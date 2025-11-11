Разделы

IVA Technologies IVA SBС пограничный контроллер сессий


IVA SBC предназначен для обеспечения безопасности, фильтрации и маршрутизации трафика между корпоративной сетью и внешними коммуникационными системами.

11.11.2025 АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций 1
04.06.2025 АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
22.05.2025 IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже 1
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies 1
26.04.2024 Выручка IVA Technologies выросла на 77% в 2023 году 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 300 8
Microsoft Corporation 25197 2
Broadcom - VMware 2485 1
SAP SE 5418 1
Cisco Systems 5216 1
Yandex - Яндекс 8335 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 1
8897 1
Oracle Corporation 6854 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2411 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4464 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 106 1
Рексофт - Reksoft 431 1
Salesforce 455 1
ГЛОНАСС АО 232 1
Eltex - Предприятие Элтекс 187 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 477 1
Терн ГК - Tern Group 78 1
Flant - Флант 146 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Oracle Siebel Systems 515 1
MIND Software - Майнд Софт 37 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 23 1
Neogenda 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1776 3
Лента - Сеть розничной торговли 2247 2
МКБ - Московский кредитный банк 613 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 249 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 53 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12742 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5188 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2696 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
ASF - Apache Software Foundation 220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72339 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8809 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31743 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22829 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8426 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8295 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17473 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22773 5
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 118 5
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 192 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12186 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2624 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11318 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7507 2
Data monetization - Монетизация данных 1809 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56584 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8093 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6993 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25889 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2825 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 964 1
OKR - Objectives and Key Results - Цели и ключевые результаты - Оценка результатов проектов по заранее определенным ключевым результатам 16 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4592 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25465 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3305 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25512 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5395 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1861 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12669 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14717 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5513 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1968 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2147 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 466 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31316 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1115 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1658 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2076 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 105 7
IVA Technologies - IVA Connect 37 6
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 5
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 5
ХайТэк - ВКурсе 22 5
IVA Technologies - IVA GPT 14 5
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 5
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 628 4
IVA Technologies - IVA Terra 11 1
IVA Technologies - IVA Advanced - IVA Video - серия IP-телефонов 4 1
IVA Technologies - Аймэйл - IVA Mail 2 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 843 1
Linux OS 10812 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 92 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2860 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1092 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 174 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 510 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 15 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 85 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Jenkins 48 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
C/C++ - Язык программирования 835 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 220 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 250 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 1
Linux - Debian GNU 525 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 84 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 141 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 120 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1485 1
Иодковский Станислав 100 6
Зокин Андрей 3 1
Киреев Михаил 9 1
Андрианов Павел 84 1
Ивенев Николай 14 1
Смирнов Максим 61 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 28 1
Каримов Руслан 41 1
Груздев Антон 24 1
Карпов Евгений 55 1
Дорожко Алексей 6 1
Терентьев Евгений 8 1
Порошин Тимур 30 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 3 1
Житнушкина Ксения 1 1
Русин Максим 5 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Горская Татьяна 2 1
Желтухин Вадим 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54652 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1698 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10114 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7754 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17284 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2052 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6476 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1698 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4894 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7294 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14950 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6629 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2460 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1033 2
Аудит - аудиторский услуги 3057 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2678 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 356 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11374 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 396 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6258 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8201 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 186 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2893 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4222 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5260 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6189 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3048 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 895 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5471 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5234 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5813 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1205 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1663 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1066 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1251 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1046 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 1
