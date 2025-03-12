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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Аникин Алексей


12.03.2025 Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис» 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
09.09.2013 Три украинских ИТ-стартапа получили гранты по $30 тыс. от фонда Global Technology Foundation 2
16.04.2013 Венчурные фонды создали первый в Украине грантовый фонд в отрасли ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Аникин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Rolsen Electronics 79 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Олант 2 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Acronis - Акронис 450 1
Microsoft Corporation 24706 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Runa Capital 158 2
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 1
Bionic Hill 3 1
Седьмой Континент 64 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 12 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 6 1
SC Johnson - S.C. Johnson & Son - Эс. Си. Джонсон 3 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
X5 Group - Перекрёсток 551 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Градиент 90 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17168 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2412 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 927 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Тигипко Виктория 5 2
Чихачев Дмитрий 29 1
Курилин Юрий 1 1
Галасюк Виктор 2 1
Баринов Олег 1 1
Галицкий Александр 106 1
Белоусов Сергей 242 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Украина 7639 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5137 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2032 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 889 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3455 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1912 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 918 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2753 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 238 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2142 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 314 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4929 1
BIONIC Univesrity - BIONIC School 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
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