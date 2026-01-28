Разделы

IVA Technologies IVA CS IVA Communications Server сервер корпоративной телефонии VoIP-шлюз телефонии


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.01.2026 В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий 1
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 3
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
27.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 2
20.04.2023 IVA Technologies усилила направление информационной безопасности 2
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза 4
10.03.2022 Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 11
Cisco Systems 5231 1
Yandex - Яндекс 8554 1
Microsoft Corporation 25309 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14489 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 391 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
Eltex - Предприятие Элтекс 199 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 535 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 242 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 4
Лента - Сеть розничной торговли 2285 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 9
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 119 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18527 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 5
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 195 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1050 1
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 74 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Программный стек 234 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1216 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 112 10
IVA Technologies - IVA Connect 40 10
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 8
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 7
ХайТэк - ВКурсе 22 6
IVA Technologies - IVA GPT 14 6
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 5
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 687 4
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 4
IVA Technologies - IVA One 34 2
IVA Technologies - IVA Advanced - IVA Video - серия IP-телефонов 4 2
IVA Technologies - IVA Terra 16 1
IVA Technologies - Аймэйл - IVA Mail 3 1
IVA Technologies - IVA EXT - серия IP-телефонов 2 1
Linux OS 10985 1
Microsoft Teams - MS Teams 627 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 327 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 347 1
Иодковский Станислав 100 9
Смирнов Максим 63 2
Зокин Андрей 3 1
Ивенев Николай 14 1
Киреев Михаил 9 1
Сивцев Илья 166 1
Терентьев Евгений 8 1
Родыгин Евгений 3 1
Урсова Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157985 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3197 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 189 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
