Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иодковский Станислав
СОБЫТИЯ
|13.11.2023
|
На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС
ременных условиях работников ИТ-индустрии можно назвать «пожарными национальной экономики», отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Образ очень точный, так как имен
|29.05.2023
|
Станислав Иодковский -
Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams
х коммуникаций. А события 2022 г. — к росту спроса на продукты отечественных разработчиков. Создается впечатление, что рынок UC — один из бенефициаров событий последних 3 лет. Что вы об этом думаете? Станислав Иодковский: Пандемия, действительно, дала мощный толчок развитию рынка унифицированных коммуникаций. Однако в 2022 году, когда она закончилась, люди вернулись от удаленного к гибридно
|26.07.2022
|
Станислав Иодковский -
Станислав Иодковский, IVA Technologies: Вернувшись в Россию, зарубежные вендоры поймут, что рынок надо отвоевывать
«Стал доступен тот рынок, до которого мы не могли дотянуться» CNews: Как бы вы описали текущее положение дел рынка ВКС в России? Станислав Иодковский: На сегодняшний момент мы видим очередной всплеск потребности в российских решениях – запросов стало больше примерно в десять раз. Это связано, в первую очередь, с тем, что
|20.12.2021
|
Станислав Иодковский -
Нам не хватает русских Илонов Масков
«Zoom — классный продукт, но больше подходит для домохозяек» CNews: Как выглядит рынок унифицированных коммуникаций и ВКС в России сегодня? Станислав Иодковский: Это один из самых быстрорастущих рынков. По нашим оценкам, объем рынка UC в России в 2020 году составил более $300 млн, что примерно на 30% больше, чем годом ранее. Мы учи
|11.06.2021
|
Станислав Иодковский -
Бизнесу всегда непросто трансформироваться в условиях неопределенности
CNews: Расскажите, какие основные тренды были справедливы для ИТ-рынка в 2020 году? Какие технологии стали играть большую роль? Станислав Иодковский: Тренды у всех одинаковые — пандемия, удаленка. Все сервисы и ИТ-инфраструктура, обеспечивавшие потребность в удаленной работе, «взлетели в космос». Сюда относятся системы
|29.05.2020
|
Станислав Иодковский, «ХайТэк» -
Нынешний кризис смогут пережить немногие компании ИТ-рынка
CNews: Какие ИТ-тренды 2019 года показались вам наиболее заметными? Станислав Иодковский: Основным трендом, безусловно, является повсеместное проникновение систем на базе искусственного интеллекта. Они все чаще применяются в различных системах управления, безоп
Иодковский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Харитонов Дмитрий 72 19
|Врацкий Андрей 167 17
|Сологуб Денис 75 17
|Деверилин Павел 34 17
|Филимонов Антон 21 17
|Мейнцер Антон 20 17
|Чудинов Дмитрий 69 17
|Кузякина Анна 28 17
|Толокнов Андрей 34 17
|Артюхов Сергей 64 17
|Бессарабенко Александр 22 17
|Фогельсон Виктор 47 17
|Глазков Александр 150 17
|Сергеев Сергей 161 17
|Панченко Иван 181 17
|Албычев Александр 168 17
|Федоров Алексей 131 17
|Качанов Олег 120 17
|Мельникова Алиса 98 17
|Шпак Василий 266 17
|Белов Алексей 26 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Безбогов Сергей 61 17
|Галеев Сергей 36 17
|Гулевич Руслан 32 17
|Винокуров Евгений 16 14
|Иванов Михаил 111 14
|Попов Борис 24 10
|Одинцов Дмитрий 118 7
|Черных Сергей 16 4
|Путин Владимир 3389 4
|Ивенев Николай 14 4
|Романов Роман 50 4
|Афанасьев Денис 75 3
|Гаранин Евгений 51 3
|Лежнев Федор 44 3
|Сабашный Вадим 6 3
|Секликов Юрий 29 3
|Соловьев Павел 26 3
|Бондаренко Алексей 43 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419946, в очереди разбора - 726245.
Создано именных указателей - 190677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.