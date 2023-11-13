Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190677
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26601
Персоны 82905
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Иодковский Станислав


СОБЫТИЯ


13.11.2023 На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

ременных условиях работников ИТ-индустрии можно назвать «пожарными национальной экономики», отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Образ очень точный, так как имен
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

х коммуникаций. А события 2022 г. — к росту спроса на продукты отечественных разработчиков. Создается впечатление, что рынок UC — один из бенефициаров событий последних 3 лет. Что вы об этом думаете? Станислав Иодковский: Пандемия, действительно, дала мощный толчок развитию рынка унифицированных коммуникаций. Однако в 2022 году, когда она закончилась, люди вернулись от удаленного к гибридно
26.07.2022 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Вернувшись в Россию, зарубежные вендоры поймут, что рынок надо отвоевывать

«Стал доступен тот рынок, до которого мы не могли дотянуться» CNews: Как бы вы описали текущее положение дел рынка ВКС в России? Станислав Иодковский: На сегодняшний момент мы видим очередной всплеск потребности в российских решениях – запросов стало больше примерно в десять раз. Это связано, в первую очередь, с тем, что
20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков

«Zoom — классный продукт, но больше подходит для домохозяек» CNews: Как выглядит рынок унифицированных коммуникаций и ВКС в России сегодня? Станислав Иодковский: Это один из самых быстрорастущих рынков. По нашим оценкам, объем рынка UC в России в 2020 году составил более $300 млн, что примерно на 30% больше, чем годом ранее. Мы учи
11.06.2021 Станислав Иодковский -

Бизнесу всегда непросто трансформироваться в условиях неопределенности

CNews: Расскажите, какие основные тренды были справедливы для ИТ-рынка в 2020 году? Какие технологии стали играть большую роль? Станислав Иодковский: Тренды у всех одинаковые — пандемия, удаленка. Все сервисы и ИТ-инфраструктура, обеспечивавшие потребность в удаленной работе, «взлетели в космос». Сюда относятся системы

29.05.2020 Станислав Иодковский, «ХайТэк» -

Нынешний кризис смогут пережить немногие компании ИТ-рынка

CNews: Какие ИТ-тренды 2019 года показались вам наиболее заметными? Станислав Иодковский: Основным трендом, безусловно, является повсеместное проникновение систем на базе искусственного интеллекта. Они все чаще применяются в различных системах управления, безоп

