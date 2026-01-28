Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

IVA Technologies IVA Connect


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.01.2026 В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий 2
20.11.2025 IVA Technologies представила новую версию сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 3
18.08.2025 Платформа для бизнес-коммуникаций IVA One 1.0 стала доступна для внедрения 1
05.08.2025 IVA Technologies представила IVA MCU 25.0 1
16.05.2025 Релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 24.0 4
29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан» 1
18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU 1
12.11.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8» 1
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 1
16.08.2024 В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах 1
30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU 2
25.06.2024 IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года» 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
22.05.2024 IVA Technologies и «Аквариус» подписали соглашение о продвижении совместно разработанных ПАКов 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1
05.06.2023 Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса 1
20.04.2023 IVA Technologies усилила направление информационной безопасности 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза 1
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
14.09.2022 IVA Technologies продлевает программу «Бесплатная отечественная платформа ВКС IVA MCU для поддержки российских компаний» 1
28.03.2022 «ТрансТелеКом» предлагает бизнесу платформу для коммуникаций IVA на базе отечественных технологических решений 1
25.03.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» заменят продукцию уходящих с рынка зарубежных ИТ-гигантов 1
10.03.2022 Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC 1
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 2
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 2
21.07.2020 Каким набором функций должны обладать решения для удаленной работы 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 8
Microsoft Corporation 25310 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 3
ХайТэк - Hi-Tech 225 3
Cisco Systems 5231 2
Yandex - Яндекс 8554 2
Ред Софт - Red Soft 1035 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
TrueConf - ТруКонф 429 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 391 2
ГЛОНАСС АО 247 2
Сател 167 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 2
ХайТэк Интеграция 24 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 61 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
Softline - Develonica - Девелоника 155 1
MIND Software - Майнд Софт 49 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 277 1
К2Тех 250 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 25 1
Neogenda 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 242 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
ЛИС - Лаборатория информационных систем 3 1
Ростелеком 10386 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Broadcom - VMware 2507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5304 1
SAP SE 5453 1
Pure Storage 54 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Huawei 4270 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 4
Лента - Сеть розничной торговли 2285 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2015 1
Газпром ПАО 1424 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Газпром нефть 675 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Транснефть 324 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 58 1
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 561 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 39
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 21
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 195 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 15
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 12
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 119 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 6
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1050 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 3
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 3
Оповещение и уведомление - Notification 5385 3
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 183 3
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Transcript - Стенография - Стенограмма 33 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 3
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 112 34
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 12 10
Apple iOS 8302 10
ХайТэк - ВКурсе 22 9
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 9
Google Android 14776 9
IVA Technologies - IVA GPT 14 7
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 7
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 6
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 6
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 6
Microsoft Windows 16407 6
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 687 6
IVA Technologies - IVA Terra 16 5
Linux OS 10986 5
Apple macOS 2274 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1351 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 4
Microsoft Teams - MS Teams 627 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 179 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 3
VK Teams 80 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 2
IVA Technologies - IVA One 34 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Новые облачные технологии - МойОфис 906 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 2
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 2
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Logitech Tap 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 327 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 375 1
Kaspersky Allowlist 2 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 31 1
Иодковский Станислав 100 13
Смирнов Максим 63 6
Родыгин Евгений 3 2
Вайсблюм Игорь 18 2
Петров Виктор 29 2
Дорожко Алексей 6 1
Терентьев Евгений 8 1
Порошин Тимур 30 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 3 1
Житнушкина Ксения 1 1
Русин Максим 5 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Агапова Анна 2 1
Алексеенко Евгений 2 1
Сунцов Андрей 4 1
Горская Татьяна 2 1
Урсова Татьяна 4 1
Зокин Андрей 3 1
Рустамов Рустам 523 1
Шадаев Максут 1159 1
Мылицын Роман 111 1
Эйгес Павел 107 1
Ротенберг Игорь 38 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Ишмамедов Константин 5 1
Дегтев Геннадий 270 1
Андрианов Павел 84 1
Кириченко Игорь 52 1
Афанасьев Александр 39 1
Ивенев Николай 14 1
Романов Роман 50 1
Федечкин Эдуард 55 1
Зельдец Игорь 27 1
Попов Александр 54 1
Соболев Александр 12 1
Моторко Андрей 72 1
Киреев Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Украина 7805 1
Грузия 1289 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 526 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1683 1
Москва - Печатники 143 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 4
Английский язык 6883 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3197 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1025 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще