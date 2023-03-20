Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза

Компания IVA Technologies (ООО «ИВКС»), разработчик российской экосистемы унифицированных коммуникаций, подвела итоги деятельности за 2022 г. Выручка компании за отчетный период увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 г. и составила свыше 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Technologies является разработчиком программных и аппаратных решений в области унифицированных коммуникаций. Флагманский продукт компании – платформа видеоконференцсвязи IVA MCU для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе. Среди других решений экосистемы унифицированный клиент с функционалом мессенджера IVA Connect, сервер VoIP-телефонии IVA CS, видеотерминал IVA Room, VoIP-шлюз телефонии IVA GW, а также линейка IP-телефонов IVA.

Оборот IVA Technologies в 2022 году вырос на 157% и составил 1,518 млрд руб. против 578 млн. руб. в 2021 г. Наибольшая часть выручки – почти 90% – пришлась на продажи платформы ВКС IVA MCU. При этом штат разработчиков вырос почти в два раза.

Прошедший год ознаменовался для IVA Technologies не только рекордным ростом выручки, но и крупными инвестициями в R&D, объем которых составил около 600 млн. руб. Благодаря этому были проведены серьезные качественные и функциональные доработки платформы ВКС IVA MCU. Платформа ВКС была дополнена удобными и востребованными инструментами, в числе которых синхронный перевод, расширенная пользовательская статистика, мероприятия с группами, возможность записи сеансов ВКС с настроенной раскладкой, интеграция с Active Directory, настройка посадочной страницы мероприятия, двухфакторная аутентификация и пр. В наступившем году компания планирует привнести еще множество полезных доработок, которые позволят обеспечить более эффективное и удобное использование системы.

На сегодняшний день платформу IVA MCU используют около двухсот крупных заказчиков.

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса импортонезависимость

«Прошлый год был насыщен событиями, всколыхнувшими российский ИТ-рынок: уход западных вендоров, ужесточение требований регуляторов, изменение бизнес-процессов, перестраивание цепочек поставок, беспрецедентные меры поддержки отрасли со стороны государства и многое другое. Можно сказать, что на российском ИТ-рынке в прошлом году произошли тектонические сдвиги, в результате которых кардинально изменилось отношение к отечественным разработчикам как программных, так и аппаратных решений. Перед ними практически в одночасье открылся значительный рынок, до которого раньше они не могли дотянуться по одной простой причине – наличие у большинства заказчиков инсталлированной базы и, как следствие, целесообразности перехода на отечественное ПО в связи со сделанными ранее инвестициями в зарубежные решения», – отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. – Российскую ИТ-индустрию ждет существенный рост, динамика которого сохранится как минимум на несколько лет. А затем последуют вполне ожидаемые эффекты – укрупнение игроков, формирование национальных лидеров естественным рыночным путем, образование крупных мегахолдингов с производственными цепочками. Уверен, в обозримом будущем у России есть исторический шанс реализовать свои амбиции не только в импортозамещении, но и в экспортной ориентированности, где доля выручки за счет внутренних ИТ-продуктов на экспорт вырастет и сравняется с нефтяной или сельскохозяйственной».

***

IVA Technologies (ООО «ИВКС») – разработчик ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Компания создает и развивает отечественную экосистему унифицированных коммуникаций IVA UC, в основе которой платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, предназначенная для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающим видео- и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Весь функционал системы доступен через унифицированный клиент с функционалом мессенджера IVA Connect, который работает через веб-браузеры, на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС). В числе других компонентов экосистемы IP-телефоны и видеотерминалы (IVA Largo, IVA Room), VoIP-шлюз телефонии IVA IP GW, платформа корпоративной связи IVA Communication Server и др.