Публикаций - 101, упоминаний - 106

Иодковский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 326 98
Cisco Systems 5238 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 411 18
Microsoft Corporation 25340 18
Naumen - Наумен 691 18
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 663 18
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 181 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 45 17
Газпром ЦПС 33 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 17
Diasoft - Диасофт 1058 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 17
SimbirSoft - СимбирСофт 105 17
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 42 14
Примо РПА 16 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 13
TrueConf - ТруКонф 433 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14658 12
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 543 10
Сател 170 10
ХайТэк - Hi-Tech 225 9
Ростелеком 10425 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2607 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 8
Poly - Plantronics 140 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 7
Telegram Group 2661 7
Yandex - Яндекс 8621 6
Huawei 4297 6
9117 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 988 6
Ред Софт - Red Soft 1057 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 510 5
Google LLC 12350 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 143 4
Broadcom - VMware 2512 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 4
Лента - Сеть розничной торговли 2293 20
ПСБ - Промсвязьбанк 914 19
Почта России ПАО 2268 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 84 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 17
Газпром нефть 680 17
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 17
Газпром ПАО 1427 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 4
РЖД - Российские железные дороги 2020 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 409 4
ГПБ - Газпромбанк 1191 4
Синара Банк - ДелоБанк 67 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
Силовые машины 146 3
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 3
ТОФС - Технологии ОФС 21 3
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2746 3
МКБ - Московский кредитный банк 621 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 3
Русагро Группа Компаний 342 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 3
Unilever - Юнилевер Русь 167 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 3
Альфа-Капитал УК 139 3
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 68 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 3
Агроэко ГК 43 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 162 2
ФТИ - Фонд технологических инвестиций 2 2
Роснефть НК - нефтяная компания 535 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1134 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13054 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3524 22
Федеральное казначейство России 1879 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4833 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 4
Фонд Росконгресс 23 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 22 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2969 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 534 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 355 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73908 75
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8949 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23280 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18820 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57582 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8504 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23058 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32085 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32010 28
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2640 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8474 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7120 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8214 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34069 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5837 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6939 18
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1481 18
BaaS - Backend as a service 142 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 435 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2252 16
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 195 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11499 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27192 16
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 15
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1060 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1394 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17207 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13095 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26144 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4151 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13334 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2878 11
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 119 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7671 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7466 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25578 9
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 114 40
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 141 21
Microsoft Teams - MS Teams 629 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 885 17
ХайТэк - ВКурсе 23 14
IVA Technologies - IVA Connect 40 13
IVA Technologies - IVA GPT 14 12
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 12
IVA Technologies - IVA One 34 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1420 10
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 12 9
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 705 9
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 7
Linux OS 11031 7
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 255 5
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 5
Google Android 14828 5
Новые облачные технологии - МойОфис 910 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5207 5
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 4
Apple iOS 8327 4
Microsoft Windows 16443 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 3
Atlassian - Confluence 160 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 3
VK Teams 81 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1572 3
OpenAI - ChatGPT 589 3
FreePik 1519 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 444 3
IVA Technologies - IVA ID 3 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1239 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 860 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 3
Харитонов Дмитрий 72 19
Врацкий Андрей 167 17
Сологуб Денис 75 17
Деверилин Павел 34 17
Филимонов Антон 21 17
Мейнцер Антон 20 17
Чудинов Дмитрий 69 17
Кузякина Анна 28 17
Толокнов Андрей 34 17
Артюхов Сергей 64 17
Бессарабенко Александр 22 17
Фогельсон Виктор 47 17
Глазков Александр 150 17
Сергеев Сергей 161 17
Панченко Иван 181 17
Албычев Александр 168 17
Федоров Алексей 131 17
Качанов Олег 120 17
Мельникова Алиса 98 17
Шпак Василий 266 17
Белов Алексей 26 17
Шенберг Дмитрий 21 17
Безбогов Сергей 61 17
Галеев Сергей 36 17
Гулевич Руслан 32 17
Винокуров Евгений 16 14
Иванов Михаил 111 14
Попов Борис 24 10
Одинцов Дмитрий 118 7
Черных Сергей 16 4
Путин Владимир 3389 4
Ивенев Николай 14 4
Романов Роман 50 4
Афанасьев Денис 75 3
Гаранин Евгений 51 3
Лежнев Федор 44 3
Сабашный Вадим 6 3
Секликов Юрий 29 3
Соловьев Павел 26 3
Бондаренко Алексей 43 3
Россия - РФ - Российская федерация 158584 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18382 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46153 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 14
Африка - Африканский регион 3580 10
Ближний Восток 3055 8
Европа 24688 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 5
Америка Латинская 1892 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 5
Казахстан - Республика 5849 4
Беларусь - Белоруссия 6085 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 4
Турция - Турецкая республика 2507 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 4
Азия - Азиатский регион 5767 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18826 3
Индия - Bharat 5734 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 3
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 80 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 2
Земля - планета Солнечной системы 10697 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8235 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 2
Украина 7817 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 2
Новая Зеландия 732 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1696 1
Экваториальная Гвинея - Республика 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1109 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Япония 13572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55115 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31996 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10481 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51374 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20435 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15273 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2592 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6384 14
Экономический эффект 1216 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7812 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6514 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7367 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3243 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2708 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3726 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8160 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 8
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2509 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1718 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 6
Английский язык 6895 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3266 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2311 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1712 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 2
TAdviser - Центр выбора технологий 433 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8428 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1067 6
IDC - International Data Corporation 4946 4
Gartner - Гартнер 3623 4
Markets&Markets Research 113 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 2
Мировой рынок ВКС 5 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 84 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
CNews Fast рейтинг 54 2
CNews Инновация года - награда 134 2
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
CB Insights 10 1
Fortune Business Insights 26 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Global Market Insights 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 17
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 987 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
CNews FORUM Кейсы 281 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
CNews AWARDS - награда 556 2
GITEX Technology - международная выставка 44 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
IVA DAY 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419946, в очереди разбора - 726245.
Создано именных указателей - 190677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще