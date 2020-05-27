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Rolsen Electronics



27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
27.12.2013 Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы! 1
15.10.2013 Фонд основателя Parallels инвестировал $5,6 млн в квантовую криптографию 1
19.06.2013 Основатель Parallels инвестировал $7 млн в квантовые технологии 1
16.04.2013 Венчурные фонды создали первый в Украине грантовый фонд в отрасли ИТ 1
09.07.2012 Приложение ivi.ru предустанавливают на Android-планшеты 1
22.12.2011 Как выбрать букридер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
05.08.2011 Удивительное рядом! Обзор необычной и красивой бытовой техники 1
03.02.2011 Основатель Parallels нашел еще $20 млн для российских ИТ-стартапов 1
13.12.2010 Россияне инвестируют $500 тыс. в альтернативу Microsoft Azure 1
24.11.2010 Экс-глава мобильного Mail.ru и «Яндекса» строит голосовую соцсеть 1
01.07.2010 Parallels, Softline и «Доктор Веб» ищут ИТ-стартапы и готовы вложить в них $30 млн 1
18.06.2010 Аэрогриль: пора есть здоровую пищу 1
25.12.2008 Подведен итог конкурса от компании Цезарь Сателлит! 1
03.12.2008 GIFT: Функциональные детали или бесполезные «навороты»? Как не стать жертвой 1
02.12.2008 GIFT: Новые тренды в дизайне ЖК-панелей: небольшие диагонали актуальны как никогда! 2
01.12.2008 GIFT: СВЧ + хлебопечь – уникальный подарок для всей семьи! 1
26.09.2008 И все-таки… LCD или плазма? 1
23.01.2008 Эпиляторы: с болью покончено! 1
08.11.2007 Rolsen Hi-Tech Box: ЖК-телевизор со встроенным ПК 1
06.08.2007 Rolsen представляет новую плазму с экраном 50 дюймов 1
20.06.2007 Rolsen анонсировал ЖК-телевизоры со встроенным DVD-рекордером 2
10.05.2007 Российским ЖК-телевизорам мешает психология 1
18.04.2007 "Линия тока" вошла в пятерку самых крупных продавцов бытовой техники 1
07.03.2007 Ultra Connect подвела итоги за 2006 год 1
09.02.2007 Новая модель ЖК-телевизора Rolsen со встроенным DVD-плеером 1
22.01.2007 Rolsen RL-42B01F Full HD с 2-мя USB-портами и картой памяти «memory card mode» 1
24.11.2006 Rolsen поддержала формат HD 1
16.10.2006 Rolsen анонсировал новую серию ЖК-телевизоров 1
07.08.2006 Rolsen представил телевизоры со встроенным DVD 1
01.12.2004 "Плазма" в России подешевела почти на 30% 1
30.11.2004 ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники 1
21.06.2004 "Рубин" покидает телевизионный бизнес 2
02.04.2004 Рынок телевизоров: российские производители наступают 4
04.03.2004 Rolsen завалит ближнее зарубежье телевизорами 3
13.02.2004 Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски 3
06.02.2004 Akai получит российскую «прописку»? 1
27.01.2004 Rolsen анонсировал новую серию телевизоров 2
21.01.2004 Rolsen представил новые модели плазменных ТВ 1
12.01.2004 Rolsen приступает к выпуску MP3-плееров 2

