Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филимонов Антон
Филимонов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 230 13
|Панченко Иван 146 13
|Мельникова Алиса 93 13
|Глазков Александр 139 13
|Шенберг Дмитрий 17 13
|Бессарабенко Александр 17 13
|Врацкий Андрей 138 13
|Иодковский Станислав 86 13
|Фогельсон Виктор 20 13
|Харитонов Дмитрий 54 13
|Винокуров Евгений 11 10
|Иванов Михаил 103 10
|Деверилин Павел 31 4
|Толокнов Андрей 17 4
|Тятюшев Максим 103 2
|Усилин Сергей 3 1
|Тропин Кирилл 1 1
|Орлихин Денис 1 1
|Якупов Лев 11 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Егоров Александр 85 1
|Рукавишникова Мария 20 1
|Макаров Валентин 226 1
|Власенко Олег 2 1
|Матвеев Лев 64 1
|Beckham David - Бекхэм Дэвид 6 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Шадаев Максут 1025 1
|Сидоров Кирилл 1 1
|Мыскин Роман 38 1
|Данилов Игорь 23 1
|Гордеев Михаил 6 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Кудашев Михаил 30 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Корниенко Павел 1 1
|Бикбаев Ильдар 2 1
|Спиренков Вячеслав 26 1
|Решетников Максим 32 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.