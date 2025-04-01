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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172049
ИКТ 13391
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Филимонов Антон


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха 1
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений «СберТеха» 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
28.11.2022 Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1
10.04.2006 Физтех победил в битве программистов 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Филимонов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 79 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 15
Naumen - Наумен 636 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
Diasoft - Диасофт 907 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Примо РПА 13 10
Microsoft Corporation 24736 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
SAP SE 5308 3
Telegram Group 2100 3
8354 3
Huawei 3979 2
Базальт СПО - BaseALT 677 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Oracle Corporation 6737 2
Broadcom - VMware 2390 2
Cisco Systems 5136 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
TrueConf - ТруКонф 404 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 421 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
Техэксперт 10 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Yandex - Яндекс 7540 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Ростелеком 9824 1
Код Безопасности 634 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Cloud4Y 289 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 13
Почта России ПАО 2136 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
Газпром нефть 628 13
ПСБ - Промсвязьбанк 862 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 13
Газпром ПАО 1353 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 4
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Superjob - Суперджоб 558 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 59 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 52 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
Мосинжпроект 14 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 14
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 13
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2562 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3993 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5181 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 5
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3225 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 4
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 13
Технос-К - Сакура PRO 25 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 13
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
СалютДевайсы - GigaChat 216 2
Linux OS 10115 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
OpenAI ChatGPT 371 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
Atlassian - Confluence 117 2
Лаб СП - Integration Gears 7 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Microsoft Visual Studio 411 1
FreePik 1071 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
Content AI - ContentCapture 29 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 287 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
AWG - SkillStaff 30 1
Huaxun Sharq 2 1
VK Teams 68 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Google Android 14151 1
Carbon Soft - EvaTeam 18 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 12 1
Шпак Василий 230 13
Панченко Иван 146 13
Мельникова Алиса 93 13
Глазков Александр 139 13
Шенберг Дмитрий 17 13
Бессарабенко Александр 17 13
Врацкий Андрей 138 13
Иодковский Станислав 86 13
Фогельсон Виктор 20 13
Харитонов Дмитрий 54 13
Винокуров Евгений 11 10
Иванов Михаил 103 10
Деверилин Павел 31 4
Толокнов Андрей 17 4
Тятюшев Максим 103 2
Усилин Сергей 3 1
Тропин Кирилл 1 1
Орлихин Денис 1 1
Якупов Лев 11 1
Смирнов Алексей 243 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Егоров Александр 85 1
Рукавишникова Мария 20 1
Макаров Валентин 226 1
Власенко Олег 2 1
Матвеев Лев 64 1
Beckham David - Бекхэм Дэвид 6 1
Дегтярь Владислав 2 1
Шадаев Максут 1025 1
Сидоров Кирилл 1 1
Мыскин Роман 38 1
Данилов Игорь 23 1
Гордеев Михаил 6 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Кудашев Михаил 30 1
Чеботарева Алина 1 1
Корниенко Павел 1 1
Бикбаев Ильдар 2 1
Спиренков Вячеслав 26 1
Решетников Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 4
Индия - Bharat 5499 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
Европа 21858 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 2
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Индия - Дели 147 1
Индонезия - Республика 969 1
Малайзия 871 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7593 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 258 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
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Африка - Африканский регион 3505 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 10
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 3
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 797 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 2
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ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3274 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 4
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
МЭИ - Московский энергетический институт 147 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
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CNews FORUM Кейсы 229 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 13
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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