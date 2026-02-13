Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190504
ИКТ 14702
Организации 11390
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26594
Персоны 82802
География 3027
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

PeWeTe Петро Велт Технолоджис КАТОБЬНЕФТЬ КАТойл-Дриллинг


ООО «Петро Велт Технолоджис» — одна из независимых нефтесервисных компаний в России. Компания основана в 1991 году и специализируется на услугах, которые увеличивают производительность новых, а также уже существующих нефтяных пластов. Компания предоставляет услуги по бурению новых, а также существующих нефтяных пластов. Портфель услуг компании включает гидравлический разрыв пласта, многоступенчатый гидроразрыв пласта, восстановительное цементирование, бурение, зарезку боковых стволов, производство пропанта.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.02.2026 Облачная цифровая платформа IVA 360 объединила более тысячи сотрудников группы компаний «Петро Велт Технолоджис» 1
26.03.2025 Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании 2
12.03.2025 Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис» 4
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 5
22.02.2024 RDV осуществила проект миграции «1С ERP: УХ» на PostgreSQL и Linux для PeWeTe 3
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
31.05.2021 Российский финтех: как быстро найти финансирование для бизнеса любого масштаба 1
08.04.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи буровой компании «КАТойл-Дриллинг» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 18

PeWeTe и организации, системы, технологии, персоны:

9114 3
Microsoft Corporation 25337 2
Softline - Софтлайн 3328 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Broadcom - VMware 2511 1
Yandex - Яндекс 8607 1
ИКС 411 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 45 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Крок - Croc 1819 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 799 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 395 1
Цифра ГК 144 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 211 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 325 1
Softline - Polymatica - Полиматика 192 1
УльтимаТек - Datana - Датана 30 1
Ланит Интеграция 214 1
Сонет 170 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 180 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
НАГ - NAG 20 1
SoftwareONE Group 105 1
Philax - Филакс 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
RDV IT - РДВ Софт - РДВ Автоматизация 7 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 97 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 156 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 87 1
Bacula Systems 11 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 2
Газпром ПАО 1425 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Газпром нефть 680 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 1
Русполимет ПАО 10 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
РусВинил 4 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
Увелка 11 1
Hyundai-KIA Motors 8 1
ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3518 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1460 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9807 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8206 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1003 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2826 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2975 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1909 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 909 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1443 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6930 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1391 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6217 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 395 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 202 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6697 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
1С:ERP Управление предприятием 736 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 628 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 61 2
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Linux OS 11021 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Softline - DeskWork 117 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 35 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1569 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 378 1
ХайТэк - ВКурсе 23 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Сунцов Андрей 5 4
Мулько Николай 1 1
Лысцев Константин 1 1
Бродский Антон 1 1
Бадалов Агабек 1 1
Милых Валерий 7 1
Сварник Павел 34 1
Шуткина Юлия 15 1
Зельдец Игорь 27 1
Яшин Андрей 12 1
Маковский Максим 14 1
Захаров Владимир 22 1
Асланов Дмитрий 41 1
Агапова Анна 2 1
Аникин Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 6
Россия - Крайний Север 324 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 107 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6289 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 54 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3232 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2976 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 412 1
Экономический эффект 1216 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1797 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15250 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1290 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8425 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419199, в очереди разбора - 726312.
Создано именных указателей - 190504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще