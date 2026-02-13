Получите все материалы CNews по ключевому слову
PeWeTe Петро Велт Технолоджис КАТОБЬНЕФТЬ КАТойл-Дриллинг
ООО «Петро Велт Технолоджис» — одна из независимых нефтесервисных компаний в России. Компания основана в 1991 году и специализируется на услугах, которые увеличивают производительность новых, а также уже существующих нефтяных пластов. Компания предоставляет услуги по бурению новых, а также существующих нефтяных пластов. Портфель услуг компании включает гидравлический разрыв пласта, многоступенчатый гидроразрыв пласта, восстановительное цементирование, бурение, зарезку боковых стволов, производство пропанта.
PeWeTe и организации, системы, технологии, персоны:
|Сунцов Андрей 5 4
|Мулько Николай 1 1
|Лысцев Константин 1 1
|Бродский Антон 1 1
|Бадалов Агабек 1 1
|Милых Валерий 7 1
|Сварник Павел 34 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Зельдец Игорь 27 1
|Яшин Андрей 12 1
|Маковский Максим 14 1
|Захаров Владимир 22 1
|Асланов Дмитрий 41 1
|Агапова Анна 2 1
|Аникин Алексей 4 1
