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Газпром ЦПС
«Газпром ЦПС» – аккредитованная IT-компания в периметре Группы Газпром. Предлагает цифровые сервисы, отбирает цифровые решения и технологии, которые оптимально подходят под задачи клиента. Разрабатывает единые интегрированные платформы и развивает существующие цифровые инструменты. Среди ключевых направлений деятельности компании цифровые сервисы по реализации ИТ-проектов, образовательные сервисы и цифровые мероприятия, концептуальный инжиниринг и комплексная экспертиза проектов, а также проектные сервисы.
Газпром ЦПС и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 230 13
|Панченко Иван 146 13
|Мельникова Алиса 93 13
|Глазков Александр 139 13
|Шенберг Дмитрий 17 13
|Бессарабенко Александр 17 13
|Врацкий Андрей 138 13
|Иодковский Станислав 86 13
|Фогельсон Виктор 20 13
|Харитонов Дмитрий 54 13
|Винокуров Евгений 11 10
|Иванов Михаил 103 10
|Деверилин Павел 31 4
|Толокнов Андрей 17 4
|Тятюшев Максим 103 3
|Куриленко Антон 2 2
|Мишустин Михаил 687 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Сафронов Евгений 8 1
|Парамонов Дмитрий 3 1
|Урсуа Игорь 7 1
|Кузин Сергей 12 1
|Комиссаров Дмитрий 227 1
|Ершов Павел 37 1
|Иванов Сергей 388 1
|Филиппов Сергей 35 1
|Комиссаров Валерий 24 1
|Лоран Анна 7 1
|Терентьев Максим 4 1
|Прошин Вадим 5 1
|Боханов Богдан 1 1
|Погорелов Владислав 1 1
|Бухвалов Александр 1 1
|Айзатуллин Артур 1 1
|Шеринов Вадим 1 1
|Ермилов Денис 10 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Спирин Антон 64 1
|Тугов Александр 14 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
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