Публикаций - 73, упоминаний - 112

Rolsen Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 2885 12
Philips 1572 10
Samsung Electronics 8405 9
Acronis - Акронис 398 8
Parallels Holdings 481 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 5
Dr.Web - Доктор Веб 1133 4
Sony 5126 4
Nokia Corporation 5012 4
Toshiba Corporation 2554 4
NEC 1570 3
Lenovo Motorola 3211 3
Sharp Corporation 880 3
Siemens AG - Сименс Россия 2116 3
Telit 16 2
Acumatica - Акуматика 21 2
InFocus 61 2
Pioneer Corporation 324 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 876 2
VK - Mail.ru Group 2770 2
Viewsonic 277 2
Seiko Epson Corporation 754 2
HP Inc. 4843 2
Hitachi 1209 2
Softline - Софтлайн 1683 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 2
Intel Corporation 10381 2
Technicolor - Thomson 108 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 2
Sanyo Electric 304 2
Microsoft Corporation 20288 2
Yandex - Яндекс 4439 2
Qisda BenQ 356 2
Rover Computers 324 1
Grundig Intermedia 3 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 32 1
BBK Electronics 223 1
HP - palmOne - Handspring 277 1
Explay - Эксплей 166 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 1
Runa Capital 153 8
Almaz Capital Partners 118 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
Техносила 218 2
Росгосстрах 210 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
Electrolux - Электролюкс Рус 136 1
Indesit 41 1
Phystech Ventures 11 1
Белый Ветер 200 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
Dixis - Диксис 339 1
Grundig 24 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1765 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 19
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 18
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 9
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 94 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 6
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 227 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 353 6
DivX - видеокодек 335 6
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 3
PiP - picture in picture - картинка в картинке 162 3
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1241 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 728 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 274 2
WMA - Windows Media Audio 877 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 2
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 67 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 170 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 446 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 46 1
USB хост 66 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 1
Xvid - видеокодек 177 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 153 1
QWERTY-клавиатура 274 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 72 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 210 7
Google Android 10807 3
Java - Язык программирования 2333 2
Яндекс.Маркет 450 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
Oysters PocketBook - букридер 1 1
Schneider Electric Glass Touch Panels 4 1
Amazon Kindle 140 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 6 1
Salesforce Heroku 22 1
Google App Engine 32 1
Nokia 3310 55 1
Delphi - язык программирования 120 1
Яндекс.Карты и Транспорт 297 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 220 1
Apple iPod 1197 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Linux OS 6986 1
JavaScript - Язык программирования 863 1
PHP - Язык программирования 397 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 1
VK - Mail.ru Одноклассники 944 1
Microsoft Azure 1176 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 1
Samsung Galaxy Note 560 1
Symbian OS 1216 1
Google Play - Google Store - Android Market 2525 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 1
Белоусов Сергей 223 8
Галицкий Александр 92 5
Зубарев Илья 20 5
Боровиков Игорь 48 4
Осипов Леонид 5 3
Василевский Андрей 20 2
Ушаков Михаил 29 1
Хрусталь Оксана 25 1
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 2 1
Meyer Bertrand - Мейер Бертран 2 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 1 1
Омельницкий Борис 9 1
Алексеева Елена 21 1
Кузьмин Сергей 30 1
Новоселов Константин 4 1
Комаров Алексей 7 1
Каталов Александр 8 1
Осипов Александр 28 1
Лукин Михаил 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 58 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 6
Беларусь - Белоруссия 2933 4
Южная Корея - Республика 2839 4
Украина 5153 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 3
Япония 6703 2
Германия - Берлин 503 2
Европа Восточная 2685 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 369 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 36 1
Ирландия - Дублин 126 1
Молдавия - Республика Молдова 619 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 251 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 246 1
Россия - СФО - Республика Алтай 844 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 1
Египет - Арабская Республика 522 1
Россия - УФО - Курганская область 341 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 450 1
Европа Западная 1190 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 214 1
Украина - Киев 862 1
США - Массачусетс - Бостон 240 1
США - Огайо 156 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 224 1
СССР - Ленинград 99 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 328 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 199 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 145 1
США - Индиана 58 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 20 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1038 1
Швейцария - Шаффхаузен 1 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 191 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 78 2
Русский язык 1408 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
WSJ - The Wall Street Journal 1185 1
ITResearch 92 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 191 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 81 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 464 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 179 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 9 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 29 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 12 1
FAU Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена - Нюрнберга - Эрлангенский университет 2 1
CNews AWARDS - награда 309 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 248 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 87 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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