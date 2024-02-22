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RDV осуществила проект миграции «1С ERP: УХ» на PostgreSQL и Linux для PeWeTe

В 2021 г. специалисты RDV запустили в эксплуатацию систему «1С: ERP Управление холдингом» для группы компаний PeWeTe. Система является критически важной для бизнеса, поэтому в середине 2022 г., после остановки продаж и поддержки продуктов Microsoft на российском рынке, для продолжения стабильной работы было принято решение в течение нескольких месяцев перевести систему «1С:ERP Управление холдингом» на Linux и PostgreSQL. Для реализации проекта коллеги из PeWeTe вновь обратились в компанию RDV.

Команда RDV за два месяца смогла произвести миграцию «1С:ERP Управление холдингом» на Linux и PostgreSQL. Переход был практически незаметным для пользователей, поскольку осуществлялся в условиях непрерывной деятельности компании. Перевод системы на новую ОС и СУБД не нарушил производительность и функциональность работы систем. Система обеспечила отсутствие блокировок при одновременном закрытии бухгалтерских периодов всеми юридическими лицами. В дополнение заказчик приобрел новые компетенции по работе с новым программным обеспечением внутри компании. Переход на Linux минимизировал все возможные риски, связанные с зарубежным ПО, и позволил продолжить стабильную работу компании без потери качества и удобства для пользователей.

«ООО «Петро Велт Технолоджис» выражает благодарность компании RDV за качественно проделанную работу. Перенос на Linux и PostgreSQL информационной системы «1С:ERP Управление холдингом» позволил минимизировать все возможные риски, связанные с зарубежным ПО, и продолжить стабильную работу компании без потери качества и удобства для пользователей. Большой опыт, четко выстроенная организация работы, вовлеченность специалистов RDV во все процессы, постоянная помощь в работе с новой операционной системой — совокупность этих факторов позволила сделать переход максимально комфортным для наших сотрудников», — сказал директор по информационным технологиям ГК «Петро Велт Технолоджис» Андрей Сунцов.

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Импортозамещение

«Петро Велт Технолоджис» — нефтесервисная компания России. Компания основана в 1991 г. и специализируется на услугах, которые увеличивают производительность новых, а также уже существующих нефтяных пластов.

Компания предоставляет услуги по бурению новых, а также существующих нефтяных пластов. Портфель услуг компании включает гидравлический разрыв пласта, многоступенчатый гидроразрыв пласта, восстановительное цементирование, бурение, зарезку боковых стволов, производство пропанта.

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