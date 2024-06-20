«Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений «СберТеха»

«Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в группу «Газпром», перешла на решения «СберТеха» для разработки и эффективного взаимодействия команд. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря российским инструментам Platform V Works «Газпром ЦПС» реализовал сквозной процесс безопасной разработки ПО с высоким уровнем автоматизации CI/CD конвейера и ускорил вывод новых продуктов на рынок.

Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО».

Platform V Works — семейство инструментов для сквозного управления производственным процессом и командной работы. Благодаря им каждый член команды получает необходимые продукты для своего участка работы. Инструменты интегрированы друг с другом и помогают реализовать сквозное управление всем жизненным циклом приложения в едином окне. Это позволяет отслеживать состояние разработки в режиме реального времени и оперативно устранять возникающие проблемы.Решения соответствуют стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности и полностью подходят для задач импортозамещения.

Семейство продуктов Platform V Works решает задачи по организации совместной разработки, управлению производственным циклом и тестированием, созданию базы знаний, а также оценке эффективности процессов на основе аналитики данных.

При помощи решений «СберТеха» «Газпром ЦПС» существенно сократил время на внедрение процессов, освоение инструментов разработки, настройку и запуск конвейера. Это стало возможным благодаря автоматизации рутинных операций, наличию готовых шаблонов административных требований к производственному процессу, а также критериев качества. В результате компания повысила эффективность бизнеса и снизила себестоимость реализации ИТ-проектов.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Залог конкурентного преимущества современных компаний — это оперативное реагирование на изменения. Для технологического лидерства очень важны быстрый вывод продуктов на рынок и ускорение релизных циклов. Совместное применение инструментов Platform V Works позволяет повысить скорость вывода новых продуктов на рынок, сделать разработку эффективнее и оптимизировать ее. Наша задача – сделать процесс производства ПО максимально удобным и простым. Поэтому мы создаем и развиваем наши решения совместно с разработчиками и технологическими лидерами, такими как «Газпром ЦПС».

Антон Филимонов, руководитель центра компетенций разработки прикладных решений, «Газпром ЦПС»: «Для эффективной работы нам необходимы решения, которые обеспечивают сквозной производственный процесс, помогают отслеживать время на задачу и потраченные на нее ресурсы, проводить аналитику эффективности процессов разработки, управлять качеством выпускаемых ИТ-продуктов, работать с API и конвейером CI/CD. Наши пилотные испытания показали, что Platform V Works подходит под наши критерии. Важным аспектом при выборе решения стало наличие у Platform V Works как инструментального, так и методологического обеспечения для построения производственного ИТ-конвейера разработки».