотовых телефонов – GM 822, сообщает пресс-служба Rolsen. Модель GM 822 отличается современным молодежным дизай
|11.07.2003
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Rolsen представил планы на будущее
Руководство компании Rolsen рассказало на пресс-конференции, прошедшей на этой неделе, о достижениях и планах компании. Основным докладчиком выступил директор по маркетингу Леонид Осипов. Журналистам были представл
|30.06.2003
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RKD 900 – DVD-караоке-плеер от Rolsen
1 июля в продажу поступает новинка Rolsen – DVD-караоке-плеер RKD 900. Новый DVD-караоке-плеер работает с миди-караоке-файлами, записанными на DVD-диски, при этом емкость одного диска составляет 10 тыс. песен! Rolsen RKD-
|21.06.2003
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Летние ТВ-новинки Rolsen
Rolsen запустил в продажу новые модели телевизоров с абсолютно плоским экраном (серия Rolsen Reflex) С21R90, C21R21 и их варианты с кинескопом LG.Philips Displays – модели С2190 и С2121. Таким образом, модельный ряд ТВ Rolsen в розничной продаже увеличился с 16 до 20 моде
|19.06.2003
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Rolsen расширяет сеть сервис-центров
В июне текущего года количество авторизованных сервис-центров, обслуживающих технику компании Rolsen, достигло отметки 283, сообщается в пресс-релизе компании.Таким образом за год сервисная сеть компании выросла более чем на треть. На данный момент по количеству сервисных центров компан
|02.06.2003
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На покорение рынка мобильников Rolsen потратит около $2 млн.
Как мы уже сообщали, корейско-российская компания Rolsen собирается начать выпуск сотовых телефонов. Сегодня пресс-служба компании предоставила некоторые дополнительные детали. Сотовые телефоны моделей Rolsen GM 940 и GM 822 выходят на
|02.06.2003
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Rolsen запускает новую производственную линию
Компания Rolsen объявляет о запуске новой улучшенной линии по производству мониторов на собственном заводе во Фрязино (Московская обл.). Новая линия позволяет улучшить качество производимой продукции, а
|30.05.2003
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Rolsen выходит на рынок видеомагнитофонов: представлено 3 модели
Rolsen расширил модельный ряд выпускаемых продуктов: в июне на российский рынок выходит видеотехника Rolsen. Это видеомагнитофоны RVC-600, RVC-400 и видеоплеер RVP-200. Rolsen RVC-600 – топ-модель в линейке видео Rolsen. Это мультисистемный шестиголовочный видеомагнитофон, с си
|30.05.2003
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Rolsen приобретает заводы за рубежом
Rolsen-Korea, головной офис компании Rolsen, объявил о приобретении блокирующего 30-процентного пакета акций одного из производств
|19.05.2003
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Новые модели DVD-плееров Rolsen выходят на рынок
Корейско-российская компания Rolsen продолжает расширять свою линейку DVD и объявляет о выходе на рынок в мае сразу трех моделей DVD–техники: RDV-800, RDV-600 и домашний кинотеатр RHT-610. DVD-плеер Rolsen RDV-600 в
Rolsen Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 254 8
|Галицкий Александр 123 5
|Зубарев Илья 27 5
|Данилов Игорь 24 4
|Середа Дмитрий 4 4
|Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
|Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 4
|Ryan Charles - Райан Чарльз 10 4
|Боровиков Игорь 137 4
|Поляков Эдуард 5 3
|Осипов Леонид 5 3
|Чихачев Дмитрий 29 2
|Жирухина Светлана 5 2
|Giugiaro Giorgetto - Джуджаро Джорджетто 3 2
|Василевский Андрей 20 2
|Сенюк Надежда 33 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Егорихин Павел 8 1
|Гайдаш Дмитрий 15 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Михеев Владимир 14 1
|Коржаков Андрей 14 1
|Синицкий Руслан 9 1
|Миронов Андрей 14 1
|Лю Юлия 6 1
|Левантовский Александр 7 1
|Колесов Олег 6 1
|Тигипко Виктория 5 1
|Тимофеев Евгений 7 1
|Сапунов Андрей 2 1
|Сухов Дмитрий 1 1
|Кириллова Анна 2 1
|Монахов Роман 6 1
|Лезина Евгения 3 1
|Татаринов Александр 3 1
|Аникин Алексей 4 1
|Шалаев Владимир 5 1
|Галасюк Виктор 2 1
|Шангина Анна 1 1
|Nicholson Edward - Николсон Эдвард 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
|ITResearch 123 3
|Mobile Research Group 87 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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