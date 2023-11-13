На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС ременных условиях работников ИТ-индустрии можно назвать «пожарными национальной экономики», отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Образ очень точный, так как имен

Станислав Иодковский - Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams х коммуникаций. А события 2022 г. — к росту спроса на продукты отечественных разработчиков. Создается впечатление, что рынок UC — один из бенефициаров событий последних 3 лет. Что вы об этом думаете? Станислав Иодковский: Пандемия, действительно, дала мощный толчок развитию рынка унифицированных коммуникаций. Однако в 2022 году, когда она закончилась, люди вернулись от удаленного к гибридно

Станислав Иодковский - Станислав Иодковский, IVA Technologies: Вернувшись в Россию, зарубежные вендоры поймут, что рынок надо отвоевывать «Стал доступен тот рынок, до которого мы не могли дотянуться» CNews: Как бы вы описали текущее положение дел рынка ВКС в России? Станислав Иодковский: На сегодняшний момент мы видим очередной всплеск потребности в российских решениях – запросов стало больше примерно в десять раз. Это связано, в первую очередь, с тем, что

Станислав Иодковский - Нам не хватает русских Илонов Масков «Zoom — классный продукт, но больше подходит для домохозяек» CNews: Как выглядит рынок унифицированных коммуникаций и ВКС в России сегодня? Станислав Иодковский: Это один из самых быстрорастущих рынков. По нашим оценкам, объем рынка UC в России в 2020 году составил более $300 млн, что примерно на 30% больше, чем годом ранее. Мы учи

Станислав Иодковский - Бизнесу всегда непросто трансформироваться в условиях неопределенности CNews: Расскажите, какие основные тренды были справедливы для ИТ-рынка в 2020 году? Какие технологии стали играть большую роль? Станислав Иодковский: Тренды у всех одинаковые — пандемия, удаленка. Все сервисы и ИТ-инфраструктура, обеспечивавшие потребность в удаленной работе, «взлетели в космос». Сюда относятся системы