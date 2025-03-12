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Лысцев Константин
|12.03.2025
|Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис» 1
Лысцев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
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