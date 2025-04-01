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Газпром ЦПС

Газпром ЦПС

«Газпром ЦПС» – аккредитованная IT-компания в периметре Группы Газпром. Предлагает цифровые сервисы, отбирает цифровые решения и технологии, которые оптимально подходят под задачи клиента. Разрабатывает единые интегрированные платформы и развивает существующие цифровые инструменты. Среди ключевых направлений деятельности компании цифровые сервисы по реализации ИТ-проектов, образовательные сервисы и цифровые мероприятия, концептуальный инжиниринг и комплексная экспертиза проектов, а также проектные сервисы.


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
16.10.2024 «Газпром ЦПС» обеспечил поддержку растущему бизнесу с помощью Naumen Service Desk 1
16.10.2024 Идет регистрация на уникальную практическую конференцию про процессное управление и корпоративную архитектуру 1
09.10.2024 Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union» 1
05.08.2024 Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха 1
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений «СберТеха» 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
07.06.2024 «СберТех» и «Газпром ЦПС» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
06.06.2024 «Нота» и «Газпром ЦПС» планируют развивать решения для газовой промышленности 1
11.03.2024 Selectel запустил сервис «Готовое облако ‎1С» 1
26.02.2024 «Газпром ЦПС» совместно с компанией «Синимекс» и НПЦ «БизнесАвтоматика» завершили проектирование ИТ-решения с использованием искусственного интеллекта 1
31.01.2024 Bimeister разработала ПО для документооборота на промышленных предприятиях 1
27.11.2023 Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 1
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС» 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Газпром ЦПС и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 16
SimbirSoft - СимбирСофт 79 14
Naumen - Наумен 636 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
Diasoft - Диасофт 907 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Примо РПА 13 10
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 8
8354 5
Ростелеком 9824 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Microsoft Corporation 24736 3
SAP SE 5308 3
Telegram Group 2100 3
Oracle Corporation 6737 2
Broadcom - VMware 2390 2
Cisco Systems 5136 2
SILA Union - СИЛА Юнион 20 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 327 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
OpenText 209 1
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 19 1
Selectel - Селектел 396 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 4 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Sarex - Сарекс 6 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Yandex - Яндекс 7540 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Код Безопасности 634 1
Газпром ПАО 1353 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 13
Почта России ПАО 2136 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
Газпром нефть 628 13
ПСБ - Промсвязьбанк 862 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 5
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 2
Нижегородская ярмарка 22 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Инград - Ingrad 12 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
MR Group - МР Групп 33 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Superjob - Суперджоб 558 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 59 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 52 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
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Шенберг Дмитрий 17 13
Бессарабенко Александр 17 13
Врацкий Андрей 138 13
Иодковский Станислав 86 13
Фогельсон Виктор 20 13
Харитонов Дмитрий 54 13
Винокуров Евгений 11 10
Иванов Михаил 103 10
Деверилин Павел 31 4
Толокнов Андрей 17 4
Тятюшев Максим 103 3
Куриленко Антон 2 2
Мишустин Михаил 687 1
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Сафронов Евгений 8 1
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Кузин Сергей 12 1
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