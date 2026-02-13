ООО «Петро Велт Технолоджис» — одна из независимых нефтесервисных компаний в России. Компания основана в 1991 году и специализируется на услугах, которые увеличивают производительность новых, а также уже существующих нефтяных пластов. Компания предоставляет услуги по бурению новых, а также существующих нефтяных пластов. Портфель услуг компании включает гидравлический разрыв пласта, многоступенчатый гидроразрыв пласта, восстановительное цементирование, бурение, зарезку боковых стволов, производство пропанта.